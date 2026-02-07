Русия удари западния украински град Бурщин, експлозии разтърсиха Виница и Кировград

Няколко серии експлозии разтърсиха град Бурщин в Западна Украйна през нощта, съобщи Strana.ua.
„Това е седмата серия експлозии в Бурщин, Ивано-Франковска област“, съобщи Telegram каналът на медията.
Украинските медии съобщиха и за взривове във Виница и Кировоград. Сирените за въздушна тревога бяха пуснати в цялата страна през нощта.
Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 82 украински дрона през нощта над няколко региона на страната, съобщи Министерството на отбраната.
„От 23:00 ч. московско време на 6 февруари до 7:00 ч. московско време на 7 февруари, системите за предупреждение за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 82 украински безпилотни летателни апарата: 45 над Волгоградска област, 8 над Брянска област, 6 над Ростовска област, 6 над Саратовска област, 4 над Орловска област, 4 над Тверска област, 3 над Курска област, 1 над Астраханска област, 1 над Белгородска област, 1 над Воронежска област, 1 над Калужска област, 1 над Липецкая област и 1 над Смоленска област“, съобщиха от ведомството.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
07:44 07.02.2026
2 Гларус
Питам го:
Тия да не си заминават
А той:
Нееее отиват на Боровец
07:45 07.02.2026
3 Мдам
07:45 07.02.2026
4 Днеска
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Първа смяна ли си?
07:45 07.02.2026
5 хихи
07:46 07.02.2026
6 Т.КОЛЕВ
07:47 07.02.2026
7 Пърлена укра
07:47 07.02.2026
8 Това е истината!
07:49 07.02.2026
9 Гробар
07:49 07.02.2026
10 Сър Артър Харис
07:51 07.02.2026
11 Хахахахаха
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котарака е един изкуфял дядка без семейство, социално слаб, живее в една маза за да може да използва безплатно нета, редовно е пиян и мирише на изпражнения, май описа без да искам 99 процента от феновете на укрите и Нато, съжалявам
07:52 07.02.2026
12 Реалност
07:52 07.02.2026
13 Мишел
07:53 07.02.2026
14 И Киев е Руски
07:53 07.02.2026
15 Българка 😺-Маца
07:54 07.02.2026
16 В психиатрията не ви
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ли дават лекарствата или ти твоите нарочно не ги пиеш?!
07:55 07.02.2026
17 Владимир Алексеев разведчик, от болницат
Украинците не успяха ме свършат, но моите товарищи не подвеждат. Никогда !!! 😆
07:56 07.02.2026
18 И Киев е Руски
07:56 07.02.2026
19 оня с коня
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котьо 🐱,как е днес времето в Максуда ?
07:56 07.02.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Хахахахаха":ама съм секси , нали)))
07:56 07.02.2026
21 Форумен укротрол
07:57 07.02.2026
22 Даниел Немитов
07:57 07.02.2026
23 Хахахахаха
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Е ако трябва да съм честен предпочитам дясната си ръка, малко ми е чудно как твойте са се надъхали да те правят, предполагам са знаели какво ще се роди
07:58 07.02.2026
24 Бой по укрите
07:59 07.02.2026
25 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Това е истината!":"...Русия унищожава Украйна!..."
То и САЩ десет года унищожаваха Виетнам, пък накрая се изнесоха все с руснаците от там !!!
Руското безсилие и простотия нямат край.......
07:59 07.02.2026
26 Голям кеф че укрите
До коментар #22 от "Даниел Немитов":ядат бой, а форумните уктротролове квичат в безсилна ярост!
08:00 07.02.2026
27 Няма ли поне 1 достоен офицер в расия
08:01 07.02.2026
28 Тигре Тигре
08:01 07.02.2026
29 Удри вова
08:01 07.02.2026
30 Затова ли квичиш в
До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":безсилна ярост, форумен уктротрол?
08:01 07.02.2026
31 Сър Артър Харис
До коментар #13 от "Мишел":Отлична новина! Но за десерт трябва да сервират атомен Искандер. 50000 тона тротилов еквивалент. Удари по жилищния фонд са необходими за унищожаване на мобилизационния потенциал. Трябва да се отнеме всяка възможност за цивилизован живот и урките да се натикат в каменната ера.
08:02 07.02.2026
32 факт
До коментар #11 от "Хахахахаха":Рашистите и техните фенове са типични ypoди и нищо друго.
08:02 07.02.2026
35 Механик
По-големи фанатици от поляците са само укрите, дето се мислят за поляци.
Евреите добре ползват и двете категории, както и вродената им и фанатична омраза към всичко и всички.
08:06 07.02.2026
36 Димитър Георгиев
До коментар #22 от "Даниел Немитов":Могат тероризират ,ти кво моеш бре дженди 🛴,само на Прайдове да ходиш и ф... каллий да трупаш ,освен че спамиш ?
08:06 07.02.2026
37 Жълтопаветник
08:07 07.02.2026
39 Сър Артър Харис
08:08 07.02.2026
41 Така е, азовците са
До коментар #37 от "Жълтопаветник":са си помияри, спор няма.
08:08 07.02.2026
42 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Не вярвам да е читалище или детска градина...
08:10 07.02.2026
43 Пала Марко
До коментар #34 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Жена нямам още , ергенче съм ,но ако ми харесаш може и да те откупя от вашите в Максуда ,въпреки че си дрррттт ,преди доста време чукна педесетака .Поне вуна на главата имаш ли останала ли за фасон за пред хората ,щото по пуешифффци не си падам ?
08:10 07.02.2026
44 Мухахаха
До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":Мухахаха
08:10 07.02.2026
45 Хахахахаха
До коментар #32 от "факт":Ххххахаха, ама вярно имам чувството че за това България не се развива, заради такива като теб, човек с основно образование, цял живот работещ като обущак, без никаква мисловна дейност,напълни се нашата родина с такива като теб. Давам ти един съвет-не се хаби по форуми, отивай да направиш нещо полезно с живота си-например да завършиш 12 клас, за да може да не си толкова деградирал
08:11 07.02.2026
46 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #30 от "Затова ли квичиш в":"...затова ли квичиш от ярост..."
Ааа не, добре съм си за разлика от руския ми колега !!!Спасибо 😁
08:12 07.02.2026
47 Сър Артър Харис
08:13 07.02.2026
48 Дръта чанта
До коментар #43 от "Пала Марко":А не обиждай старците че наш как ще скрибуцаш кат нова цигулка
08:13 07.02.2026
49 Сър Пичук
До коментар #39 от "Сър Артър Харис":Напълно подкрепям твоето мнение !
08:15 07.02.2026
50 Хахахахаха
До коментар #46 от "Кирило Буданов, разведчик":Господин Буданов как ще коментирате, че вашите хора и в гръб не могат да убиват, как ще коментирате онази уникална спец акция в Покровск с хеликоптерите, как ще коментирате че вашите хора са уж най добрите, а умират по лесно и от обикновените войници. Мерси за отговора
08:16 07.02.2026
52 дядото
08:18 07.02.2026
53 Пала Марко
До коментар #48 от "Дръта чанта":Котьо постни снимка да те видим ставаш ли още ,злите езици говорят ,че си бил със счупени уши и доста тъпо изражение ,да видим струва ли ди да инвестирам пари в дрттт коч
08:18 07.02.2026
54 Скъпи Вова
08:20 07.02.2026
55 КОЛЬО ПАРЪМА
08:23 07.02.2026
56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #53 от "Пала Марко":ти ся сваляш ли ме?ако имаш нещо за чистене , аз нямам друго за цапане...
Коментиран от #88, #90
08:24 07.02.2026
57 ,,...
08:33 07.02.2026
58 Европеец
До коментар #49 от "Сър Пичук":Кой па го интересува ти какво подкрепяш?
08:34 07.02.2026
59 Йосиф Кобзон
До коментар #50 от "Хахахахаха":Мен питай.
Коментиран от #68
08:35 07.02.2026
60 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #50 от "Хахахахаха":"...как ще коментирате, че вашите хора и в гръб не могат да убиват..."
Спакойно, Алексеев е труп.
Два куршума в гърдите и един контролен в главата.
Просто още не го обявяват официално.
08:35 07.02.2026
61 Димитър Георгиев
Руските спортисти не са на Олимпиадата в Италия. А е редно да бъдат. Спира ги необяснимият стремеж към превъзходство, прекрояване на света и налагане на нечий интерес. Няма по-брутално и вулгарно нещо от психопати, които опитват да наложат ненормалните си планове на света. На хората по земята, които мечтаят за нормален живот, без смърт и пожарища. Много ли е?Днес някой примат от бандата в Кремъл ще се изрепчи, че Москва е можела да срине цялото тържество по откриване на игрите с няколко ракети.
Не, нямаше да може. Няма да може и занапред. Защото цивилизацията, която извираше от всеки звук, светлина и слово в Милано са непобедими.
Добрият стар и толкова млад свят е непобедим. Психопати в многобетонни бункери могат да го наранят – опитвали са много пъти през вековете, но той се е изправял отново и отново, за да покаже, че няма нищо по-велико от свободата и добруването.
Наслаждавайте се на игрите! Но не забравяйте, че някъде някъде по света чудовища убивт и опожаряват.
08:38 07.02.2026
62 Димо
08:40 07.02.2026
63 любопитен
До коментар #62 от "Димо":Да ми изстудиш супата искаш ли?
08:42 07.02.2026
64 Хахахахаха
До коментар #60 от "Кирило Буданов, разведчик":Господин Буданов, а операцията с хеликоптерите, а лесно убитите ваши войници, ако обичате коментирайте всички ввъпроси
08:44 07.02.2026
65 Децата на трети украински фронт
08:44 07.02.2026
66 Никой не гледа тези измислени олимпиади
До коментар #61 от "Димитър Георгиев":Ние сме хора с работа и семейства, за които трябва да се грижим.
Олимпиадите се гледат от безделници, които се чудят какво да правят -
да не говорим, че в България зимни спортове практикуват много малко хора.
08:44 07.02.2026
68 Хахахахаха
До коментар #59 от "Йосиф Кобзон":Срам ме е да ви занимавам, при вас всеки ден има огромни опашки от украински военни, знам че ви е трудно и нямате време да отговаряте на въпроси, сигурно всеки ден псувате руските доброволци където ви карат толкова много украинска работа п. С колко ми е яко да ви гъбаркам и като гледам как ще деградирали и не може дори да отговорите уместно Мале хахахахаха падам с ваш, вярно че укрите ги защитават умствени дефицити
08:47 07.02.2026
69 Москва е рай, но
До коментар #62 от "Димо":само за едно джудже и неговите двойници. Для все астальние, Москва - настаящий ад.
08:49 07.02.2026
71 Бункерни психопати има в болни глави
До коментар #61 от "Димитър Георгиев":Информация за истинските психопати ги пуснаха в досиетата Епстийн,
които този сайт ги замита заради спонсорите си.
Даже не говорим само за педофилска мрежа, а за пълни откачалки.
08:52 07.02.2026
72 Не плачи на чужди гробища
До коментар #69 от "Москва е рай, но":България е пълна трагедия.
Единственото хубаво тук е метрото в грозната София, в което има
руски мотриси.
Останалата България е пълен леш и ужас.
08:55 07.02.2026
73 Потресен
08:56 07.02.2026
74 Абе Старлинк нали го настроиха
Защо не са ги свалили с ловджийски пушки???
08:57 07.02.2026
75 Не е война бе,
До коментар #12 от "Реалност":цървул съдран. Фашистите са в Киев, те носят и ползват фашистки символи. А, Русия ако иска може да приключи 404 за ден макс два, но пази мирното население, което не е виновно за действията на укро фашистката хунта начело в Киев.
08:57 07.02.2026
76 Мишел
До коментар #31 от "Сър Артър Харис":Руски атомен удар в Украйна или другаде е мечтата на НатО, за да могат да създадат световна антируска коалиция и да получат някакви шансове за победа срещу Русия. Няма да се осъществи мечтата. Русия е толкова напред с оръжията, че побеждава без употреба на ЯО.
08:58 07.02.2026
77 Победила!?!?
До коментар #70 от "Дим и пушиляк":Затова ли смалянкия карлик ся моли на оранджавия клоун, да му даде украински земи без бой. Вече 1 300 000 души на мъченици са пред портите на Рая и чакат реда си за опрощение....
09:00 07.02.2026
81 Пак ли ти бе соросче!
До коментар #10 от "Сър Артър Харис":На руснаците атомни бомби не им трябват! Имат си достатъчно яки конвенционални! Дори и за Коалицията на Желаещите, ако и стиска да се включи!
09:03 07.02.2026
82 Я уже написал
До коментар #72 от "Не плачи на чужди гробища":Свещена простота...
09:05 07.02.2026
83 Хахахахаха
До коментар #77 от "Победила!?!?":Ххххахаха, да се моли, аз виждам само един ревлю и той е от страната на укрите, а щом на теб трябва са ти вярвам за тези 1,3 руснаци, аз казвам че са убити 5 мн укри и още 5 млн са ранени дума, мойта дума срещу твойта
Коментиран от #92
09:06 07.02.2026
84 Професор Герджиков
До коментар #78 от "Потресен":Потресъл те е Господ бре необразован ,"садистите" няма нищо общо със "съда", марш обратно в 4ти клас !После се чудите що се изхранвате по кофите .
09:07 07.02.2026
85 Антитрол
До коментар #77 от "Победила!?!?":Аз Путин да е съставял план за мир не съм чувал за разлика от десетките съставени от господарите ти - какво стана нали щяхте да разговаряте с Русия от "позиция на силата" пък сега европуделите ще се скъсат кой да говори с Путин.
09:09 07.02.2026
86 Димо
До коментар #61 от "Димитър Георгиев":ДиДи ще го лапуркаш ли на бързо за 2-3 минути ,наготвил съм 10 €врака и предпочитам да ти викам Доротея ,по еротично ми звучи някакси ?
09:11 07.02.2026
87 Бгг
09:12 07.02.2026
89 хикочко..
09:14 07.02.2026
90 Пала Марко
До коментар #56 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не си ли чувал ,че котка 🐱 в чувал не се купува ,постни снимка .В Максуда май бъркате покупка със сваляне 😂😂😂 .
09:15 07.02.2026
91 Ти за Путин ще чуеш
До коментар #85 от "Антитрол":още много неща. Биографите му вече дописват последната глава.
09:15 07.02.2026
92 Смехът ти
До коментар #83 от "Хахахахаха":е непристоен! Нямате уважение дори и към дадените от вас жертви....
09:21 07.02.2026
94 Антитрол
До коментар #91 от "Ти за Путин ще чуеш":Те биографите ви ги остави - кажи ми един план за мир излязъл от Путин който да е предложил на запада ама знам поне за 20 съставени от господарите ти.
Не върви пропагандата с лъжи ли?
09:27 07.02.2026
95 Больше чети!
До коментар #94 от "Антитрол":И по смалькя дурачистей пиши!
09:35 07.02.2026
96 Зазинко
10:17 07.02.2026
97 Инна
Енергийни съоръжения в големите градове бяха ударени,
и най-важното е, че най-накрая удариха подстанция 750 kV. Това са жизненоважни възли за пренос на енергия. Веднага след това започнаха аварийни прекъсвания на електрозахранването в столицата и съседните региони.
И тази нощ и сутрин руските въоръжени сили продължиха тази работа, което предполага тенденция към систематични усилия за изваждане от строя цялата електропреносна мрежа.
Докато последния път ударите бяха насочени към източната част на страната, този път те бяха насочени към западната.
Засегнати съоръжения:
Теплоелектрическа централа „Бурщин“, която доставяше електричество на Лвов, Ивано-Франковск, Тернопол и Хмелницки.
Днес я посетиха 12 „Калибъра“ и няколко дрона.
Теплоелектрическа централа „Добротвир“, която също доставяше електричество на Лвов.
Теплоелектрическа централа „Трипилска“.
Тази централа доставя електричество на централните райони, което също е добре.
Но може би най-важното съоръжение днес е Западноукраинската подстанция 750.
Това е един вид гръбнак на западноукраинската електропреносна мрежа. Тя пренася енергия както в рамките на страната (от атомната електроцентрала), така и от Европа. Що се отнася до атомната електроцентрала, изваждането от строя на тази подстанция би нарушило сериозно електропреносната мрежа на целия западен регион. Ще видим какви ще бъдат п
11:16 07.02.2026
98 Лука
До коментар #29 от "Удри вова":Рашистите вън ,отБГ сайтове. !
13:56 07.02.2026
99 Лука
До коментар #86 от "Димо":Ако и когато можеш да мислиш с другата глава,напиши нещо смислено !
14:03 07.02.2026
100 Лука
До коментар #72 от "Не плачи на чужди гробища":Мотрисите са украински !
14:05 07.02.2026
101 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #97 от "Инна":Разбрахме че си рускиня,разбрахме че си рашистка , какво търсиш в БГ сайт ? Това ли е кгб пропагандата ?
14:12 07.02.2026
102 Димо
До коментар #99 от "Лука":Всъщност копейките сте за психиатър,имате нужда от помощ и съжаление,не нападки!
14:15 07.02.2026
103 Димитър Георгиев
До коментар #86 от "Димо":Ела де ,да те видя мъж ли си ,пед.ерас ли си, като тези в Кремъл!
14:17 07.02.2026
104 Много филми гледаш.
До коментар #75 от "Не е война бе,":Раша не може да направят нищо повече.
18:59 07.02.2026