Кирил Дмитриев: Войната в Украйна може да приключи в рамките на една година

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заяви днес на инвестиционна конференция в Саудитска Арабия, че войната в Украйна може да приключи в рамките на една година, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Дмитриев каза това след срещите си в САЩ през изминалия уикенд с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп. Дълго планираното му посещение във Вашингтон последва обявените в средата на миналата седмица американски санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", както и отложените планове за среща между Тръмп и Путин в Будапеща.
"Убедени сме, че сме напът към мира и като миротворци трябва да го осъществим", заяви Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РПФИ), пред аудиторията в саудитската столица Рияд.
На въпрос дали мирът в Украйна може да бъде постигнат в рамките на една година, Дмитриев отговори: "Вярвам, че може."
По време на посещението си в САЩ през уикенда Дмитриев заяви, че Москва и Вашингтон са близо до намирането на дипломатическо решение за прекратяване на войната в Украйна.
На конференцията в Рияд Дмитриев похвали сътрудничеството между САЩ, Саудитска Арабия и Русия като най-големите притежатели на природни ресурси в света и заяви, че подобно сътрудничество ще направи света по-сигурен. "В момента хората са фокусирани върху регионалния конфликт, който съществува около Русия, но ние не искаме той да ескалира в по-голям конфликт. И затова трябва да се справяме по-добре, отколкото сме се справяли досега, а не по-зле", подчерта той.
1 Пич
- Може да ви разказваме играта още цяла година !!! Ще издържите ли , или.......
16:45 29.10.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
16:46 29.10.2025
3 к0к0рч0 🌈🍌
тогаз русия ще победи украйна
16:47 29.10.2025
4 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
16:47 29.10.2025
5 Пусин е най-npoZтото жуже на света
16:47 29.10.2025
6 Докато натовско оръжие
16:50 29.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хахахаха
16:51 29.10.2025
9 Ей айде де
Коментиран от #16, #19
16:52 29.10.2025
10 Хахахаха
Коментиран от #21
16:52 29.10.2025
11 Войната в Украйна
Коментиран от #32
16:55 29.10.2025
12 не си мислете
16:55 29.10.2025
13 Я пък тоя
16:57 29.10.2025
14 Пич
- В рамките на година Русия ще приключи или ще метнем Путин през прозореца...
16:59 29.10.2025
15 си дзън
да не увеличава добива? И двете му се получават на шест.
Коментиран от #35
17:00 29.10.2025
16 Голяма работа
До коментар #9 от "Ей айде де":Не са живяли дружно, а са мизерствали дружно - то холодомор, то сталинова индустриализация, то развит социализъм, то перестройка... мизерия след мизерия!
Коментиран от #40
17:01 29.10.2025
17 Българин
17:01 29.10.2025
18 Сатана
Коментиран от #24
17:02 29.10.2025
19 Атина Палада
До коментар #9 от "Ей айде де":Тръмп ти обясни,че тази война е на Байдън...
Извода може да си го направиш и сам..
17:02 29.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Рибар
До коментар #10 от "Хахахаха":Откакто минаха на магарета и коне, НПЗтата са без значение за фронта.
17:02 29.10.2025
22 Българин
До коментар #20 от "ТАСС":Никаква пощада за нацистките захватчици!
17:04 29.10.2025
23 Маскаля тича в Америка
Коментиран от #27
17:04 29.10.2025
24 Атина Палада
До коментар #18 от "Сатана":Да,ако не отреже Украйна до излаз на море,определено руснаците ще го овисят на козирката .
17:04 29.10.2025
25 Да живее тероризма и фашизма
До коментар #20 от "ТАСС":Новата идеология на запада. От цивилизовани и демократи, до спонсори на фашисткият и терористичен режим в Украйна.
17:05 29.10.2025
26 бг де бил
17:05 29.10.2025
27 Атина Палада
До коментар #23 от "Маскаля тича в Америка":Ама как не,за тази скрап наречена томахоук :))))
Вие си вярвате,че Тръмп за втори път ще става за резил в света с тази скрап ха ха ха В Сирия достатъчно стана за смях с томаховките и си е научил урока бай ти Тръмп..
Коментиран от #28, #31
17:06 29.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ТОМАХОУК, КОШМАРА НА ПУТИН
Коментиран от #33
17:09 29.10.2025
30 Путинистче идиотче
17:10 29.10.2025
31 Боже, прибери си
До коментар #27 от "Атина Палада":вересиите!
Ако не беше интернет, никога нямаше да разбера колко про 3 народ обитава тази територия.
Коментиран от #38
17:10 29.10.2025
32 Докато щатско оръжие
До коментар #11 от "Войната в Украйна":Громи путинистите в Украйна, войната нема да спре
Коментиран от #34, #37
17:11 29.10.2025
33 пхенянець..
До коментар #29 от "ТОМАХОУК, КОШМАРА НА ПУТИН":А нашио нов кимискандер е прототип на масковскио..дето всека вечер пали столицата на кiевската хунта от четрите и страни
17:13 29.10.2025
34 Чети книжки малчо
До коментар #32 от "Докато щатско оръжие":и си играй с куклите. Не показвай падението на запада да опрсстачва деца. Иначе малчо, войната в Украйна ще приключи, като САЩ приключи Европа. Не, че ти дреме за Европа мъник.
17:14 29.10.2025
35 си дзън
До коментар #15 от "си дзън":Димитриев май проси бензин човека, че розовите фламинга оцвъкали руските рафинерии.
И тази нощ имало две-три нацвъкани
Коментиран от #36
17:16 29.10.2025
36 Да малчо
До коментар #35 от "си дзън":Ама докато си цвъкаш детските глупости и лъжи, загиват хора. Човешкият живот не се рестартира като на компа. Падението на запада удря все по големи дъна.
Коментиран от #39, #41
17:18 29.10.2025
37 хикочко..
До коментар #32 от "Докато щатско оръжие":Масковскоти знаме се вее в центъра на покровке и купиянске..до утре бандерците в градчетата са предали богудух и отодать на госкьие при ония хиляда съсциповете..дето кремля ги подари преди седмица на зеления мухал хихи
Коментиран от #43, #44
17:19 29.10.2025
38 Атина Палада
До коментар #31 от "Боже, прибери си":Боже,ако не беше този форум ,никога нямаше да науча колко п.ро.сти са нашите ш.ори.ши...На всичкото отгоре и помнят като майм.унките-точно по една минута...Как ще помнят нещо от 2018 г.:)))та това за тях е цяла вечност:))))
Коментиран от #45
17:19 29.10.2025
39 Безказарменик
До коментар #36 от "Да малчо":Що за хора са руските намници, които са отишли да убиват или да бъдат убити за пари? Да плача за наемници?! Никога! Това си е техен избор.
Коментиран от #49
17:20 29.10.2025
40 Ти помниш ли онези времена?
До коментар #16 от "Голяма работа":Трябва да знаеш, че носталгията на живелите по онова време не е само по причина ,че тогава са го вдигали.
17:21 29.10.2025
41 си дзън
До коментар #36 от "Да малчо":Ма те руснаците хора ли са? Компа пише, че били орки...
Коментиран от #50
17:21 29.10.2025
42 голем смех
17:21 29.10.2025
43 Знаме на мира
До коментар #37 от "хикочко..":Където се вейне руски парцал, веднага прилита хаймарс, дрон или 155мм снаряд. Най-много жертви в руската армия дават знаменосците.
Коментиран от #48
17:22 29.10.2025
44 е ми
До коментар #37 от "хикочко..":вя се. сега не се вее
17:23 29.10.2025
45 Помним
До коментар #38 от "Атина Палада":как Томахоуците пробиха едновремено бункерите на 10 руски самолета в Сирия!
Сигурно си гледала на путин мултфилмите!
Коментиран от #47
17:23 29.10.2025
46 Може
17:25 29.10.2025
47 Атина Палада
До коментар #45 от "Помним":Ха ха ха ,ти явно си пил американска белина:))) пробили бункери ха ха ха ,благодарение на руснаците не пробиха на краварите главите :)))
Затова на следващия ден американските медии обвиниха Тръмп,че с тая скрап показал на света безпомощността на САЩ... Определено Тръмп втори път с тая скрап няма да става за смях в света..
17:28 29.10.2025
48 Атина Палада
До коментар #43 от "Знаме на мира":Хсймърсите са на площада на смеха в Москва:))?
17:30 29.10.2025
49 Ами що за хора са
До коментар #39 от "Безказарменик":лъжците и крадците, които САЩ ползва за да унищожава Европа? Долни и пропаднали, но пак са човешки същества.
18:01 29.10.2025
50 Те са хора
До коментар #41 от "си дзън":И пропадналият човек ползван от фашисткият запад за лъжец се води човек, въпреки, че е вреден за човешкият род.
18:02 29.10.2025