Полицията влезе в сблъсък с протестиращи в Торино ВИДЕО

21 Декември, 2025 08:07, обновена 21 Декември, 2025 07:12 1 234 6

  торино
  протести
  сблъсъци
  социален център

Причината е затварянето на социален център

Полицията влезе в сблъсък с протестиращи в Торино ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Вчера вечерта в северния италиански град Торино избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи след затварянето на социален център, при които са били ранени няколко полицейски служители, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

По информация на обществената телевизия „Раи“ демонстранти са запалили контейнери за смет и фойерверки, като са хвърляли и камъни и бутилки. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да възстанови реда, предаде АНСА.

Според агенцията при безредиците са били ранени седем полицейски служители, докато „Раи“ съобщава за девет пострадали.

Италианският вицепремиер и министър на външните работи Антонио Таяни осъди насилието, като подчерта, че правото на протест трябва да се зачита, но унищожаването на имущество и нападенията срещу полицаи при изпълнение на служебните им задължения са недопустими.

Представители на левия политически спектър заявиха от своя страна, че протестът е бил мирен и изразиха разочарование от ескалацията на напрежението. Според тях сблъсъците са резултат от закриването на социалния център „Аскатасуна“ и от създадената атмосфера на напрежение и страх.

Властите са разчистили младежкия център преди няколко дни, след като преди около три седмици бе извършен вандалски акт срещу редакцията на торинския вестник „Стампа“. По данни на разследването в инцидента са участвали леви активисти, за които се твърди, че имат връзки със социалния център. Те са се отправили от пропалестинска демонстрация към офисите на изданието, насилствено са отворили вратите и са нанесли щети на помещенията.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А закритият вече

    8 0 Отговор
    социален център как е бил финансиран и само от бежанци ли е ползван или и от италиански граждани?

    Коментиран от #4

    07:31 21.12.2025

  • 2 дядото

    15 1 Отговор
    до къде ще доведат европа и светът глупавите,злобни и чипкави "лидери" от ек.

    07:34 21.12.2025

  • 3 Данчо

    8 1 Отговор
    Той, Путин...май...

    07:42 21.12.2025

  • 4 Същите протести

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "А закритият вече":

    Италия изразява особенно мнение за спиране на войната.
    Логично, следват протести, палене на контейнери. Това сме го виждали...

    07:42 21.12.2025

  • 5 факт

    13 1 Отговор
    Целият Европейски съюз се тресе от протести, а т.нар. му лидери продължават да дават милиарди на Украйна, обричайки гражданите си на недоимък. Цивилизована Европа се е превърнала в цигански катун, в който хората ядат смлени скакалци и червеи, плодородната земя се покрива с перки, вече ядем ГМО храни, а Монсанто отрови земята ни. В същото време стадата се избиват безмилостно, а Урсула, Стармър и Мерц мечтаят за война с Русия. Тази лудост трябва да приключи час по скоро и по всичко личи, че европейските граждани не възнамеряват да търпят повече. ЕС трябва да се разпадне и държавите да си върнат суверенитета, защото глобализацията се провали тотално. Не искам дори да си мисля какво ще се случи в България в следващите няколко месеца.

    07:51 21.12.2025

  • 6 нпо агент

    0 0 Отговор
    Европа вече не е приоритет на САЩ...Браво..как хубаво изиграха картитие..Вкараха континента в касапница в украйна..затвориха кранчета за евтини суровини от Русия...и сега малоумни европейци ще купуват всичко от биг брадър..или същия руски петрол и газ от посредници..Продажни урсулисти политици..Но електората го приспали и той като агне отива на кланица..Днеска вече се събуди, но прекалено много проблеми..най голям проблем днеска мюслиманско нашествие..чума на 21век..

    08:34 21.12.2025

Новини по държави:
