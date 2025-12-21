Полицията влезе в сблъсък с протестиращи в Торино ВИДЕО

Вчера вечерта в северния италиански град Торино избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи след затварянето на социален център, при които са били ранени няколко полицейски служители, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

По информация на обществената телевизия „Раи“ демонстранти са запалили контейнери за смет и фойерверки, като са хвърляли и камъни и бутилки. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да възстанови реда, предаде АНСА.

Според агенцията при безредиците са били ранени седем полицейски служители, докато „Раи“ съобщава за девет пострадали.

Италианският вицепремиер и министър на външните работи Антонио Таяни осъди насилието, като подчерта, че правото на протест трябва да се зачита, но унищожаването на имущество и нападенията срещу полицаи при изпълнение на служебните им задължения са недопустими.

Представители на левия политически спектър заявиха от своя страна, че протестът е бил мирен и изразиха разочарование от ескалацията на напрежението. Според тях сблъсъците са резултат от закриването на социалния център „Аскатасуна“ и от създадената атмосфера на напрежение и страх.

Властите са разчистили младежкия център преди няколко дни, след като преди около три седмици бе извършен вандалски акт срещу редакцията на торинския вестник „Стампа“. По данни на разследването в инцидента са участвали леви активисти, за които се твърди, че имат връзки със социалния център. Те са се отправили от пропалестинска демонстрация към офисите на изданието, насилствено са отворили вратите и са нанесли щети на помещенията.