Американски удар по Венецуела: тайна операция на ЦРУ?

Американски удар по Венецуела: тайна операция на ЦРУ?

30 Декември, 2025 17:47 528 12

Засега действията на Вашингтон се фокусираха върху удари срещу плавателни съдове, за които САЩ твърдят, че пренасят наркотици по посока Америка

Американски удар по Венецуела: тайна операция на ЦРУ? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са атакували цел на венецуелското крайбрежие. Това изглежда се е случило преди време. Според Си Ен Ен Тръмп е разкрил секретна мисия на ЦРУ.

САЩ са атакували предполагаем "наркотрафикантски хъб” във Венецуела , съобщи президентът Доналд Тръмп . "Имаше голяма експлозия в района на пристанището, където лодките се товарят с наркотици”, заяви американският президент преди срещата си с премиера на Израел Бенямин Нетаняху. Допълнителни подробности не бяха дадени - нито точната локация на удара, нито дали има жертви след него.

По информация на американската медия Си Ен Ен ЦРУ всъщност е извършило атаката преди две седмици. Самият Тръмп спомена, че е имало такова нападение при участието си в един подкаст преди няколко дни, но отново не даде никакви подробности. Чак когато официално го заяви вчера, информацията започна да се разпространява. Твърди се, че Тръмп всъщност е разкрил секретна операция на ЦРУ .

Според източник на Си Ен Ен атаката е била по-скоро символична - има много такива места, на които се разпределят наркотици за трафик по венецуелското крайбрежие. Тръмп многократно е заявявал намерението си потенциално да разшири операцията срещу наркокартелите във Венецуела и САЩ да започнат да атакуват цели в самата държава.

За пръв път удар по територията на Венецуела

Това е първата официално разпространена информация за удар по територията на Венецуела, откакто американската администрация започна кампанията си срещу правителството на Николас Мадуро .

Попитан дали ЦРУ е извършило удара, Тръмп отговори, че знае точно кой го е извършил, но не иска да казва. От Венецуела не дойде коментар в часовете след изказването на американския държавен глава. Няма и независими източници, които да потвърдят или отрекат подобен удар. ЦРУ, Белият дом и Пентагонът отказаха коментар.

Напрежението между САЩ и Венецуела остава високо

Засега действията на Вашингтон се фокусираха върху удари срещу плавателни съдове, за които САЩ твърдят, че пренасят наркотици по посока Америка. Над 100 души бяха убити в над 20 такива нападения в Карибския басейн и източния тихоокеански регион в последните месеци. Администрацията на Тръмп разположи и сериозно военно присъствие в региона - над 15 000 войници са в момента там. Венецуелският президент Мадуро смята, че това е опит да бъде свален той от власт .

Случващото се е противоречиво и от гледна точка на американския Конгрес. В началото на декември американските законодатели изслушаха представители на въоръжените сили на страната относно удар по плавателен съд, при който 11 души бяха убити, а оцелелите след първата атака бяха убити при повторен удар. Представителите на Демократическата партия в Конгреса настояха на изслушването, за да се установи дали повторната атака е била в съответствие с международното право .


Венецуела
  • 1 Българин

    Америка принадлежи на САЩ! Тръмп каквото реши, това ще става. Русия си получава ивропа, а Китай прибива всичко останало. Това е новият световен ред и той е за векове!

    17:50 30.12.2025

  • 2 Световният терорист САЩ

    в действие!

    17:50 30.12.2025

  • 3 Венецуела ще стане като Куба!

    Това се случва със съюзниците на Маскалия!

    17:51 30.12.2025

  • 4 По точното е

    До коментар #3 от "Венецуела ще стане като Куба!":

    със свободните нежелаещи да са поробени от САЩ!

    17:53 30.12.2025

  • 5 може

    Сега санкции ще има ли , или пак двойни стандарти ?

    17:55 30.12.2025

  • 11 САЩ

    МЕГДУНАРОДЕН ТЕРОРИСТ 200 ГОДИНИ 300 ВОЙНИ МИРОЛЮБЦИ

    17:58 30.12.2025

  • 12 Марш

    До коментар #1 от "Българин":

    В Карлуково

    17:58 30.12.2025