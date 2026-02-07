Русия удари западния украински град Бурщин, експлозии разтърсиха Виница и Кировград

Няколко серии експлозии разтърсиха град Бурщин в Западна Украйна през нощта, съобщи Strana.ua.

„Това е седмата серия експлозии в Бурщин, Ивано-Франковска област“, ​​съобщи Telegram каналът на медията.

Украинските медии съобщиха и за взривове във Виница и Кировоград. Сирените за въздушна тревога бяха пуснати в цялата страна през нощта.

Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 82 украински дрона през нощта над няколко региона на страната, съобщи Министерството на отбраната.

„От 23:00 ч. московско време на 6 февруари до 7:00 ч. московско време на 7 февруари, системите за предупреждение за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 82 украински безпилотни летателни апарата: 45 над Волгоградска област, 8 над Брянска област, 6 над Ростовска област, 6 над Саратовска област, 4 над Орловска област, 4 над Тверска област, 3 над Курска област, 1 над Астраханска област, 1 над Белгородска област, 1 над Воронежска област, 1 над Калужска област, 1 над Липецкая област и 1 над Смоленска област“, ​​съобщиха от ведомството.