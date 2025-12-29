Новини
Девет автомобила катастрофираха верижно в Германия, има тежко ранени

29 Декември, 2025 07:15, обновена 29 Декември, 2025 06:27 815 0

Сред пострадалите са и деца

Девет автомобила катастрофираха верижно в Германия, има тежко ранени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко души, включително три деца, бяха ранени в неделя при сблъсък на девет автомобила на магистрала в централната част на Германия, предаде ДПА, цитирана от dariknews.bg, позовавайки се на местната полиция.

Колите са катастрофирали, когато шофьорите са започнали рязко да пускат спирачки поради мъгла, обгръщаща магистрала A7 близо до град Росдорф, на около 100 километра южно от Хановер, като видимостта им е била допълнително затруднена от залязващото слънце.

Възрастен и дете са получили сериозни наранявания, съобщи полицията.

Магистралата е временно затворена, тъй като осем от колите е трябвало да се извлекат.

Общите щети се оценяват на над 150 хил. евро.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новини по държави:
