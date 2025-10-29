Новини
Свят »
Саудитска Арабия »
Кирил Дмитриев: Войната в Украйна може да приключи в рамките на една година
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев: Войната в Украйна може да приключи в рамките на една година

29 Октомври, 2025 16:43 1 551 50

  • украйна-
  • кирил дмитриев-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин

По време на посещението си в САЩ през уикенда Дмитриев заяви, че Москва и Вашингтон са близо до намирането на дипломатическо решение

Кирил Дмитриев: Войната в Украйна може да приключи в рамките на една година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заяви днес на инвестиционна конференция в Саудитска Арабия, че войната в Украйна може да приключи в рамките на една година, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Дмитриев каза това след срещите си в САЩ през изминалия уикенд с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп. Дълго планираното му посещение във Вашингтон последва обявените в средата на миналата седмица американски санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", както и отложените планове за среща между Тръмп и Путин в Будапеща.

Още новини от Украйна

"Убедени сме, че сме напът към мира и като миротворци трябва да го осъществим", заяви Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РПФИ), пред аудиторията в саудитската столица Рияд.

На въпрос дали мирът в Украйна може да бъде постигнат в рамките на една година, Дмитриев отговори: "Вярвам, че може."

По време на посещението си в САЩ през уикенда Дмитриев заяви, че Москва и Вашингтон са близо до намирането на дипломатическо решение за прекратяване на войната в Украйна.

На конференцията в Рияд Дмитриев похвали сътрудничеството между САЩ, Саудитска Арабия и Русия като най-големите притежатели на природни ресурси в света и заяви, че подобно сътрудничество ще направи света по-сигурен. "В момента хората са фокусирани върху регионалния конфликт, който съществува около Русия, но ние не искаме той да ескалира в по-голям конфликт. И затова трябва да се справяме по-добре, отколкото сме се справяли досега, а не по-зле", подчерта той.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 7 Отговор
    Превод :
    - Може да ви разказваме играта още цяла година !!! Ще издържите ли , или.......

    16:45 29.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор
    Войната ще приключи,но на менмисаибе!💋🥳🤣🖕

    16:46 29.10.2025

  • 3 к0к0рч0 🌈🍌

    13 17 Отговор
    когато изплува крайцер масква
    тогаз русия ще победи украйна

    16:47 29.10.2025

  • 4 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    13 20 Отговор
    В Покровск. На БЕЗАНАЛОГОВИЯ му разказаха играта. Москва под ударите на украински дронове.

    16:47 29.10.2025

  • 5 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    14 16 Отговор
    Всички от обкръжението на ходещото на токчета ПуСинСе го лъжат, но той си вярва. 🤣

    16:47 29.10.2025

  • 6 Докато натовско оръжие

    7 14 Отговор
    Громи путинистите, мир в Украйна нема да има и след една година.

    16:50 29.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахахаха

    11 12 Отговор
    Как война? Нали копейките викат, че било СъВъО?

    16:51 29.10.2025

  • 9 Ей айде де

    5 11 Отговор
    разгеле най-сетне. Тя добре ще приключи ама защо трябваше да започва. От великата октомврийска са живели дружно и не са се делили кой украинец , кой руснак , а сега какво толкоз трудно беше да се споразумеят ами целия свят да им гледа резилите. И при нас политиката в Северна Македония написаха населението македонско и отрекоха всичко българско ама това политиците го правят, а народът си знае че сме си били и сме си едно и също и ако политиците решат да обявят СВО няма да могат да намерят мераклии за подобно упражнение.

    Коментиран от #16, #19

    16:52 29.10.2025

  • 10 Хахахаха

    11 13 Отговор
    Рашата няма толкова рафинерии, да издържи на удари цяла година!

    Коментиран от #21

    16:52 29.10.2025

  • 11 Войната в Украйна

    13 8 Отговор
    ще приключи, когато САЩ приключи с източването на Европа. А това може да стане или до разпада на ЕС или до опомняне на народите в Европа и погване на продажните урсули които я унищожават. Без тези условия, войната ще продължава до пълният крах на Украйна.

    Коментиран от #32

    16:55 29.10.2025

  • 12 не си мислете

    8 10 Отговор
    че дори и днес да приключи войната, в обозримо бъдеще ще отпаднат санкциите. Няма такъв филм.

    16:55 29.10.2025

  • 13 Я пък тоя

    8 2 Отговор
    Може и да може, ама може и да не може.

    16:57 29.10.2025

  • 14 Пич

    10 10 Отговор
    Превод:
    - В рамките на година Русия ще приключи или ще метнем Путин през прозореца...

    16:59 29.10.2025

  • 15 си дзън

    5 8 Отговор
    Димитриев на инвестиционен форум в СА проси инвестиции в русията или моли СА
    да не увеличава добива? И двете му се получават на шест.

    Коментиран от #35

    17:00 29.10.2025

  • 16 Голяма работа

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "Ей айде де":

    Не са живяли дружно, а са мизерствали дружно - то холодомор, то сталинова индустриализация, то развит социализъм, то перестройка... мизерия след мизерия!

    Коментиран от #40

    17:01 29.10.2025

  • 17 Българин

    6 9 Отговор
    Да, за това путий късия почна да вади всякакви чудо оръжия, за да се докаже колко е велик. Оставам с впечатлението, че не го взимат нещо на сериозно.

    17:01 29.10.2025

  • 18 Сатана

    7 10 Отговор
    Путин ще го увисят на козирката на Кремъл.

    Коментиран от #24

    17:02 29.10.2025

  • 19 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ей айде де":

    Тръмп ти обясни,че тази война е на Байдън...
    Извода може да си го направиш и сам..

    17:02 29.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Рибар

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Откакто минаха на магарета и коне, НПЗтата са без значение за фронта.

    17:02 29.10.2025

  • 22 Българин

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "ТАСС":

    Никаква пощада за нацистките захватчици!

    17:04 29.10.2025

  • 23 Маскаля тича в Америка

    5 8 Отговор
    да моли за милост, да не дават Томахоук на Зеленски!

    Коментиран от #27

    17:04 29.10.2025

  • 24 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана":

    Да,ако не отреже Украйна до излаз на море,определено руснаците ще го овисят на козирката .

    17:04 29.10.2025

  • 25 Да живее тероризма и фашизма

    7 10 Отговор

    До коментар #20 от "ТАСС":

    Новата идеология на запада. От цивилизовани и демократи, до спонсори на фашисткият и терористичен режим в Украйна.

    17:05 29.10.2025

  • 26 бг де бил

    5 7 Отговор
    само бг де била е по голям де бил от руския де бил.

    17:05 29.10.2025

  • 27 Атина Палада

    9 7 Отговор

    До коментар #23 от "Маскаля тича в Америка":

    Ама как не,за тази скрап наречена томахоук :))))
    Вие си вярвате,че Тръмп за втори път ще става за резил в света с тази скрап ха ха ха В Сирия достатъчно стана за смях с томаховките и си е научил урока бай ти Тръмп..

    Коментиран от #28, #31

    17:06 29.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ТОМАХОУК, КОШМАРА НА ПУТИН

    6 3 Отговор
    Томахоук е прототип на украинското...фламинго....дето сега подпалва Москва.

    Коментиран от #33

    17:09 29.10.2025

  • 30 Путинистче идиотче

    4 2 Отговор
    Разкатаха ни при Покровск, ама има мегдан за още

    17:10 29.10.2025

  • 31 Боже, прибери си

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    вересиите!
    Ако не беше интернет, никога нямаше да разбера колко про 3 народ обитава тази територия.

    Коментиран от #38

    17:10 29.10.2025

  • 32 Докато щатско оръжие

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Войната в Украйна":

    Громи путинистите в Украйна, войната нема да спре

    Коментиран от #34, #37

    17:11 29.10.2025

  • 33 пхенянець..

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "ТОМАХОУК, КОШМАРА НА ПУТИН":

    А нашио нов кимискандер е прототип на масковскио..дето всека вечер пали столицата на кiевската хунта от четрите и страни

    17:13 29.10.2025

  • 34 Чети книжки малчо

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Докато щатско оръжие":

    и си играй с куклите. Не показвай падението на запада да опрсстачва деца. Иначе малчо, войната в Украйна ще приключи, като САЩ приключи Европа. Не, че ти дреме за Европа мъник.

    17:14 29.10.2025

  • 35 си дзън

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    Димитриев май проси бензин човека, че розовите фламинга оцвъкали руските рафинерии.
    И тази нощ имало две-три нацвъкани

    Коментиран от #36

    17:16 29.10.2025

  • 36 Да малчо

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "си дзън":

    Ама докато си цвъкаш детските глупости и лъжи, загиват хора. Човешкият живот не се рестартира като на компа. Падението на запада удря все по големи дъна.

    Коментиран от #39, #41

    17:18 29.10.2025

  • 37 хикочко..

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Докато щатско оръжие":

    Масковскоти знаме се вее в центъра на покровке и купиянске..до утре бандерците в градчетата са предали богудух и отодать на госкьие при ония хиляда съсциповете..дето кремля ги подари преди седмица на зеления мухал хихи

    Коментиран от #43, #44

    17:19 29.10.2025

  • 38 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Боже, прибери си":

    Боже,ако не беше този форум ,никога нямаше да науча колко п.ро.сти са нашите ш.ори.ши...На всичкото отгоре и помнят като майм.унките-точно по една минута...Как ще помнят нещо от 2018 г.:)))та това за тях е цяла вечност:))))

    Коментиран от #45

    17:19 29.10.2025

  • 39 Безказарменик

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да малчо":

    Що за хора са руските намници, които са отишли да убиват или да бъдат убити за пари? Да плача за наемници?! Никога! Това си е техен избор.

    Коментиран от #49

    17:20 29.10.2025

  • 40 Ти помниш ли онези времена?

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Голяма работа":

    Трябва да знаеш, че носталгията на живелите по онова време не е само по причина ,че тогава са го вдигали.

    17:21 29.10.2025

  • 41 си дзън

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Да малчо":

    Ма те руснаците хора ли са? Компа пише, че били орки...

    Коментиран от #50

    17:21 29.10.2025

  • 42 голем смех

    2 1 Отговор
    Томахоук била скрап, а всеки ден рашистите реват на глас Трънп да не ги дава на Украйна. Направа да паладейш, ти казвам.

    17:21 29.10.2025

  • 43 Знаме на мира

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "хикочко..":

    Където се вейне руски парцал, веднага прилита хаймарс, дрон или 155мм снаряд. Най-много жертви в руската армия дават знаменосците.

    Коментиран от #48

    17:22 29.10.2025

  • 44 е ми

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "хикочко..":

    вя се. сега не се вее

    17:23 29.10.2025

  • 45 Помним

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    как Томахоуците пробиха едновремено бункерите на 10 руски самолета в Сирия!
    Сигурно си гледала на путин мултфилмите!

    Коментиран от #47

    17:23 29.10.2025

  • 46 Може

    0 0 Отговор
    баба ти да е мъжка....

    17:25 29.10.2025

  • 47 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Помним":

    Ха ха ха ,ти явно си пил американска белина:))) пробили бункери ха ха ха ,благодарение на руснаците не пробиха на краварите главите :)))
    Затова на следващия ден американските медии обвиниха Тръмп,че с тая скрап показал на света безпомощността на САЩ... Определено Тръмп втори път с тая скрап няма да става за смях в света..

    17:28 29.10.2025

  • 48 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Знаме на мира":

    Хсймърсите са на площада на смеха в Москва:))?

    17:30 29.10.2025

  • 49 Ами що за хора са

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Безказарменик":

    лъжците и крадците, които САЩ ползва за да унищожава Европа? Долни и пропаднали, но пак са човешки същества.

    18:01 29.10.2025

  • 50 Те са хора

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "си дзън":

    И пропадналият човек ползван от фашисткият запад за лъжец се води човек, въпреки, че е вреден за човешкият род.

    18:02 29.10.2025