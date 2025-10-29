Руските сили са близо до превземането на украинския град Покровск: защо той е толкова важен за Путин

Руските сили са близо до превземането на украинския град Покровск в Източна Украйна, след като чрез обходна маневра почти напълно го обкръжиха, докато високомобилни руски подразделения на малки групи проникнаха в града, казват руски военни блогъри, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".

МАЛКО ЗА ПОКРОВСК

Покровск е пътен и железопътен възел в източната украинска Донецка област с довоенно население от около 60 000 души. Повечето жители сега са избягали, всички деца са евакуирани и в града са останали малко цивилни.

Той се намира на ключов маршрут, използван от украинските въоръжени сили.

Единствената мина за коксови въглища в Украйна – които се използват в някога огромната ѝ стоманодобивна промишленост – се намира на около 10 километра западно от Покровск. Украинската компания за производство на стомана „Метинвест“ каза през януари, че е спряла работата в мината.

Техническият университет в Покровск, който е най-големият и най-старият в региона, бе повреден от обстрел и сега е изоставен.

ЗАЩО РУСИЯ ИСКА ПОКРОВСК?

Русия иска да превземе целия регион Донбас, който се състои от Луганска и Донецка област. Украйна все още контролира около 10% от Донбас – около 5000 квадратни километра в западната част на Донецка област.

Руският президент Владимир Путин казва, че Донбас вече е законна част от Русия, но Киев и Западът отхвърлят превземането на територията от страна на Москва и го наричат незаконно присвояване на земя.

Превземането на Покровск, наричан „вратата към Донецк“ от руските медии, и град Константиновка, който се намира северозападно от него и руските сили също се опитват да го обкръжат, би предоставило на Москва плацдарм, от който да напреднат на север към двата най-големи града, които Украйна все още контролира в Донецка област – Краматорск и Славянск.

Контролът над Покровск би позволил на Москва допълнително да наруши работата на украинските вериги за снабдяване в източната част на фронта и да засили продължителната си кампания за превземане на град Часов Яр, който се намира на височина и има потенциал да осигури контрола върху обширен район.

Превземането му също така би осигурило на Русия повече възможности за атаки в украинската Днепропетровска област по на запад, която е една от областите, за които Москва не претендира, въпреки че твърди, че е установила позиции в нея.

ЗАЩО ТОВА ОТНЕМА ТОЛКОВА ДЪЛГО?

Русия заплашва да превземе Покровск вече повече от година, но вместо смъртоносните фронтални атаки, които придобиха широка публичност в Бахмут, руските въоръжени сили използват различна тактика.

Руските сили използваха обходни маневри, за да обкръжат почти напълно Покровск и да заплашат украинските линии за снабдяване, след което започнаха постоянни атаки срещу украинските сили с малки подразделения и дронове, за да нарушат снабдяването им да предизвикат хаос в тила.

На практика тактиката на Русия създаде в града т. нар. от руските военни блогъри „сива зона“, която не е контролирана от нито една от страните, но е изключително трудна – и скъпа – за отбрана.

Прочистването на Покровск и близкия Мирноград може да отнеме известно време и по този начин да забави официалното обявление от страна на Русия. Нахлуването на Украйна в руската Курска област миналата година също забави руската атака срещу Покровск.

КАКВО СЕ СЛУЧВА СЕГА?

Украйна се опитва бързо да укрепи позициите си в града.

„Има ожесточени сражения в града и на подстъпите към града… Логистиката е трудна. Ние обаче трябва да продължим да унищожаваме окупаторите“, заяви в неделя украинският президент Володимир Зеленски.

Най-високопоставеният руски генерал, Валерий Герасимов, който е началник на Генералния щаб, в неделя каза на Путин, че Русия е блокирала в района голям брой украински войници. Руски блогъри казаха, че Украйна е изтеглила най-добрите си подразделения от района.

Проукраинският военен блогър „ДийпСтейт“ (DeepState) каза, че руските сили продължават да проникват в града.

„Обстановката в Покровск наближава критичната точка и продължава да се влошава до такава степен, че може да е прекалено късно да бъде подобрена“, заяви „ДийпСтейт“.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле от която и да било от двете страни заради ограниченията за работата на журналистите във военната зона.

КАКВО ПРАВИ РУСИЯ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА ФРОНТА?

Руските въоръжени сили казват, че вече контролират повече от 19% от Украйна или около 116 000 квадратни километра. Герасимов в неделя каза на Путин, че руските сили също така заплашват Купянск в украинската Харковска област и напредват в Днепропетровска и Запорожка област.

Руският напредък към град Запорожие показва, че настоящите планове на Москва включват превземането на цялата тази област.

Москва смята Крим, Луганска област, Донецка област, Запорожка област и Херсонска област за територии на Руската федерация.

Киев казва, че всички те са част от Украйна.

Повечето страни не признават районите за част от Русия, но Сирия, Северна Корея и Никарагуа признават анексирането на Крим от Москва. Общото събрание на ООН през 2014 г. обяви анексирането за противозаконно и призна Крим за част от Украйна.

Путин обвинява Запада в двойни стандарти, тъй като той призна Косово за независима държава през 2008 г. в противоречие с желанията на Сърбия, но се противопоставя на признаването на Крим. Русия се противопоставя на независимостта на Косово.