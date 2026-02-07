Reuters: Войната смъкна подкрепата за Зеленски, но тя остава над 50%, той е уверен в победата си на изборите

Украинският президент Володимир Зеленски е отворен към идеята за провеждане на президентски избори и е уверен в победата, съобщава Reuters, позовавайки се на свой източник.
„Зеленски, чиято подкрепа е намаляла от началото на конфликта, но остава доста над 50%, е уверен в победата“, съобщава агенцията.
Според пет официални лица, по време на разговорите в Абу Даби украинската и американската делегации са обсъдили възможността за едновременно провеждане както на изборите, така и на референдум за мирно споразумение. Два източника уточниха, че американската страна е предложила вотовете да се проведат през май.
Няколко информирани източника оценяват предложения график като нереалистичен, пише агенцията. Един източник отбеляза, че „американците бързат твърде много“, тъй като подготовката би отнела значително време.
Президентските избори в Украйна бяха насрочени за март 2024 г., но бяха отложени за неопределено време поради военното положение в страната. Съединените щати многократно повдигаха въпроса за провеждането на избори, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност. Русия също отправя подобни искания.
Миналия декември Върховната рада започна да изготвя законопроект за избори при военно положение.
5 Володимир Зеленски, президент
Победих, смачках, унищожих Русия !!!
Догодина ще имам величествен Монумент на майдана пред Радата. За разлика от руския ми колега обречен на омраза и презрение от узкоглазите си сънародници.
08:22 07.02.2026
10 Никой
Дано да се свърши някак всичко - има да се живее - не да се играе - на темата - "Дай една цигара".
Лъжат ни - всъщност са нещо като нашето СДС - "гепенсон-териер".
Човекът има пари и - може да се оттегли.
Коментиран от #12, #13
08:24 07.02.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Никой":Украйна си е в Европа❗
Не бъркайте Европа с ЕсеС‼️
08:27 07.02.2026
13 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Никой":Допускаш бoльшaя oшибка.
Украинците са много работлив и чистоплътен народ !!!
Лениви и глуповати са руските преселници и окупатори, което е видно от Четири Года абсолютно руско безсилие и умрелия разведчик Алексеев.......
Коментиран от #24, #34, #51
08:28 07.02.2026
14 "Чудесата" на демокрацията!
До коментар #3 от "Нено":Колкото поиска, толкова! Колкото напишат социолозите и медиите толкова! Не е важно колко одобряват и кой за кого гласува. Важно е кой брои накрая!!! Навсякъде е демокрация!
08:29 07.02.2026
15 Мурка
До коментар #2 от "Верваме":МИ ЩО АКО СА КАТО МОЛДОВСКИТЕ КВО ГО БЪРКА
08:29 07.02.2026
17 Украинец
Обаче бил сигурен че ще "спечелел" изборите.
Коментиран от #64
08:31 07.02.2026
20 По точно 76%
Коментиран от #28
08:35 07.02.2026
22 Дони
До коментар #18 от "руззззНациии":Еи не свършиха тия снаряди от 1 та световна
08:36 07.02.2026
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":"Украинците са много работлив и чистоплътен народ !!!"
Украинците са най-глупавата нация на света - да затрият такава хубава държава подарена им от руснаците заради интересите на англосаксонците - какво им беше на Украйна до Майдана - бяха много по добре даже и от Полша в момента.
Но нашите козячета и киевската хунта не ги интересуват украинците - интересува ги единствено интересите на господарите.
08:36 07.02.2026
28 Мурка
До коментар #20 от "По точно 76%":а гласуването ще е в златната WC
08:38 07.02.2026
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Място по СПИН.
Официално.. Чист народ..
08:39 07.02.2026
36 Украинец
Чиновници корупционери и техните семеиства, военни командири корупционери които водят отрядите си от някой бар в киев, работещите за множеството НПО-та и малкото останали извратеняци промити от държавната украинска пропаганда.
08:40 07.02.2026
37 Владимир Путин, президент
До коментар #25 от "Питам":Никогда !!!
Вече съм при Ким с чистак нов корейски паспорт.
Само костюма ми е един такъв оранжев на раета.
Пачему ? 😁
Коментиран от #45
08:40 07.02.2026
39 Мурка
До коментар #25 от "Питам":ПОЧЕРВЕНИЯТ КИЛИМ като в АНКЪРИДЖ
08:40 07.02.2026
или ако не пишете каква простотия бил казал.
За вас е добре, че не знаете английски език за да послушате малко
отвратителния му пиянски глас.
08:41 07.02.2026
46 Калоян
Лукашенко е ,,диктатор" . Прави всичко обратно на препоръките на мъдрия и цивилизован Запад.
Резултат:
Държавата е с най-модерното ядрено оръжие,има икономиката , получава евтини енергийни ресурси..
Зеля е ,,демокрадт".Прави всичко,което иска мъдрия и цивилизован Запад.
Резултат:
Няма нужда от описание.
08:46 07.02.2026
До коментар #44 от "Квартал 95":"55000 украински войници са загинали от 2022 година досега"
Тя бройката на загиналите укри даже намалява - още 2022 Урсула каза че са над 100 000 пък сега били 55 000. Само никой не казва заловените и натикани в бусове по 60 000 на месец къде ги дяват. По мои сметки армията им трябва да е около 3 милиона.
08:49 07.02.2026
51 Мишел
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Нацията се формира над 200г.. Украйна е образувана от Ленин 1917г. от Новорусия, Малорусия, Запорожие и Галичина, като нова република на Руска федерация. Преди 1917 в Европа няма никакви войни с участието на Украйна, т.е няма Украйна.
Коментиран от #60
08:50 07.02.2026
54 Така ли
До коментар #53 от "Ами":Наричаме унищожението на собствената си държава, заграбване на властта и незачитане на родните закони?! Браво, млади момко, за нищо не ставаш
08:56 07.02.2026
56 Зевзек
До коментар #53 от "Ами":"Зеленски се показа като истински патриот и човек,военен лидер"
И за това го наградиха със златна тоалетна вдовиците на загиналите бусифицирани "доброволци".
09:01 07.02.2026
До коментар #51 от "Мишел":а не етнос!
Етноси в Покрайна много! Има и един етнос в Одеса и одеска обоаст, но им забравих броя според последното преброяване!
09:14 07.02.2026
67 Карго 200
Окупационните сили преживяват почти пълен отказ на своите Starlink терминали:
Командването е практически парализирано.
Руските радисти се оплакват, че опитите за установяване на резервни комуникационни канали се провалят един след друг, а стандартното оборудване за електронна война редовно заглушава дори собствените им радиостанции.
Коментиран от #74
09:44 07.02.2026
