Руският премиер заминава за Китай следващата седмица за среща със Си Цзинпин

31 Октомври, 2025 11:56, обновена 31 Октомври, 2025 11:59 637 19

Руският премиер ще проведе срещи с китайски лидери и ще обсъди енергетика, търговия и технологии

Руският премиер Михаил Мишустин в понеделник започва двудневно посещение в Китай, където ще се срещне с премиера Ли Цян, президента Си Цзинпин и други високопоставени представители, съобщава Ройтерс, цитирайки прессъобщение на руското правителство, предава БТА.

Първата спирка на Мишустин ще бъде град Ханчжоу, където той ще се срещне с Ли Цян и ще участва в 30-ата редовна сесия на руско-китайското правителствено сътрудничество.

След това руският премиер ще замине за Пекин, за да проведе разговори с президента Си.

В прессъобщението на руското правителство се подчертава, че отношенията между Русия и Китай се развиват стратегически, особено в енергийния сектор. Русия заема водещо място по доставки на петрол за китайския пазар и тази година се превърна в основен доставчик на природен газ, благодарение на пълното въвеждане в експлоатация на газопровода "Силата на Сибир". Освен това са постигнати договорености за изграждането на газопровода "Силата на Сибир-2", който се очаква да стане един от най-мащабните проекти в газовата индустрия.

Преговорите ще обхванат и други ключови области на сътрудничество, включително търговско-икономическите връзки, логистичната инфраструктура, развитието на високите технологии, селското стопанство и други сфери.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 16 Отговор
    Да подготви репертоара, че бая кючеци ще трябва да върти в Китай

    Коментиран от #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #11

    11:59 31.10.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Малииииий, колко си пр3д, хахахах, малииии

    Коментиран от #18

    12:02 31.10.2025

  • 3 а ние ще лапаме мухите и ще плюем по фор

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ИМАТ ПАРИ хората огаждат си

    пазарят си от китай стоки без ддс-та като тука , не стига че ми вземат данък на парите ами и ми слагат ддс на стоките които купувам е колко данък тогава плащам?

    12:02 31.10.2025

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Никогда не съди по себе си

    12:02 31.10.2025

  • 5 Вашето мнение

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ще, ще, ще, не ви ли омръзна гейрунгели да използвате това пожелателно наклонение.

    12:03 31.10.2025

  • 6 ти ги разби

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    копейките бе.

    Коментиран от #10, #13

    12:05 31.10.2025

  • 7 Ердоган

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А ти ще хвърляш гюбеци при мен, кадънке.

    12:07 31.10.2025

  • 8 КзББ и ДП

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А нашия кога....в другия мандат?Аааа сега ще иде в Косово

    12:13 31.10.2025

  • 9 село мое ,

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Наблегни на храната , мисленето и писането не са за теб по понятни за медицината причини !

    Коментиран от #19

    12:13 31.10.2025

  • 10 направо ги уби

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "ти ги разби":

    копейките този, като гледам коментариите.

    Коментиран от #12, #14

    12:16 31.10.2025

  • 11 Азис

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ти като въртиш , някой пречи ли ти ?

    12:19 31.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Простак

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "ти ги разби":

    И разбиване !!!

    Коментиран от #15

    12:20 31.10.2025

  • 14 С женски

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "направо ги уби":

    Дирник ли .

    12:23 31.10.2025

  • 15 време е

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Простак":

    за смяна на версията на руския автомат за алгоритмични коментари тука.

    12:24 31.10.2025

  • 16 любопитно

    1 1 Отговор
    Този премиер ми напомня за Горби. Даже като него са го кръстили.🤔

    12:28 31.10.2025

  • 17 Май нещата се....

    0 1 Отговор
    ... сговниха🤣, и беж при императора а🤣

    12:48 31.10.2025

  • 18 😁.........

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А пък ти🤣... малиии🙈

    12:50 31.10.2025

  • 19 Е ти нали си...

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "село мое ,":

    ... пасеш овцете?, имаш мляко и сирене, какво си загрижил за неговата храна и ял ли е, или не...чобанин пръосътъ.

    12:54 31.10.2025

