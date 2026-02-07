Reuters: Войната смъкна подкрепата за Зеленски, но тя остава над 50%, той е уверен в победата си на изборите

Украинският президент Володимир Зеленски е отворен към идеята за провеждане на президентски избори и е уверен в победата, съобщава Reuters, позовавайки се на свой източник.

„Зеленски, чиято подкрепа е намаляла от началото на конфликта, но остава доста над 50%, е уверен в победата“, съобщава агенцията.

Според пет официални лица, по време на разговорите в Абу Даби украинската и американската делегации са обсъдили възможността за едновременно провеждане както на изборите, така и на референдум за мирно споразумение. Два източника уточниха, че американската страна е предложила вотовете да се проведат през май.

Няколко информирани източника оценяват предложения график като нереалистичен, пише агенцията. Един източник отбеляза, че „американците бързат твърде много“, тъй като подготовката би отнела значително време.

Президентските избори в Украйна бяха насрочени за март 2024 г., но бяха отложени за неопределено време поради военното положение в страната. Съединените щати многократно повдигаха въпроса за провеждането на избори, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност. Русия също отправя подобни искания.

Миналия декември Върховната рада започна да изготвя законопроект за избори при военно положение.