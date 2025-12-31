The New York Times: Задава се деморализация сред екипажа на самолетоносача "Джералд Р. Форд"

Съединените щати могат да се сблъскат с проблеми, свързани с военното си струпване в Карибите и разширеното разполагане на самолетоносача "Джералд Р. Форд" там, съобщи The New York Times.

Вестникът припомня, че "Джералд Р. Форд" беше преназначен в Карибите през октомври. Ако Пентагонът реши да удължи разполагането си там, нужното техническо обслужва ще трябва да бъде отложено и моралът на екипажа ще бъде подкопан, отбелязва вестникът. Изданието отбелязва, че екипажът на самолетоносача е в морето от седем месеца, въпреки че в мирно време този период обикновено не надвишава шест месеца.

Вашингтон обвинява Каракас в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. През август президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа класифицирана директива за започване на използване на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели. След това в Карибите бяха разположени значителни допълнителни американски сили, включително ударна група, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“.

През последните месеци американските военни унищожиха приблизително 30 лодки край бреговете на Латинска Америка под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки над 100 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е убила рибар от неговата страна, а не наркотрафикант.

На 16 декември Тръмп обяви, че е наредил блокирането на всички санкционирани танкери, пътуващи до и от Венецуела. Американският лидер заяви, че Съединените щати смятат венецуелското правителство за „чуждестранна терористична организация“.

На 29 декември Тръмп потвърди удар по район, за който се твърди, че е замесен в контрабанда на наркотици от Венецуела. На 26 декември в интервю за радио WABC той заяви, че два дни по-рано Съединените щати са ударили „голям завод или съоръжение“, за което се подозира, че се използва за контрабанда на наркотици.

Според CNN, ЦРУ е използвало дрон, за да удари пристанище на венецуелското крайбрежие.