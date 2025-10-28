Новини
Автобус падна в пропаст в Боливия, жертвите са поне 16

28 Октомври, 2025 05:44, обновена 28 Октомври, 2025 05:49 521 1

Повече от 20 души са ранени, шофьорът е арестуван

Автобус падна в пропаст в Боливия, жертвите са поне 16 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 16 души загинаха, след като автобус падна от скала в департамента Кочабамба в Боливия, съобщи вестник „Ел Дебер“, позовавайки се на полицията.

Автобусът излязъл от пътя и паднал в 600-метрова пропаст. Шофьорът е задържан и е заподозрян в превишена скорост и загуба на контрол над автобуса на завой.

Повече от 20 души са ранени. Жители на близко село са първите, които са пристигнали на мястото на инцидента и са започнали да оказват помощ на пътниците, много от които са били блокирани в автобуса.

Той е пътувал от град Килаколо до град Индепенденсия.


Боливия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    1 0 Отговор
    Тоз шофьор ... след падане от 600 м, в какво агрегатно състояние са успели да го арестуват? Че и обвинения да му повдигнат

    06:27 28.10.2025