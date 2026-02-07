Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не нарушава конституционни права и няма да има опашки пред секциите

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов защити в ефира на БНТ предложените от партията промени в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на броя на секциите в страни извън ЕС, като отхвърли критиките, че те нарушават конституционни права или ще се предизвикат опашки пред секциите.
„Имаше период от 4 години – от 2017 до 2021 година, ограничение за гласуването в държавите извън Европейския съюз и нямаше никакъв проблем тогава. Това е хубаво да го прочетат хората от ПП–ДБ“, каза лидерът на „Възраждане“.
Той обясни, че въпросните поправки са обещание на партията към избирателите и посочи, че това предложение е внесено за първи път през декември 2021 година, а след това и в 47-ото, 48-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание.
„Причината е една и тя е много проста – в Турция гласуването на хора, които само формално са свързани с българската държава, представлява екзистенциална заплаха за националната сигурност на страната. Категорично! На второ място, неслучайно заложихме ограничението от 20 секции, защото направихме анализ на гласуването в единствените две държави извън ЕС, в които гласуват повече хора – Великобритания и САЩ. Във Великобритания на последните избори са гласували 21 хиляди човека, в САЩ – 8 хиляди, което означава, че ограничението от 20 секции е съвсем постижимо, защото това са 20 секции извън посолството и извън консулските служби, което значи, че още между 4 и 6 секции ще могат да бъдат открити допълнително.“
Костадинов коментира, че у нас в секциите могат да гласуват до 1000 човека. В тази връзка той не вижда като основателна критиката от страна на ЦИК, че ще се създадат опашки от гласуващи.
„Как така ЦИК казва, че ще се създадат опашки от гласуващи в чужбина, а няма да се създадат в България? Всеки един от нас може да види колко са хората в изборната му секция.“
1 Оди пеша бе
Коментиран от #33
09:50 07.02.2026
2 кой му дреме
09:51 07.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #44
09:51 07.02.2026
4 Фльора
Коментиран от #13
09:52 07.02.2026
5 цитат
09:53 07.02.2026
6 Майна
Това Възраждане искаше още 2024г.
Турци от Турция не знаещи български ще гласуват за управлението на България?!
Браво!
България над всичко!!!
09:55 07.02.2026
7 Копейката
Коментиран от #51
09:57 07.02.2026
8 Майна
Защо?
ДБ , Мирчев беше бясен защо?
Нали уж той акустира и се бореше пред сараите?
Сатанизъм!
Бих , Коце, сатанистите!
Възраждане- българите!
09:58 07.02.2026
9 Гец
Коментиран от #61, #63
09:59 07.02.2026
10 ццц
10:01 07.02.2026
11 Майна
Радев е предател!
Долен!
Трети мандат за турска етническа партия!
Пропаганда за турски избератели!
Турция винаги е била с Британия
10:01 07.02.2026
12 Даниел
10:02 07.02.2026
13 Факт
До коментар #4 от "Фльора":За възродените на Костя има песен: Сбогом, сбогом, сбогом, ти ми каза....... Костя и Тиквата Борисов са големи дружки.
10:03 07.02.2026
14 А копейките
10:03 07.02.2026
15 Майна
Но защитава права на турци!
Мръсен предател!!!!!
Кой създаде ПП- Радев!
Кой пали свещ на Ханука в Синегогата!- Радев!
10:04 07.02.2026
16 Добре е
10:08 07.02.2026
17 трябва да има вот САМО в БЪЛГАРИЯ
10:10 07.02.2026
18 От Максуда
10:16 07.02.2026
19 Стига
10:21 07.02.2026
20 нннн
А на 70-те процента гъбари в България малко са им секциите или са далече?
10:22 07.02.2026
21 Димитър Илиев
Коментиран от #24
10:27 07.02.2026
22 Копейкин!
10:28 07.02.2026
23 таксиджия 🚖
Не да се ограничи, с изцяло да се забрани вота извън границата!
Коментиран от #29, #54
10:30 07.02.2026
24 ккк
До коментар #21 от "Димитър Илиев":с този ход този бургаски комманч свали поне 5% от резултата си за жалката си подчинена на Бою партийка , а те тези от Турция пак ще си гласуват автобусите са готови вече
Коментиран от #25
10:33 07.02.2026
25 таксиджия 🚖
До коментар #24 от "ккк":Кируу сводникъъ от село Павел ли ти го каза? И колко автобуса ще им трябват за 20-30 000 турци!? 😉 Къде ще ги паркират?
Коментиран от #37
10:36 07.02.2026
26 нрдфер
10:36 07.02.2026
28 Дръта чанта
10:38 07.02.2026
29 Това може да го иска
До коментар #23 от "таксиджия 🚖":Само един ТАКСИДЖИЯ!
10:39 07.02.2026
30 долу пъпъдебейщината в държавата
10:39 07.02.2026
31 Купейка
10:40 07.02.2026
32 Връщай
10:41 07.02.2026
33 кмилок
До коментар #1 от "Оди пеша бе":От мафията на ГЕРБ, ДПС и ПП и ДБ, със мажоретките им от ИТН и БСП, "усвоиха" ограбиха 4,5 милиарда ЕВРО за фотоволтаици. Техни фирми лапнаха парата. Сега цената на тока ще я плаща всеки българин от джоба си. За да може мафията да яде, ще плаща всеки. ГЕРБ циганина от банкя, със подставени лица има централи и всеки българин трябва да му храни любовниците. От 40 лева ток декември, за януари е 40 ЕВРО, х 2. Така работи мафията. Сега ни направиха роби да им плащаме докато сме живи. Един проост пожарникар зароби българите да му плащат докато са живи.
10:42 07.02.2026
34 Абе лицето Сидеров
Коментиран от #38
10:42 07.02.2026
35 Възраждане с народа
Коментиран от #43
10:43 07.02.2026
36 София
10:44 07.02.2026
37 ккк
До коментар #25 от "таксиджия 🚖":те толкова са всички гласували в Турция по голямата част си остават там в 20 секции другите пак по гости и какво ли не за без пари и глас . Този филм сме го гледали
10:44 07.02.2026
38 Щото
До коментар #34 от "Абе лицето Сидеров":е кусорлия !
10:45 07.02.2026
39 Ирония
10:48 07.02.2026
40 Жалък
10:52 07.02.2026
41 Връщай
10:57 07.02.2026
42 Новак
11:00 07.02.2026
43 4567
До коментар #35 от "Възраждане с народа":1400 г., от които 666 г. под робство и още 80 г. марширунане и равнис заради плебей като коцето.
Коментиран от #64
11:02 07.02.2026
44 Любопитен
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Защо? Конкретно ти. Не работиш, по цял ден се шляеш из София и пишеш глупости в нета. Навеждаш се на всички депутати и те ползват да чешеш топките на Бареков. И ти ще кажеш че си против? Аз съм против че съществуваш, ама нямам властта на Денков за да те похарча.
11:08 07.02.2026
45 Ще ви
11:51 07.02.2026
46 Сердюков
Коментиран от #49
11:57 07.02.2026
47 Григор
Така е! Който има желание ще намери начин да гласува. Проблем щеше да има, ако не даваха на хората да гласуват. Такова нещо обаче няма.
12:11 07.02.2026
48 Морски
12:12 07.02.2026
49 Дзак
До коментар #46 от "Сердюков":Стига да знаете какво искате да кажете!
12:12 07.02.2026
50 Щом са извън България
Той не стъпвал тука 30 години, ама ще ми казва на мен кой да ме управлява 😂😂😂
Там живеят, там работят, там си плащат данъци - ами да си гласуват за тамошните правителства 🧐🧐🧐🧐
Ако иска да гласува се прибира в България и си гласува. Никой не му е отнел правото 😵💫😵💫😵💫
12:14 07.02.2026
52 Факт
До коментар #51 от "дядо Петър":Ала-Бала!
12:22 07.02.2026
53 ЧИБА БЕ
12:23 07.02.2026
54 3333
До коментар #23 от "таксиджия 🚖":Щом плащам данъци в тая кочина, ще имам право да гласувам.
12:30 07.02.2026
55 Цвете
Коментиран от #60
12:38 07.02.2026
56 Цвете
Коментиран от #58
12:41 07.02.2026
57 9689
13:02 07.02.2026
58 9689
До коментар #56 от "Цвете":Това не е руска партия а партия на будали.
13:03 07.02.2026
59 Мнение
13:18 07.02.2026
60 костя
До коментар #55 от "Цвете":го изтипосаха наскоро с 2 нови имота с огромни жилищни сгради непосредствено до плажната ивица и снимащия от място зададе въпрос към зрителите откъде копейкин има средства да закупува и застроява няколко огромни имота след като винаги е бил на щат и защо имотите на морето са с канализация изливаща се незаконно директно в него...и тоя щял да спасява България...като боташков и другите майцепродавци.
14:02 07.02.2026
61 1/16 гагаузин
До коментар #9 от "Гец":Не е гагаузин,а...копанар...
14:25 07.02.2026
62 Ха ха ха
15:58 07.02.2026
63 Ха ха ха
До коментар #9 от "Гец":Личните ти обиди показват простотия,злоба и безсилие.
16:02 07.02.2026
64 Ха ха ха
До коментар #43 от "4567":Такива чутури като теб скоро прииждащите индийци, араби, азиатски мюсюлмани ще ги накарат да уврат, ама ще е много късно.
16:08 07.02.2026
65 Тук Няма !
Демокрация !
А !
НАГАЖДАЦИЯ !
18:31 07.02.2026