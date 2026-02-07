„Време е за кино и шикозни тоалети“ - Ан Хатауей приканва да се потопим в „Дяволът носи Прада 2“

Ан Хатауей, звездата от „Дяволът носи Прада“, даде специален съвет на феновете за предстоящата втора част на филма, съобщава Vogue.
„Надявам се всички да се облекат добре и да отидат на кино. Хората все още помнят колко много се забавляваха, носейки ярко розово, когато гледаха Барби. Надявам се да направят същото за „Дяволът носи Прада 2“ и просто да се забавляват страхотно“, сподели актрисата.
През октомври Хатауей присъства на церемонията WWD Honors 2025 в Ню Йорк. По-рано, през май, тя предизвика спекулации за пластична хирургия след появата си на Met Gala. Интернет потребителите забелязаха промени във външния ѝ вид, като някои се възхищаваха на визията ѝ, а други критикуваха лицето ѝ.
