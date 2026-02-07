Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия удари западния украински град Бурщин, експлозии разтърсиха Виница и Кировград
  Тема: Украйна

Русия удари западния украински град Бурщин, експлозии разтърсиха Виница и Кировград

7 Февруари, 2026 07:33, обновена 7 Февруари, 2026 07:40

  • украйна-
  • русия-
  • война

Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 82 украински дрона през нощта

Русия удари западния украински град Бурщин, експлозии разтърсиха Виница и Кировград - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко серии експлозии разтърсиха град Бурщин в Западна Украйна през нощта, съобщи Strana.ua.

„Това е седмата серия експлозии в Бурщин, Ивано-Франковска област“, ​​съобщи Telegram каналът на медията.

Украинските медии съобщиха и за взривове във Виница и Кировоград. Сирените за въздушна тревога бяха пуснати в цялата страна през нощта.

Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 82 украински дрона през нощта над няколко региона на страната, съобщи Министерството на отбраната.

„От 23:00 ч. московско време на 6 февруари до 7:00 ч. московско време на 7 февруари, системите за предупреждение за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 82 украински безпилотни летателни апарата: 45 над Волгоградска област, 8 над Брянска област, 6 над Ростовска област, 6 над Саратовска област, 4 над Орловска област, 4 над Тверска област, 3 над Курска област, 1 над Астраханска област, 1 над Белгородска област, 1 над Воронежска област, 1 над Калужска област, 1 над Липецкая област и 1 над Смоленска област“, ​​съобщиха от ведомството.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 51 Отговор
    удрят се там..цирка е пълен//да нападнеш сам себе си се иска бая акъл

    Коментиран от #4, #11, #16, #19

    07:44 07.02.2026

  • 2 Гларус

    80 11 Отговор
    Пред един хотел в слънчев бряг гледам пиколо товари куфари на украински автомобил.
    Питам го:
    Тия да не си заминават
    А той:
    Нееее отиват на Боровец

    Коментиран от #78

    07:45 07.02.2026

  • 3 Мдам

    50 8 Отговор
    Източниците на тази "сериозна новинарска медия" стават все по "известни и не надеждни"

    07:45 07.02.2026

  • 4 Днеска

    37 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Първа смяна ли си?

    07:45 07.02.2026

  • 5 хихи

    44 5 Отговор
    Така е, като няма интернет има експлозии

    07:46 07.02.2026

  • 6 Т.КОЛЕВ

    16 40 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ УРКИТЕ СЪС СНАЙПЕРИ ДА ПОЧНАТ ДА ЧИСТЯТ КОМАНДВАЩИТЕ ПОЛИТИЦИ И ВОЕННИ ИЛИ ДА СИ НАЕМАТ НАЕМНИ УБИЙЦИ ЗА ЦЕЛТА. И ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

    Коментиран от #40

    07:47 07.02.2026

  • 7 Пърлена укра

    46 11 Отговор
    Благодарим ти, Путине! Нямаме ток и парно, но редовно ни пращаш светло и топло!

    07:47 07.02.2026

  • 8 Това е истината!

    56 8 Отговор
    Русия унищожава Украйна! А платените тролчета може да пищят колкото си искат!Това само ме радва!

    Коментиран от #25

    07:49 07.02.2026

  • 9 Гробар

    59 8 Отговор
    Крайно време беше полските селяни от западната част да усетят дебелия край.

    07:49 07.02.2026

  • 10 Сър Артър Харис

    45 7 Отговор
    Само атомни удари по Лвов и Киев ще сложат край на войната. С малки заряди, но редовно. Два пъти на нощ по 50000 тона тротилов еквивалент до безусловна капитулация.

    Коментиран от #81

    07:51 07.02.2026

  • 11 Хахахахаха

    34 40 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котарака е един изкуфял дядка без семейство, социално слаб, живее в една маза за да може да използва безплатно нета, редовно е пиян и мирише на изпражнения, май описа без да искам 99 процента от феновете на укрите и Нато, съжалявам

    Коментиран от #20, #32

    07:52 07.02.2026

  • 12 Реалност

    71 56 Отговор
    Територията наречена Русия с 4 пъти повече население с 10 пъти повече оръжие ,вече 4 години не може да победи Украйна... Фашистите са брутално отчаяни ,че губят войната и затова бомбардират критичната инфраструктура на украинците по цялата им държава.

    Коментиран от #75

    07:52 07.02.2026

  • 13 Мишел

    47 52 Отговор
    Много масова атака, роякът дронове е бил с дължина над 800 км. Минали са по един и същи маршрут и са намалили рязко ефективността на украинско ПВО. Освен дроновете, в атаката са участвали над 15 Кинжала , носители Миг 31 и Су 57, крилати ракети въздушно Х-69 и морско базиране, ракети Х 101, хиперзвукови Циркон. Разрушена е цялата енергийна система в западна Украйна и енергийните връзки с ЕС.

    Коментиран от #31

    07:53 07.02.2026

  • 14 И Киев е Руски

    38 6 Отговор
    Прекрасно

    07:53 07.02.2026

  • 15 Българка 😺-Маца

    41 6 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:54 07.02.2026

  • 16 В психиатрията не ви

    29 10 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ли дават лекарствата или ти твоите нарочно не ги пиеш?!

    07:55 07.02.2026

  • 17 Владимир Алексеев разведчик, от болницат

    6 25 Отговор
    Е браво, малодци.....аз съм от Виница !!!
    Украинците не успяха ме свършат, но моите товарищи не подвеждат. Никогда !!! 😆

    07:56 07.02.2026

  • 18 И Киев е Руски

    46 13 Отговор
    След безспорната и необратима победа на Русия в Централния военен окръг, всички украински нацисти (стотици хиляди) ще бягат из Европа, за да избегнат справедливото възмездие за своите престъпления и зверства, като първата дестинация ще бъде Полша (все пак не могат да се скрият в обеднялата Румъния). С такъв наплив от озлобени, пребити бандеровци, те (бандеровците) ще направят живота на поляците толкова мизерен, че клането във Волин ще им се стори като дребно недоразумение. Успех, заслужили сте си го

    07:56 07.02.2026

  • 19 оня с коня

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Котьо 🐱,как е днес времето в Максуда ?

    07:56 07.02.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 13 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахахаха":

    ама съм секси , нали)))

    Коментиран от #23, #33

    07:56 07.02.2026

  • 21 Форумен укротрол

    11 9 Отговор
    Така ли? Чудесно!

    07:57 07.02.2026

  • 22 Даниел Немитов

    10 32 Отговор
    Да подредят собствената си държава и да осигурят добър живот на народа си - това не го могат от Кремъл! Виж, да тероризират съседите си, а и народа си - това го могат.

    Коментиран от #26, #36

    07:57 07.02.2026

  • 23 Хахахахаха

    18 4 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е ако трябва да съм честен предпочитам дясната си ръка, малко ми е чудно как твойте са се надъхали да те правят, предполагам са знаели какво ще се роди

    07:58 07.02.2026

  • 24 Бой по укрите

    25 6 Отговор
    докато им омекнат тенджерите на главите!

    07:59 07.02.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    7 40 Отговор

    До коментар #8 от "Това е истината!":

    "...Русия унищожава Украйна!..."

    То и САЩ десет года унищожаваха Виетнам, пък накрая се изнесоха все с руснаците от там !!!
    Руското безсилие и простотия нямат край.......

    Коментиран от #30, #44

    07:59 07.02.2026

  • 26 Голям кеф че укрите

    31 7 Отговор

    До коментар #22 от "Даниел Немитов":

    ядат бой, а форумните уктротролове квичат в безсилна ярост!

    08:00 07.02.2026

  • 27 Няма ли поне 1 достоен офицер в расия

    22 8 Отговор
    Дето може да натисне копчетата и с охрайна да се свърши завинаги

    08:01 07.02.2026

  • 28 Тигре Тигре

    37 8 Отговор
    Няколко стелт ракети КН 69 изстреляни от СУ 57 по маскирано летище в Района на Арцис ,Одески регион изпържиха 15бр френски летящи петлета инструктори заедно с укрокадетите обучавани да летят на Мираж .Мон Дьооо !

    08:01 07.02.2026

  • 29 Удри вова

    26 7 Отговор
    Бой по канчетата на бандерите !!!!!!!

    Коментиран от #98

    08:01 07.02.2026

  • 30 Затова ли квичиш в

    24 6 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    безсилна ярост, форумен уктротрол?

    Коментиран от #46

    08:01 07.02.2026

  • 31 Сър Артър Харис

    18 10 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Отлична новина! Но за десерт трябва да сервират атомен Искандер. 50000 тона тротилов еквивалент. Удари по жилищния фонд са необходими за унищожаване на мобилизационния потенциал. Трябва да се отнеме всяка възможност за цивилизован живот и урките да се натикат в каменната ера.

    Коментиран от #76

    08:02 07.02.2026

  • 32 факт

    9 25 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахахаха":

    Рашистите и техните фенове са типични ypoди и нищо друго.

    Коментиран от #38, #45

    08:02 07.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Механик

    40 2 Отговор
    Крайно време беше войната да отиде точно при тия, дето най-много я искаха. Тия дето най-много искаха да се къпят в руска кръв и дето най се натискаха качат руснаците по клонаците.
    По-големи фанатици от поляците са само укрите, дето се мислят за поляци.
    Евреите добре ползват и двете категории, както и вродената им и фанатична омраза към всичко и всички.

    08:06 07.02.2026

  • 36 Димитър Георгиев

    18 3 Отговор

    До коментар #22 от "Даниел Немитов":

    Могат тероризират ,ти кво моеш бре дженди 🛴,само на Прайдове да ходиш и ф... каллий да трупаш ,освен че спамиш ?

    08:06 07.02.2026

  • 37 Жълтопаветник

    5 29 Отговор
    Кучeшки приют ударен с руска точност! Много скъпи им излязаа на пиeнкити тея 13 пoмяри! Такава е тя без старлинк! Некaдърниците ще се изпозастрелят!

    Коментиран от #41

    08:07 07.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сър Артър Харис

    24 4 Отговор
    Лвов трябва да бъде напълно разрушен с атомни удари. Там е обител на злото.

    Коментиран от #49

    08:08 07.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така е, азовците са

    25 1 Отговор

    До коментар #37 от "Жълтопаветник":

    са си помияри, спор няма.

    08:08 07.02.2026

  • 42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    24 1 Отговор
    И какво са ударили в град Бурщин в Западна Украйна?
    Не вярвам да е читалище или детска градина...

    08:10 07.02.2026

  • 43 Пала Марко

    12 5 Отговор

    До коментар #34 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Жена нямам още , ергенче съм ,но ако ми харесаш може и да те откупя от вашите в Максуда ,въпреки че си дрррттт ,преди доста време чукна педесетака .Поне вуна на главата имаш ли останала ли за фасон за пред хората ,щото по пуешифффци не си падам ?

    Коментиран от #48

    08:10 07.02.2026

  • 44 Мухахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    Мухахаха

    08:10 07.02.2026

  • 45 Хахахахаха

    13 3 Отговор

    До коментар #32 от "факт":

    Ххххахаха, ама вярно имам чувството че за това България не се развива, заради такива като теб, човек с основно образование, цял живот работещ като обущак, без никаква мисловна дейност,напълни се нашата родина с такива като теб. Давам ти един съвет-не се хаби по форуми, отивай да направиш нещо полезно с живота си-например да завършиш 12 клас, за да може да не си толкова деградирал

    08:11 07.02.2026

  • 46 Кирило Буданов, разведчик

    4 17 Отговор

    До коментар #30 от "Затова ли квичиш в":

    "...затова ли квичиш от ярост..."

    Ааа не, добре съм си за разлика от руския ми колега !!!Спасибо 😁

    Коментиран от #50

    08:12 07.02.2026

  • 47 Сър Артър Харис

    9 4 Отговор
    Атомен огън от небето да унищожи хората и всичко, което се движи и расте на полето, а от земята да се издига пушек като от пещ.

    08:13 07.02.2026

  • 48 Дръта чанта

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "Пала Марко":

    А не обиждай старците че наш как ще скрибуцаш кат нова цигулка

    Коментиран от #53

    08:13 07.02.2026

  • 49 Сър Пичук

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Сър Артър Харис":

    Напълно подкрепям твоето мнение !

    Коментиран от #58

    08:15 07.02.2026

  • 50 Хахахахаха

    23 3 Отговор

    До коментар #46 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Господин Буданов как ще коментирате, че вашите хора и в гръб не могат да убиват, как ще коментирате онази уникална спец акция в Покровск с хеликоптерите, как ще коментирате че вашите хора са уж най добрите, а умират по лесно и от обикновените войници. Мерси за отговора

    Коментиран от #59, #60

    08:16 07.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 дядото

    15 2 Отговор
    за мен "мърлявето" на кремъл с украйна вече 4 години е трудно обяснимо.ще стане ясно,но трябва да мине време.

    08:18 07.02.2026

  • 53 Пала Марко

    5 3 Отговор

    До коментар #48 от "Дръта чанта":

    Котьо постни снимка да те видим ставаш ли още ,злите езици говорят ,че си бил със счупени уши и доста тъпо изражение ,да видим струва ли ди да инвестирам пари в дрттт коч

    Коментиран от #56

    08:18 07.02.2026

  • 54 Скъпи Вова

    10 3 Отговор
    Моля изпрати и на нашето крадливо и ограничено племе един орешник но да е зареден с ядрени глави!

    08:20 07.02.2026

  • 55 КОЛЬО ПАРЪМА

    13 2 Отговор
    Наркомана фалирва

    08:23 07.02.2026

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 7 Отговор

    До коментар #53 от "Пала Марко":

    ти ся сваляш ли ме?ако имаш нещо за чистене , аз нямам друго за цапане...

    Коментиран от #88, #90

    08:24 07.02.2026

  • 57 ,,...

    3 7 Отговор
    Буданката си записва....

    08:33 07.02.2026

  • 58 Европеец

    1 7 Отговор

    До коментар #49 от "Сър Пичук":

    Кой па го интересува ти какво подкрепяш?

    08:34 07.02.2026

  • 59 Йосиф Кобзон

    2 10 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахахаха":

    Мен питай.

    Коментиран от #68

    08:35 07.02.2026

  • 60 Кирило Буданов, разведчик

    5 12 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахахаха":

    "...как ще коментирате, че вашите хора и в гръб не могат да убиват..."

    Спакойно, Алексеев е труп.
    Два куршума в гърдите и един контролен в главата.
    Просто още не го обявяват официално.

    Коментиран от #64

    08:35 07.02.2026

  • 61 Димитър Георгиев

    3 20 Отговор
    А сега си представете как по същото време Русия не спираше да бомбардира градове и села в Украйна. Как деца и възрастни мръзнеха в укрития, молейки се поредната ракета да не ги изпепели. И защо? Защото Путин иска да се покаже силен, могъщ и освободител от нещо си?

    Руските спортисти не са на Олимпиадата в Италия. А е редно да бъдат. Спира ги необяснимият стремеж към превъзходство, прекрояване на света и налагане на нечий интерес. Няма по-брутално и вулгарно нещо от психопати, които опитват да наложат ненормалните си планове на света. На хората по земята, които мечтаят за нормален живот, без смърт и пожарища. Много ли е?Днес някой примат от бандата в Кремъл ще се изрепчи, че Москва е можела да срине цялото тържество по откриване на игрите с няколко ракети.

    Не, нямаше да може. Няма да може и занапред. Защото цивилизацията, която извираше от всеки звук, светлина и слово в Милано са непобедими.

    Добрият стар и толкова млад свят е непобедим. Психопати в многобетонни бункери могат да го наранят – опитвали са много пъти през вековете, но той се е изправял отново и отново, за да покаже, че няма нищо по-велико от свободата и добруването.



    Наслаждавайте се на игрите! Но не забравяйте, че някъде някъде по света чудовища убивт и опожаряват.

    Коментиран от #66, #67, #71, #86

    08:38 07.02.2026

  • 62 Димо

    5 19 Отговор
    Психопатите от Кремъл ще си получат заслуженото,неизбежно е! А нашите копейки ще видим как ще ги превъзпитаваме! Иначе айде в Москва! Нали е рай?

    Коментиран от #63, #69, #70

    08:40 07.02.2026

  • 63 любопитен

    10 2 Отговор

    До коментар #62 от "Димо":

    Да ми изстудиш супата искаш ли?

    08:42 07.02.2026

  • 64 Хахахахаха

    15 1 Отговор

    До коментар #60 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Господин Буданов, а операцията с хеликоптерите, а лесно убитите ваши войници, ако обичате коментирайте всички ввъпроси

    08:44 07.02.2026

  • 65 Децата на трети украински фронт

    8 1 Отговор
    вече са дърти муцуни, но продължават да се наричат руснаци и плюят роднините си, неистово. Свещена простота...

    08:44 07.02.2026

  • 66 Никой не гледа тези измислени олимпиади

    18 3 Отговор

    До коментар #61 от "Димитър Георгиев":

    Ние сме хора с работа и семейства, за които трябва да се грижим.
    Олимпиадите се гледат от безделници, които се чудят какво да правят -
    да не говорим, че в България зимни спортове практикуват много малко хора.

    08:44 07.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хахахахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #59 от "Йосиф Кобзон":

    Срам ме е да ви занимавам, при вас всеки ден има огромни опашки от украински военни, знам че ви е трудно и нямате време да отговаряте на въпроси, сигурно всеки ден псувате руските доброволци където ви карат толкова много украинска работа п. С колко ми е яко да ви гъбаркам и като гледам как ще деградирали и не може дори да отговорите уместно Мале хахахахаха падам с ваш, вярно че укрите ги защитават умствени дефицити

    08:47 07.02.2026

  • 69 Москва е рай, но

    4 12 Отговор

    До коментар #62 от "Димо":

    само за едно джудже и неговите двойници. Для все астальние, Москва - настаящий ад.

    Коментиран от #72

    08:49 07.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Бункерни психопати има в болни глави

    11 3 Отговор

    До коментар #61 от "Димитър Георгиев":

    Информация за истинските психопати ги пуснаха в досиетата Епстийн,
    които този сайт ги замита заради спонсорите си.
    Даже не говорим само за педофилска мрежа, а за пълни откачалки.

    08:52 07.02.2026

  • 72 Не плачи на чужди гробища

    16 3 Отговор

    До коментар #69 от "Москва е рай, но":

    България е пълна трагедия.
    Единственото хубаво тук е метрото в грозната София, в което има
    руски мотриси.
    Останалата България е пълен леш и ужас.

    Коментиран от #82, #100

    08:55 07.02.2026

  • 73 Потресен

    4 12 Отговор
    Защо и Путин си мисли,че може да победи Украйна и ЗАЩО се води въобще това кръвопролитие,тази война,за кефа на един психопат

    08:56 07.02.2026

  • 74 Абе Старлинк нали го настроиха

    13 1 Отговор
    руските дронове да не могат да се движат с повече от 68 км час?
    Защо не са ги свалили с ловджийски пушки???

    08:57 07.02.2026

  • 75 Не е война бе,

    19 34 Отговор

    До коментар #12 от "Реалност":

    цървул съдран. Фашистите са в Киев, те носят и ползват фашистки символи. А, Русия ако иска може да приключи 404 за ден макс два, но пази мирното население, което не е виновно за действията на укро фашистката хунта начело в Киев.

    Коментиран от #80, #104

    08:57 07.02.2026

  • 76 Мишел

    14 34 Отговор

    До коментар #31 от "Сър Артър Харис":

    Руски атомен удар в Украйна или другаде е мечтата на НатО, за да могат да създадат световна антируска коалиция и да получат някакви шансове за победа срещу Русия. Няма да се осъществи мечтата. Русия е толкова напред с оръжията, че побеждава без употреба на ЯО.

    08:58 07.02.2026

  • 77 Победила!?!?

    4 16 Отговор

    До коментар #70 от "Дим и пушиляк":

    Затова ли смалянкия карлик ся моли на оранджавия клоун, да му даде украински земи без бой. Вече 1 300 000 души на мъченици са пред портите на Рая и чакат реда си за опрощение....

    Коментиран от #83, #85

    09:00 07.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Пак ли ти бе соросче!

    18 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сър Артър Харис":

    На руснаците атомни бомби не им трябват! Имат си достатъчно яки конвенционални! Дори и за Коалицията на Желаещите, ако и стиска да се включи!

    09:03 07.02.2026

  • 82 Я уже написал

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "Не плачи на чужди гробища":

    Свещена простота...

    09:05 07.02.2026

  • 83 Хахахахаха

    13 1 Отговор

    До коментар #77 от "Победила!?!?":

    Ххххахаха, да се моли, аз виждам само един ревлю и той е от страната на укрите, а щом на теб трябва са ти вярвам за тези 1,3 руснаци, аз казвам че са убити 5 мн укри и още 5 млн са ранени дума, мойта дума срещу твойта

    Коментиран от #92

    09:06 07.02.2026

  • 84 Професор Герджиков

    10 2 Отговор

    До коментар #78 от "Потресен":

    Потресъл те е Господ бре необразован ,"садистите" няма нищо общо със "съда", марш обратно в 4ти клас !После се чудите що се изхранвате по кофите .

    09:07 07.02.2026

  • 85 Антитрол

    14 2 Отговор

    До коментар #77 от "Победила!?!?":

    Аз Путин да е съставял план за мир не съм чувал за разлика от десетките съставени от господарите ти - какво стана нали щяхте да разговаряте с Русия от "позиция на силата" пък сега европуделите ще се скъсат кой да говори с Путин.

    Коментиран от #91

    09:09 07.02.2026

  • 86 Димо

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Димитър Георгиев":

    ДиДи ще го лапуркаш ли на бързо за 2-3 минути ,наготвил съм 10 €врака и предпочитам да ти викам Доротея ,по еротично ми звучи някакси ?

    Коментиран от #99, #103

    09:11 07.02.2026

  • 87 Бгг

    13 1 Отговор
    Руските ракети не свършиха ли бе, мисирки лъжливи?

    09:12 07.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 хикочко..

    15 2 Отговор
    Вчера зеленио мухал се кефеше че старлинко не бачка за масква,а днес бандерецо рони слъзи и тцивки че поредната порция от военното оборудване е на чаркоятьци,а у еврейскио крив рог-кремля батиса тецо и сега равинската му фамилия зъзне без тоци и жешко

    09:14 07.02.2026

  • 90 Пала Марко

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не си ли чувал ,че котка 🐱 в чувал не се купува ,постни снимка .В Максуда май бъркате покупка със сваляне 😂😂😂 .

    09:15 07.02.2026

  • 91 Ти за Путин ще чуеш

    2 10 Отговор

    До коментар #85 от "Антитрол":

    още много неща. Биографите му вече дописват последната глава.

    Коментиран от #94

    09:15 07.02.2026

  • 92 Смехът ти

    1 6 Отговор

    До коментар #83 от "Хахахахаха":

    е непристоен! Нямате уважение дори и към дадените от вас жертви....

    Коментиран от #93

    09:21 07.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Антитрол

    10 1 Отговор

    До коментар #91 от "Ти за Путин ще чуеш":

    Те биографите ви ги остави - кажи ми един план за мир излязъл от Путин който да е предложил на запада ама знам поне за 20 съставени от господарите ти.

    Не върви пропагандата с лъжи ли?

    Коментиран от #95

    09:27 07.02.2026

  • 95 Больше чети!

    1 7 Отговор

    До коментар #94 от "Антитрол":

    И по смалькя дурачистей пиши!

    09:35 07.02.2026

  • 96 Зазинко

    7 2 Отговор
    Лвов и Ивано-Франковск където живеят укронацистите не ги искаме на картата. Дано руснаците ги махнат.

    10:17 07.02.2026

  • 97 Инна

    4 1 Отговор
    Преди четири дни, веднага след едноседмична пауза, нашите сили предприеха окуражаващ удар по Зона 404.
    Енергийни съоръжения в големите градове бяха ударени,
    и най-важното е, че най-накрая удариха подстанция 750 kV. Това са жизненоважни възли за пренос на енергия. Веднага след това започнаха аварийни прекъсвания на електрозахранването в столицата и съседните региони.
    И тази нощ и сутрин руските въоръжени сили продължиха тази работа, което предполага тенденция към систематични усилия за изваждане от строя цялата електропреносна мрежа.
    Докато последния път ударите бяха насочени към източната част на страната, този път те бяха насочени към западната.

    Засегнати съоръжения:
    Теплоелектрическа централа „Бурщин“, която доставяше електричество на Лвов, Ивано-Франковск, Тернопол и Хмелницки.
    Днес я посетиха 12 „Калибъра“ и няколко дрона.

    Теплоелектрическа централа „Добротвир“, която също доставяше електричество на Лвов.

    Теплоелектрическа централа „Трипилска“.
    Тази централа доставя електричество на централните райони, което също е добре.

    Но може би най-важното съоръжение днес е Западноукраинската подстанция 750.
    Това е един вид гръбнак на западноукраинската електропреносна мрежа. Тя пренася енергия както в рамките на страната (от атомната електроцентрала), така и от Европа. Що се отнася до атомната електроцентрала, изваждането от строя на тази подстанция би нарушило сериозно електропреносната мрежа на целия западен регион. Ще видим какви ще бъдат п

    Коментиран от #101

    11:16 07.02.2026

  • 98 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Удри вова":

    Рашистите вън ,отБГ сайтове. !

    13:56 07.02.2026

  • 99 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Димо":

    Ако и когато можеш да мислиш с другата глава,напиши нещо смислено !

    Коментиран от #102

    14:03 07.02.2026

  • 100 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Не плачи на чужди гробища":

    Мотрисите са украински !

    14:05 07.02.2026

  • 101 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Инна":

    Разбрахме че си рускиня,разбрахме че си рашистка , какво търсиш в БГ сайт ? Това ли е кгб пропагандата ?

    14:12 07.02.2026

  • 102 Димо

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Лука":

    Всъщност копейките сте за психиатър,имате нужда от помощ и съжаление,не нападки!

    14:15 07.02.2026

  • 103 Димитър Георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Димо":

    Ела де ,да те видя мъж ли си ,пед.ерас ли си, като тези в Кремъл!

    14:17 07.02.2026

  • 104 Много филми гледаш.

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Не е война бе,":

    Раша не може да направят нищо повече.

    18:59 07.02.2026

