„Време е за кино и шикозни тоалети" - Ан Хатауей приканва да се потопим в „Дяволът носи Прада 2"

„Време е за кино и шикозни тоалети“ - Ан Хатауей приканва да се потопим в „Дяволът носи Прада 2“

7 Февруари, 2026 09:51

Актрисата насърчи зрителите да се забавляват с модни тоалети на големия екран, докато вниманието остава върху външния ѝ вид

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ан Хатауей, звездата от „Дяволът носи Прада“, даде специален съвет на феновете за предстоящата втора част на филма, съобщава Vogue.

„Надявам се всички да се облекат добре и да отидат на кино. Хората все още помнят колко много се забавляваха, носейки ярко розово, когато гледаха Барби. Надявам се да направят същото за „Дяволът носи Прада 2“ и просто да се забавляват страхотно“, сподели актрисата.

През октомври Хатауей присъства на церемонията WWD Honors 2025 в Ню Йорк. По-рано, през май, тя предизвика спекулации за пластична хирургия след появата си на Met Gala. Интернет потребителите забелязаха промени във външния ѝ вид, като някои се възхищаваха на визията ѝ, а други критикуваха лицето ѝ.


  • 1 Майна

    5 2 Отговор
    Холивуд- Дявола
    Досиетата " Епстийн"

    09:53 07.02.2026

  • 2 цццц

    2 2 Отговор
    Анито пак ще върти дупе

    09:55 07.02.2026

  • 3 Тази е

    2 0 Отговор
    яка пръчка.

    10:03 07.02.2026

  • 4 друга писарушка

    7 1 Отговор
    Ан Хатауей приканва да се потопим в
    котето й срещу яко кихане

    10:11 07.02.2026

  • 5 Бети досадницата

    1 0 Отговор
    Нямаш ли време за една пица или един сок 🤣🤭

    10:13 07.02.2026

  • 6 Дяволът носи, рога и копита

    2 4 Отговор
    Пак някакъв рекламен филм са направили.

    10:33 07.02.2026

  • 7 Aлфа Bълкът

    1 2 Отговор
    Тая на какво се е направила?

    11:06 07.02.2026