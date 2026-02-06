Новини
Запис от камерите показва запалването на хижата до Петрохан

Запис от камерите показва запалването на хижата до Петрохан

6 Февруари, 2026 19:52

Като опитен пещерняк не е изключено Мексиканеца да ги познава и да се е прехвърлил заедно с младежите извън пределите на България

Камера е заснела как Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев прибират кучетата, след което подпалват хижа „Петрохан“ в неделя на 1 февруари, съобщава „Телеграф“.

Тримата след това са излезли от обхвата на видеонаблюдението.

Представящият се за лама Ивайло Калушев – Мексиканеца заедно с 15-годишният Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков са свидетели на случилото се.

След това има данни, че в малките часове в понеделник напускат хижа „Петрохан“ с джип, брандиран с надпис на „Планинската спасителна служба“ и отпрашват към село Българи в Странджа.

Там според първоначалната информация са прекарали два дни, след което следите им се губят. Оказа се, че Мексиканеца през 2022 година е купил къща в селото, която също ползвал като база.

От нея до границата с Турция са около 10 км. Там се намира и пещерата "Махарата", за която се смята, че има неизследвани галерии, които водят към Турция.

Като опитен пещерняк не е изключено Мексиканеца да ги познава и да се е прехвърлил заедно с младежите извън пределите на България. За тази цел ще се проверяват термокамери и други средства за видеонаблюдение на Гранична полиция в района.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълни

    145 16 Отговор
    фантасмагории , и шараните не кълват !

    Коментиран от #5

    19:55 06.02.2026

  • 2 Това го написа Карбовски

    128 24 Отговор
    Най изгодната версия за управляващата мафия ГЕРБ- ИТН- ПЕЕВСКИ - БСП

    19:55 06.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    109 27 Отговор
    тиквата ,шиши и слави са поръчали екзекуцията да заметат следите от трафика на хора и дрога

    19:56 06.02.2026

  • 4 Сатана Z

    87 12 Отговор
    За нарко-канала ,трафик на деца и жени най замесени са от партия ИТН и менторите им таки и орлин алексиев

    19:57 06.02.2026

  • 5 Прав си!

    109 16 Отговор

    До коментар #1 от "Пълни":

    Пеевско-герберската кочина бълва фантасмагории и лъжи.

    Коментиран от #9

    19:58 06.02.2026

  • 6 Яни Макулев

    58 5 Отговор
    Значи лама Иво Мексиканеца се прибира в Израел, а не отива в Северна Америка.

    19:59 06.02.2026

  • 7 Дедо Мраз

    103 4 Отговор
    Има една стара българска поговорка. "Дорде Око не види и рЪка не пипне не вЕрвам". Та записите къде са?

    20:00 06.02.2026

  • 8 що за разследване

    92 3 Отговор
    За пожара и трите трупа научихме още докато димът се издигаше и пожарникарите изчакваха да изстине огнището, а търсеният "неизвестен" на МВР собственик Калушев два дни се разхожда безгрижно в другия си имот край Турция.

    Коментиран от #51

    20:00 06.02.2026

  • 9 Смърфиета

    34 7 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си!":

    Ами, рейнджъри, сър....

    20:00 06.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    88 18 Отговор
    Наркотици, трафик на хора и педофилия се оказа замесен Слави Трифонов и парламентарната му група под шапката на Аманатидис - таки.

    Коментиран от #11

    20:00 06.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 бор

    41 12 Отговор
    Ако,това е вярно,Калушев е за кауша!

    Коментиран от #92

    20:02 06.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    64 18 Отговор
    Значи Черната каса на ГЕРБ е преместена на друго място а свидетелите очистени.

    Коментиран от #127

    20:03 06.02.2026

  • 14 Спецназ

    81 2 Отговор
    Наредено им е да вкарат кучетата вътре, разбирам.

    Влезли са бандити(или тези от техните) и са ги убили.

    После са ги изнесли до кучешките колиби , подредили са им оръжията до тях и

    са запалили Хижата заедно с намиращите се там кучета и евентуално всички тетрадки и папки също за запалили и заради документите всъщност е бил палежа и за заличаване на незаличими 5000 пръстови и ДНК отпечатъка!

    Прокуратурата ще води едно глухо дело 3 години и ще го прекрати, Баце!

    ДАНС от София да дойдат 1 час преди Полицията на която е Област- Монтана е СКАНДАЛНО!

    Полицията от Монтана с 40 да са карали до Петрохан пак щяха да са първи!

    ФАКТ!

    Коментиран от #17, #20, #26

    20:03 06.02.2026

  • 15 ЛЕКА ПОЛЕКА

    41 3 Отговор
    Записите ще покажат още много неща.

    Коментиран от #50

    20:04 06.02.2026

  • 16 Смърфиета

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Смърфиета":

    Т.е. в съседната статия.

    20:04 06.02.2026

  • 17 Смърфиета

    16 4 Отговор

    До коментар #14 от "Спецназ":

    И ти ли си рейнджър?

    Коментиран от #57

    20:05 06.02.2026

  • 18 Ддд

    82 1 Отговор
    Историята съвсем в стил "наркос" взе да става......"Мексиканеца". Не вярвам вече на една дума казана. Грозно, много грозно.....Обидно за всички, които слушаме и четем за опитите на "компетентните ", да скрият колко са некомпетентни

    Коментиран от #24, #56

    20:06 06.02.2026

  • 19 ГЬОЙ ДРУЖИНКА В СЛУЖБА НА БОКО И ШИШИ

    34 8 Отговор
    Притежавала ли е „националната агенция” лицензи за провеждане на детски лагери??

    Коментиран от #31, #34

    20:08 06.02.2026

  • 20 Смърфиета

    15 49 Отговор

    До коментар #14 от "Спецназ":

    Да ви кажа сега. Убити са от килъри на радев да заличат следите и участието му.

    Коментиран от #23

    20:09 06.02.2026

  • 21 Нека

    30 13 Отговор
    с тия новини изместм фокуса от леврото !

    20:09 06.02.2026

  • 22 Спецназ

    71 4 Отговор
    ОТ Районното в Берковица имат 10 патрулки- ТЕ с 20 км/ч да са карали заради заледяванията ПАК щяха да пристигнат 1 час преди ДАНС от София и 2 часа преди тези със сирените от Монтана!

    ТАМ, Баце вече са броени километри!

    ТИЯ НА ЛУДИ ЛИ НИ ПРАВЯТ, ВЕ!
    А РАБОТЕТЕ за тая Държава стига с тия наркотици и други Л.ЙНА, че виждате края какъв е!

    20:10 06.02.2026

  • 23 А бре,

    38 11 Отговор

    До коментар #20 от "Смърфиета":

    да му ядеш главата на Радев !

    Коментиран от #28

    20:10 06.02.2026

  • 24 Смърфиета

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ддд":

    Става в стил Бирмата.

    20:11 06.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пени

    5 34 Отговор

    До коментар #14 от "Спецназ":

    Стига си си измислял. ДАНС даже не са ходили там.

    20:12 06.02.2026

  • 27 Дедо Мраз

    103 0 Отговор
    Пет дена прерових целия интернет и няма нито една снимка на опожарената хижа даже и в далечен план. Дали това е нормално? Толкова ли един "журналист" не можа да я щракне от 200-300 метра?

    Коментиран от #86

    20:13 06.02.2026

  • 28 Смърфиета

    8 15 Отговор

    До коментар #23 от "А бре,":

    Обратното менте да ходи да яде патката на бай Ставри.

    Коментиран от #33, #68

    20:13 06.02.2026

  • 29 Фори

    52 12 Отговор
    Четирима ( досега известните) нямат жени и деца. Че май и с интимни приятелки не са се занимавали.Какви детски лагери когато не си възпитал поне едно дете? Какъв подход имаш като дете си виждал на картинка?

    Коментиран от #42, #54

    20:13 06.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Боби

    64 1 Отговор

    До коментар #19 от "ГЬОЙ ДРУЖИНКА В СЛУЖБА НА БОКО И ШИШИ":

    Какви лагери, всичко е дрога, много дрога от Турция през България за Сърбия и западна Европа, некой е сгафил яко

    Коментиран от #76, #83

    20:15 06.02.2026

  • 32 Сатана Z

    37 18 Отговор
    ПП Палавите Педофили са замесени .Денков е издал лиценз на частното училище на малкия Леон край Елин Пелин.

    Коментиран от #49

    20:15 06.02.2026

  • 33 Ходи

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Смърфиета":

    се п..и !

    20:16 06.02.2026

  • 34 Яни Макулев

    11 8 Отговор

    До коментар #19 от "ГЬОЙ ДРУЖИНКА В СЛУЖБА НА БОКО И ШИШИ":

    Не, но Национална агенция за контрол на детския пол, е имала разрешение. Скенираните извинителни бележки от един и същ личен лекър ги съхранявам аз. Това е за тези, които не са в частно училище "Природа – Доверие – Буда"

    20:16 06.02.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    52 13 Отговор
    Това което Живков построи, не можете дори да го запалите и изгорите.

    Коментиран от #113

    20:16 06.02.2026

  • 36 ?????

    80 3 Отговор
    Някакъв абсурд.
    "Камера е заснела как Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев прибират кучетата, след което подпалват хижа „Петрохан“ в неделя на 1 февруари"
    Убитите прибират кучетата и палят хижата!?
    Що и защо?
    А камерите не показват ли неубитите кво правят?
    Ако са там?

    20:16 06.02.2026

  • 37 Хмм

    42 1 Отговор
    значи имат информация, че след убийствата са прекарали два дни в селото и никой с пръст не ги е пипнал, а с тях е дете, като заложник ли са го ползвали, пак информацията издиша

    20:17 06.02.2026

  • 38 Госあ

    56 2 Отговор
    Селска вечеринка. Това са всички новини и изказвания на официални лица. Такова е нивото - ниско.

    20:18 06.02.2026

  • 39 Истината

    58 4 Отговор
    Това полицията чак сега ли го разбра! Предлагам да им вдигнем заплатите с 50-100 процента!

    20:19 06.02.2026

  • 40 Мнение

    45 4 Отговор
    Предвид очернянето на хората и задействането на голяма машина срещу тях кара хората да мислят, че големи хора са намерени. Да не забравяме , че селото не е далеч от границата. Кой знае какво са видели чии интерес са засегнали.

    20:19 06.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Яни Макулев

    8 25 Отговор

    До коментар #29 от "Фори":

    Това с жените е сурогат. Истинската любов е мъжката и особено бойлавърството. Аз не мога да го направя със сина ми, освен ако не му закали нервите Иво от "Национална агенция за контрол на защитените територии". После сина ми няма да писка и да ме изпее на майка си и на родителите й, които имат предразсъдък към това.

    20:20 06.02.2026

  • 43 ПОЧТИ ВСИЧКИ ТУК

    55 2 Отговор
    Сте точни в коментарите. Ние се досещаме виждаме грешките им а те службарите не им пука. Що правят. Лъжат и потулват нещата. И после както пише един до две три години влачене делото се прекратява. Няма виновни. ПОТРЕС И ПРОСТО И ЯСНО УПРАВЛЯВАЛИ СА НИ ДЕСЕТКИ ГОДИНИ МУШЕНИЦИ И БОГАТИ.

    Коментиран от #133

    20:20 06.02.2026

  • 44 Приятелката на приятеля

    43 11 Отговор
    Невинни не се крият след такава трагедия, а съдействат на разследването.

    Коментиран от #47, #53, #60, #61

    20:21 06.02.2026

  • 45 Разследващ прокурор

    32 1 Отговор
    Май има трима убити😆

    20:23 06.02.2026

  • 46 Госあ

    50 5 Отговор
    Колко поръчкови убийства е разкрила бойкоратурата, апропо ? М ? Без никакви доказателства хвърлят най гнусните обвинения върху жертвите, без абсолютна никаква идея за убийците.

    20:24 06.02.2026

  • 47 Дедо Мраз

    28 3 Отговор

    До коментар #44 от "Приятелката на приятеля":

    Абе то и на бай Миле хората са съдействали когато са им казали "ръцете горе" ама те на.

    20:24 06.02.2026

  • 48 хей портиzaнска

    15 0 Отговор
    дружинка

    20:24 06.02.2026

  • 49 Яни Макулев

    13 10 Отговор

    До коментар #32 от "Сатана Z":

    Леон не издържа на наложените му от лама Иво изпитания, и сега ще се прероди в по-низш разред биомаса – бактериална супа и червеи преди всичко.

    20:25 06.02.2026

  • 50 Герп боклуци

    42 3 Отговор

    До коментар #15 от "ЛЕКА ПОЛЕКА":

    Вскчко ще се замете, ще се изкарат манипулирани кадри или добре побрани да са удобни. На прокурорчето с голямия глюн не вярвам

    20:25 06.02.2026

  • 51 Мдаа

    58 3 Отговор

    До коментар #8 от "що за разследване":

    Значи Кмета на Гинци, който наистина за 10 минути интервю разказа всичко, което е видял, като "подемно" лице, ще излезе абсолютно прав?!
    Защото човека, още във вторник рано призори, когато репортерката го интервюира каза, че се издирват двама души някъде из бургаско?
    И на следващия ден, когато вече явно му бяха "издърпали ушите" заради това интервю, е отказал на следващата журналистка да говори повече по случая. И тогава се появи някакъв специалист, мисля че се казваше Ралчев (може и да греша името), и най-авторитетно заяви, че това за двама издирващи се в района на Бургас по случая Петрохан, били абсолютни глупости, нямало нищо такова?! А ето, че са ги видяли в село Българи в Странджа планина!
    Но наистина Кмета на Гинци разказа и описа със собствени думи много добре цялата ситуация около местопрестъплението в хижата!

    20:25 06.02.2026

  • 52 лумпени

    36 1 Отговор
    Марийке, кой ти плати за тая статия. Това е откровена подигравка с интелекта на четящите го. Вместо картинка на някаква пожарна, вкарай клипа - де не видем, не верваме.

    Коментиран от #55

    20:25 06.02.2026

  • 53 Госあ

    45 11 Отговор

    До коментар #44 от "Приятелката на приятеля":

    Оцелелите се крият от хората на баце и свинчо. Трудно ли ти е да го стоплиш ?

    20:25 06.02.2026

  • 54 Смърфиета

    6 6 Отговор

    До коментар #29 от "Фори":

    Мислех, че всички сте приятелки.

    20:26 06.02.2026

  • 55 Баджак Бареков

    20 3 Отговор

    До коментар #52 от "лумпени":

    Марчето ни цитира "авторитетния" Телеграф.

    Коментиран от #87

    20:26 06.02.2026

  • 56 Шпек

    23 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ддд":

    В Гинци живее една Мексиканка ,която е женена за българин.Продава овче кисело мляко и прясно сирене на пътя в селото.

    Коментиран от #63, #71

    20:27 06.02.2026

  • 57 и той

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "Смърфиета":

    баце като тебе обича бауур,суджук,шпек

    20:27 06.02.2026

  • 58 ИМАЛО Е ДРОГА ДА.

    28 4 Отговор
    Имало е йоргии да. Много квадратни километра за 4 години са обходили и НАЙ ВАЖНОТО ЗА МЕН Е ЧЕ ТЕ СА ИМАНЯРИ И ПРЕДИ ТОВА И СЕГА ТЕ СА ИМАЛИ МНОГО ИМАНЕ ВЗЕТО ОТ ПРИРОДАТА ПЕЩЕРИ ТУМБИ РАЗКОПКИ МЕТАЛОТЪРСАЧИ. НО КАКТО ПОЧТИ НА ВСЯКЪДЕ ИМАНЕТО Е В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ПРОКЪЛНАТО И ТОВА + АЛЧНОСТТА ВОДЯТ ДО ТОВА. СМЪРТ. И ТАМ СА ЗАМЕСЕНИ И ППДБ ГЕПИ ШИШ СЛАФЧУ ЗАФЧУ ИИИИ. ТО ФОНТАН КЪЩА ХОТЕЛИ ОТ ЗАПЛАТА НЕ СТАВАТ.

    20:29 06.02.2026

  • 59 Дзак

    16 1 Отговор
    И аз мисля, че невинни не работят с анонимки!

    20:29 06.02.2026

  • 60 На кое разследване, бе пубер

    13 8 Отговор

    До коментар #44 от "Приятелката на приятеля":

    Надявам се да си прочел: повече на можем да се борим с тази кочина!
    А се покаже, а га ко умъртвили!

    Коментиран от #65

    20:30 06.02.2026

  • 61 Яни Макулев

    13 6 Отговор

    До коментар #44 от "Приятелката на приятеля":

    Аз ви казвам, че Иво не може да убие освен за оцеляване, и ще има хепиенд, вие не ми вярвате.

    20:30 06.02.2026

  • 62 Мария

    41 4 Отговор
    Камера е заснела как Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев прибират кучетата, след което подпалват хижа „Петрохан“ в неделя на 1 февруари!!!! Четеш ли си глупостите които публикуваш??? И излезнали заедно навън опряли дула и се самопозастреляли, след това Калушев които гледал забрал детето и отпрашил за Странджа където се крили два дена преди да избягат в Турция! Браво на Мария колко добър разследващ журналист!

    Коментиран от #78

    20:30 06.02.2026

  • 63 Смърфиета

    10 3 Отговор

    До коментар #56 от "Шпек":

    Това е превъплащение на Мамника. Да си помислиме, че живее на Гинци, а живее на участъка край Телищ.

    20:31 06.02.2026

  • 64 ?????

    23 6 Отговор
    Абе не станаха ли много убийствата около Кикитата?
    Да ви ги напомням ли?

    Коментиран от #67

    20:32 06.02.2026

  • 65 Смърфиета

    8 12 Отговор

    До коментар #60 от "На кое разследване, бе пубер":

    И какво ще загубим, ако го умъртвят? Нали ще се прероди в истинска лама.

    20:32 06.02.2026

  • 66 Канчев

    17 2 Отговор
    Е - трима убити и трима ги няма . 3 на 3 . Младежите са достатъчно възрастни всъщност да държат и ползват оръжие . пък и отдавна този " Гуро " ги е обучавал на какво ли не . И средства бол има и още имоти сигурно вкл. и чужбина . Двете места открити до тук са свързани с подземията и пещерите и остава само разследващите да кажат за какво сканиращо пластовете за ценни метали устройство става въпрос - пожара и унищожаване на нещо неудобно за носене ,както , ДНК и други следи.

    Коментиран от #89

    20:33 06.02.2026

  • 67 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "?????":

    Напомняй, да моля. Твърде много информация и забравяме бързо.

    20:34 06.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 асистент денков

    9 1 Отговор
    не ни закачайте дружките

    20:36 06.02.2026

  • 70 Смърфиета

    5 7 Отговор
    Учителят Адам Андреев (25г.) от Пловдив е изпращал корногравски материали в чата и склонявал 1 малолетно и 1 непълнолетно от женски пол към блудство.

    Коментиран от #85

    20:37 06.02.2026

  • 71 Смърфиета

    11 19 Отговор

    До коментар #56 от "Шпек":

    радев често е посещавал селото Гинци. МАмника е негово подставено лице криминал. 100 процента кayнa е поръчител.

    20:37 06.02.2026

  • 72 Мария

    7 6 Отговор
    Другата версия е че фирма занимаваща се с имоти предявявала интерес към имотите около хижа Петрохан и това са СИ!!!

    20:38 06.02.2026

  • 73 Никой

    9 1 Отговор
    Нищо не се разбра.

    20:38 06.02.2026

  • 74 Смърфиета

    10 19 Отговор
    Учителят Адам Андреев (25г.) от Пловдив е в инициативния комитет за издигане на Радев във втория му мандат за президент от името на студентско дружество. Около Радев само криминали.

    Коментиран от #79

    20:39 06.02.2026

  • 75 Данко Харсъзина

    16 1 Отговор
    Местните знаят. Всичко знаят. И онази пиеница кмета, и той знае.

    20:39 06.02.2026

  • 76 Доби

    37 0 Отговор

    До коментар #31 от "Боби":

    Единия имот на 10 км. с 500 декара земя . Границата . Другия имот на границата със Сърбия . Джипове и други - брандирани като военни . Оръжия бол. Ми те мигрантите в линейки и пожарни ги разхождаха , а това още по-удобно. за златото и кеша да не говорим. Фирми за пране във всичките дал господ. Търсете парите при кого отиват. Там е неизгореното куче.

    20:40 06.02.2026

  • 77 Пълен

    24 3 Отговор
    Пълен кеф,
    Някакви олигофрени размотават държавата.
    В Държава в която има ред изобщо нямаше да ходят по ТВ студията хора службите.

    20:42 06.02.2026

  • 78 Яни Макулев

    6 3 Отговор

    До коментар #62 от "Мария":

    Агентите на ДАНС ми казаха, убитите че са били накарани да седнат на дулата на оръжията и да се подпрат с ръце на земята пред тях, след което екзекуторите са натиснали спусъците едновременно с палеца на краката си.

    Коментиран от #102

    20:42 06.02.2026

  • 79 Бай Ставри

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Смърфиета":

    Ила, ила пиленце да кацнеш на патката на бай Ставри. И адамити и никодимити и симонити са минали между тези четири стени. Има надписи от преди Дивети сиптември, тука е седмото отделение... Мляс.... Мдааа....

    20:46 06.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Факт

    10 3 Отговор
    Става въпрос за много пари,а тоя Иво е със специални умения ,аверите му са все от високите нива,ако беше в армията щеше да е генерал

    20:51 06.02.2026

  • 83 Яни Макулев

    12 0 Отговор

    До коментар #31 от "Боби":

    Напротив, дрогата е предимно трева от Холандия за Турция. Всичко е през зелена граница, понякога доставктата е с дрон. Иво е параноик, но е добре кален и може да мине само по зелена граница. В последните десет-петнайсет години е абсурдно дори да си помислиш за растения, ЕРП-тата веднага те предават на службите. Един службар съсед ми го каза.

    20:51 06.02.2026

  • 84 Има

    21 5 Отговор
    По бай Тошово време танкове щяха да се качат на Петрохан и гаубици.
    Сега едвам качват патрулки.
    Тотален мързел

    Коментиран от #105

    20:51 06.02.2026

  • 85 Смърфиета

    6 6 Отговор

    До коментар #70 от "Смърфиета":

    За да ми направи менте адамитът, значи съм настъпила нечии интереси. Ха ха ха ха ха ха ха!! Имам едно тефтерче с имена и адреси на хора от тази секта на тази лама Иво.

    20:53 06.02.2026

  • 86 Тити на Кака

    13 9 Отговор

    До коментар #27 от "Дедо Мраз":

    Отбелязвам забележително единната моментална реакция на дежурната група тъППопитеци в този сайт, която се е пльоснала като розово ококорено прасе в посока Буци и Шиши, макар че следата води директно към гей-клуба на ПП и ДС!
    Привет, рейнджъри!
    Рейнджърувате ли, рейнджърувате ли, пазите ли гората от бракониери, дървосекачи и баби, берящи боровинки?

    Коментиран от #96

    20:54 06.02.2026

  • 87 лумпени

    11 0 Отговор

    До коментар #55 от "Баджак Бареков":

    Ми тя само това си може, да цитира, без да проверява / в ролята на мисирка да е, тъй де, къде е пенсия, споко, една жена казала/, ама ни губи времето да преследваме дивеча.

    20:55 06.02.2026

  • 88 Евалла

    6 3 Отговор
    Евалла на Ивайло,

    Посочи че царя е гол!!!!

    20:57 06.02.2026

  • 89 Смърфиета

    5 6 Отговор

    До коментар #66 от "Канчев":

    Точно така, проспектирали са горите за жилки полониева руда от Национална агенция за контрол на защитените територии. Зоната на находището се нарича Находище "Роман Полански".

    20:57 06.02.2026

  • 90 Хмм

    24 3 Отговор
    според Телеграф това е ритуално самоубийство, ако е така, защо ще бягат свидетелите от местопрестъплението

    Коментиран от #99

    20:58 06.02.2026

  • 91 Луд

    16 1 Отговор
    Здравеи България сутришен блок отвори врати за които нито МВР,ДАНС,Екстрасен си,И ощте поне 35 заплатаджииски държавни служители нямаха никаква идея ,Сега започнаха каде са били до последно и САС какви топли якета са били.Питам се срам няматели заплатаджии долни.

    20:58 06.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ирония

    22 0 Отговор
    КОЙ ГИ ИЗМИСЛЯ ТЕЗИ СЮЖЕТИ??
    Хахаха

    Коментиран от #95

    21:01 06.02.2026

  • 94 Смърфиета

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "Пед":

    Бойлавърска. Става поколенческо. Три трупа. Въй! Цеф.

    21:02 06.02.2026

  • 95 Бай Ставри

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Ирония":

    Жевото, кой.

    21:03 06.02.2026

  • 96 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "Тити на Кака":

    Колко снег има на Гинци?

    21:04 06.02.2026

  • 97 Данко Харсъзина

    9 29 Отговор
    Бойко Борисов е държавник,лидер ,победител и обединител! Точно един съвременен апостол ли ще се занимава с планинари и хижари. Който е приеман от 3 папи ,от Тръмп в белият дом, от Джон Мехджър и Никола Саркози. От Орбан и Лех Валенса! От Манфред Вебер и Доналд Туск.

    Коментиран от #135

    21:04 06.02.2026

  • 98 Битово

    6 16 Отговор
    Битово убийството и куп въпроси като обществото.

    Може да не ти харесат трима от компанията , вадиш пистолета и ги очистваш .
    Чиста патология в мозъка. Няма какво да се разследва.

    21:05 06.02.2026

  • 99 Яни Макулев

    7 5 Отговор

    До коментар #90 от "Хмм":

    Уплашили са се като са видяли, че трябва да викат полиция и линейка. Иво мрази държавата и службарите.

    21:06 06.02.2026

  • 100 Светослав

    15 1 Отговор
    Някой вярва ли!

    21:06 06.02.2026

  • 101 Болно

    26 8 Отговор
    Болно общество - един гръмнал други трима с които се познава от 25 години.
    Пляскахте за банани, сега имате банани и трупове

    21:09 06.02.2026

  • 102 Дон Дони

    18 4 Отговор

    До коментар #78 от "Яни Макулев":

    И мислиш че няма запис? При толкова дронове и камери!!! Просто ДАНС бяха първи там за да няма свидетели, а срещу кой са можете да гадаете! Тук има нещо от сглобката на ПП Дб- ГЕРБ

    Коментиран от #107, #109

    21:10 06.02.2026

  • 103 Спиро

    21 13 Отговор
    Жълтопаветните тролове са в ужас и пак повтарят опорките ГЕРБ, ББ и ДП са били виновни?! Защо забравят, че тази паравоенна организация е сключила споразумение с Министерсвото на околната среда и водите само няколко месеца след идването на власт на правителството на Просто Киро. Министър на Киро е подписал това споразумение без да е ясно основанието за това! Впоследствие се оказва, че тази паравоенна организация е била финансово подкрепяна от хора на ПП, включително кмета на София Терзиев! В поста си за Петроханската сага, той ги нарича с малки имена - Иво, Дечо и т.н., били голяма работа! Оръжия, джипове, АТВ-та, огради, камери! Къде е Борисов в тази сага... мога само да си представя ако ББ имаше същата роля, каквато се оказват да имат политици от ПП по високите етажи. Тази история за пореден път показва какви хора са тези от ПП и каква измамна промяна са ни готвели жълтопаветниците... Това е истината!

    21:11 06.02.2026

  • 104 гумата

    20 2 Отговор
    Шок! Дали камерата показва как някой запалва хижата? Не може да покаже, защото пожарът е отвътре. А по някое време загасва и после пак се запалва- нещо не става. Кучетата застреляни ли са или задушени от пожара- дето не се е състоял. Как така хижарят е бил с две деца , хижата му се запалва кучетата умират трима души умират и бяга с децата? Нещо не се връзва с другото. Новините изключват елементи от пъзела. Просто трима души вкарват две кучета в една хижа. После един джип излиза от територията на хижата. Есемесът на хижаря не съответства на доказателствата. Не спасява момиче. По време близко до времето на смъртта хижарят е на същото място ,където се намират жертвите. Нешо отново не се връзва? Затова балистичната експертиза, натривките от ръцете на телата са много обещаващи доказателствени средства.

    21:12 06.02.2026

  • 105 Бойко Борисов

    11 4 Отговор

    До коментар #84 от "Има":

    Ако бехме аз и Цецо Цветанов като едно време, щехме да го кача с багер каде Гинци. А като зе да говори срещу мене после вече след като го махнах Цецо, и ми звъни Кристалина и казва "от дъщеря му не става чеп за зеле, турих я в най-слабо развитите, демек страните без икономика и пак не се справя, какво да я правя". Викам "махай я," викам "изритай я като мръсно коте". И оная я изгони като мръсно маче, каде се качило на масата да ти яде от салама.

    Коментиран от #110

    21:14 06.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Яни Макулев

    4 1 Отговор

    До коментар #102 от "Дон Дони":

    Ние всички сме подписали декларация за сътрудничество като студенти, ама си портиме тия дето ни дразнат и не са вътрешни и затова Иво си прави квото си иска, и много хора си правиме квото си искаме.

    21:17 06.02.2026

  • 108 Пълен

    17 2 Отговор
    Пълен кеф,

    Тотално абдикирала държава. Скоро време имотите ще струват по 2 лева.

    Коментиран от #118

    21:17 06.02.2026

  • 109 Бай Данчо

    11 2 Отговор

    До коментар #102 от "Дон Дони":

    Когато един защитаван от парламентарна група притежава имоти в близост до две граници и е замесен в тройно убийство е невинен!!! Това светец според сутрешните блокове, спасил дете преди 15 години!

    Коментиран от #119

    21:18 06.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 В селото

    12 1 Отговор
    Само възрастни хора , може и да не са разбрали , ами в Малко Търново нали има полиция , не са ли отишли да огледат имота , но за това се иска акъл , а то там само връзкари .

    Коментиран от #125

    21:26 06.02.2026

  • 112 ИСТИНАТА

    28 4 Отговор
    Замитане на следите. Убити са рейнджърите, защото са засекли нарк.отрафик на Бор.исов. Цялата държава е включена да замита следите към Борисов. Както при ликвидирането на Младен Дочев, разкрил амфетаминната афера на Борисов, лежал в затвора Панкрац в Чехия.

    Коментиран от #126

    21:30 06.02.2026

  • 113 Факт

    17 1 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    Неоспорим дори не могат да го изгорят построеното от тато

    21:31 06.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Смърфиета

    13 2 Отговор
    Пушилките и сценариите на ченгетата са, за да се отклони вниманието от самоличността на труповете, естеството, продължителността и предмета на техните отношения, защото повечето от тези са от известни семейства с роля в българската история, с една дума – деликатно е.

    21:35 06.02.2026

  • 116 Смърфиета

    9 0 Отговор

    До коментар #114 от "Разделй и владей !":

    Ето го и рейнджърът Атила от Пазарджик. Той е на по-евтино от трева и бело: на паркизан и лепило е.

    21:37 06.02.2026

  • 117 марулев

    5 4 Отговор
    Калушев в кауша!

    Коментиран от #121

    21:38 06.02.2026

  • 118 Киро Японецо

    9 1 Отговор

    До коментар #108 от "Пълен":

    Купувам хиляда апартамента още веднага още утре и веднага слагам травезтиди, понеже нема кγρви има голем недостиг на ръботна рака.

    21:39 06.02.2026

  • 119 Смърфиета

    3 7 Отговор

    До коментар #109 от "Бай Данчо":

    Той е единият от убитите. Издирваните са всъщност труповете. Искат да видят дали няма да се активират лица, свързани с тях, които не са в течение. Всъщност, май е било безразборна стрелба, единият е убил детето и е ранил другия, той го е очистил, и е запалил хижата, за да заличи нещо, но е загубил твърде много кръв. Затова са били навънка и тримата. Другите са си в София на работа и не се интересуват много.

    21:45 06.02.2026

  • 120 Мексиканеца разиграва филма

    9 1 Отговор
    Рамбо по Тед Кочев

    Коментиран от #123

    21:46 06.02.2026

  • 121 Смърфиета

    2 6 Отговор

    До коментар #117 от "марулев":

    Сред тримата убити е. Единият не е синът на Марулев, а друг навършил непълнолетие. Те нямат лични карти.

    21:48 06.02.2026

  • 122 Нямане

    16 0 Отговор
    Никой няма да каже и в колко часа е записа. Също в медиите всичко е размито . Един казва Българово -Ловеч ,Друг Българи - Странджа , а има и Българево над к.к. Албена . Това дето е Бургаско е на 75 км по права линия до границата с Турция . Може и друго да има , знае ли човек ?

    Коментиран от #124, #130

    21:48 06.02.2026

  • 123 Тед Влад Кочев

    5 0 Отговор

    До коментар #120 от "Мексиканеца разиграва филма":

    Тео Влад Кочев

    21:49 06.02.2026

  • 124 Яни Макулев

    7 1 Отговор

    До коментар #122 от "Нямане":

    Тоя Дечо е оня Дечо.

    21:51 06.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "ИСТИНАТА":

    😂😂😂😂😂😂

    22:05 06.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Бот ли е трол ли е

    11 0 Отговор
    По 25-30 тапи мнения за размиване на форума друга цел не виждам.

    23:44 06.02.2026

  • 129 Един

    13 5 Отговор
    Две места на двете граници. Това си е чиста контрабанда, въпросът е на какво. След като Терзиев ги е подсигурил с електрически транспорт, че да се движат незабелязано, значи е нещо голямо. Както знаем Рашков е тартора на контрабандата, така че очевидно ПП са в ядрото на тая далавера. И най-вероятно става въпрос за дрога. Ама на хората им е писнало нещо и сигурно са отказали да съдействат вече. Тоя Ивайло най-вероятно е избягал с децата за да ги спаси от същата съдба. Всички е пълен леш!

    00:00 07.02.2026

  • 130 Знае

    8 1 Отговор

    До коментар #122 от "Нямане":

    Вижте снимки на къщата в сало Българи Странджа публикувани в Блиц . Пишат , че си е купил там и над 500 декара земя !!!! В това село е единственото място в България където играят нестинари.

    00:20 07.02.2026

  • 131 1234

    6 1 Отговор
    В Москва, Тел Авив, Анкара, Вашингтон досега да са посочили извършителите и заловили по-голяма част от тях

    06:01 07.02.2026

  • 132 Шерлок

    2 0 Отговор
    Според мен трябва да го търсят в някоя пещера

    06:19 07.02.2026

  • 133 Жул Верн

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "ПОЧТИ ВСИЧКИ ТУК":

    Службите ни пускат дезинформация на всички нива и етапи от разследването,ако изобщо се води.Самите те са създатели на "това"нещо за лично забогатяване.Но както знаем всички идва момента когато системата се пропуква и настъпва края.Убити са от познати хора.От стоящи по-високо в организацията.Възможно е да има канадска връзка.Следствието упорито ни води към мексиканеца,децата,настрани от главното-екзекуцията.Кой и защо ги уби и подпали на два пъти сградата.

    Коментиран от #136

    10:24 07.02.2026

  • 134 Иван

    4 0 Отговор
    Ивайло Калушев и гранична полиция са ловили заедно мигранти, използвали са дроновете му.

    12:50 07.02.2026

  • 135 Новак

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Данко Харсъзина":

    И от Мата Хари.

    14:42 07.02.2026

  • 136 ДАНС,ТАКИ БОКО

    0 1 Отговор

    До коментар #133 от "Жул Верн":

    СА В ОСНОВАТА...

    18:07 07.02.2026

  • 137 1234

    0 0 Отговор
    добре де !? ако не са мръднали, дрогирани !?!! какво са им виновни кучетата та да ги обрекат на такава смърт...

    18:10 07.02.2026

