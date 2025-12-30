Американски удар по Венецуела: тайна операция на ЦРУ?

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са атакували цел на венецуелското крайбрежие. Това изглежда се е случило преди време. Според Си Ен Ен Тръмп е разкрил секретна мисия на ЦРУ.

САЩ са атакували предполагаем "наркотрафикантски хъб” във Венецуела , съобщи президентът Доналд Тръмп . "Имаше голяма експлозия в района на пристанището, където лодките се товарят с наркотици”, заяви американският президент преди срещата си с премиера на Израел Бенямин Нетаняху. Допълнителни подробности не бяха дадени - нито точната локация на удара, нито дали има жертви след него.

По информация на американската медия Си Ен Ен ЦРУ всъщност е извършило атаката преди две седмици. Самият Тръмп спомена, че е имало такова нападение при участието си в един подкаст преди няколко дни, но отново не даде никакви подробности. Чак когато официално го заяви вчера, информацията започна да се разпространява. Твърди се, че Тръмп всъщност е разкрил секретна операция на ЦРУ .

Според източник на Си Ен Ен атаката е била по-скоро символична - има много такива места, на които се разпределят наркотици за трафик по венецуелското крайбрежие. Тръмп многократно е заявявал намерението си потенциално да разшири операцията срещу наркокартелите във Венецуела и САЩ да започнат да атакуват цели в самата държава.

За пръв път удар по територията на Венецуела

Това е първата официално разпространена информация за удар по територията на Венецуела, откакто американската администрация започна кампанията си срещу правителството на Николас Мадуро .

Попитан дали ЦРУ е извършило удара, Тръмп отговори, че знае точно кой го е извършил, но не иска да казва. От Венецуела не дойде коментар в часовете след изказването на американския държавен глава. Няма и независими източници, които да потвърдят или отрекат подобен удар. ЦРУ, Белият дом и Пентагонът отказаха коментар.

Напрежението между САЩ и Венецуела остава високо

Засега действията на Вашингтон се фокусираха върху удари срещу плавателни съдове, за които САЩ твърдят, че пренасят наркотици по посока Америка. Над 100 души бяха убити в над 20 такива нападения в Карибския басейн и източния тихоокеански регион в последните месеци. Администрацията на Тръмп разположи и сериозно военно присъствие в региона - над 15 000 войници са в момента там. Венецуелският президент Мадуро смята, че това е опит да бъде свален той от власт .

Случващото се е противоречиво и от гледна точка на американския Конгрес. В началото на декември американските законодатели изслушаха представители на въоръжените сили на страната относно удар по плавателен съд, при който 11 души бяха убити, а оцелелите след първата атака бяха убити при повторен удар. Представителите на Демократическата партия в Конгреса настояха на изслушването, за да се установи дали повторната атака е била в съответствие с международното право .