Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не нарушава конституционни права и няма да има опашки пред секциите

7 Февруари, 2026 09:38 1 160 65

„Имаше период от 4 години – от 2017 до 2021 година, ограничение за гласуването в държавите извън Европейския съюз и нямаше никакъв проблем тогава. Това е хубаво да го прочетат хората от ПП–ДБ“, каза лидерът на „Възраждане“

Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов защити в ефира на БНТ предложените от партията промени в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на броя на секциите в страни извън ЕС, като отхвърли критиките, че те нарушават конституционни права или ще се предизвикат опашки пред секциите.

„Имаше период от 4 години – от 2017 до 2021 година, ограничение за гласуването в държавите извън Европейския съюз и нямаше никакъв проблем тогава. Това е хубаво да го прочетат хората от ПП–ДБ“, каза лидерът на „Възраждане“.

Той обясни, че въпросните поправки са обещание на партията към избирателите и посочи, че това предложение е внесено за първи път през декември 2021 година, а след това и в 47-ото, 48-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание.

„Причината е една и тя е много проста – в Турция гласуването на хора, които само формално са свързани с българската държава, представлява екзистенциална заплаха за националната сигурност на страната. Категорично! На второ място, неслучайно заложихме ограничението от 20 секции, защото направихме анализ на гласуването в единствените две държави извън ЕС, в които гласуват повече хора – Великобритания и САЩ. Във Великобритания на последните избори са гласували 21 хиляди човека, в САЩ – 8 хиляди, което означава, че ограничението от 20 секции е съвсем постижимо, защото това са 20 секции извън посолството и извън консулските служби, което значи, че още между 4 и 6 секции ще могат да бъдат открити допълнително.“

Костадинов коментира, че у нас в секциите могат да гласуват до 1000 човека. В тази връзка той не вижда като основателна критиката от страна на ЦИК, че ще се създадат опашки от гласуващи.

„Как така ЦИК казва, че ще се създадат опашки от гласуващи в чужбина, а няма да се създадат в България? Всеки един от нас може да види колко са хората в изборната му секция.“


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оди пеша бе

    52 6 Отговор
    Правителството на Бойко,Шиши Гуцанов,Слави и Тошко ,дигнаха цените на тока и сега ги е страх от хората

    Коментиран от #33

    09:50 07.02.2026

  • 2 кой му дреме

    35 11 Отговор
    медиите и учебниците може да не помнят, но българите винаги ще помнят че Вкиселова и БСП им взеха лева в нарушение на закона

    09:51 07.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    47 20 Отговор
    Аз съм против хора които не живеят в България да определят как да живеем.

    Коментиран от #27, #44

    09:51 07.02.2026

  • 4 Фльора

    11 15 Отговор
    Много дълъг, ама МНОООГО КЪС 😭😭😭

    Коментиран от #13

    09:52 07.02.2026

  • 5 цитат

    24 19 Отговор
    Костадинов вече пазарува в евро а кза че ще ги запали ако види евро,лъжец като Бойко е

    09:53 07.02.2026

  • 6 Майна

    38 21 Отговор
    Браво, Костадинов!
    Това Възраждане искаше още 2024г.
    Турци от Турция не знаещи български ще гласуват за управлението на България?!
    Браво!
    България над всичко!!!

    09:55 07.02.2026

  • 7 Копейката

    11 31 Отговор
    е добър манипулатор. Намеси Канада и Австралия, при положение, че никой до сега не ги спомена във връзка с проблем. Всички знаем, че гласуването в Турция се извършва по незаконен ночин. Но не може да се подходи некадърно и просташки и да страдат сънародниците ни в други държави, където законът се спазва.

    Коментиран от #51

    09:57 07.02.2026

  • 8 Майна

    30 12 Отговор
    ПП бяха бясно ,че се прие?
    Защо?
    ДБ , Мирчев беше бясен защо?
    Нали уж той акустира и се бореше пред сараите?
    Сатанизъм!
    Бих , Коце, сатанистите!
    Възраждане- българите!

    09:58 07.02.2026

  • 9 Гец

    24 26 Отговор
    Много гнусен гагаузин е този "патриот ". Лъже с 200 . Построи си палат с народните пари а балъците продължават да му вярват. Той е скритата патерица на Шиши и Боко

    Коментиран от #61, #63

    09:59 07.02.2026

  • 10 ццц

    35 7 Отговор
    То и няма голяма полза от повечето , хора дето живеят в чужбина от години и са скъсали с реалността какво се случва в България , айде няма нужда.

    10:01 07.02.2026

  • 11 Майна

    19 24 Отговор
    Браво на Възраждане!
    Радев е предател!
    Долен!
    Трети мандат за турска етническа партия!
    Пропаганда за турски избератели!
    Турция винаги е била с Британия

    10:01 07.02.2026

  • 12 Даниел

    14 14 Отговор
    Коце искай референдум ,мами…… ти продажна!

    10:02 07.02.2026

  • 13 Факт

    18 18 Отговор

    До коментар #4 от "Фльора":

    За възродените на Костя има песен: Сбогом, сбогом, сбогом, ти ми каза....... Костя и Тиквата Борисов са големи дружки.

    10:03 07.02.2026

  • 14 А копейките

    12 16 Отговор
    Къде ще гласуват сега ,има ли достатъчно секции в матушка

    10:03 07.02.2026

  • 15 Майна

    22 11 Отговор
    Радев никога не споменава Русия!
    Но защитава права на турци!
    Мръсен предател!!!!!
    Кой създаде ПП- Радев!
    Кой пали свещ на Ханука в Синегогата!- Радев!

    10:04 07.02.2026

  • 16 Добре е

    15 13 Отговор
    КОПАНАРИНА да се държи човешки, а не да се надува като пуяк.С това поведение и простотии които ръси, може и да не гласуват много хора.

    10:08 07.02.2026

  • 17 трябва да има вот САМО в БЪЛГАРИЯ

    11 11 Отговор
    така местните бандитчета, включително и възраждане със списъците с умрели от селата да набухат чувалчета с бюлетини и да влезат у параламенто. Външния вот им разваля далаверите.

    10:10 07.02.2026

  • 18 От Максуда

    10 13 Отговор
    Ние всички ще гласуваме за нашия сънародник Бете Коце

    10:16 07.02.2026

  • 19 Стига

    14 12 Отговор
    с мръснишки номера и опити за залъгване , бе , жалък !

    10:21 07.02.2026

  • 20 нннн

    18 7 Отговор
    Ако българи отидат на гурбет на Марс, трябва ли да открием секции? Ще страдат, горките, ако не гласуват.
    А на 70-те процента гъбари в България малко са им секциите или са далече?

    10:22 07.02.2026

  • 21 Димитър Илиев

    9 13 Отговор
    Пфу мръсен лакей, съжалявам дълбоко че съм гласувал 3 пъти за партията за тоя Прасешки лакей.

    Коментиран от #24

    10:27 07.02.2026

  • 22 Копейкин!

    15 11 Отговор
    Вече всички знаем, че си слуга на Двете Прасета!

    10:28 07.02.2026

  • 23 таксиджия 🚖

    18 9 Отговор
    Щом живееш в друга държава нямаш право да гласуваш и да ми определяш кой да ме управлява тук в България!

    Не да се ограничи, с изцяло да се забрани вота извън границата!

    Коментиран от #29, #54

    10:30 07.02.2026

  • 24 ккк

    7 7 Отговор

    До коментар #21 от "Димитър Илиев":

    с този ход този бургаски комманч свали поне 5% от резултата си за жалката си подчинена на Бою партийка , а те тези от Турция пак ще си гласуват автобусите са готови вече

    Коментиран от #25

    10:33 07.02.2026

  • 25 таксиджия 🚖

    8 5 Отговор

    До коментар #24 от "ккк":

    Кируу сводникъъ от село Павел ли ти го каза? И колко автобуса ще им трябват за 20-30 000 турци!? 😉 Къде ще ги паркират?

    Коментиран от #37

    10:36 07.02.2026

  • 26 нрдфер

    7 7 Отговор
    Коци и катуна му са напазарувани от лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. За да отива недоволството в свирката, от мафията ГЕРБ и Шишко си отглеждат и послушна опозиция, която да обслужва мафията. Коци е майстор на оправяне на мафията. Добре се храни и слушка. Направи си 2 ра къща на скоро по 25 хиляди лева на месец и не е свършил работа за 5 стотинки. Даже когато трябва гласува правилно с ГЕРБ. Слушка и папка. Пуснаха го и да се бори с Величие и Ивелин Михайлов, които единствен е направил нещо и е на терен всеки ден. Всички са се сглобили и лъжат и крадат дружно българите вече 36 г. Само Величие им обърка схемите и всички се борят с Ивелин Михайлов. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изгоним мафията и лъжливите и слуги.

    10:36 07.02.2026

  • 28 Дръта чанта

    5 10 Отговор
    Коце ВЕЛИЧИЕ ще упрвляват а ти си аут!!!!!

    10:38 07.02.2026

  • 29 Това може да го иска

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "таксиджия 🚖":

    Само един ТАКСИДЖИЯ!

    10:39 07.02.2026

  • 30 долу пъпъдебейщината в държавата

    9 7 Отговор
    Браво Коце много добре направихте!

    10:39 07.02.2026

  • 31 Купейка

    6 3 Отговор
    Г-н центажиев този път ще гледаш парламента отвън

    10:40 07.02.2026

  • 32 Връщай

    5 5 Отговор
    Парите бе!

    10:41 07.02.2026

  • 33 кмилок

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оди пеша бе":

    От мафията на ГЕРБ, ДПС и ПП и ДБ, със мажоретките им от ИТН и БСП, "усвоиха" ограбиха 4,5 милиарда ЕВРО за фотоволтаици. Техни фирми лапнаха парата. Сега цената на тока ще я плаща всеки българин от джоба си. За да може мафията да яде, ще плаща всеки. ГЕРБ циганина от банкя, със подставени лица има централи и всеки българин трябва да му храни любовниците. От 40 лева ток декември, за януари е 40 ЕВРО, х 2. Така работи мафията. Сега ни направиха роби да им плащаме докато сме живи. Един проост пожарникар зароби българите да му плащат докато са живи.

    10:42 07.02.2026

  • 34 Абе лицето Сидеров

    8 3 Отговор
    Защо не е ходил войник?

    Коментиран от #38

    10:42 07.02.2026

  • 35 Възраждане с народа

    6 7 Отговор
    Между 5 и 10 мандата в Народното Събрание идваха от Турция следствие на незаконно подадени разбирай в нарушение на ИК един вид надписани гласове. На изборите подкрепяме Възраждане, които единствено имат програма за управление и се нарича България 1400

    Коментиран от #43

    10:43 07.02.2026

  • 36 София

    4 6 Отговор
    Ти си продажник, но, идва Радев и знаеш какво следва с тебе!

    10:44 07.02.2026

  • 37 ккк

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "таксиджия 🚖":

    те толкова са всички гласували в Турция по голямата част си остават там в 20 секции другите пак по гости и какво ли не за без пари и глас . Този филм сме го гледали

    10:44 07.02.2026

  • 38 Щото

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Абе лицето Сидеров":

    е кусорлия !

    10:45 07.02.2026

  • 39 Ирония

    11 4 Отговор
    Костадинов пудела на Пеевски!!

    10:48 07.02.2026

  • 40 Жалък

    5 6 Отговор
    малкопишещ , играещ го с усилие нещо си , а то си е едно нищо !

    10:52 07.02.2026

  • 41 Връщай

    3 4 Отговор
    Парите бе!

    10:57 07.02.2026

  • 42 Новак

    5 3 Отговор
    Този само нсраани "каузи" защитава.

    11:00 07.02.2026

  • 43 4567

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Възраждане с народа":

    1400 г., от които 666 г. под робство и още 80 г. марширунане и равнис заради плебей като коцето.

    Коментиран от #64

    11:02 07.02.2026

  • 44 Любопитен

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Защо? Конкретно ти. Не работиш, по цял ден се шляеш из София и пишеш глупости в нета. Навеждаш се на всички депутати и те ползват да чешеш топките на Бареков. И ти ще кажеш че си против? Аз съм против че съществуваш, ама нямам властта на Денков за да те похарча.

    11:08 07.02.2026

  • 45 Ще ви

    1 2 Отговор
    размажат като хлебарки

    11:51 07.02.2026

  • 46 Сердюков

    5 3 Отговор
    Коста варненски,тази сутрин ти като една ломотеща латерна,оплю с отровните си лиги,всички които са на политическият терен у нас.13-ет пъти избоботи,че Р.Радев е бивш президент на България.Коста,няма бивш президент,няма бивш негър,няма бивш ци.анин и ти го знаеш това.Водещият ти задава въпрос за колаборацията ти с Борисов,ти се правиш на отнесен,като започна да плюеш по пп-дб.Коста,идва истинският българин със своят екип,гласи се за предпоследното място в подреждането за 52-то НС,ако не за последното.

    Коментиран от #49

    11:57 07.02.2026

  • 47 Григор

    1 1 Отговор
    "Ограничаването на секциите в чужбина не нарушава конституционни права."
    Така е! Който има желание ще намери начин да гласува. Проблем щеше да има, ако не даваха на хората да гласуват. Такова нещо обаче няма.

    12:11 07.02.2026

  • 48 Морски

    1 1 Отговор
    Аде новата сглобка след изборите!

    12:12 07.02.2026

  • 49 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Сердюков":

    Стига да знаете какво искате да кажете!

    12:12 07.02.2026

  • 50 Щом са извън България

    2 1 Отговор
    Да си гласуват за техните парламенти💪
    Той не стъпвал тука 30 години, ама ще ми казва на мен кой да ме управлява 😂😂😂
    Там живеят, там работят, там си плащат данъци - ами да си гласуват за тамошните правителства 🧐🧐🧐🧐
    Ако иска да гласува се прибира в България и си гласува. Никой не му е отнел правото 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

    12:14 07.02.2026

  • 52 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "дядо Петър":

    Ала-Бала!

    12:22 07.02.2026

  • 53 ЧИБА БЕ

    3 2 Отговор
    КАЛМУК!!!

    12:23 07.02.2026

  • 54 3333

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "таксиджия 🚖":

    Щом плащам данъци в тая кочина, ще имам право да гласувам.

    12:30 07.02.2026

  • 55 Цвете

    3 3 Отговор
    СМЕШНИК И ЦИНИК.КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВАШ ,ЧЕ ЩЕ ИМА " ПОВЕЧЕ " ГЛАСОВЕ ЗА ВАШАТА РУСКА ПАРТИЯ ЛИ? ДЪЛБОКО СИ СЕ ЗАБЛУДИЛ.ХАЙДЕ У ЛЕВО. 😅😂😅

    Коментиран от #60

    12:38 07.02.2026

  • 56 Цвете

    4 3 Отговор
    СМЕШНИК И ЦИНИК.КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВАШ ,ЧЕ ЩЕ ИМА " ПОВЕЧЕ " ГЛАСОВЕ ЗА ВАШАТА РУСКА ПАРТИЯ ЛИ? ДЪЛБОКО СИ СЕ ЗАБЛУДИЛ.ХАЙДЕ У ЛЕВО. 😅😂😅

    Коментиран от #58

    12:41 07.02.2026

  • 57 9689

    1 1 Отговор
    Дребосъко,искаш да ограничиш гласовете за Радев.И ти ще станеш като Сидеров-накрал се аутсайдер.

    13:02 07.02.2026

  • 58 9689

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Цвете":

    Това не е руска партия а партия на будали.

    13:03 07.02.2026

  • 59 Мнение

    2 1 Отговор
    Костадинов е СЛУГА на Пеевски и Борисов!

    13:18 07.02.2026

  • 60 костя

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Цвете":

    го изтипосаха наскоро с 2 нови имота с огромни жилищни сгради непосредствено до плажната ивица и снимащия от място зададе въпрос към зрителите откъде копейкин има средства да закупува и застроява няколко огромни имота след като винаги е бил на щат и защо имотите на морето са с канализация изливаща се незаконно директно в него...и тоя щял да спасява България...като боташков и другите майцепродавци.

    14:02 07.02.2026

  • 61 1/16 гагаузин

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гец":

    Не е гагаузин,а...копанар...

    14:25 07.02.2026

  • 62 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Браво Коце! Секциите в България са изчислени за прибл.1000 души гласуващи. Така трябва да е и със секциите в чужбина. Зад теб сме!

    15:58 07.02.2026

  • 63 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гец":

    Личните ти обиди показват простотия,злоба и безсилие.

    16:02 07.02.2026

  • 64 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "4567":

    Такива чутури като теб скоро прииждащите индийци, араби, азиатски мюсюлмани ще ги накарат да уврат, ама ще е много късно.

    16:08 07.02.2026

  • 65 Тук Няма !

    1 0 Отговор
    Тук Няма !

    Демокрация !

    А !

    НАГАЖДАЦИЯ !

    18:31 07.02.2026

