"Непланирана военна дейност" затвори летищата в Люблин и Жешов

Въздушното пространство над летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша бе затворено преди няколко часа поради "непланирана военна дейност", предаде Ройтерс, позовавайки се на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) и полската служба за аеронавигационно обслужване (ПАНСА).
Летищата в Люблин и Жешов в Полша са недостъпни поради военна дейност, свързана с осигуряването на сигурността на страната, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) в известие до пилотите, публикувано и на уебсайта на американската служба.
ПАНСА съобщи, че летищата в Люблин и Жешов са спрели временно работа, за се осигури свободно функциониране на военната авиация.
По-рано днес уебсайтът за проследяване на въздушния трафик FlightRadar24 съобщи, че затварянето на въздушното пространство е вследствие на военната дейност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района.
Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша преустановиха временно дейността си и през миналия месец, като посочиха като причина за това рутинни операция и подчертаха, че не е имало заплаха за полското въздушно пространство.
Доналд Тръмп, ПрезидентътД
Американски разузнавателни самолети и дронове, които да гарантират великолепна връзка на украинците и създават смущения в старите руски УКВ транзистори.
Госпади в кой век сме ??? 😆
09:16 07.02.2026
хехе
Коментиран от #4
09:17 07.02.2026
Луд с картечница
09:19 07.02.2026
Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "хехе":Извольте.....
Петров, Боширов и Алексеев са в больница !!!
Чувам че Алексейчо се опитвал да говори, корав парень - ше го бъде 😁
09:21 07.02.2026
Механик
Едно изречение е повторено точно 6 пъти и това е цялата статия.
Отлично!!!!
Коментиран от #7
09:22 07.02.2026
любопитен
09:25 07.02.2026
Владимир Путин, президент
До коментар #5 от "Механик":Спакойно....
Руснаците Четири Года едни и същи грешки на фронта, а 36 генерала загинаха с куршум в гърба при опит за бягство. Разведчик Алексеев тоже в гърба, куршума е по-бърз от краката, странно как не го е знаел .....
Коментиран от #8
09:27 07.02.2026
Алиса Вайдел
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Гн.Зеленски вие сте за убиване
Реч пред парламента в която направи наркомана на дроб.
Има я в Тубата
09:34 07.02.2026
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ГРУ
....
И ДНЕСКА СНОЩИ НАШИТЕ ИЗКЛЮЧИХА ЗАПАДНА
УКРАЙНА :)
Коментиран от #10
09:41 07.02.2026
Владимир Путин, президент
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Така е.....
Нашите вмест бункер, уцелиха кypник с тринайсет кучета вътре !!! Но продължаваме напред 😁
09:45 07.02.2026
Анонимен
Оказало се, че Русия няма намерение да напада Полша и летищата ще отворят отново днес. Затварянето им била рутинна дейност и нямало опасност, а жителите можели отново да излизат от домовете си. Полша отправила благодарност към Германия, която ѝ помогнала да опази небето си от атаката, която така и не се случила.
Това е останалата част от новината.
11:17 07.02.2026