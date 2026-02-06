Запис от камерите показва запалването на хижата до Петрохан

Камера е заснела как Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев прибират кучетата, след което подпалват хижа „Петрохан“ в неделя на 1 февруари, съобщава „Телеграф“.
Тримата след това са излезли от обхвата на видеонаблюдението.
Представящият се за лама Ивайло Калушев – Мексиканеца заедно с 15-годишният Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков са свидетели на случилото се.
След това има данни, че в малките часове в понеделник напускат хижа „Петрохан“ с джип, брандиран с надпис на „Планинската спасителна служба“ и отпрашват към село Българи в Странджа.
Там според първоначалната информация са прекарали два дни, след което следите им се губят. Оказа се, че Мексиканеца през 2022 година е купил къща в селото, която също ползвал като база.
От нея до границата с Турция са около 10 км. Там се намира и пещерата "Махарата", за която се смята, че има неизследвани галерии, които водят към Турция.
Като опитен пещерняк не е изключено Мексиканеца да ги познава и да се е прехвърлил заедно с младежите извън пределите на България. За тази цел ще се проверяват термокамери и други средства за видеонаблюдение на Гранична полиция в района.
1 Пълни
Коментиран от #5
19:55 06.02.2026
2 Това го написа Карбовски
19:55 06.02.2026
3 Последния Софиянец
19:56 06.02.2026
4 Сатана Z
19:57 06.02.2026
5 Прав си!
До коментар #1 от "Пълни":Пеевско-герберската кочина бълва фантасмагории и лъжи.
Коментиран от #9
19:58 06.02.2026
6 Яни Макулев
19:59 06.02.2026
7 Дедо Мраз
20:00 06.02.2026
8 що за разследване
Коментиран от #51
20:00 06.02.2026
9 Смърфиета
До коментар #5 от "Прав си!":Ами, рейнджъри, сър....
20:00 06.02.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #11
20:00 06.02.2026
12 бор
Коментиран от #92
20:02 06.02.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #127
20:03 06.02.2026
14 Спецназ
Влезли са бандити(или тези от техните) и са ги убили.
После са ги изнесли до кучешките колиби , подредили са им оръжията до тях и
са запалили Хижата заедно с намиращите се там кучета и евентуално всички тетрадки и папки също за запалили и заради документите всъщност е бил палежа и за заличаване на незаличими 5000 пръстови и ДНК отпечатъка!
Прокуратурата ще води едно глухо дело 3 години и ще го прекрати, Баце!
ДАНС от София да дойдат 1 час преди Полицията на която е Област- Монтана е СКАНДАЛНО!
Полицията от Монтана с 40 да са карали до Петрохан пак щяха да са първи!
ФАКТ!
Коментиран от #17, #20, #26
20:03 06.02.2026
15 ЛЕКА ПОЛЕКА
Коментиран от #50
20:04 06.02.2026
16 Смърфиета
До коментар #11 от "Смърфиета":Т.е. в съседната статия.
20:04 06.02.2026
17 Смърфиета
До коментар #14 от "Спецназ":И ти ли си рейнджър?
Коментиран от #57
20:05 06.02.2026
18 Ддд
Коментиран от #24, #56
20:06 06.02.2026
19 ГЬОЙ ДРУЖИНКА В СЛУЖБА НА БОКО И ШИШИ
Коментиран от #31, #34
20:08 06.02.2026
20 Смърфиета
До коментар #14 от "Спецназ":Да ви кажа сега. Убити са от килъри на радев да заличат следите и участието му.
Коментиран от #23
20:09 06.02.2026
21 Нека
20:09 06.02.2026
22 Спецназ
ТАМ, Баце вече са броени километри!
ТИЯ НА ЛУДИ ЛИ НИ ПРАВЯТ, ВЕ!
А РАБОТЕТЕ за тая Държава стига с тия наркотици и други Л.ЙНА, че виждате края какъв е!
20:10 06.02.2026
23 А бре,
До коментар #20 от "Смърфиета":да му ядеш главата на Радев !
Коментиран от #28
20:10 06.02.2026
24 Смърфиета
До коментар #18 от "Ддд":Става в стил Бирмата.
20:11 06.02.2026
26 Пени
До коментар #14 от "Спецназ":Стига си си измислял. ДАНС даже не са ходили там.
20:12 06.02.2026
27 Дедо Мраз
Коментиран от #86
20:13 06.02.2026
28 Смърфиета
До коментар #23 от "А бре,":Обратното менте да ходи да яде патката на бай Ставри.
Коментиран от #33, #68
20:13 06.02.2026
29 Фори
Коментиран от #42, #54
20:13 06.02.2026
31 Боби
До коментар #19 от "ГЬОЙ ДРУЖИНКА В СЛУЖБА НА БОКО И ШИШИ":Какви лагери, всичко е дрога, много дрога от Турция през България за Сърбия и западна Европа, некой е сгафил яко
Коментиран от #76, #83
20:15 06.02.2026
32 Сатана Z
Коментиран от #49
20:15 06.02.2026
33 Ходи
До коментар #28 от "Смърфиета":се п..и !
20:16 06.02.2026
34 Яни Макулев
До коментар #19 от "ГЬОЙ ДРУЖИНКА В СЛУЖБА НА БОКО И ШИШИ":Не, но Национална агенция за контрол на детския пол, е имала разрешение. Скенираните извинителни бележки от един и същ личен лекър ги съхранявам аз. Това е за тези, които не са в частно училище "Природа – Доверие – Буда"
20:16 06.02.2026
35 Данко Харсъзина
Коментиран от #113
20:16 06.02.2026
36 ?????
"Камера е заснела как Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев прибират кучетата, след което подпалват хижа „Петрохан“ в неделя на 1 февруари"
Убитите прибират кучетата и палят хижата!?
Що и защо?
А камерите не показват ли неубитите кво правят?
Ако са там?
20:16 06.02.2026
37 Хмм
20:17 06.02.2026
38 Госあ
20:18 06.02.2026
39 Истината
20:19 06.02.2026
40 Мнение
20:19 06.02.2026
42 Яни Макулев
До коментар #29 от "Фори":Това с жените е сурогат. Истинската любов е мъжката и особено бойлавърството. Аз не мога да го направя със сина ми, освен ако не му закали нервите Иво от "Национална агенция за контрол на защитените територии". После сина ми няма да писка и да ме изпее на майка си и на родителите й, които имат предразсъдък към това.
20:20 06.02.2026
43 ПОЧТИ ВСИЧКИ ТУК
Коментиран от #133
20:20 06.02.2026
44 Приятелката на приятеля
Коментиран от #47, #53, #60, #61
20:21 06.02.2026
45 Разследващ прокурор
20:23 06.02.2026
46 Госあ
20:24 06.02.2026
47 Дедо Мраз
До коментар #44 от "Приятелката на приятеля":Абе то и на бай Миле хората са съдействали когато са им казали "ръцете горе" ама те на.
20:24 06.02.2026
48 хей портиzaнска
20:24 06.02.2026
49 Яни Макулев
До коментар #32 от "Сатана Z":Леон не издържа на наложените му от лама Иво изпитания, и сега ще се прероди в по-низш разред биомаса – бактериална супа и червеи преди всичко.
20:25 06.02.2026
50 Герп боклуци
До коментар #15 от "ЛЕКА ПОЛЕКА":Вскчко ще се замете, ще се изкарат манипулирани кадри или добре побрани да са удобни. На прокурорчето с голямия глюн не вярвам
20:25 06.02.2026
51 Мдаа
До коментар #8 от "що за разследване":Значи Кмета на Гинци, който наистина за 10 минути интервю разказа всичко, което е видял, като "подемно" лице, ще излезе абсолютно прав?!
Защото човека, още във вторник рано призори, когато репортерката го интервюира каза, че се издирват двама души някъде из бургаско?
И на следващия ден, когато вече явно му бяха "издърпали ушите" заради това интервю, е отказал на следващата журналистка да говори повече по случая. И тогава се появи някакъв специалист, мисля че се казваше Ралчев (може и да греша името), и най-авторитетно заяви, че това за двама издирващи се в района на Бургас по случая Петрохан, били абсолютни глупости, нямало нищо такова?! А ето, че са ги видяли в село Българи в Странджа планина!
Но наистина Кмета на Гинци разказа и описа със собствени думи много добре цялата ситуация около местопрестъплението в хижата!
20:25 06.02.2026
52 лумпени
Коментиран от #55
20:25 06.02.2026
53 Госあ
До коментар #44 от "Приятелката на приятеля":Оцелелите се крият от хората на баце и свинчо. Трудно ли ти е да го стоплиш ?
20:25 06.02.2026
54 Смърфиета
До коментар #29 от "Фори":Мислех, че всички сте приятелки.
20:26 06.02.2026
55 Баджак Бареков
До коментар #52 от "лумпени":Марчето ни цитира "авторитетния" Телеграф.
Коментиран от #87
20:26 06.02.2026
56 Шпек
До коментар #18 от "Ддд":В Гинци живее една Мексиканка ,която е женена за българин.Продава овче кисело мляко и прясно сирене на пътя в селото.
Коментиран от #63, #71
20:27 06.02.2026
57 и той
До коментар #17 от "Смърфиета":баце като тебе обича бауур,суджук,шпек
20:27 06.02.2026
58 ИМАЛО Е ДРОГА ДА.
20:29 06.02.2026
59 Дзак
20:29 06.02.2026
60 На кое разследване, бе пубер
До коментар #44 от "Приятелката на приятеля":Надявам се да си прочел: повече на можем да се борим с тази кочина!
А се покаже, а га ко умъртвили!
Коментиран от #65
20:30 06.02.2026
61 Яни Макулев
До коментар #44 от "Приятелката на приятеля":Аз ви казвам, че Иво не може да убие освен за оцеляване, и ще има хепиенд, вие не ми вярвате.
20:30 06.02.2026
62 Мария
Коментиран от #78
20:30 06.02.2026
63 Смърфиета
До коментар #56 от "Шпек":Това е превъплащение на Мамника. Да си помислиме, че живее на Гинци, а живее на участъка край Телищ.
20:31 06.02.2026
64 ?????
Да ви ги напомням ли?
Коментиран от #67
20:32 06.02.2026
65 Смърфиета
До коментар #60 от "На кое разследване, бе пубер":И какво ще загубим, ако го умъртвят? Нали ще се прероди в истинска лама.
20:32 06.02.2026
66 Канчев
Коментиран от #89
20:33 06.02.2026
67 Смърфиета
До коментар #64 от "?????":Напомняй, да моля. Твърде много информация и забравяме бързо.
20:34 06.02.2026
69 асистент денков
20:36 06.02.2026
70 Смърфиета
Коментиран от #85
20:37 06.02.2026
71 Смърфиета
До коментар #56 от "Шпек":радев често е посещавал селото Гинци. МАмника е негово подставено лице криминал. 100 процента кayнa е поръчител.
20:37 06.02.2026
72 Мария
20:38 06.02.2026
73 Никой
20:38 06.02.2026
74 Смърфиета
Коментиран от #79
20:39 06.02.2026
75 Данко Харсъзина
20:39 06.02.2026
76 Доби
До коментар #31 от "Боби":Единия имот на 10 км. с 500 декара земя . Границата . Другия имот на границата със Сърбия . Джипове и други - брандирани като военни . Оръжия бол. Ми те мигрантите в линейки и пожарни ги разхождаха , а това още по-удобно. за златото и кеша да не говорим. Фирми за пране във всичките дал господ. Търсете парите при кого отиват. Там е неизгореното куче.
20:40 06.02.2026
77 Пълен
Някакви олигофрени размотават държавата.
В Държава в която има ред изобщо нямаше да ходят по ТВ студията хора службите.
20:42 06.02.2026
78 Яни Макулев
До коментар #62 от "Мария":Агентите на ДАНС ми казаха, убитите че са били накарани да седнат на дулата на оръжията и да се подпрат с ръце на земята пред тях, след което екзекуторите са натиснали спусъците едновременно с палеца на краката си.
Коментиран от #102
20:42 06.02.2026
79 Бай Ставри
До коментар #74 от "Смърфиета":Ила, ила пиленце да кацнеш на патката на бай Ставри. И адамити и никодимити и симонити са минали между тези четири стени. Има надписи от преди Дивети сиптември, тука е седмото отделение... Мляс.... Мдааа....
20:46 06.02.2026
82 Факт
20:51 06.02.2026
83 Яни Макулев
До коментар #31 от "Боби":Напротив, дрогата е предимно трева от Холандия за Турция. Всичко е през зелена граница, понякога доставктата е с дрон. Иво е параноик, но е добре кален и може да мине само по зелена граница. В последните десет-петнайсет години е абсурдно дори да си помислиш за растения, ЕРП-тата веднага те предават на службите. Един службар съсед ми го каза.
20:51 06.02.2026
84 Има
Сега едвам качват патрулки.
Тотален мързел
Коментиран от #105
20:51 06.02.2026
85 Смърфиета
До коментар #70 от "Смърфиета":За да ми направи менте адамитът, значи съм настъпила нечии интереси. Ха ха ха ха ха ха ха!! Имам едно тефтерче с имена и адреси на хора от тази секта на тази лама Иво.
20:53 06.02.2026
86 Тити на Кака
До коментар #27 от "Дедо Мраз":Отбелязвам забележително единната моментална реакция на дежурната група тъППопитеци в този сайт, която се е пльоснала като розово ококорено прасе в посока Буци и Шиши, макар че следата води директно към гей-клуба на ПП и ДС!
Привет, рейнджъри!
Рейнджърувате ли, рейнджърувате ли, пазите ли гората от бракониери, дървосекачи и баби, берящи боровинки?
Коментиран от #96
20:54 06.02.2026
87 лумпени
До коментар #55 от "Баджак Бареков":Ми тя само това си може, да цитира, без да проверява / в ролята на мисирка да е, тъй де, къде е пенсия, споко, една жена казала/, ама ни губи времето да преследваме дивеча.
20:55 06.02.2026
88 Евалла
Посочи че царя е гол!!!!
20:57 06.02.2026
89 Смърфиета
До коментар #66 от "Канчев":Точно така, проспектирали са горите за жилки полониева руда от Национална агенция за контрол на защитените територии. Зоната на находището се нарича Находище "Роман Полански".
20:57 06.02.2026
90 Хмм
Коментиран от #99
20:58 06.02.2026
91 Луд
20:58 06.02.2026
93 Ирония
Хахаха
Коментиран от #95
21:01 06.02.2026
94 Смърфиета
До коментар #81 от "Пед":Бойлавърска. Става поколенческо. Три трупа. Въй! Цеф.
21:02 06.02.2026
95 Бай Ставри
До коментар #93 от "Ирония":Жевото, кой.
21:03 06.02.2026
96 Смърфиета
До коментар #86 от "Тити на Кака":Колко снег има на Гинци?
21:04 06.02.2026
97 Данко Харсъзина
Коментиран от #135
21:04 06.02.2026
98 Битово
Може да не ти харесат трима от компанията , вадиш пистолета и ги очистваш .
Чиста патология в мозъка. Няма какво да се разследва.
21:05 06.02.2026
99 Яни Макулев
До коментар #90 от "Хмм":Уплашили са се като са видяли, че трябва да викат полиция и линейка. Иво мрази държавата и службарите.
21:06 06.02.2026
100 Светослав
21:06 06.02.2026
101 Болно
Пляскахте за банани, сега имате банани и трупове
21:09 06.02.2026
102 Дон Дони
До коментар #78 от "Яни Макулев":И мислиш че няма запис? При толкова дронове и камери!!! Просто ДАНС бяха първи там за да няма свидетели, а срещу кой са можете да гадаете! Тук има нещо от сглобката на ПП Дб- ГЕРБ
Коментиран от #107, #109
21:10 06.02.2026
103 Спиро
21:11 06.02.2026
104 гумата
21:12 06.02.2026
105 Бойко Борисов
До коментар #84 от "Има":Ако бехме аз и Цецо Цветанов като едно време, щехме да го кача с багер каде Гинци. А като зе да говори срещу мене после вече след като го махнах Цецо, и ми звъни Кристалина и казва "от дъщеря му не става чеп за зеле, турих я в най-слабо развитите, демек страните без икономика и пак не се справя, какво да я правя". Викам "махай я," викам "изритай я като мръсно коте". И оная я изгони като мръсно маче, каде се качило на масата да ти яде от салама.
Коментиран от #110
21:14 06.02.2026
107 Яни Макулев
До коментар #102 от "Дон Дони":Ние всички сме подписали декларация за сътрудничество като студенти, ама си портиме тия дето ни дразнат и не са вътрешни и затова Иво си прави квото си иска, и много хора си правиме квото си искаме.
21:17 06.02.2026
108 Пълен
Тотално абдикирала държава. Скоро време имотите ще струват по 2 лева.
Коментиран от #118
21:17 06.02.2026
109 Бай Данчо
До коментар #102 от "Дон Дони":Когато един защитаван от парламентарна група притежава имоти в близост до две граници и е замесен в тройно убийство е невинен!!! Това светец според сутрешните блокове, спасил дете преди 15 години!
Коментиран от #119
21:18 06.02.2026
111 В селото
Коментиран от #125
21:26 06.02.2026
112 ИСТИНАТА
Коментиран от #126
21:30 06.02.2026
113 Факт
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":Неоспорим дори не могат да го изгорят построеното от тато
21:31 06.02.2026
115 Смърфиета
21:35 06.02.2026
116 Смърфиета
До коментар #114 от "Разделй и владей !":Ето го и рейнджърът Атила от Пазарджик. Той е на по-евтино от трева и бело: на паркизан и лепило е.
21:37 06.02.2026
117 марулев
Коментиран от #121
21:38 06.02.2026
118 Киро Японецо
До коментар #108 от "Пълен":Купувам хиляда апартамента още веднага още утре и веднага слагам травезтиди, понеже нема кγρви има голем недостиг на ръботна рака.
21:39 06.02.2026
119 Смърфиета
До коментар #109 от "Бай Данчо":Той е единият от убитите. Издирваните са всъщност труповете. Искат да видят дали няма да се активират лица, свързани с тях, които не са в течение. Всъщност, май е било безразборна стрелба, единият е убил детето и е ранил другия, той го е очистил, и е запалил хижата, за да заличи нещо, но е загубил твърде много кръв. Затова са били навънка и тримата. Другите са си в София на работа и не се интересуват много.
21:45 06.02.2026
120 Мексиканеца разиграва филма
Коментиран от #123
21:46 06.02.2026
121 Смърфиета
До коментар #117 от "марулев":Сред тримата убити е. Единият не е синът на Марулев, а друг навършил непълнолетие. Те нямат лични карти.
21:48 06.02.2026
122 Нямане
Коментиран от #124, #130
21:48 06.02.2026
123 Тед Влад Кочев
До коментар #120 от "Мексиканеца разиграва филма":Тео Влад Кочев
21:49 06.02.2026
124 Яни Макулев
До коментар #122 от "Нямане":Тоя Дечо е оня Дечо.
21:51 06.02.2026
126 Тити на Кака
До коментар #112 от "ИСТИНАТА":😂😂😂😂😂😂
22:05 06.02.2026
128 Бот ли е трол ли е
23:44 06.02.2026
129 Един
00:00 07.02.2026
130 Знае
До коментар #122 от "Нямане":Вижте снимки на къщата в сало Българи Странджа публикувани в Блиц . Пишат , че си е купил там и над 500 декара земя !!!! В това село е единственото място в България където играят нестинари.
00:20 07.02.2026
131 1234
06:01 07.02.2026
132 Шерлок
06:19 07.02.2026
133 Жул Верн
До коментар #43 от "ПОЧТИ ВСИЧКИ ТУК":Службите ни пускат дезинформация на всички нива и етапи от разследването,ако изобщо се води.Самите те са създатели на "това"нещо за лично забогатяване.Но както знаем всички идва момента когато системата се пропуква и настъпва края.Убити са от познати хора.От стоящи по-високо в организацията.Възможно е да има канадска връзка.Следствието упорито ни води към мексиканеца,децата,настрани от главното-екзекуцията.Кой и защо ги уби и подпали на два пъти сградата.
Коментиран от #136
10:24 07.02.2026
134 Иван
12:50 07.02.2026
135 Новак
До коментар #97 от "Данко Харсъзина":И от Мата Хари.
14:42 07.02.2026
136 ДАНС,ТАКИ БОКО
До коментар #133 от "Жул Верн":СА В ОСНОВАТА...
18:07 07.02.2026
137 1234
18:10 07.02.2026