Новини
Свят »
САЩ »
The New York Times: Задава се деморализация сред екипажа на самолетоносача "Джералд Р. Форд"

The New York Times: Задава се деморализация сред екипажа на самолетоносача "Джералд Р. Форд"

31 Декември, 2025 05:27, обновена 31 Декември, 2025 05:37 757 5

  • самолетоносач-
  • екипаж-
  • карибско море-
  • наркотици-
  • сащ

Изданието отбелязва, че хората са в Карибско море от седем месеца, въпреки че в мирно време този период обикновено не надвишава шест месеца

The New York Times: Задава се деморализация сред екипажа на самолетоносача "Джералд Р. Форд" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати могат да се сблъскат с проблеми, свързани с военното си струпване в Карибите и разширеното разполагане на самолетоносача "Джералд Р. Форд" там, съобщи The New York Times.

Вестникът припомня, че "Джералд Р. Форд" беше преназначен в Карибите през октомври. Ако Пентагонът реши да удължи разполагането си там, нужното техническо обслужва ще трябва да бъде отложено и моралът на екипажа ще бъде подкопан, отбелязва вестникът. Изданието отбелязва, че екипажът на самолетоносача е в морето от седем месеца, въпреки че в мирно време този период обикновено не надвишава шест месеца.

Вашингтон обвинява Каракас в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. През август президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа класифицирана директива за започване на използване на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели. След това в Карибите бяха разположени значителни допълнителни американски сили, включително ударна група, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“.

През последните месеци американските военни унищожиха приблизително 30 лодки край бреговете на Латинска Америка под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки над 100 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е убила рибар от неговата страна, а не наркотрафикант.

На 16 декември Тръмп обяви, че е наредил блокирането на всички санкционирани танкери, пътуващи до и от Венецуела. Американският лидер заяви, че Съединените щати смятат венецуелското правителство за „чуждестранна терористична организация“.

На 29 декември Тръмп потвърди удар по район, за който се твърди, че е замесен в контрабанда на наркотици от Венецуела. На 26 декември в интервю за радио WABC той заяви, че два дни по-рано Съединените щати са ударили „голям завод или съоръжение“, за което се подозира, че се използва за контрабанда на наркотици.

Според CNN, ЦРУ е използвало дрон, за да удари пристанище на венецуелското крайбрежие.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Капитан Черната брада

    1 0 Отговор
    Че как се издържа 7 месеца без кекс?!

    06:03 31.12.2025

  • 2 Великата мечка

    2 2 Отговор
    Само един Калибър за 10 млн ще прати многомилиардната беззащитна плаваща гъска на дъното на океана.

    Коментиран от #3, #4

    06:05 31.12.2025

  • 3 Супер

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Великата мечка":

    идея, обаче великата мечка в момента е заета -- опъват я на задна в Покровск вече 4 години... Не може глава да вдигне

    06:12 31.12.2025

  • 4 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Великата мечка":

    Кви калибри, кви кинжали бре.....смее ли некой да барне самолетоносач. После е за него иде Армагедона.

    06:15 31.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Руснаци и украинци от две години са на фронта. Не 7 месеца в гемия с удобства.

    06:16 31.12.2025