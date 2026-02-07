Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Reuters: Войната смъкна подкрепата за Зеленски, но тя остава над 50%, той е уверен в победата си на изборите
  Тема: Украйна

Reuters: Войната смъкна подкрепата за Зеленски, но тя остава над 50%, той е уверен в победата си на изборите

7 Февруари, 2026 08:11, обновена 7 Февруари, 2026 08:16 1 867 74

Украинският президент бил отворен към провеждането на вота

Reuters: Войната смъкна подкрепата за Зеленски, но тя остава над 50%, той е уверен в победата си на изборите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е отворен към идеята за провеждане на президентски избори и е уверен в победата, съобщава Reuters, позовавайки се на свой източник.

„Зеленски, чиято подкрепа е намаляла от началото на конфликта, но остава доста над 50%, е уверен в победата“, съобщава агенцията.

Според пет официални лица, по време на разговорите в Абу Даби украинската и американската делегации са обсъдили възможността за едновременно провеждане както на изборите, така и на референдум за мирно споразумение. Два източника уточниха, че американската страна е предложила вотовете да се проведат през май.

Няколко информирани източника оценяват предложения график като нереалистичен, пише агенцията. Един източник отбеляза, че „американците бързат твърде много“, тъй като подготовката би отнела значително време.

Президентските избори в Украйна бяха насрочени за март 2024 г., но бяха отложени за неопределено време поради военното положение в страната. Съединените щати многократно повдигаха въпроса за провеждането на избори, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност. Русия също отправя подобни искания.

Миналия декември Върховната рада започна да изготвя законопроект за избори при военно положение.


  • 1 Фен

    56 11 Отговор
    Бе тя и за Тодор Живков беше бая висока. Но той поне не съсипа чак така държавата и народа си.

    Коментиран от #55

    08:18 07.02.2026

  • 2 Верваме

    79 6 Отговор
    Нека направи едни бързи избори щом е с над 50% подкрепа, пък да видим.

    Коментиран от #15, #72

    08:18 07.02.2026

  • 3 Нено

    84 7 Отговор
    Какви 50% я има Зелю 5% я не хаха?!

    Коментиран от #14

    08:19 07.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    54 9 Отговор
    Той беше сигурен, че ще влезе в Крим, че и в МаЦква ❗

    08:20 07.02.2026

  • 5 Володимир Зеленски, президент

    10 66 Отговор
    Не ми трябва победа в изборите.
    Победих, смачках, унищожих Русия !!!
    Догодина ще имам величествен Монумент на майдана пред Радата. За разлика от руския ми колега обречен на омраза и презрение от узкоглазите си сънародници.

    08:22 07.02.2026

  • 6 пешо

    59 7 Отговор
    пълни глупости наркото е най мразения в УКРАЙНА ще свърши като мусолини

    08:22 07.02.2026

  • 7 урсулин

    28 4 Отговор
    само ваксините ще го спасят...

    08:22 07.02.2026

  • 8 Шопо

    6 32 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    08:23 07.02.2026

  • 9 ккк

    31 5 Отговор
    то и наш Бою е така но след около 2 месеца ще разбере , че не е така

    08:23 07.02.2026

  • 10 Никой

    22 6 Отговор
    Ако допуснем Украйна в Европа - те са по-мързеливи от нас - българите - считай - то това е наистина крайн степен. Ще разрушим наистина Европа - това са хора - вечно с оплаквания - знаем се какви сме - като племена. Не им се събужда сутрин - не им се заспива вечер.

    Дано да се свърши някак всичко - има да се живее - не да се играе - на темата - "Дай една цигара".

    Лъжат ни - всъщност са нещо като нашето СДС - "гепенсон-териер".

    Човекът има пари и - може да се оттегли.

    Коментиран от #12, #13

    08:24 07.02.2026

  • 11 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    47 6 Отговор
    Изборите в Украйна ще бъдат като принудителната мобилизация. При неправилно гласуване събаряне на земята и ритници в ребрата, бъбреците и черния дроб. Гаранция от Азов!

    08:24 07.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 21 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    Украйна си е в Европа❗
    Не бъркайте Европа с ЕсеС‼️

    08:27 07.02.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    7 45 Отговор

    До коментар #10 от "Никой":

    Допускаш бoльшaя oшибка.
    Украинците са много работлив и чистоплътен народ !!!
    Лениви и глуповати са руските преселници и окупатори, което е видно от Четири Года абсолютно руско безсилие и умрелия разведчик Алексеев.......

    Коментиран от #24, #34, #51

    08:28 07.02.2026

  • 14 "Чудесата" на демокрацията!

    31 4 Отговор

    До коментар #3 от "Нено":

    Колкото поиска, толкова! Колкото напишат социолозите и медиите толкова! Не е важно колко одобряват и кой за кого гласува. Важно е кой брои накрая!!! Навсякъде е демокрация!

    08:29 07.02.2026

  • 15 Мурка

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Верваме":

    МИ ЩО АКО СА КАТО МОЛДОВСКИТЕ КВО ГО БЪРКА

    08:29 07.02.2026

  • 16 Ако си отвори

    25 5 Отговор
    И банковата сметка одобрението ще СЕ СМЪКНЕ НА 0%. НАПРАВЕТЕ ТОВА ЗА ДА ПОМОГНЕТЕ НА НАРОДА ТАМ.

    08:29 07.02.2026

  • 17 Украинец

    33 5 Отговор
    Да бе особено вдовиците на заловените насила и натикани в бусовете и пратени на фронта всичките подкрепят зеления наркоман, той в радата и сред киевската хунта няма 50% поддръжка а да не говорим сред украинците.

    Обаче бил сигурен че ще "спечелел" изборите.

    Коментиран от #64

    08:31 07.02.2026

  • 18 руззззНациии

    5 19 Отговор
    За щастие в раззия няма такива съмнения. Там поредния вожд, винаги излиза от кремлин само студен. Не и преди това

    Коментиран от #22

    08:32 07.02.2026

  • 19 Шиши:

    21 5 Отговор
    Братлета, идвам в Украйна да се уча как се печелят избори и "народна любов". Аз едвам купувам и скалъпвам 15% на изборите и се имам за голям играч, а Зеленото МНОГО НАД 50% (може би 90%) подкрепа! Дето го мразят много повече украинците, отколкото мен българите..

    08:35 07.02.2026

  • 20 По точно 76%

    4 14 Отговор
    Ако има значение истината за про руските читатели

    Коментиран от #28

    08:35 07.02.2026

  • 21 Омазана ватенка

    4 15 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?

    Коментиран от #29

    08:36 07.02.2026

  • 22 Дони

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "руззззНациии":

    Еи не свършиха тия снаряди от 1 та световна

    08:36 07.02.2026

  • 23 Хахаха

    25 4 Отговор
    Някой съмнявал ли се е щом го казва Ройтерс ? Чудно как не е 100%

    08:36 07.02.2026

  • 24 Помнещ

    27 4 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    "Украинците са много работлив и чистоплътен народ !!!"

    Украинците са най-глупавата нация на света - да затрият такава хубава държава подарена им от руснаците заради интересите на англосаксонците - какво им беше на Украйна до Майдана - бяха много по добре даже и от Полша в момента.

    Но нашите козячета и киевската хунта не ги интересуват украинците - интересува ги единствено интересите на господарите.

    08:36 07.02.2026

  • 25 Питам

    4 16 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #35, #37, #39

    08:37 07.02.2026

  • 26 Ахаха

    16 3 Отговор
    Те със същата математика дронове свалят 50 от 35

    08:38 07.02.2026

  • 27 Хайо

    23 4 Отговор
    В Европа хората на улицата го наричат ,Просякът .

    08:38 07.02.2026

  • 28 Мурка

    16 4 Отговор

    До коментар #20 от "По точно 76%":

    а гласуването ще е в златната WC

    08:38 07.02.2026

  • 29 Зевзек

    16 5 Отговор

    До коментар #21 от "Омазана ватенка":

    Пък козячетата щяха да защитават Гренландия ама както винаги само се наведоха още повече

    08:38 07.02.2026

  • 30 не внушавайте лъжи

    18 5 Отговор
    Затова не прави избори.Затова и тука недопуснаха референдума понеже знаят какво ще стане като резултат.

    08:38 07.02.2026

  • 31 Ха хи хо

    10 4 Отговор
    Ма вЕрвам ви бе, аз на царя повЕрвах, че ще ни оправи за 800 дни, та на това ли няма да повЕрвам!

    08:39 07.02.2026

  • 32 Мишел

    18 6 Отговор
    Зеленски е уверен и в победата над Русия. Четвърта година Украйна яде бой по този случай, стана държавата с най големи военни гробища в света.

    08:39 07.02.2026

  • 33 Това значи,

    12 5 Отговор
    че са отписали Украйна, решили са да я затрият!?

    08:39 07.02.2026

  • 34 На първо

    13 5 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Място по СПИН.
    Официално.. Чист народ..

    08:39 07.02.2026

  • 35 Отговарящ

    10 5 Отговор

    До коментар #25 от "Питам":

    Когато нашите козячета станат нормални а не меки китки

    08:39 07.02.2026

  • 36 Украинец

    19 5 Отговор
    Подкрепата за наркомана е около 5%
    Чиновници корупционери и техните семеиства, военни командири корупционери които водят отрядите си от някой бар в киев, работещите за множеството НПО-та и малкото останали извратеняци промити от държавната украинска пропаганда.

    08:40 07.02.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    5 12 Отговор

    До коментар #25 от "Питам":

    Никогда !!!
    Вече съм при Ким с чистак нов корейски паспорт.
    Само костюма ми е един такъв оранжев на раета.
    Пачему ? 😁

    Коментиран от #45

    08:40 07.02.2026

  • 38 Зеленият наркоман

    15 5 Отговор
    Аз съм велик .Русия изстрелва 7 ракети ,аз свалям 27 ,русия изстрелва 70 дрона ,аз свалям 220.Аз прибрах парите на Европа и САЩ .Кой може да е по Велик от мен ?

    08:40 07.02.2026

  • 39 Мурка

    10 5 Отговор

    До коментар #25 от "Питам":

    ПОЧЕРВЕНИЯТ КИЛИМ като в АНКЪРИДЖ

    08:40 07.02.2026

  • 40 катран

    16 5 Отговор
    Да се смее или да реве..укроинеца..щом му казват че той иска зеленото наркоманче за нов срок..сигурно проучвания били проведени сред много желаещи да воюват украинци в Европа..докато карат отпуска в Монако или Швейцария..Друг път същото проучване направете сред гражданите хванати по улиците от служби за "доброволна служба" и хвърлени в касапница на Донбас..

    08:41 07.02.2026

  • 41 Фейк на часа

    20 5 Отговор
    Не може да започнете деня без да дадете снимката на този наркоман
    или ако не пишете каква простотия бил казал.
    За вас е добре, че не знаете английски език за да послушате малко
    отвратителния му пиянски глас.

    08:41 07.02.2026

  • 42 Укропат

    15 5 Отговор
    50% ама в бункера. Извън бункера отива към минус . Шефчето със зор се прибира на прибежки и припълзяване.

    08:42 07.02.2026

  • 43 ВВП

    13 5 Отговор
    Пародия на държава . О кропистан..Отврат.

    08:42 07.02.2026

  • 44 Квартал 95

    15 5 Отговор
    КОЙто е преброил и казал на Зеленото, че 55000 украински войници са загинали от 2022 година досега, той му е измерил и подкрепата много над 50% сред украинците..

    Коментиран от #50

    08:45 07.02.2026

  • 45 Санитаря от Карлуково

    9 5 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":

    Нали вчера беше Наполеон бе сега Путин си се писал - май не си пиеш хапченцата

    08:45 07.02.2026

  • 46 Калоян

    17 5 Отговор
    Не разбирам?!
    Лукашенко е ,,диктатор" . Прави всичко обратно на препоръките на мъдрия и цивилизован Запад.
    Резултат:
    Държавата е с най-модерното ядрено оръжие,има икономиката , получава евтини енергийни ресурси..
    Зеля е ,,демокрадт".Прави всичко,което иска мъдрия и цивилизован Запад.
    Резултат:
    Няма нужда от описание.

    08:46 07.02.2026

  • 47 Механик

    12 5 Отговор
    А стига глупостите де!
    Та Зеленски дори дори в парламента има опозиция по-голяма от 60%. Малко мислете като ще лъжете, че то така както го правите, чак е обидно за интелекта читателите ви.

    08:46 07.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ВВП

    10 5 Отговор
    Ама как нито една подлога не замина за Окропистан..

    08:47 07.02.2026

  • 50 Учуден

    11 5 Отговор

    До коментар #44 от "Квартал 95":

    "55000 украински войници са загинали от 2022 година досега"

    Тя бройката на загиналите укри даже намалява - още 2022 Урсула каза че са над 100 000 пък сега били 55 000. Само никой не казва заловените и натикани в бусове по 60 000 на месец къде ги дяват. По мои сметки армията им трябва да е около 3 милиона.

    08:49 07.02.2026

  • 51 Мишел

    14 6 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Нацията се формира над 200г.. Украйна е образувана от Ленин 1917г. от Новорусия, Малорусия, Запорожие и Галичина, като нова република на Руска федерация. Преди 1917 в Европа няма никакви войни с участието на Украйна, т.е няма Украйна.

    Коментиран от #60

    08:50 07.02.2026

  • 52 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 5 Отговор
    Тия дето засегнаха по Европата украинци дали мислят така?
    Този път на европейските "лидери" ще им е трудно да се намесят в изборите защото американците ще са там...
    Очаквам позеленели от яд урсули, класи, мерцове и макрончовци .....

    08:50 07.02.2026

  • 53 Ами

    5 16 Отговор
    В мигове на върховни изпитания и огромна криза, провокирана от руските фашисти,Зеленски се показа като истински патриот и човек,военен лидер.На изборите ще отвее всеки!

    Коментиран от #54, #56

    08:50 07.02.2026

  • 54 Така ли

    9 4 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    Наричаме унищожението на собствената си държава, заграбване на властта и незачитане на родните закони?! Браво, млади момко, за нищо не ставаш

    08:56 07.02.2026

  • 55 нпо агент

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Зеленото вече е пътник...заедно с неговия антураж..Ще го приключат тези които го инсталираха..Друг път вместо евреина Зеленски ще сложат грузинец..Ахрамия, и двама са от фракция "Слуга народа" Няма умни украинци..от 40млн..никой не е заслужил за този пост..Преди беше Порошенко по баща Валцман..който каза.. Евреите са създавали Украйна. Евреите са били непосредствени участниците в създаването на Украйна, обяви президентът Петро Порошенко в речта си пред парламента на Израел...За това украйна продадена няколко пъти..докато милиони украинци са убити или избягали в европа..ОСВОБОДИХА ТЕРИТОРИЯ за новите си господари..

    09:00 07.02.2026

  • 56 Зевзек

    14 7 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    "Зеленски се показа като истински патриот и човек,военен лидер"

    И за това го наградиха със златна тоалетна вдовиците на загиналите бусифицирани "доброволци".

    09:01 07.02.2026

  • 57 стоян георгиев

    14 5 Отговор
    Бухахаха, 50% 😂 верваме!

    Ако е истина, значи укрите си заслужават позорната съдба на пушечно месо и роби на западните содомити!

    09:12 07.02.2026

  • 58 Карго 200

    4 12 Отговор
    Бившият заместник-министър на правосъдието на Руската федерация Сергей Тропин се удави в собствената си вана.

    Толкова е „тъжно“ 🌝

    09:12 07.02.2026

  • 59 Софиянец

    11 5 Отговор
    Изследването е проведено на безкрайните укро гробища! 😁

    09:13 07.02.2026

  • 60 Името Украйна означава покрайнини

    9 4 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    а не етнос!
    Етноси в Покрайна много! Има и един етнос в Одеса и одеска обоаст, но им забравих броя според последното преброяване!

    09:14 07.02.2026

  • 61 Човек

    10 5 Отговор
    Ако Украинеца избира за свой лидер един РВРЕИН какво по лошо може да му се случи.

    09:16 07.02.2026

  • 62 Ако Зеленски не спечели

    3 9 Отговор
    на изборите, то ще заради руска намеса! Но имаме инстументи.
    Иначе браво на Ройтерс.- истинска уважавана медия!

    /Урсула/

    09:20 07.02.2026

  • 63 Знаещ

    2 6 Отговор
    Ще има избори по искане на Путлер наложени от агент Краснов(Тръмп).

    09:30 07.02.2026

  • 64 Шиши

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Украинец":

    Откриха мъртъв във ваната бивш руски заместник-министър на правосъдието..." Така е! След като е живеел на нисък етаж и не пие чай.

    09:33 07.02.2026

  • 65 Перо

    7 3 Отговор
    Ако толкова е уверен ционисткия шут в победата на изборите, то Путин и Тръмп ще осигурят време, въпреки че избора на Чърчил за Премиер е станал по време на военните действия на ВСВ. Проблемът за шута е, че ако има мир ще спрат паричните потоци от ЕС.

    09:36 07.02.2026

  • 66 нннн

    10 2 Отговор
    Тия 50% подкрепа са достоверни, колкото съобщените от Зеленски 50 хиляди загинали украински войници. Т.е. никак.

    09:44 07.02.2026

  • 67 Карго 200

    3 8 Отговор
    Поради блокадата на Starlink, руснаците откриха приятелски огън: В посока Запорожие, приятелските сили елиминираха 12-членен щурмов отряд — ATEŠ. 👍🔥👍🔥👍🔥

    Окупационните сили преживяват почти пълен отказ на своите Starlink терминали:

    Командването е практически парализирано.

    Руските радисти се оплакват, че опитите за установяване на резервни комуникационни канали се провалят един след друг, а стандартното оборудване за електронна война редовно заглушава дори собствените им радиостанции.

    Коментиран от #74

    09:44 07.02.2026

  • 68 Пенчо

    2 3 Отговор
    Не лъжете! 99.9 % е подкрепата! Както едно време!

    10:26 07.02.2026

  • 69 Ццц

    6 1 Отговор
    Палячото има 50 % одобрение, но само в къщи в Полша, защото и жена му не го харесва. Но благодарение на борбата му с корупцията бившият клоун-голтак присвои неща, които Оленка обича.

    10:51 07.02.2026

  • 70 Къде остана обещанието му

    6 1 Отговор
    още в предизборната му кампания през 2019 г., че за нищо на света няма да се кандидатира за втори мандат? И много украински ютубъри твърдят, че одобрението към него е реално под 20%. Може да спечели избори само с някакви машинации, не и по честен начин.

    10:54 07.02.2026

  • 71 604

    5 1 Отговор
    кът държи рейтинг що не направи избори, пахахахахахахахя

    10:57 07.02.2026

  • 72 Избори

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Верваме":

    ще има разбира се, след като приключи войната. Изборите в момента са им последна грижа.

    11:04 07.02.2026

  • 73 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 1 Отговор
    Наркомана каква подкрепа има бе

    11:07 07.02.2026

  • 74 БРАВО

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Карго 200":

    МНОГО ДОБРЕ ПРЕВЕЖДАШ УКРОПСКАТА ПРОПАГАНДА
    АБЕ ДЕБ...ИЛ ПРЕДИ СТАРЛИНК КО ПОЛЗВАХА РУСНАЦИТЕ БЕ
    А И КО СТАНА С ФЛАМИНГОТО
    МАЙ ИЗЛЕЗЕ БРОЙЛЕР А

    14:00 07.02.2026

