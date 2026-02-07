Новини
"Непланирана военна дейност" затвори летищата в Люблин и Жешов

"Непланирана военна дейност" затвори летищата в Люблин и Жешов

7 Февруари, 2026 10:04, обновена 7 Февруари, 2026 09:08 1 498 11

Двата обекта са недостъпни, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ

Въздушното пространство над летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша бе затворено преди няколко часа поради "непланирана военна дейност", предаде Ройтерс, позовавайки се на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) и полската служба за аеронавигационно обслужване (ПАНСА).

Летищата в Люблин и Жешов в Полша са недостъпни поради военна дейност, свързана с осигуряването на сигурността на страната, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) в известие до пилотите, публикувано и на уебсайта на американската служба.

ПАНСА съобщи, че летищата в Люблин и Жешов са спрели временно работа, за се осигури свободно функциониране на военната авиация.

По-рано днес уебсайтът за проследяване на въздушния трафик FlightRadar24 съобщи, че затварянето на въздушното пространство е вследствие на военната дейност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района.

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша преустановиха временно дейността си и през миналия месец, като посочиха като причина за това рутинни операция и подчертаха, че не е имало заплаха за полското въздушно пространство.


  • 1 Доналд Тръмп, ПрезидентътД

    5 16 Отговор
    Нищо страшно !!!
    Американски разузнавателни самолети и дронове, които да гарантират великолепна връзка на украинците и създават смущения в старите руски УКВ транзистори.
    Госпади в кой век сме ??? 😆

    09:16 07.02.2026

  • 2 хехе

    20 3 Отговор
    Петров и Баширов са минали с подводница покрай пановете.

    Коментиран от #4

    09:17 07.02.2026

  • 3 Луд с картечница

    27 3 Отговор
    Само няколко руски ракети изгърмяха наблизо в Осрайна и пановете напълниха кюлотите вече .

    09:19 07.02.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Извольте.....
    Петров, Боширов и Алексеев са в больница !!!
    Чувам че Алексейчо се опитвал да говори, корав парень - ше го бъде 😁

    09:21 07.02.2026

  • 5 Механик

    27 1 Отговор
    Страхотно ниво на журналистика! Браво!
    Едно изречение е повторено точно 6 пъти и това е цялата статия.
    Отлично!!!!

    Коментиран от #7

    09:22 07.02.2026

  • 6 любопитен

    17 1 Отговор
    Да не чартъросват самолети тип линейки?

    09:25 07.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 16 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Спакойно....
    Руснаците Четири Года едни и същи грешки на фронта, а 36 генерала загинаха с куршум в гърба при опит за бягство. Разведчик Алексеев тоже в гърба, куршума е по-бърз от краката, странно как не го е знаел .....

    Коментиран от #8

    09:27 07.02.2026

  • 8 Алиса Вайдел

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Гн.Зеленски вие сте за убиване
    Реч пред парламента в която направи наркомана на дроб.
    Има я в Тубата

    09:34 07.02.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ВЧЕРА КОКОЛИТЕ СТРЕЛЯХА ПО ЗАМ.НАЧАЛНИКА
    НА ГРУ
    ....
    И ДНЕСКА СНОЩИ НАШИТЕ ИЗКЛЮЧИХА ЗАПАДНА
    УКРАЙНА :)

    Коментиран от #10

    09:41 07.02.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    1 11 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Така е.....
    Нашите вмест бункер, уцелиха кypник с тринайсет кучета вътре !!! Но продължаваме напред 😁

    09:45 07.02.2026

  • 11 Анонимен

    4 0 Отговор
    Украйна е съобщила за мащабна въздушна атака от страна на Русия през изминалата нощ, прицел е била украинската енергийна мрежа. Полша затворила летищата си заради опасения, че Русия ще нападне и тях, тъй като са в близост до границата с Украйна, а летището в Жешов е главният логистичен център за боеприпаси в Полша. Оръжия от България са изпращани до Жешов и оттам са ги предавали на Украйна.

    Оказало се, че Русия няма намерение да напада Полша и летищата ще отворят отново днес. Затварянето им била рутинна дейност и нямало опасност, а жителите можели отново да излизат от домовете си. Полша отправила благодарност към Германия, която ѝ помогнала да опази небето си от атаката, която така и не се случила.

    Това е останалата част от новината.

    11:17 07.02.2026

Новини по държави:
