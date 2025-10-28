Автобус падна в пропаст в Боливия, жертвите са поне 16

Най-малко 16 души загинаха, след като автобус падна от скала в департамента Кочабамба в Боливия, съобщи вестник „Ел Дебер“, позовавайки се на полицията.

Автобусът излязъл от пътя и паднал в 600-метрова пропаст. Шофьорът е задържан и е заподозрян в превишена скорост и загуба на контрол над автобуса на завой.

Повече от 20 души са ранени. Жители на близко село са първите, които са пристигнали на мястото на инцидента и са започнали да оказват помощ на пътниците, много от които са били блокирани в автобуса.

Той е пътувал от град Килаколо до град Индепенденсия.