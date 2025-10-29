Новини
Руските сили са близо до превземането на украинския град Покровск: защо той е толкова важен за Путин
Руските сили са близо до превземането на украинския град Покровск: защо той е толкова важен за Путин

29 Октомври, 2025 18:42

Руският президент Владимир Путин казва, че Донбас вече е законна част от Русия, но Киев и Западът отхвърлят превземането на територията

Руските сили са близо до превземането на украинския град Покровск: защо той е толкова важен за Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Руските сили са близо до превземането на украинския град Покровск в Източна Украйна, след като чрез обходна маневра почти напълно го обкръжиха, докато високомобилни руски подразделения на малки групи проникнаха в града, казват руски военни блогъри, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".

МАЛКО ЗА ПОКРОВСК

Покровск е пътен и железопътен възел в източната украинска Донецка област с довоенно население от около 60 000 души. Повечето жители сега са избягали, всички деца са евакуирани и в града са останали малко цивилни.

Той се намира на ключов маршрут, използван от украинските въоръжени сили.

Единствената мина за коксови въглища в Украйна – които се използват в някога огромната ѝ стоманодобивна промишленост – се намира на около 10 километра западно от Покровск. Украинската компания за производство на стомана „Метинвест“ каза през януари, че е спряла работата в мината.

Техническият университет в Покровск, който е най-големият и най-старият в региона, бе повреден от обстрел и сега е изоставен.

ЗАЩО РУСИЯ ИСКА ПОКРОВСК?

Русия иска да превземе целия регион Донбас, който се състои от Луганска и Донецка област. Украйна все още контролира около 10% от Донбас – около 5000 квадратни километра в западната част на Донецка област.

Руският президент Владимир Путин казва, че Донбас вече е законна част от Русия, но Киев и Западът отхвърлят превземането на територията от страна на Москва и го наричат незаконно присвояване на земя.

Превземането на Покровск, наричан „вратата към Донецк“ от руските медии, и град Константиновка, който се намира северозападно от него и руските сили също се опитват да го обкръжат, би предоставило на Москва плацдарм, от който да напреднат на север към двата най-големи града, които Украйна все още контролира в Донецка област – Краматорск и Славянск.

Контролът над Покровск би позволил на Москва допълнително да наруши работата на украинските вериги за снабдяване в източната част на фронта и да засили продължителната си кампания за превземане на град Часов Яр, който се намира на височина и има потенциал да осигури контрола върху обширен район.

Превземането му също така би осигурило на Русия повече възможности за атаки в украинската Днепропетровска област по на запад, която е една от областите, за които Москва не претендира, въпреки че твърди, че е установила позиции в нея.

ЗАЩО ТОВА ОТНЕМА ТОЛКОВА ДЪЛГО?

Русия заплашва да превземе Покровск вече повече от година, но вместо смъртоносните фронтални атаки, които придобиха широка публичност в Бахмут, руските въоръжени сили използват различна тактика.

Руските сили използваха обходни маневри, за да обкръжат почти напълно Покровск и да заплашат украинските линии за снабдяване, след което започнаха постоянни атаки срещу украинските сили с малки подразделения и дронове, за да нарушат снабдяването им да предизвикат хаос в тила.

На практика тактиката на Русия създаде в града т. нар. от руските военни блогъри „сива зона“, която не е контролирана от нито една от страните, но е изключително трудна – и скъпа – за отбрана.

Прочистването на Покровск и близкия Мирноград може да отнеме известно време и по този начин да забави официалното обявление от страна на Русия. Нахлуването на Украйна в руската Курска област миналата година също забави руската атака срещу Покровск.

КАКВО СЕ СЛУЧВА СЕГА?

Украйна се опитва бързо да укрепи позициите си в града.

„Има ожесточени сражения в града и на подстъпите към града… Логистиката е трудна. Ние обаче трябва да продължим да унищожаваме окупаторите“, заяви в неделя украинският президент Володимир Зеленски.

Най-високопоставеният руски генерал, Валерий Герасимов, който е началник на Генералния щаб, в неделя каза на Путин, че Русия е блокирала в района голям брой украински войници. Руски блогъри казаха, че Украйна е изтеглила най-добрите си подразделения от района.

Проукраинският военен блогър „ДийпСтейт“ (DeepState) каза, че руските сили продължават да проникват в града.

„Обстановката в Покровск наближава критичната точка и продължава да се влошава до такава степен, че може да е прекалено късно да бъде подобрена“, заяви „ДийпСтейт“.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле от която и да било от двете страни заради ограниченията за работата на журналистите във военната зона.

КАКВО ПРАВИ РУСИЯ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА ФРОНТА?

Руските въоръжени сили казват, че вече контролират повече от 19% от Украйна или около 116 000 квадратни километра. Герасимов в неделя каза на Путин, че руските сили също така заплашват Купянск в украинската Харковска област и напредват в Днепропетровска и Запорожка област.

Руският напредък към град Запорожие показва, че настоящите планове на Москва включват превземането на цялата тази област.

Москва смята Крим, Луганска област, Донецка област, Запорожка област и Херсонска област за територии на Руската федерация.

Киев казва, че всички те са част от Украйна.

Повечето страни не признават районите за част от Русия, но Сирия, Северна Корея и Никарагуа признават анексирането на Крим от Москва. Общото събрание на ООН през 2014 г. обяви анексирането за противозаконно и призна Крим за част от Украйна.

Путин обвинява Запада в двойни стандарти, тъй като той призна Косово за независима държава през 2008 г. в противоречие с желанията на Сърбия, но се противопоставя на признаването на Крим. Русия се противопоставя на независимостта на Косово.


Украйна
Оценка 3.6 от 40 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Отец Дионисий

    45 5 Отговор
    Господ да им помага!Амин!

    18:44 29.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    55 8 Отговор
    Всички украински градове са важни за Путин - защото това да руски градове и руснаци в тях.

    18:44 29.10.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 25 Отговор
    Ако превземат Покровск,Зеленски ще превземе Масква!🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    18:44 29.10.2025

  • 4 9ти септември

    50 8 Отговор
    Путин диктува правилата

    18:44 29.10.2025

  • 5 Зеленски

    49 7 Отговор
    Покровск няма никакво стратегическо значение :)

    18:45 29.10.2025

  • 6 Аве ей, 🤣😁 не е важен, стига сте

    47 5 Отговор
    лагале хората, и Купянск не е важен, идва ред Кийв ама и той не е важен.🤣

    18:46 29.10.2025

  • 7 не само ПОКРОВСК а всяка педя

    52 7 Отговор
    руска земя с руско население които са окупирани от нацисткия режим в украйна са важни и трябва да бъдат освободени а не превзети

    18:47 29.10.2025

  • 8 Много укрепена местност

    37 5 Отговор
    от украинците беше. БЕШЕ.

    Руснаците ги отрязоха от локацията им. ...за оръжия, солдатчета и храна.

    18:49 29.10.2025

  • 9 бай Бай

    40 6 Отговор
    Е има си хас точно Красноармейск да не бил руски, ха!

    18:49 29.10.2025

  • 10 Русофобскифакти

    45 7 Отговор
    Сега били БЛИЗО до превземането! Преди няколко часа друго писахте ...за някакви героични победи в (и около )Покровск на укрите, за някакви руски парцали как били свалени и т..н. Ще посмеете да напишете истината , но след 3-4 дена! А Истината е, че Покровск и Купянск са освободени от Руската армия и 10500 укронацисти са обкръжени!!!

    18:51 29.10.2025

  • 11 Не е украински Пакровск.

    38 5 Отговор
    А е руски- КРАСНОАРМЕЙСК.

    18:52 29.10.2025

  • 12 !!!?

    9 26 Отговор
    Копейките да месят погачите и да посрещнат "братушките" в Покровск...Амин !!!?

    Коментиран от #47

    18:53 29.10.2025

  • 13 Близо са

    6 19 Отговор
    от 2014!

    18:53 29.10.2025

  • 14 Идиотче путинисче...

    11 33 Отговор
    Руски глави падат в Покровск...Месомелачка

    18:53 29.10.2025

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 32 Отговор
    В Покровск трепят в момента руси в западната част🥳🤣🤣🤣🤣🖕 путин да помага 🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    18:54 29.10.2025

  • 16 А междувременно

    8 29 Отговор
    Лукойл и Роснефть фалираха!

    18:55 29.10.2025

  • 17 Курд Околянов

    32 6 Отговор
    Превзели са територия по-голяма от България и са на 50 км от Одеса.

    18:55 29.10.2025

  • 18 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    10 37 Отговор
    Онзи руски флаг, който беше поставен до стелата на западния вход на Покровск, е поставен с дрон, руски физически контрол там няма. (Както и украински, там е сива зона, а самият флаг вече го няма, видео 2).
    При това не е ясно към кого е насочена тази игра сега. Ако по-рано стандартният отговор беше „към вътрешната аудитория“, то сега вече всички Z-поддръжници разбират, че никакво обкръжение там няма.
    Към Тръмп ли? Тръмп сега е в Азия, със сигурност не му е до сводки от Покровск.
    Опит да се окаже допълнителен информационен натиск върху Украйна, в смисъл, предайте се? С Украйна това изобщо никога не е минавало.

    Коментиран от #54

    18:55 29.10.2025

  • 19 9ти септември

    9 33 Отговор
    Тази сутрин руси закачиха знамето на Русия в западната част! След 2 часа беше взривено а закачилите го разчленени

    Коментиран от #32

    18:56 29.10.2025

  • 20 Според Путин

    7 26 Отговор
    ивицата Газа е руска!

    Коментиран от #59

    18:56 29.10.2025

  • 21 Ццц

    21 9 Отговор
    И в този случай рускезичния наркоман и украинецът с руски паспорт Сирски, след обилна почерпка със сламка, взеха най-правилното решение - изпратиха спешни подкрепления в Покровск и по този начин спасиха допълнително хиляди момчета от мизерия и сигурна смърт, правейки ги руски пленници.

    18:56 29.10.2025

  • 22 АЗОВ

    9 33 Отговор
    Реже руски тикви в Покровск....кърваво е

    Коментиран от #25, #31

    18:57 29.10.2025

  • 23 4-та година "Киев за 3 дня"

    6 29 Отговор
    Не им ли омръзна да лъжат ...

    18:58 29.10.2025

  • 24 Император ВВП, предлага на Западните

    22 7 Отговор
    Журналисти и Мас Медии да посетят Украинските Сили в Покровск, да поговорят с тях, с две думи, да ги убедят да се предадат, да не се пролива Братска Кръв!
    Казва Таксиста Император че Руская Армия ще задържи огън, за 6ст Часа докато Журналята посетят заградените ВСУ в Покровск?

    18:58 29.10.2025

  • 25 Азов

    28 6 Отговор

    До коментар #22 от "АЗОВ":

    Реже трупи в Сибир.

    18:59 29.10.2025

  • 26 Путин

    5 26 Отговор
    хвърля всичкото месо за превземането на Покровск и Купянск до 21 ноември,за да обяви край на СВО,защото влизат в сила истински санкции !

    18:59 29.10.2025

  • 27 Московските BAPBAPИ !

    8 31 Отговор
    Oсвободителите ...

    19:00 29.10.2025

  • 28 ?????

    32 4 Отговор
    Путин днес е предложил да пуснат западни и украински журналисти в Красноармейск(т. е. Покровск от няколко години) за да видят и напишат как е там. Ще спрат военните действия докато журналистите са на терен.
    Но нещо "обективните" журналисти си натискат парцалите.
    Що ли е така?

    19:00 29.10.2025

  • 29 нннн

    31 4 Отговор
    Ако киевската хунта спазваше Минските споразумения, нямаше да се стигне до война. Дори след това, при предварителното Истанбулско споразумение, условията бяха съвсем щадящи. Но лоши другарчета дадоха лоши съвети на Зеленски... Язък за хубавата държава и хората у

    19:00 29.10.2025

  • 30 между другото

    30 4 Отговор
    Накратко - и Покровск сдаде багажа , както и половината укрия ...Центовете да се стягат - има още ядове да берат , затова да наблегнат на хланата и ...те това е ....

    19:01 29.10.2025

  • 31 Азовскиб тръбен плъх от Азоовстол

    28 6 Отговор

    До коментар #22 от "АЗОВ":

    Koмaндиpът нa „Aзoв“ пoиcкa изтeглянe oт Пoкpoвcк, oпacявa ce oт пълнo oбкpъжaвaнe на гpaдa, но закъсня .

    19:01 29.10.2025

  • 32 Ццц

    19 6 Отговор

    До коментар #19 от "9ти септември":

    Кой експерт сега е прав? Ти или 18- ти коментатор, защото единият твърди, че байрякът е поставен с дрон и няма руско присъствие, а ти успя да прочетеш няколко разкъсани руснака? Добре е да има синхрон, че иначе някой ще си помисли, че лъжете и ще ви нарече с лоша дума. А аз не искам никой евроатлантически брат да си цапа роклята със сълзи!

    19:02 29.10.2025

  • 33 УланБатор

    5 16 Отговор
    е най Руски !

    19:02 29.10.2025

  • 34 Цървули съдрани медийни,

    24 6 Отговор
    днес Путин даде предложение да се спре огъня за 2-3 часа и да влезат журналисти от всички желаещи страни, дори и украинсщи и да предадат после послание към наркомана изродски зелен, за да вземе решение дали ще ги изтегля или ще ги оставя да бъдат смачкани там от руснаците. Това е знак отново на добра воля от страна на руснаците към нацисткия режим в Киев и неговите западнали изклесяшки поддръжници.

    19:04 29.10.2025

  • 35 Ако не

    6 21 Отговор
    превземат Покровск до 21 ноември,Путин ще скача от 6 етаж на Кремъл!

    19:05 29.10.2025

  • 36 оня с питон.я

    21 6 Отговор
    Мечокът мач. ка здраво.

    19:05 29.10.2025

  • 37 Евроспеканка

    6 13 Отговор
    Налу уж бяха заклещени, притиснати и обкръжени?

    Коментиран от #52

    19:06 29.10.2025

  • 38 дончичо

    19 7 Отговор
    Салса,о о о одеска област тоже!
    О Одеса също е руски град

    19:06 29.10.2025

  • 39 Това ше

    3 16 Отговор
    спаси ли Лукойл ?

    19:07 29.10.2025

  • 40 Путинистче идиотче

    5 20 Отговор
    Кво превземаме бре...бият ни като маче у дирек.....

    19:07 29.10.2025

  • 41 хъхъ

    22 4 Отговор
    Нивото в БТА е паднало до отвратително ниско ниво; Покровск е важен и основен логистичен център, през който се снабдяваше украинската групировка в Донецка и Луганска област. Руски контрол над Покровск води до огромни затруднения в снабдяването с оръжие, боеприпаси и подкрепления. С превземане на Покровск, руската армия ще принуди украинската да се изтегли или да води обречени бойни действия до капитулация в Донбас; падането на Покровск разрушава напълно отбранителната стратегия на Украйна и дълговременните укрепеления ще бъдат изоставени, вместо да бъдат подлагани на многомесечен и кървав руски щурм.

    19:08 29.10.2025

  • 42 Сатана Z

    18 4 Отговор
    ❗️В Украйна заявиха, че Покровск (Красноармейск) не е важен град и загубата му изобщо не е страшна

    19:09 29.10.2025

  • 43 Спри огледай се и премини ако не идва вл

    5 16 Отговор
    Бг червените тролчета вече го превзеха...докладвайте на путляркото

    19:09 29.10.2025

  • 44 Следващо заглавие

    15 4 Отговор
    "ISW: Окупаторите надцениха стратегическото значение на Покровск"

    19:09 29.10.2025

  • 45 Индия и Китай

    4 17 Отговор
    кацнаха на Луната!Путин не може да превземе Купянск!

    19:09 29.10.2025

  • 46 Мисит

    19 19 Отговор
    Слава на Руската армия,,,Красноармейск ще бъде ,освободен !

    Коментиран от #58

    19:10 29.10.2025

  • 47 Ццц

    13 5 Отговор

    До коментар #12 от "!!!?":

    А евроатлантиците да наместят прашките и да се натресат смело пак на Курск без "ск"!

    19:12 29.10.2025

  • 48 Важен

    4 12 Отговор
    е само за Путин!

    19:13 29.10.2025

  • 49 Бункерен плъх

    24 19 Отговор
    Кога изплува крайцера ,тогава ще превземат Покровск ... Часов яр и Торецк колко години ги превземат?😂

    Коментиран от #57, #61

    19:14 29.10.2025

  • 51 онзи

    17 3 Отговор
    Направо го напишете , както е - Русия превзе и Покровск ! Така е по-достоверно !

    19:16 29.10.2025

  • 52 Българин

    3 12 Отговор

    До коментар #37 от "Евроспеканка":

    ВСУ ги избиват.

    19:17 29.10.2025

  • 53 Руските войски са

    17 2 Отговор
    унищожили пункт за временно разполагане на Въоръжените сили на Украйна в района на Днепропетровск с помощта на оперативно-тактическия комплекс (ОТРК) "Искандер".

    19:18 29.10.2025

  • 55 Тео Франкен Белгия

    13 2 Отговор
    Русия произвежда четири пъти повече снаряди от всички страни от НАТО. Така белгийският министър на отбраната Тео Франкен отговори на призивите да не се страхуваме от Русия в интервю за Де Морген. "В Европа няма дори централно командване. С изключение на няколко подразделения на Еврокорпуса в Страсбург, нямаме нищо, което да може да бъде хвърлено веднага в битка", каза той. Белгийският министър подчертава, че Русия е геополитическа суперсила със силна армия и огромен боен дух. По-рано член на финландската национално-консервативна партия "Алианс за свобода" Армандо Мема заяви, че лидерите на Европейския съюз, призовавайки за удари по Русия, трябва да помнят и да не забравят за липсата на защита на Европа срещу най-новите руски ракети.

    19:22 29.10.2025

  • 56 Малко подробности

    5 3 Отговор
    Оперативна Ситуация в Покровск...
    ​Епицентър на Боевете: Покровското направление е най-горещата точка на фронта, като над една трета от всички бойни сблъсъци за денонощие се водят в тази посока (
    .
    ​Руски Прониквания (Инфилтрация): Украинската армия потвърждава, че малочислени групи руски войници са успели да проникнат в обсадения град, използвайки тактика на инфилтрация (промъкване) с малки групи от двама-трима души. Водят се ожесточени престрелки в самия град.
    ​Въпреки проникванията, Украйна твърди, че ситуацията е "тежка, но под контрол" и че руските сили не контролират никакви позиции в самия град Покровск (според Института за изследване на войната – ISW).
    ​Подкрепления: Украйна бърза да изпраща подкрепления, за да укрепи позициите си в града и да отблъсне настъплението.
    ​Обкръжение (частично): Според украинската мониторингова група DeepState, руските войски са обкръжили Покровск от три страни, като е оставена пролука от около 15 км за украинската армия да доставя войски и припаси.

    19:22 29.10.2025

  • 58 Ще ,ще когато Слънцето залезе

    14 10 Отговор

    До коментар #46 от "Мисит":

    на изток .

    Коментиран от #62

    19:24 29.10.2025

  • 59 стоян георгиев

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "Според Путин":

    Мечтата на световния жид да създаде втора еврейска държава на украйнска територия ,ще си остане само мечта,защото руснаците попиляфа ч@футясалото нато на украйнска терито ия и навряха у кучи г@з гърбуносите мошета..

    19:25 29.10.2025

  • 60 Боко

    6 2 Отговор
    до вчера белосмръчко “побеждаваше” и Покровск беше важен за 404 и на еС-еС децата, а като видяха че нещата отиват в небитието се оказа че изобщо не им трябва, както и останалото от 404😆👌

    19:27 29.10.2025

  • 63 Санитар

    4 5 Отговор
    Образно казано 😁 Раша в Покровск изглежда така

    19:33 29.10.2025

  • 64 Руският Солдатин, на снимката,

    1 1 Отговор
    държи оръжие за Борба срещу Дронове или с други думи 😆 Иж - ловна пушка - Надцевка.

    19:34 29.10.2025

  • 65 брадатото джудже Белоноско

    5 3 Отговор
    Толкова ли е трудно да разберете ,че Покровск няма никакво стратегическо значение

    19:36 29.10.2025

  • 66 Н.НОТЕВ

    3 5 Отговор
    КАКТО И ДА Е НО ПО ЕСЖНОТО Е ЧЕ С ТАКИВА САНКЦИЙ БЕЗКРАЙНИ НАЛАГАНИ НА РУСИЯ РУСНАЦИТЕ ЩЕ ЖИВЕЯТ МНОООГО ЗЛЕ ЧАКА ГИ ГОЛЯМА ТЕРИТОРИЯЛНА МИЗЕРИЯ.

    Коментиран от #69

    19:39 29.10.2025

  • 67 Мимч

    6 4 Отговор
    Трепете зеления клоун,ама по мъничко,като почнете от кутрето на крака му та стигнете чак до върха на косата на главата му...Успех братушки....

    19:39 29.10.2025

  • 68 Руската армия с

    2 1 Отговор
    военнослужещи от Южната група войски са унищожили две землянки пълни с личен състав на Украинската армия и чужди наемници, контролен пункт за безпилотна авиация и товарен автомобил в посока Северск.

    19:48 29.10.2025

  • 69 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Н.НОТЕВ":

    ТАКА ЛИ,БЕ МZРррр НИК.,само това ли можа да измислиш ?

    19:48 29.10.2025

  • 70 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Накратко:

    1. Покровск е обкръжен. Останал е по малко от километър до пълното обкражение, но оттам е невъзможно снабдяването на ВСУ и пращане на резерви. В битката в района от руска страна участват 2,5 армии, а от страна на ВСУ 3 армейски корпуса.

    2. Мирноград е напълно обкражен.

    3. Основната и най-ожесточена битка се води малко по на север в района на Доброполе, където ВСУ хвърля в боя всичко възможно. От резултата на битката там зависи всичко. Засега резултатът от битката там е в полза на руснаците.

    4. Нищо ново в пропаганден план. Киев отново приписва на руснаците собствените си действия.

    5. В момента тече най-важното сражение за цялата война досега...

    6. В следващите дни всичко ще се реши и по-всичко изглежда, че победител ще бъде Русия....

    19:52 29.10.2025

  • 71 Сатана Z

    1 0 Отговор
    🤣 Киев подготвя оставката на главнокомандващия на украинските въоръжени сили Сирски.

    Според украински източници главнокомандващият ще бъде отстранен от поста си през ноември, уж поради провали на фронтовата линия.

    19:55 29.10.2025

  • 72 чикчирик

    0 0 Отговор
    "защо той е толкова важен за Путин" щото за Трамп е важен колкото Нагазаки и Хирошима, колкото недоставения нелетящ предплатен доларов скраб , нереципрочния визов режим и инфлацията ни.

    19:56 29.10.2025

