Русия изстреля суперторпедо с ядрен двигател „Посейдон“. Путин: То е уникално по скорост и дълбочина
  Тема: Украйна

Русия изстреля суперторпедо с ядрен двигател „Посейдон“. Путин: То е уникално по скорост и дълбочина

29 Октомври, 2025 15:43

При посещение във военна болница Путин заяви пред ранени военнослужещи, че изпитанието е било проведено вчера

Русия изстреля суперторпедо с ядрен двигател „Посейдон“. Путин: То е уникално по скорост и дълбочина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин обяви днес, че Русия е направила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва световната агенция.

При посещение в Централната военна болница "П. В. Мандрика", в която пи чай с ранени военнослужещи във войната в Украйна, Путин съобщи, че изпитанието е било вчера.

"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време. То е уникално по скорост и достигана дълбочина", обясни Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Това е огромен успех“, каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон“ надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат“, наричана още СС-Х-29 (SS-X-29) или "Сатан II".

"Мощността на "Посейдон" значително надвишава мощността даже на нашата най-обещаваща междуконтинентална ракета "Сармат", посочи руският лидер. "Няма такава друга ракета като "Сармат". Тя скоро ще застъпи на бойно дежурство", обяви президентът на Русия.

Миналата седмица той обяви, че Русия е извършила успешно изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник". Според Москва тя може да пробие всякаква защита, обръща внимание Ройтерс.

По думите на Путин разработената от руски специалисти ракета "Буревестник" има "безусловни преимущества", акцентира ТАСС. "Ние можем да се гордеем с постиженията на нашите учени, специалисти, инженери, които направиха всичко това", заяви държавният глава, допълвайки, че технологии по конструирането на "Буревестник" може да бъдат използвани в космически програми и в селското стопанство.

Откакто през 2018 г. за първи път спомена "Посейдон" и "Буревестник", Путин представя оръжието като отговор на действията на САЩ за изграждане на противовъздушен отбранителен щит след оттеглянето през 2001 г. на Вашингтон от Договора за ограничаване на системите за противоракетна отбрана (Anti-Ballistic Missile Treaty) от 1972 г., както и на разширяването на НАТО.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сесесере

    95 76 Отговор
    Палячовци, Киев за три дня!

    Коментиран от #7, #8, #12, #21, #59, #134

    15:47 29.10.2025

  • 2 Пич

    40 25 Отговор
    Това вече е прекалено ! Оръжие , което изтрива континенти ?! На подобни приляга определението - Оръжие на страшния съд !!!

    Коментиран от #53, #85, #87

    15:47 29.10.2025

  • 3 Гост

    34 57 Отговор
    Всички знаем, че руснаците умеят да разрушават и убиват. Нямат равни в това отношение

    Коментиран от #11, #25

    15:48 29.10.2025

  • 4 СЛОНА

    23 11 Отговор
    НЕКА!!!

    15:48 29.10.2025

  • 5 Нещастници

    49 29 Отговор
    я да чуем оня клоун за краварската подводница около Русия.... тПосейдом може да дойде от 5 6000 км сиреч отнякъде си и да думне двете крайбрежия, където са всички големи градове на обира. даже нама д аразберат какво става, щото просто ще дойде ядрено цунами високо като сграда...

    Коментиран от #99

    15:49 29.10.2025

  • 6 си дзън

    25 39 Отговор
    В момента текат и изпитанията на Т-99ГЗ - летящ танк с ядрен двигател и вертикално излитане.

    Коментиран от #14, #34

    15:49 29.10.2025

  • 7 СМЕШНИК

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    НЯМАМЕ ПАРЕ ЗА СОЛДЖЪРИТЕ

    15:49 29.10.2025

  • 8 Иво

    51 15 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    Абе вие от ЛГТБ сами си го измислихте това за 3 дни и сами си го повтаряте,ама че сте смахнати.

    Коментиран от #40, #56, #109

    15:50 29.10.2025

  • 9 Човек

    30 12 Отговор
    А за обкръжението на Покровск и Купянск? Пак нищо няма да кажете?

    Коментиран от #16

    15:50 29.10.2025

  • 10 Жико

    42 15 Отговор
    Сороската либерална гмеж пак се насочва към склада с памперсите

    15:50 29.10.2025

  • 11 ТАКА Е НАТЮ

    24 11 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    УТЕЧЕ У ........

    15:51 29.10.2025

  • 12 Копейка

    17 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    Прибирай се калната уличка дет преживяваш и се ослушвай

    Коментиран от #65

    15:51 29.10.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 22 Отговор
    Убуо изстрелват,ама в същото време Зеленски превзема Масква!💋🤣🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #20

    15:51 29.10.2025

  • 14 А ти

    15 6 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    ди седнал на вирнатото страпонче и мяучиш

    15:52 29.10.2025

  • 15 Сила

    19 18 Отговор
    Утре ще изстрелят Медведев в Космоса ....за три дни , после ще го приземят в Киев ...

    15:52 29.10.2025

  • 16 НЕ ЧОВЕК

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Човек":

    ЧУВАЛИТЕ ЩЕ ГОВОРЯТ

    15:52 29.10.2025

  • 17 Иво

    20 19 Отговор
    Голям успех е четвърта година да превземаш за десети път украинското село Константиновка. Стратег хренов!

    15:53 29.10.2025

  • 18 Да питам мара

    10 4 Отговор
    кво си представя като пише суперторпедо

    15:53 29.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 МАИ СИ СЕ СБРЪКАЛ

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ВАРШАВА Е ТЯ Е НА ЗАПАД

    15:54 29.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Товер

    15 13 Отговор
    Тръмп се притесняват, че втория опит може да бъде вече в истинското море на Ню Йорк. Близо до Тръмп Тауър. Тръмпи да вдига санкциите.

    15:54 29.10.2025

  • 23 Сталин

    18 16 Отговор
    Аз ви казвах за Посейдон , ама вие е смеехте ,сега бегайте да сменяте памперси

    15:55 29.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 си дзън

    13 19 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Отдавна е известно, че мозъкът е свързан с червата. Руски учени са открили нещо безаналогово -
    всички руснаци мислели само с червата...

    Коментиран от #35, #49

    15:55 29.10.2025

  • 26 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Посейдона не замърсява а чисти с вода.

    15:56 29.10.2025

  • 27 Посей Дона

    17 7 Отговор
    Може да си седи с години на дъното без да мръдне. Ама кажат ли му да мръднеее...

    15:56 29.10.2025

  • 28 генерал Наско

    14 17 Отговор
    Не могат да превземат град на 150 км. от границата, а иначе изстреляли торпедо.

    15:56 29.10.2025

  • 29 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 5 Отговор
    За кво Киев за три дни,първо/сигналний?За да ги хранят?Ми нека сега ги храним ние,демек ЕС!🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    15:56 29.10.2025

  • 30 Майка Русия

    15 16 Отговор
    Удри Вова, да се пукат душите нацистки!

    15:56 29.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сталин

    19 11 Отговор
    Путин дай им почивка на Натуту ,вчера беше Буревестник,днес Посейдон,тези мародери не могат да смогнат да сменят памперса

    15:57 29.10.2025

  • 33 Браво

    18 14 Отговор
    Русия има пълно технологично превъзходство над сатанинският запад!

    15:57 29.10.2025

  • 34 Сталин

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    15:58 29.10.2025

  • 35 ДРУГИ КАТО

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "си дзън":

    ТВОЯ МИЛОСТ С ИЗХОДА ОТ ЧЕРВАТА

    15:58 29.10.2025

  • 36 Путинска:

    9 12 Отговор
    Кво става, превзехме ли Покровск и Купянск, чува ли се нещо?!

    Седянкта пред блока нищо не е чула, ама те всички са със слухови апарати, но са им свършили батетриите, а до пенсия нямат пари за нови!

    15:58 29.10.2025

  • 37 Крок

    9 13 Отговор
    Посейдон руснаците го имат още от 2002 година. Виждал съм силуета му на едно северно морско пристанище на сух док заедно с учебна подводница. Сега сигурно е усъвършенстван модел. Тогава говореха и за нов модел оръжие което при взрива си убива електрониката на стотици километри. Даже имаха и по-смели модели за оръжие от нов вид което при взрива си изменя времето и пространството. Казваха му отонна бомба. Дали са го направили не знам.
    Хубави години бяха, хубава компания, хубава водка и бяхме по-млади.

    Коментиран от #45, #62

    15:59 29.10.2025

  • 38 Ако Русия не бе добра в оръжията

    18 10 Отговор
    да са я разкостили западните агресори.

    16:00 29.10.2025

  • 39 Радио Москва пита:

    12 9 Отговор
    - Ако асвабадим Сахара и пастроим Руский мир там, какво ще стане?
    Радио Ереван се обажда:
    - Ще внасят пясък.

    Коментиран от #44

    16:00 29.10.2025

  • 40 История

    9 13 Отговор

    До коментар #8 от "Иво":

    На 24 февруари 2022 година (когато бе и извършена инвазията) украинската армия и народ бяха готови и руската операция „Киев за 3 дни“ претърпя провал.

    Не се излагай. Само пропаганда говорите. Вие, русофилите, постоянно изкривявате и прикривате истината за историята.

    Коментиран от #61

    16:00 29.10.2025

  • 41 Хе!

    9 7 Отговор
    Следва успешно изпитание на подземна къртица с ядрен двигател! Аз гледам в момента клип с друго руско знаме в Покровск! Този път украинският дрон дори не чака и час! Минути след като руския флаг се появи на клоните на полуизгоряла топола, дронът го прихвана и тъкмо да заснеме как го поразява, знамето откри огън и дронът засне сопственото си падение!

    16:01 29.10.2025

  • 42 ГанЯ

    11 8 Отговор
    Аман от вас, вземете направете нещо полезно за човечеството, бомби, 6ап6али!

    16:01 29.10.2025

  • 43 ТИГО

    8 11 Отговор
    Абе стратезите с петолъчките ,къде бяха тия "Вундерфафе" преди 4 години та да изтрият Украйна а не ватенките да обикалят в кръг толкова време ! Неква детска градина се оформя с червени знаменца ,пеейки "Нас не догонят" и викайки слава ! Плащат ли ви или сте "симплекс" по рождение!

    Коментиран от #52, #58

    16:02 29.10.2025

  • 44 0001

    11 2 Отговор

    До коментар #39 от "Радио Москва пита:":

    В Сахара ако се строи наистина трябва да се внася пясък. Тамошния не става за строителство. Структурата му е друга и бетона няма якост.

    Коментиран от #50

    16:02 29.10.2025

  • 45 Хе!

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Крок":

    И сега не сте за изхвърляне, Крок! Въпрос на дефицит, вкус и нараснали потребности!!!

    16:02 29.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 000

    12 5 Отговор
    Защо сащ изтеглят почти всичките си окупационни войски от източна европа?

    16:04 29.10.2025

  • 48 Л.Енин

    2 5 Отговор
    Поживьом - увидим, таварищ Путин !

    16:04 29.10.2025

  • 49 Доктора

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "си дзън":

    "всички руснаци мислели само с червата..."

    Пък всички козячета даже и с тях не могат - мисленето е мисия невъзможна при тях. Научили са 5-6 опорки и под всяка статия ги повтарят като папагали.

    16:04 29.10.2025

  • 50 Браво

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "0001":

    Много си умен! От ум направо тъпееш.

    Коментиран от #60

    16:04 29.10.2025

  • 51 Малий

    8 3 Отговор
    Като оня супер танк дето закъса на парада.

    Коментиран от #72

    16:04 29.10.2025

  • 52 А колко години ще ти трябват

    8 10 Отговор

    До коментар #43 от "ТИГО":

    за да разбереш, че Русия никога не е искала да изтрива Украйна? Реалността и пропагандата се различават .

    16:05 29.10.2025

  • 53 Пич

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    То на приказки и Киев за три дни
    За 15 Берлин
    За 7 Истанбул
    Но уви 4 години 3 села и Ким мен ун им освободи Курск

    16:06 29.10.2025

  • 54 Военен

    11 5 Отговор
    Само когато спи, не лъже бункерния, дърт гном...

    16:06 29.10.2025

  • 55 Судба Оркадия

    2 4 Отговор
    Търсете в Ютуб!

    Коментиран от #63

    16:07 29.10.2025

  • 56 Запознат

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иво":

    Не, това го каза оня генерал Марк Мили в опит да иронизира,но....всичко си идва на мястото

    Коментиран от #81

    16:08 29.10.2025

  • 57 Кочината ЕС

    7 10 Отговор
    СЛАВА НА ПРАВОСЛАВНА ВЕЛИКА РУССИЯ!
    УДРЕТЕ БРАТУШКИ С ПОСЕЙДОНИТЕ,БУРЕВЕСНИЦИТЕ ,КИНЖАЛИТЕ И ОРЕШНИЦИТЕ ПО АНГЛО-САКСОНСКИТЕ ЖИДОВСКИ КЛОАКИ ИСРАЕЛ-ФАЩ И ИНГИЛИЗИЯ

    Коментиран от #70, #108

    16:08 29.10.2025

  • 58 Антитрол

    6 5 Отговор

    До коментар #43 от "ТИГО":

    "къде бяха тия "Вундерфафе" преди 4 години та да изтрият Украйна"

    Те тия "Вундерфафе" не са за Украйна - там целта е изтриване само на неофашистката хунта. Тия "Вундерфафе" са за тия които сложиха на власт хунтата ако много се репчат.

    Коментиран от #66, #71

    16:08 29.10.2025

  • 59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    От тия палячовци на храбрите Отановци гащите има станаха жълто-кафяви, бе дечко.

    16:09 29.10.2025

  • 60 0001

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Браво":

    И какво те кара да мислиш така? Строителният пясък е само няколко вида и това зависи от състава му! Само 6 процента примеси в състава на пясъка прави бетона два пъти по-слаб!

    Коментиран от #80

    16:09 29.10.2025

  • 61 Атина Палада

    18 6 Отговор

    До коментар #40 от "История":

    На 24.02.2022 г когато Русия влезе в Украйна...А на 25.02.2022 г преди обяд .всички европейски телевизии предаваха ,че руските военни са пред Радата .
    Гледах го по гръцките телевизии,където директно от Киев предаваше гръцки репортер...Толкова до трите дни..Не са три ,ами един ден ..И това се видя от цял свят! А после ,руснаците се върнаха в Донбас и медиите като под команда спряха да пишат за разходката на руските военни пред Радата.. Байдъновата администрация чак след година обясниха как Русия се разходила като на парад в цяла Украйна и се установила в Донбас..Ама ти и това си проспал...
    Айде бегай сега :)

    16:10 29.10.2025

  • 62 ТИГО

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Крок":

    Силуета казваш! Има един БГ филм "Неочаквана ваканция" и там Калоянчев е старши джандар и зора беше да свитнат едно куче ! И легнали той и Прокопи с пушката и Прокопи казва "Шефе това е песа" а Калата го пита "Как го позна ?" оня "По извивката на ухото " и бам с пушката !Отиват и Калата гледа застреляно прасе и го пита "ПО ИЗВИВКАТА ЗНАЧИ ,сега ти ще си бръкнеш в джобчето а аз ще хапна свинско" !Та "Силуета " казваш ??

    Коментиран от #69, #78

    16:10 29.10.2025

  • 63 Учуден

    8 1 Отговор

    До коментар #55 от "Судба Оркадия":

    На теб тубата ли ти е източник на достоверна информация - ами там е пълно с "вечни" двигатели, безплатна енергия и "доказателства" че земята е плоска. Явно за това си на това положение....

    Коментиран от #67

    16:11 29.10.2025

  • 64 Судба Оркадия в YouTube

    1 3 Отговор
    В тридевятом царстве,
    В тоталитарном государстве,
    Жил был люд, зеленый, хмурый,
    Сквернословный и панурый.
    Пянки, драки, нищета,
    Пропаганда бе конца.
    Ето все причиной было.
    Людей в мостров превратило.

    16:12 29.10.2025

  • 65 стоян георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Копейка":

    А ти си прибери по надълбоко вибратора у еврейско-атлантския ти лгбти задник,че така губиш сантиметри и това води при тебе до изнервяне

    16:13 29.10.2025

  • 66 ТИГО

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Антитрол":

    Бре бре ти си вечерял с Путин ,я кажи какво хапнахте калмари или стриди! Абе се много знаете ма в държавата ни само тикви и прасета ,кал и простотия !Иначе знаем всичко ,пардон числата за ТОТОто а като спечеля те пращам на екскурзия при Путин да се видите отново !

    16:14 29.10.2025

  • 67 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Учуден":

    На теб източникът на точна информация е кварталната кръчма и такси стоянката.

    Разни хора намират истина в разни места и разни субстанции.

    16:14 29.10.2025

  • 68 руzко = боклук

    4 4 Отговор
    видяхме видяхме, преди седмица-две екипажа в подвoдницата щеше замалко да се издави :D

    Коментиран от #75

    16:14 29.10.2025

  • 69 Помнещ

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "ТИГО":

    Какво стана с мултиките от Мосфилм - нали ни уверявахте че оръжията на Путин не съществували и били само измислица - или глупостите които сте говорили бързо ги забравяте.

    Коментиран от #94

    16:15 29.10.2025

  • 70 ТИГО

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Кочината ЕС":

    Хаповете ,Хаповете!

    16:15 29.10.2025

  • 71 Хе!

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Антитрол":

    Точно! Благодаря, че ми спестихте коментара да му отговарям! След онази демонстрация на Орешник онези там смениха тона! Само Тагарчуците продължават да се репчат! Сега пак са се накокошинили!

    16:15 29.10.2025

  • 72 НЕ УЕ САЛКЪМ

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Малий":

    ПО НЕШЪНЪЛ ДАВАХА ФЪЧУПЛАН 1 000 000 000 $ АХА ДА ФРЪКНЕ И КАПУТ-ПО СПОМЕН Б-2 СТЕЛТ

    16:16 29.10.2025

  • 73 Слава на Русия!

    8 4 Отговор
    Руската армия е непобедима! Ревът на многополовите евроатлантици да започне сега! : .... ... .....

    16:16 29.10.2025

  • 74 Някой

    3 3 Отговор
    Наричаха си я Статус-6 и после измислиха името Посейдон. Торпедо носещо ядрен взрив с мощност до 100 мегатона тротилов еквивалент. За сравнението над Хирушима е 13 килотона или някъде 7700 пъти по-слабо.
    При не такъв взрив срещу морска военна база, се очаква един вид да изхвърли флота на сушата. Като плаваха много на дълбоко. За другият тип се спори в очаквания, но едните са да предизвика такава вълна, че да залее на 450км навътре.

    Коментиран от #83

    16:16 29.10.2025

  • 75 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "руzко = боклук":

    "видяхме видяхме, преди седмица-две екипажа в подвoдницата щеше замалко да се издави"

    Хайде бе, ти беше на кораб до подводницата и го видя или от посолството те увериха че е така.

    16:17 29.10.2025

  • 76 ГибМелсън

    6 4 Отговор
    Този гном всеки ден уж вади нови оръжия,но в Украйна не е мръднал и 3 метра.Явно Путин крие сектерните оръжия и познайте къде ги крие!Крие си ги ниско долу под гърба.Този недорасъл малоумен милиционер вместо да направи нещо добро за хората,прави точно обратното.Руснаците по малките градове и селата нямат какво да работят,а вместо това правят деца и чакат на помощи.Правят като нашите мургави българи.

    16:17 29.10.2025

  • 77 Гражданин

    5 2 Отговор
    Русия изстреля ДДС-то на 22%, милиони работници в дълбоката провинция ще мрат от глад, а милиони вече са инвалиди. Промишленото производство спада главоломно! Вече няма суровини и работна ръка и за новите оръжия!

    Коментиран от #89

    16:17 29.10.2025

  • 78 Крок

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "ТИГО":

    Точно по силуета! Беше на платформа, много добре опакован! Учудих се дали това е някаква миниподводница и домакините ми казаха какво е!

    Коментиран от #82

    16:18 29.10.2025

  • 79 Водолаза

    0 0 Отговор
    Лично диктатора е изпробвал торпедото 😁(насън разбира се 🤣)

    16:18 29.10.2025

  • 80 Браво

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "0001":

    Физическите и химически харатеристики на Сахарския пясък нямат нищо общо с идеята зад гореразказаната история. Задълбавайки се в технически детайли, опитвайки се да отклониш темата от същество, се излагаш и демонстрираш рехавост в когнитивните си възможности.

    Коментиран от #119

    16:19 29.10.2025

  • 81 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от "Запознат":

    Не,изобщо не е иронизирал..А неговата фраза не е точно,както я пишат тук ш.оро.шнята...
    Точният изказ на този генерал беше :-"Ако Русия иска може за три дни да превземе Киев",което значи,че ,ако Русия иска ....А дали иска Русия?
    Някой може ли да потвърди какви са точните цели на Русия с влизането си в Украйна? Защото целите на Русия може да са съвсем различни от превземането на Украйна! Аз още от началото твърдях,че на Русия целите са други,различни от това,да а превземе Украйна! А сега вече ,в последните месеци това го твърдят на глас и всички световно известни геополитици...Не,не казвам,че аз съм по умна от тях,а казвам,,че аз го твърдях още от началото на СВО тук у форума,а те (геополитиците) го твърдят на глас чак сега...Тогава са го твърдяли само пред себе си наум:) Все пак са излизали с имената си ...и са се съобразявали с конюнктурата .

    Коментиран от #107

    16:20 29.10.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ХирУшимътъ

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Някой":

    Тия тротилови еквиваленти ги нямате за нищо,русороби.Най-мощната бомба правена някога на тази планета е 49 мегатона.Тежала е 4,5 тона и е пусната от самолет.Хайде сега кажете ми ти и Путин,колко трябва да тежи това торпедо и от какво трябва да го изстреляте,ако е 100 мегатона,малоум!?

    Коментиран от #97, #114

    16:21 29.10.2025

  • 84 Клоуна пусин 🤡💩

    6 3 Отговор
    Пусин наредил охраната си като ранени войници . 🤣🤣🤣
    Няма такъв тъn милиционер като ходещото на токчета татаро-монголче. 🤣

    16:21 29.10.2025

  • 85 От Рая

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Хубавото е, че с тия оръжия ще унищожат всички русофили и ще спрат да ни заливат с руска помия.

    16:21 29.10.2025

  • 86 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    9 3 Отговор
    Всички американци ще побягнат като видят новият Т-999: летящият танк с ядрен двигател. Безаналогов. Неунищожим.

    16:22 29.10.2025

  • 87 Християнин

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Неверниците болшевишки грешници ще идете в Ада, а вярващите праведни в Рая.

    16:22 29.10.2025

  • 88 Кремълският

    6 3 Отговор
    молец май напълни куфарчето от страх Тръмп и Си нещо да не се разберат и да му отрежат квитанцията.

    Коментиран от #96

    16:23 29.10.2025

  • 89 Антитрол

    3 5 Отговор

    До коментар #77 от "Гражданин":

    "милиони работници в дълбоката провинция ще мрат от глад"

    А в нашата провинция да си виждал как е - и това в "европейска" България. Или това не е политкоректно - задачата е да се плюе по Русия нищо че ти не си виждал "дълбоката им провинция" и ръсиш лъжи.

    Коментиран от #124

    16:24 29.10.2025

  • 90 А така

    5 1 Отговор
    С торпедото по ЛАС Вегас!!!!!!
    Щото сигур ходи и по пясъка.

    16:24 29.10.2025

  • 91 РФ е един огромен КЕН eф !

    7 4 Отговор
    И какво го топли това руския крепостник ?!

    16:24 29.10.2025

  • 92 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Путин изстреля торпедо,а бай Дончо топче за голф.

    16:24 29.10.2025

  • 93 Таня

    7 2 Отговор
    Айдееее новата партенка . Че Бурето вестник не хвана дикиш . И сега нови сказки разказва ама полуофициално

    16:24 29.10.2025

  • 94 ТИГО

    7 2 Отговор

    До коментар #69 от "Помнещ":

    Много видяхме видяхме как гори "АРМАТА" видяхме как пуши "Ген.Кузнецов" видяхме Мацква ,Курск мобилните инсенератори ,видяхме и Путин да целува корана !Видял съм и разликата между SONY и КАштан ! Много съм видял ! Дааа а това че го имат нищо не значи ,те казаха че и Чернобил"Нищо особено "ама излезе друго ! Знаеш ли че сегашният фотоапарат "ЗЕНИТ " е ребрандирана "ЛАЙКА " та така ,мога да ти пратя видео как един от конструкторите на "великите" колони RADIOTEHNIKA S 90 казва какво недоразумение са създали ! И че имам чисто нови ролки СВЕМА дето ги разопаковам и почвам да чистя лентата щото цапа главите, и стари BASF дето ги слагам и заспива работата !

    Коментиран от #111, #113

    16:25 29.10.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Помнещ

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Кремълският":

    По вероятно е Путин и Си да се разберат и да отрежат квитанцията на рижия (и подлогите му) - ама мечтите са безплатни така че мечтайте си - това ви остана. Нищо че не се сбъдват.

    16:26 29.10.2025

  • 97 0001

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "ХирУшимътъ":

    Това са въпроси към ядрените физици но има разлика между ядрен взрив и термоядрен взрив. Също има разлика между заряд с уран и заряд с плутоний. От тогава физиката е доста напреднала и сигурно знаем само остарели неща.

    Коментиран от #118

    16:27 29.10.2025

  • 98 Госあ

    2 3 Отговор
    Рижавия клоун нема ли да отправи закани 😂

    16:27 29.10.2025

  • 99 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Нещастници":

    Подводната американска супер подводна лодка, с която Тръмп се хвали и плаши Русия, е "Колумбия". Това е АПЛ пето поколение. Тя е в строеж и евентуално ще бъде пусната на вода за изпитания през 2031г.

    16:27 29.10.2025

  • 100 Б.си бokлyka !

    3 1 Отговор
    Тоя е по-голям смешник и от kyчкаpя му - npocтата тиква !

    16:28 29.10.2025

  • 101 .......

    6 0 Отговор
    хвалят се само с гръмки названия. суперторпедо няма! Скоро и на това ще се изчерпат и ще започнат недоразуменията като "Западотрошач 5000"... примерно. 😁

    16:28 29.10.2025

  • 102 Видьо Видев

    7 1 Отговор
    И Путин е като Хитлер. До последно се надява на някакво оръжие-чудо. Но няма да има куражът на Хитлер да се самоубие-руснаците ще го обесят, както италианците обесиха Мусолини, а иракчаните обесиха Садам Хюсеин, нали?

    16:29 29.10.2025

  • 103 ФюрерПу тюБандерата

    7 1 Отговор
    Руската пропаганда през месец-два пусне някой "фишек" за Z-ватенките, че съвсем са посърнали. 😬🤪

    16:29 29.10.2025

  • 104 Диагноза

    9 1 Отговор
    Лъже на поразия дъртото джyдже 🤣... Явно има зор в бункера.

    16:29 29.10.2025

  • 105 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    8 3 Отговор
    На снимката показва : "Еййй такъв ми го нaвpя Зеленски."

    16:30 29.10.2025

  • 106 12345

    6 0 Отговор
    Aз мисля ,че от цялата тази война ,са най-прецакани държавите закупили руско ПВО , как ли се чувстват в момента ,все едно са инвестирали в исторически парк

    16:31 29.10.2025

  • 107 ЖужйеИкономис

    7 1 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    Лелка,вземи си мий чиниите и пери кафевите гащи на мъжа си,а не ни обяснявай за политика.Всички знаем,че Жужето искаше да превземе Украйна,че да може с тяхната армия и през тяхната територия да нападне НАТО и Европа.Обаче резултатите се оказаха други.Сега му остава да плаши и да пълни секретното куфарче с кафеви кодове.

    16:31 29.10.2025

  • 108 Кочината Рус

    8 3 Отговор

    До коментар #57 от "Кочината ЕС":

    Е да удриме, ама де ги?! Де ги Су57, де ги Армата, де ги три дефектни курешника, всичко е само макети от шперплат. Буревестник лети по-бавно от пътнически самолет, чакай го ако си нямаш работа... На ядрените смешки сами не си верваме, защото Китаеца каза НЕ!

    Коментиран от #122

    16:32 29.10.2025

  • 109 Да бе да

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Иво":

    И сами си измислихме, че "Само луди хора и с болен мозък, могат да си помислят, че Русия ще нападне Украйна"

    16:32 29.10.2025

  • 110 Новак

    3 1 Отговор
    То и Хитлер в края на войната се надяваше на супер оръжие.

    16:33 29.10.2025

  • 111 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "ТИГО":

    Всичкото е вярно но само където си проспал че сега не е СССР а е Русия и че в Русия е див капитализъм а не комунизъм.

    Пък за да правиш нещо трябва да имаш пари - единствените които се облагодетелстваха от ВСВ са краварите. Докато Европа и СССР бяха разрушени и без икономика те дръпнаха напред и съответно после помогнаха на сателитите си от западния блок в замяна на това че им позволиха да ги окупират и управляват.

    Ама тези работи не ги помниш нали?

    16:33 29.10.2025

  • 112 Хахахаха

    6 0 Отговор
    В рашата всичко е ядрено! Дано рашите да могат след това да ядат ядрена храна иначе голям глад ги чака.

    16:34 29.10.2025

  • 113 Тигчо бре

    1 3 Отговор

    До коментар #94 от "ТИГО":

    Зенит само по външност има общо с Leica. Вътре си е изцяло руска разработка. Що ви влекат лъжите и пропагандата, не знам. Трябва да сте много зле като човечета.

    16:34 29.10.2025

  • 114 Реалист

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "ХирУшимътъ":

    това където го пишеш 49 е било предвидено да е 100, но учените сами са намалили мощността, защото са се опасявали за последиците, не че не са могли да го направят и 100. Още повече, че във водата килограмите нямат никакво значение, малоум! Ако искат могат да направят торпедото и 150 мегатона, няма ограничение в това, ай четете малко и бъдете по умни и смислени.....

    16:34 29.10.2025

  • 115 Я па Тоя

    7 1 Отговор
    Когато не можеш с нещо смислено да се похвалиш, ежедневно занимаваш света с комплексите на болния си лидер...Който пък е икона за малоумните български путлерасти...По коментарите ще ги познаете...

    16:34 29.10.2025

  • 116 Дика

    5 1 Отговор
    Какви инженери, какво чудо имат. Ама една кафеварка, пералня, климатик или смартфон не могат да направят. И какво ще пазят тия ракети, милиардите на Путин, а обикновения руснак дуа супата и се налива със самогон.

    16:34 29.10.2025

  • 117 Кардосо

    3 0 Отговор
    -Дима ,много ми се смеят на Пусейдоня -жалва се на Медведев
    - Отпред го сложи ,не отзад ,ти си го сложил отзад .

    16:34 29.10.2025

  • 118 ХирУшимътъ

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "0001":

    Стига бе.Тия една кола не са направили за свят.До ония ден единственият им самолетоносач се движеше на дърва и мазут.Ако имат нещо,то ще е плод на кражба от някоя друга държава.

    16:35 29.10.2025

  • 119 0001

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Браво":

    "когнитивните си възможности"
    Брях!!!

    16:35 29.10.2025

  • 120 В превод

    2 0 Отговор
    Триперят ми мартинките

    16:35 29.10.2025

  • 121 Oня с коня

    3 1 Отговор
    Путин хубо е отшел при ранените в болницата да им обяснява за новото Торпедо,но е желателно след това да отиде и в Претъпканите Гробища та да информира и Умрелите в негова Чест колко уникално е това Торпедо.

    Коментиран от #126

    16:36 29.10.2025

  • 122 Учуден

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "Кочината Рус":

    "защото Китаеца каза НЕ"

    Можеш ли да ми припомниш кога е казал "НЕ" или от посолството са те уверили че е така. И как държава с няколко ядрени глави може да каже нещо на най-голямата ядрена сила в света - все едно Макрон да нареди нещо на Тръмп.

    Коментиран от #128

    16:38 29.10.2025

  • 123 1000+

    3 0 Отговор
    тези путинарски боклуци са толкова бързи, че стигат до целта си още преди да са изстреляни 😉

    16:38 29.10.2025

  • 124 Гражданин

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Антитрол":

    Хиляди българи са виждали опашките по руските магазини! Магазина празен, отвън чакат двеста души по слух, че ще пуснат замразена риба...

    16:38 29.10.2025

  • 125 РаZпутин

    3 0 Отговор
    Утре се очаква изпитанието на уникално супер дилдо с ядрен двигател, способно да прониква на голяма дълбочина и да ги клати руснаците в продължение на седмици.

    Коментиран от #130

    16:39 29.10.2025

  • 126 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "Oня с коня":

    "да отиде и в Претъпканите Гробища"

    Че какво да прави Путин в Украйна - те претъпканите гробища са там.

    16:39 29.10.2025

  • 127 Той

    3 0 Отговор
    и Хитлер накрая се хвалеше със супероръжията си, нали ?

    16:39 29.10.2025

  • 128 Психари московски

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "Учуден":

    Блъфират руснаците ако искаха да използват атомни бойни глави те си имат ракети с по малък обсег и ограничен радиус на ядреният удар , може и да ги използват , но с този блъф плащат Щатите , това са хора надрусани с Водка и болни на темата война.

    16:39 29.10.2025

  • 129 вярно ли?

    1 1 Отговор
    Ще адат торпедата, и ракетите и су-тата, и арматите скоро ми се струва!
    Бензинец има ли!?!?!

    Коментиран от #131

    16:39 29.10.2025

  • 130 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "РаZпутин":

    "уникално супер дилдо"

    Само нашите ЛГБТ козячета може да си мечтаят за такова

    16:41 29.10.2025

  • 131 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "вярно ли?":

    "Бензинец има ли!?!?!"

    Ти кажи какво стана с яйцата - или тази опорка я забравихте вече та сега с бензина

    16:42 29.10.2025

  • 132 Буревестникът

    2 0 Отговор
    "Буревестник" е анахронизъм - дали Путин го осъзнава?
    Лошата новина за Путин е, че сериозно е закъснял с "Буревестник". Според мнозина експерти неговата ракета е анахронизъм. И това е така поради следните причини, изброява The Wall Street Journal:

    "Буревестник" лети значително под скоростта на звука, а войната в Украйна показа, че дозвуковите ракети все по-често биват сваляни, защото съвременните системи за противовъздушна отбрана вече го позволяват. Затова световните стратези сега се фокусират повече върху по-бързите хиперзвукови ракети, които в момента са в процес на разработка.
    Радиоактивността на "Буревестник" може да я направи лесно откриваема.
    Очевидната сложност, за да бъде задвижена ракетата – включително множество двигателни системи, които трябва да бъдат перфектно синхронизирани за успешен полет. Това увеличава риска от неуспех. В момента най-важното вече са скоростта и маневреността, така че излишната сложност на "Буревестник" е очевидна нейна слабост, става ясно от думите на бившия служител на НАТО по контрола върху въоръженията Уилям Алберк, понастоящем старши научен сътрудник в Тихоокеанския форум.

    16:43 29.10.2025

  • 133 Анонимен

    1 0 Отговор
    И торпедото на Курск бе уникално и се взриви уникално.

    16:43 29.10.2025

  • 134 Приказката беше за Украйна, а не за

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    НАТО. Украйна за три дни може и да може ама с НАТО за три дни не могат да се справят пък те като влязоха в Украйна се оказа, че там преди руските танкове влезли натовско оръжие, натовски инструктори и наемници и на тавариш Путин може не 3 дни ами и 30 години да не му стигнат да се справи с тази ситуация.

    16:44 29.10.2025

