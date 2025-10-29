Руските сили са близо до превземането на украинския град Покровск: защо той е толкова важен за Путин

Руските сили са близо до превземането на украинския град Покровск в Източна Украйна, след като чрез обходна маневра почти напълно го обкръжиха, докато високомобилни руски подразделения на малки групи проникнаха в града, казват руски военни блогъри, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".
МАЛКО ЗА ПОКРОВСК
Покровск е пътен и железопътен възел в източната украинска Донецка област с довоенно население от около 60 000 души. Повечето жители сега са избягали, всички деца са евакуирани и в града са останали малко цивилни.
Той се намира на ключов маршрут, използван от украинските въоръжени сили.
Единствената мина за коксови въглища в Украйна – които се използват в някога огромната ѝ стоманодобивна промишленост – се намира на около 10 километра западно от Покровск. Украинската компания за производство на стомана „Метинвест“ каза през януари, че е спряла работата в мината.
Техническият университет в Покровск, който е най-големият и най-старият в региона, бе повреден от обстрел и сега е изоставен.
ЗАЩО РУСИЯ ИСКА ПОКРОВСК?
Русия иска да превземе целия регион Донбас, който се състои от Луганска и Донецка област. Украйна все още контролира около 10% от Донбас – около 5000 квадратни километра в западната част на Донецка област.
Руският президент Владимир Путин казва, че Донбас вече е законна част от Русия, но Киев и Западът отхвърлят превземането на територията от страна на Москва и го наричат незаконно присвояване на земя.
Превземането на Покровск, наричан „вратата към Донецк“ от руските медии, и град Константиновка, който се намира северозападно от него и руските сили също се опитват да го обкръжат, би предоставило на Москва плацдарм, от който да напреднат на север към двата най-големи града, които Украйна все още контролира в Донецка област – Краматорск и Славянск.
Контролът над Покровск би позволил на Москва допълнително да наруши работата на украинските вериги за снабдяване в източната част на фронта и да засили продължителната си кампания за превземане на град Часов Яр, който се намира на височина и има потенциал да осигури контрола върху обширен район.
Превземането му също така би осигурило на Русия повече възможности за атаки в украинската Днепропетровска област по на запад, която е една от областите, за които Москва не претендира, въпреки че твърди, че е установила позиции в нея.
ЗАЩО ТОВА ОТНЕМА ТОЛКОВА ДЪЛГО?
Русия заплашва да превземе Покровск вече повече от година, но вместо смъртоносните фронтални атаки, които придобиха широка публичност в Бахмут, руските въоръжени сили използват различна тактика.
Руските сили използваха обходни маневри, за да обкръжат почти напълно Покровск и да заплашат украинските линии за снабдяване, след което започнаха постоянни атаки срещу украинските сили с малки подразделения и дронове, за да нарушат снабдяването им да предизвикат хаос в тила.
На практика тактиката на Русия създаде в града т. нар. от руските военни блогъри „сива зона“, която не е контролирана от нито една от страните, но е изключително трудна – и скъпа – за отбрана.
Прочистването на Покровск и близкия Мирноград може да отнеме известно време и по този начин да забави официалното обявление от страна на Русия. Нахлуването на Украйна в руската Курска област миналата година също забави руската атака срещу Покровск.
КАКВО СЕ СЛУЧВА СЕГА?
Украйна се опитва бързо да укрепи позициите си в града.
„Има ожесточени сражения в града и на подстъпите към града… Логистиката е трудна. Ние обаче трябва да продължим да унищожаваме окупаторите“, заяви в неделя украинският президент Володимир Зеленски.
Най-високопоставеният руски генерал, Валерий Герасимов, който е началник на Генералния щаб, в неделя каза на Путин, че Русия е блокирала в района голям брой украински войници. Руски блогъри казаха, че Украйна е изтеглила най-добрите си подразделения от района.
Проукраинският военен блогър „ДийпСтейт“ (DeepState) каза, че руските сили продължават да проникват в града.
„Обстановката в Покровск наближава критичната точка и продължава да се влошава до такава степен, че може да е прекалено късно да бъде подобрена“, заяви „ДийпСтейт“.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле от която и да било от двете страни заради ограниченията за работата на журналистите във военната зона.
КАКВО ПРАВИ РУСИЯ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА ФРОНТА?
Руските въоръжени сили казват, че вече контролират повече от 19% от Украйна или около 116 000 квадратни километра. Герасимов в неделя каза на Путин, че руските сили също така заплашват Купянск в украинската Харковска област и напредват в Днепропетровска и Запорожка област.
Руският напредък към град Запорожие показва, че настоящите планове на Москва включват превземането на цялата тази област.
Москва смята Крим, Луганска област, Донецка област, Запорожка област и Херсонска област за територии на Руската федерация.
Киев казва, че всички те са част от Украйна.
Повечето страни не признават районите за част от Русия, но Сирия, Северна Корея и Никарагуа признават анексирането на Крим от Москва. Общото събрание на ООН през 2014 г. обяви анексирането за противозаконно и призна Крим за част от Украйна.
Путин обвинява Запада в двойни стандарти, тъй като той призна Косово за независима държава през 2008 г. в противоречие с желанията на Сърбия, но се противопоставя на признаването на Крим. Русия се противопоставя на независимостта на Косово.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
18:44 29.10.2025
2 БОЛШЕВИК
18:44 29.10.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
18:44 29.10.2025
4 9ти септември
18:44 29.10.2025
5 Зеленски
18:45 29.10.2025
6 Аве ей, 🤣😁 не е важен, стига сте
18:46 29.10.2025
7 не само ПОКРОВСК а всяка педя
18:47 29.10.2025
8 Много укрепена местност
Руснаците ги отрязоха от локацията им. ...за оръжия, солдатчета и храна.
18:49 29.10.2025
9 бай Бай
18:49 29.10.2025
10 Русофобскифакти
18:51 29.10.2025
11 Не е украински Пакровск.
18:52 29.10.2025
12 !!!?
Коментиран от #47
18:53 29.10.2025
13 Близо са
18:53 29.10.2025
14 Идиотче путинисче...
18:53 29.10.2025
15 Mими Кучева🐕🦺
18:54 29.10.2025
16 А междувременно
18:55 29.10.2025
17 Курд Околянов
18:55 29.10.2025
18 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
При това не е ясно към кого е насочена тази игра сега. Ако по-рано стандартният отговор беше „към вътрешната аудитория“, то сега вече всички Z-поддръжници разбират, че никакво обкръжение там няма.
Към Тръмп ли? Тръмп сега е в Азия, със сигурност не му е до сводки от Покровск.
Опит да се окаже допълнителен информационен натиск върху Украйна, в смисъл, предайте се? С Украйна това изобщо никога не е минавало.
Коментиран от #54
18:55 29.10.2025
19 9ти септември
Коментиран от #32
18:56 29.10.2025
20 Според Путин
Коментиран от #59
18:56 29.10.2025
21 Ццц
18:56 29.10.2025
22 АЗОВ
Коментиран от #25, #31
18:57 29.10.2025
23 4-та година "Киев за 3 дня"
18:58 29.10.2025
24 Император ВВП, предлага на Западните
Казва Таксиста Император че Руская Армия ще задържи огън, за 6ст Часа докато Журналята посетят заградените ВСУ в Покровск?
18:58 29.10.2025
25 Азов
До коментар #22 от "АЗОВ":Реже трупи в Сибир.
18:59 29.10.2025
26 Путин
18:59 29.10.2025
27 Московските BAPBAPИ !
19:00 29.10.2025
28 ?????
Но нещо "обективните" журналисти си натискат парцалите.
Що ли е така?
19:00 29.10.2025
29 нннн
19:00 29.10.2025
30 между другото
19:01 29.10.2025
31 Азовскиб тръбен плъх от Азоовстол
До коментар #22 от "АЗОВ":Koмaндиpът нa „Aзoв“ пoиcкa изтeглянe oт Пoкpoвcк, oпacявa ce oт пълнo oбкpъжaвaнe на гpaдa, но закъсня .
19:01 29.10.2025
32 Ццц
До коментар #19 от "9ти септември":Кой експерт сега е прав? Ти или 18- ти коментатор, защото единият твърди, че байрякът е поставен с дрон и няма руско присъствие, а ти успя да прочетеш няколко разкъсани руснака? Добре е да има синхрон, че иначе някой ще си помисли, че лъжете и ще ви нарече с лоша дума. А аз не искам никой евроатлантически брат да си цапа роклята със сълзи!
19:02 29.10.2025
33 УланБатор
19:02 29.10.2025
34 Цървули съдрани медийни,
19:04 29.10.2025
35 Ако не
19:05 29.10.2025
36 оня с питон.я
19:05 29.10.2025
37 Евроспеканка
Коментиран от #52
19:06 29.10.2025
38 дончичо
О Одеса също е руски град
19:06 29.10.2025
39 Това ше
19:07 29.10.2025
40 Путинистче идиотче
19:07 29.10.2025
41 хъхъ
19:08 29.10.2025
42 Сатана Z
19:09 29.10.2025
43 Спри огледай се и премини ако не идва вл
19:09 29.10.2025
44 Следващо заглавие
19:09 29.10.2025
45 Индия и Китай
19:09 29.10.2025
46 Мисит
Коментиран от #58
19:10 29.10.2025
47 Ццц
До коментар #12 от "!!!?":А евроатлантиците да наместят прашките и да се натресат смело пак на Курск без "ск"!
19:12 29.10.2025
48 Важен
19:13 29.10.2025
49 Бункерен плъх
Коментиран от #57, #61
19:14 29.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 онзи
19:16 29.10.2025
52 Българин
До коментар #37 от "Евроспеканка":ВСУ ги избиват.
19:17 29.10.2025
53 Руските войски са
19:18 29.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тео Франкен Белгия
19:22 29.10.2025
56 Малко подробности
Епицентър на Боевете: Покровското направление е най-горещата точка на фронта, като над една трета от всички бойни сблъсъци за денонощие се водят в тази посока (
.
Руски Прониквания (Инфилтрация): Украинската армия потвърждава, че малочислени групи руски войници са успели да проникнат в обсадения град, използвайки тактика на инфилтрация (промъкване) с малки групи от двама-трима души. Водят се ожесточени престрелки в самия град.
Въпреки проникванията, Украйна твърди, че ситуацията е "тежка, но под контрол" и че руските сили не контролират никакви позиции в самия град Покровск (според Института за изследване на войната – ISW).
Подкрепления: Украйна бърза да изпраща подкрепления, за да укрепи позициите си в града и да отблъсне настъплението.
Обкръжение (частично): Според украинската мониторингова група DeepState, руските войски са обкръжили Покровск от три страни, като е оставена пролука от около 15 км за украинската армия да доставя войски и припаси.
19:22 29.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ще ,ще когато Слънцето залезе
До коментар #46 от "Мисит":на изток .
Коментиран от #62
19:24 29.10.2025
59 стоян георгиев
До коментар #20 от "Според Путин":Мечтата на световния жид да създаде втора еврейска държава на украйнска територия ,ще си остане само мечта,защото руснаците попиляфа ч@футясалото нато на украйнска терито ия и навряха у кучи г@з гърбуносите мошета..
19:25 29.10.2025
60 Боко
19:27 29.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Санитар
19:33 29.10.2025
64 Руският Солдатин, на снимката,
19:34 29.10.2025
65 брадатото джудже Белоноско
19:36 29.10.2025
66 Н.НОТЕВ
Коментиран от #69
19:39 29.10.2025
67 Мимч
19:39 29.10.2025
68 Руската армия с
19:48 29.10.2025
69 Димитър Георгиев
До коментар #66 от "Н.НОТЕВ":ТАКА ЛИ,БЕ МZРррр НИК.,само това ли можа да измислиш ?
19:48 29.10.2025
70 az СВО Победа 80
1. Покровск е обкръжен. Останал е по малко от километър до пълното обкражение, но оттам е невъзможно снабдяването на ВСУ и пращане на резерви. В битката в района от руска страна участват 2,5 армии, а от страна на ВСУ 3 армейски корпуса.
2. Мирноград е напълно обкражен.
3. Основната и най-ожесточена битка се води малко по на север в района на Доброполе, където ВСУ хвърля в боя всичко възможно. От резултата на битката там зависи всичко. Засега резултатът от битката там е в полза на руснаците.
4. Нищо ново в пропаганден план. Киев отново приписва на руснаците собствените си действия.
5. В момента тече най-важното сражение за цялата война досега...
6. В следващите дни всичко ще се реши и по-всичко изглежда, че победител ще бъде Русия....
19:52 29.10.2025
71 Сатана Z
Според украински източници главнокомандващият ще бъде отстранен от поста си през ноември, уж поради провали на фронтовата линия.
19:55 29.10.2025
72 чикчирик
19:56 29.10.2025