Руският премиер заминава за Китай следващата седмица за среща със Си Цзинпин

Руският премиер Михаил Мишустин в понеделник започва двудневно посещение в Китай, където ще се срещне с премиера Ли Цян, президента Си Цзинпин и други високопоставени представители, съобщава Ройтерс, цитирайки прессъобщение на руското правителство, предава БТА.
Първата спирка на Мишустин ще бъде град Ханчжоу, където той ще се срещне с Ли Цян и ще участва в 30-ата редовна сесия на руско-китайското правителствено сътрудничество.
След това руският премиер ще замине за Пекин, за да проведе разговори с президента Си.
В прессъобщението на руското правителство се подчертава, че отношенията между Русия и Китай се развиват стратегически, особено в енергийния сектор. Русия заема водещо място по доставки на петрол за китайския пазар и тази година се превърна в основен доставчик на природен газ, благодарение на пълното въвеждане в експлоатация на газопровода "Силата на Сибир". Освен това са постигнати договорености за изграждането на газопровода "Силата на Сибир-2", който се очаква да стане един от най-мащабните проекти в газовата индустрия.
Преговорите ще обхванат и други ключови области на сътрудничество, включително търговско-икономическите връзки, логистичната инфраструктура, развитието на високите технологии, селското стопанство и други сфери.
