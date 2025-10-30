Новини
Свят »
Турция »
Турските власти конфискуваха над половин тон наркотици на границата с България и Гърция

Турските власти конфискуваха над половин тон наркотици на границата с България и Гърция

30 Октомври, 2025 16:08 666 1

  • турция-
  • полиция-
  • наркотици-
  • българия-
  • гърция

Задържани са 525 кг канабиноиди на пунктовете „Капъкуле“ и „Ипсала“ - стойността надхвърля 6,5 млн. евро

Турските власти конфискуваха над половин тон наркотици на границата с България и Гърция - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турските митнически служби заловиха голямо количество наркотични вещества при операции на два гранични пункта - „Капъкуле“ и „Ипсала“, съобщи БТА, цитирайки Турското министерство на търговията, предава News.bg.

Общото количество иззета дрога възлиза на 525 килограма, а нейната пазарна стойност се оценява на около 6,5 милиона евро.

Две товарни композиции са били селектирани за щателна проверка по метода на „анализа на риска“. При инспекцията, извършена с помощта на детектори и специално обучени кучета, митничарите открили скрити тайници в превозните средства, съдържащи канабиноиден наркотик.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурите в Одрин и Ипсала.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агент

    0 0 Отговор
    От коя страна са идвали наркотиците ,да не би да е случайно от България, където няма такова нещо, след като ни са хванати ,а са преминали през цялата държава. Как не ги е срам, та нали има митниците в България.

    17:07 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания