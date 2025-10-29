Русия изстреля суперторпедо с ядрен двигател „Посейдон“. Путин: То е уникално по скорост и дълбочина

Руският президент Владимир Путин обяви днес, че Русия е направила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва световната агенция.
При посещение в Централната военна болница "П. В. Мандрика", в която пи чай с ранени военнослужещи във войната в Украйна, Путин съобщи, че изпитанието е било вчера.
"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време. То е уникално по скорост и достигана дълбочина", обясни Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.
"Това е огромен успех“, каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон“ надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат“, наричана още СС-Х-29 (SS-X-29) или "Сатан II".
"Мощността на "Посейдон" значително надвишава мощността даже на нашата най-обещаваща междуконтинентална ракета "Сармат", посочи руският лидер. "Няма такава друга ракета като "Сармат". Тя скоро ще застъпи на бойно дежурство", обяви президентът на Русия.
Миналата седмица той обяви, че Русия е извършила успешно изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник". Според Москва тя може да пробие всякаква защита, обръща внимание Ройтерс.
По думите на Путин разработената от руски специалисти ракета "Буревестник" има "безусловни преимущества", акцентира ТАСС. "Ние можем да се гордеем с постиженията на нашите учени, специалисти, инженери, които направиха всичко това", заяви държавният глава, допълвайки, че технологии по конструирането на "Буревестник" може да бъдат използвани в космически програми и в селското стопанство.
Откакто през 2018 г. за първи път спомена "Посейдон" и "Буревестник", Путин представя оръжието като отговор на действията на САЩ за изграждане на противовъздушен отбранителен щит след оттеглянето през 2001 г. на Вашингтон от Договора за ограничаване на системите за противоракетна отбрана (Anti-Ballistic Missile Treaty) от 1972 г., както и на разширяването на НАТО.
