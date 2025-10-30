Новини
Задържаха трети заподозрян във връзка с обира на Лувъра

30 Октомври, 2025 09:55 519 2

Френската полиция продължава разследването, а откраднатите бижута за 88 милиона евро все още не са открити

Задържаха трети заподозрян във връзка с обира на Лувъра - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френските власти са арестували трети заподозрян във връзка с обира на Лувъра. Новината бе съобщена от Ройтерс, позовавайки се на телевизия BFM, предава БТА.

Мъжът е бил задържан на 29 октомври в Париж, като според следствието той е присъствал на местопрестъплението по време на извършването на кражбата.

Инцидентът се случи на 19 октомври, когато четирима крадци проникнаха в галерия „Аполон“ в музея и задигнаха бижута на стойност 88 милиона евро. Дръзкият обир бе извършен посред бял ден, което предизвика сериозен обществен отзвук.

Случаят разкри значителни пропуски в сигурността на най-посещавания музей в света.

По-рано във връзка с кражбата бяха задържани още двама заподозрени, но въпреки арестите откраднатите бижута все още не са открити.


  • 1 Вече и

    2 0 Отговор
    пети , един от тях е работел в Лувъра .

    09:57 30.10.2025

  • 2 бай Бай

    0 0 Отговор
    Име?
    Произход?

    10:13 30.10.2025

