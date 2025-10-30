Турските власти конфискуваха над половин тон наркотици на границата с България и Гърция

Турските митнически служби заловиха голямо количество наркотични вещества при операции на два гранични пункта - „Капъкуле“ и „Ипсала“, съобщи БТА, цитирайки Турското министерство на търговията, предава News.bg.

Общото количество иззета дрога възлиза на 525 килограма, а нейната пазарна стойност се оценява на около 6,5 милиона евро.

Две товарни композиции са били селектирани за щателна проверка по метода на „анализа на риска“. При инспекцията, извършена с помощта на детектори и специално обучени кучета, митничарите открили скрити тайници в превозните средства, съдържащи канабиноиден наркотик.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурите в Одрин и Ипсала.