Русия с първи коментар за отменената среща между Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

Русия с първи коментар за отменената среща между Путин и Тръмп

31 Октомври, 2025 13:54 1 454 33

Кремъл посъветва да се вярва на официални изявления, а не на медийни публикации

Русия с първи коментар за отменената среща между Путин и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коментирайки статия на в. "Файненшъл таймс" за причините за отмяната на срещата в Будапеща между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, Кремъл заяви днес, че трябва да се вярва единствено на официални изявления на руското външно министерство и на Държавния департамент на САЩ, а не на медийни публикации, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Файненшъл таймс" съобщи днес, че САЩ са отменили планираната среща на върха в Будапеща между двамата лидери след твърдата позиция на Русия по ключовите ѝ искания по отношение на Украйна.

Още новини от Украйна

Дни след като Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство е изпратило меморандум до Вашингтон, в който се посочват същите искания за справяне с "първопричините" за началото на войната, както ги формулира Путин. Исканията включват териториални отстъпки, сериозно съкращаване на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че страната никога няма да се присъедини към НАТО, пише "Файненшъл таймс".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва днес журналистите да се обърнат към руското Министерство на отбраната, след като беше запитан за информация на Ройтерс, според която Русия е изстреляла ракета със среден обсег 9М729 срещу Украйна.

Високопоставени украински източници казаха, че Русия е изстрелвала тази ракета, чиято тайна разработка подтикна САЩ да се изтеглят от договора за контрол на ядрени въоръжения с Москва, 23 пъти срещу Украйна от август насам.

"Не мога да кажа. Този въпрос трябва да бъде адресиран към военните, за това какви именно ракети и средства за поразяване се използват. Това е въпрос, който, разбира се, трябва да бъде адресиран към министерството на отбраната", заяви Песков по повод твърденията на украинската страна, цитиран от ТАСС.


Русия
  • 1 За Путину карлику

    10 25 Отговор
    Тръмп я отмени ,защото не му се слушат безсмислиците на гнома

    Коментиран от #10

    13:59 31.10.2025

  • 2 604

    8 2 Отговор
    Маръ лъжътъ т😆ъй пиши у статиятъ...

    14:00 31.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Клоуна пусин 🤡💩

    6 8 Отговор
    Да вярваме на лъжците ?! 🤣🤣🤣
    А бе, я си топи химикалката в капачката ! 🤣🤣

    Коментиран от #6, #7

    14:01 31.10.2025

  • 5 Искрено и лично

    7 21 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    Коментиран от #8, #12

    14:03 31.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Амчи

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    ти кът фен на пропагандата за глупаци на кой вярваш. 😀

    14:05 31.10.2025

  • 8 604

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Искрено и лично":

    Стигъ съ пънъ ве феткалник...ефектъ ти е напълно обратен къвто си и ти паллячоу!

    14:05 31.10.2025

  • 9 Zевзек

    3 14 Отговор
    - Брат, излиза, че Русия така и не е излязла от СССР.
    - Брат, Русия все още не е излязла от Златната орда.

    Коментиран от #20

    14:06 31.10.2025

  • 10 А КАК ПОСТИЛАШЕ

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "За Путину карлику":

    КИЛИМИ

    14:07 31.10.2025

  • 11 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    5 17 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?!

    Коментиран от #19

    14:08 31.10.2025

  • 12 Георгиев

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Искрено и лично":

    Това го чета вече няколко пъти и се учудвам, че модераторът не те трие. Защото според теб Путин е такъв, но и тия, с които разговаря, също трябва да са такива. Вярно ли е? Що за безочие и обиди към световните лидери! Срамота!

    Коментиран от #21

    14:10 31.10.2025

  • 13 Петър I Късий от Алиекспрес

    5 16 Отговор
    Путин е най-гнycният теpopист - само злоба има у жалкото джудже, неспособно даже да воюва по правилата на войната.
    Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
    Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀

    Коментиран от #16

    14:10 31.10.2025

  • 14 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Отмяната на срещата в Будапеща е дело на Рубио и компанията русофоби зад него.Всеки си тегли чергата в неговата посока,а Рубио е бесен защото не го избраха за кандидат президент на републиканците

    14:15 31.10.2025

  • 15 Добри новини

    1 9 Отговор
    Износът на руски петрол падна до най-ниското си ниво от 2022 г. насам, комбинация от спиране на рафинерии и затягане на санкциите доведе до срив в енергийната търговия на страната

    Коментиран от #25

    14:15 31.10.2025

  • 16 Идиот

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Петър I Късий от Алиекспрес":

    Пий си хапчетата дърт мръсник

    14:16 31.10.2025

  • 17 Зико

    2 8 Отговор
    Тръмп му показа един витамин В-2 в Аляска и му каза :
    Тоя виждаш ли го , тоя ще те закопае .

    14:17 31.10.2025

  • 18 В В.П.

    7 2 Отговор
    Значи няма да има среща .Това е ок...Продължават да изселват Хахлята.Също и Лобута .продължава ..17 млн са офейкали....Супер е ..

    Коментиран от #24, #28

    14:19 31.10.2025

  • 19 Обикновен човек

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Всеки ден благодаря на съдбата,
    че не съм руснак.

    Коментиран от #22

    14:19 31.10.2025

  • 20 Брат

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Zевзек":

    Молиш се на Монголското куче Тангра.
    Кажи бе монголски татароид

    14:23 31.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Слизай в мазето

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Обикновен човек":

    И нахлузвайпотурите и феса на прадядо ти.
    Дай си паспорта за да ти пишат народност Османлиите.
    Ти не си българин рязански

    Коментиран от #29

    14:25 31.10.2025

  • 23 В В.П.

    6 1 Отговор
    Окропите не ги чака нищо добро..с приятели САЩ и Англия..

    14:26 31.10.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "В В.П.":

    Добре, че срснята не го разбира, хахах

    14:27 31.10.2025

  • 25 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Добри новини":

    Списък с въпроси към соросчетата:
    Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск чий е?
    А Москва бомбардирахте ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрами, Жавилини- помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува руска нефт?
    А Гренландия превзе ли я Тръмп ?
    А немските заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо ЕС е най големия купувач на руски СПГ?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томаховките?
    Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
    Какво стана с Фламингото?
    Тръмп спечелиха ли търговската война с Китай?
    Защо Сащ се изтеглят от Румъния?
    Защо в украйна има заведени 290 000 дела за дезертьорство,официално?
    Зашо за последните 2 месеца от украйна са емигрирали 100 000 младежи до 23 години?
    Защо украниците бият служителите от ТЦК?
    Помните ли че над 230 села и градове в Донбас и цялата Луганска обл вече са освободен от бандеровци?
    Че Мариупол е въстановен вече?
    Че в Донецк няма вода защото ВСУ са я спряли от СевероДонския канал?
    Помните ли че украинците спряха водата и за Крим?
    И тока спряха украинците на Крим, аРусия направи два нови ТЕЦа ?
    Защо татарския език не е станал официален по времето

    14:29 31.10.2025

  • 26 То е ясно

    3 0 Отговор
    Иначе казано, НЯМА КЪДЕ ДА ИДЕ БАЙ ВИ ТРЪМПОЧ, ще доприпка с "предложения", когато му дойде времето.

    14:30 31.10.2025

  • 27 Билг Ейтс

    0 0 Отговор
    Хелуин не може да ме уплаши ,водили са ме под строй да гледам истинска мумия

    14:33 31.10.2025

  • 28 Новият Афганистан

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "В В.П.":

    Ще бъде много по кошмарен от първия. Натам вървят бакиите .

    14:35 31.10.2025

  • 29 Пиндел Киркоров

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Слизай в мазето":

    Трай бе татарска семко . Ще дойде време за ашладисване . АХМАТ СИЛА

    14:37 31.10.2025

  • 30 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    В путилифонът батю Путйо промърмонти каде не мой говори шо мо дали да жмяка два ръкава од некакъв зелен потник деа! На едина пишело Купянск на другио Покровск! Пратили мо ги СБУ, и на двата имало афтографи на Зеленцки.

    14:37 31.10.2025

  • 31 Плешивата първопричина

    0 0 Отговор
    Един коршум ще приключи войната за час

    14:39 31.10.2025

  • 32 Северно-азиатски npимaти !

    0 0 Отговор
    НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРОСТОТИЯ Е ДА ВЯРВАМЕ НА ПУТЛЕР

    Най-голямата хитрост на Дявола е да ни убеди, че не съществува
    Най-голямата хитрост на Путин е да ни убеди, че не е заплаха за нас

    14:39 31.10.2025

  • 33 Новият Афганистан

    0 0 Отговор
    От първата седмица на войната говоря, че Украйна ще е втори Афганистан за Империята на Злото. Някой ми се смееха тогава, но след толкова време е видно, че ватенксите ще завършат безславно, както в Афганистан, даже по-мъчително и болезнено.

    14:41 31.10.2025

