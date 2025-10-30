Масови протести в Йерусалим срещу задължителната военна служба за харедимите

Стотици хиляди ултраортодоксални евреи се събраха и блокираха входа на Йерусалим по време на мащабен молитвен митинг срещу плановете за задължителна военна служба на мъжете от общността харедим, съобщава Times of Israel, предава News.bg.

Демонстрантите изпълниха улиците на столицата, носейки сини и жълти плакати с надписи като „Русия е тук“ и „Сталин е тук“. Някои от тях използваха символи от кампанията за освобождаване на израелските заложници, за да изразят недоволството си срещу наборната служба - действие, което предизвика остри реакции от страна на Форума на семействата на заложниците.

Един от участниците в протеста показа плакат, на който нарича светските израелци „паразити“ и ги призовава да „следват заповедите“.

По данни на местните медии, службите за сигурност са затворили входовете на централната автогара, след като протестиращи започнали да спорят с пътници, да хвърлят бутилки с вода и да обиждат жени, наричайки ги „шикси“. Част от демонстрантите заявиха пред Times of Israel, че са били провокирани от минувачи.

Журналистката Инбар Твицер от Channel 12 съобщи, че е била замеряна с пластмасови бутилки по време на живо включване. По-късно тя се наложило да предава репортажа си зад полицейски кордон, след като върху нея и други репортери били хвърляни предмети и пръчки.

Съюзът на журналистите в Израел потвърди, че е получил множество сигнали за нападения срещу репортери и оператори по време на митинга и е в контакт с полицията. Организацията призова всички пострадали журналисти да подадат официални жалби и да предоставят доказателства за инцидентите.

По данни на Channel 12, в демонстрацията са участвали десетки хиляди хора.

Лидерът на опозицията Яир Лапид остро осъди митинга, определяйки го като „позорен“.

„Искам да кажа на всички тези млади хора, които днес скандираха ‘По-скоро ще умрем, отколкото да се запишем’: ако можете да отидете на протест, можете и да отидете в наборен център. Ако можете да марширувате по улицата, можете да марширувате в обучение и да защитавате Израел“, заяви той.

„Това, което беше, вече няма да бъде - всички ще се запишат, всички ще служат, всички ще защитават държавата.“