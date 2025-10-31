Новини
  Тема: Украйна

FT разкри защо Тръмп е отменил срещата с Путин

31 Октомври, 2025 09:13

  • украйна-
  • меморандум-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • русия-
  • сащ

Руското външно министерство е изпратило меморандум до Вашингтон, в който се посочват същите искания за справяне с „първопричините“ на конфликта

FT разкри защо Тръмп е отменил срещата с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съединените щати са отменили планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин след твърдата позиция на Русия по ключовите ѝ искания по отношение на Украйна, съобщи днес „Файненшъл таймс“ (FT), предаде БТА.

Решението е било взето след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни, отбелязва вестникът, позовавайки се на запознати със ситуацията източници.

Още новини от Украйна

Ройтерс отбелязва, че за момента не може да потвърди публикуваната от "Файненшъл таймс" информация. Белият дом засега не е отговорил на молба за коментар по въпроса, представители на руското правителство също са отказали да коментират.

Плановете за среща на върха в Будапеща този месец между Тръмп и Путин бяха отложени, след като Москва не се отказа от исканията си, включително Украйна да отстъпи повече територия като условие за спиране на огъня.

Тръмп подкрепи призива на Украйна за незабавно прекратяване на огъня по сегашните фронтови линии.

Дни след като Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство е изпратило меморандум до Вашингтон, в който се посочват същите искания за справяне с „първопричините“, както казва Путин, за началото на войната. Исканията включват териториални отстъпки, сериозно съкращаване на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че страната никога няма да се присъедини към НАТО, пише "Файненшъл таймс".

Впоследствие се състоя разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след което САЩ отмениха срещата. В публикацията на ФТ се казва още, че по-късно Рубио е казал на Тръмп, че Москва не показва желание за преговори.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви този месец, че макар Украйна да е готова за мирни преговори, тя няма да изтегли войските си от допълнителните територии, както поиска Москва.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 23 гласа.
  • 1 Защото знае,

    66 16 Отговор
    Че глупавите му шмекерлъци и надуването пред медиите няма да минат при Путин.

    09:16 31.10.2025

  • 2 справяне с „първопричините“ на конфликта

    69 7 Отговор
    Действително е най важното.

    Коментиран от #7, #59

    09:17 31.10.2025

  • 3 Пич

    55 8 Отговор
    Защото Тръмп е позьор и много се страхува от неуспехи! А с Русия е в неуспех!!!

    09:17 31.10.2025

  • 4 НИКО

    38 9 Отговор
    ПО СМЕШЕН ПРЕЗИДЕНТ АМЕРИКА НЕ Е ИМАЛА, НАПРАВО ШУТ

    Коментиран от #20

    09:19 31.10.2025

  • 5 Русуфил хардлайнер

    19 60 Отговор
    Съкращаване на въоръжените сили на Украйна е безумие! Това не гарантира безопасността на Украйна! Русия напада слабите!

    Коментиран от #18

    09:19 31.10.2025

  • 6 Кво умуват

    39 5 Отговор
    Нищо не се е променило от срещата в Истамбул. Нещата са безпределно ясни и договора е готов и е същият

    09:19 31.10.2025

  • 7 мдаам

    10 16 Отговор

    До коментар #2 от "справяне с „първопричините“ на конфликта":

    Към 130 милиона първопричини!!

    Коментиран от #11

    09:19 31.10.2025

  • 8 Нено

    39 9 Отговор
    Русия произвежда евтини оръжия при това бързо, а западняците скъпи и бавно! Къде ще им излезе сметката на Урсулите?!

    09:23 31.10.2025

  • 9 бай Бай

    50 8 Отговор
    Путин ошамари патока: ти няма карти!
    Така че силния ще диктува условията си за мир, а не слабия.
    А онези детинщини за кое било справедливо си ги....
    Само ще напомня кой хвърли 2 атомни бомби над цивилни, кой потроши много страни, кой непрекъснато заплашва и изнудва половината свят.....

    09:24 31.10.2025

  • 10 Мишел

    37 9 Отговор
    Срещата бе отменена, след като Путин каза, че няма смисъл да се срещат, за да обсъждат вече обсъждани неща.

    09:26 31.10.2025

  • 11 Основното е нацизма

    30 10 Отговор

    До коментар #7 от "мдаам":

    крайният национализъм, НАТО и милитаризма. Няма кръвна линия, която да минава приблизително по Днепър: например в Киев Дарница е на левия бряг и там живеят руснаци, докато Лукяновска е на десния и там живеят украинци. Не народите са виновни а лудоста на хунтата в Киев. И какво пишат мастити изследователи от руски институти още преди войната !!!: (Прекарахме две години в изучаване на украинския Facebook ( собственост на корпорацията Meta, която е определена като екстремистка и е забранена в Русия ). Изтеглихме 1 069 000 публикации, написани в продължение на 10 години от украински блогъри, политици, президенти, министри, премиери, членове на парламента и губернатори – с други думи, лица, вземащи решения и определящи смисъла. И се опитахме да разберем тяхната стратегия спрямо народа на Донбас. И това беше ясна стратегия за дехуманизиране на хората от Донбас. Те не просто не бяха възприемани като свои, а като чужди, понякога дори не съвсем човешки: „терористи“, „кучета“, „кацапи“, „ватници“, „ватници“. Това са само най-учтивите думи.)...

    Коментиран от #34, #55

    09:29 31.10.2025

  • 12 Първанов

    11 32 Отговор
    Гемията ,,Путин" потъва в реката от кръв! Всеки ден Русия губи хиляти убити, това е някакъв кървав Боташ. Гинат и украинци. Два братски народа между които Путин изкопа пропаст за век напред.Украйна ще се оправи, там мобилизацията и националното единство е факт! Но накъде отива Русия направо не е за вярване и мислене, трагедия!

    Коментиран от #19, #21, #65

    09:30 31.10.2025

  • 13 така, така

    31 10 Отговор
    Руснаците са последователни, а не върти опашки пред чичо Дончо. Елементарно е, или получават търсения резултат чрез дипломация, или продължават докато реализират целите си. За тях няма проблем да водят война на изтощение.
    Тръмп и ЕС са ония дето трябва да осмислят положението си, защото са от страната на булката Санкциите им рефлектират по-силно и по-ефективно върху тях самите, отколкото върху руснаците. Русия успява да произвежда повече боеприпаси от цялото НАТО, т.е. по-подготвена е да води продължителни военни действия, което ясно се вижда през последните 2 години. Освен всичко друго, разходния човешки материал в 0срайната е на привършване (деб.илите в киев обмислят вече мобилизация на жени и на 15-16 годишни деца).
    Знаем, че надеждата умира последна, но това на колективния Запад си е диагноза. Обективно погледнато, Путин няма причини да отстъпва, но очевидно ментално увредените елити на Запада ще вдянат простата истина едва когато съвсем занулят икономиките си и разберат, че чудеса не се случват дори да е Коледа.

    09:31 31.10.2025

  • 14 БАЦЕ ЕООД

    21 6 Отговор
    Щото ЕС има още накъде да капитулира , засега само фалира

    09:32 31.10.2025

  • 15 Бай той Толстой

    23 8 Отговор
    Украйна умря бе😁

    Коментиран от #64

    09:32 31.10.2025

  • 16 FT кога ще ,,разкрият”

    23 3 Отговор
    първопричините за конфликта, или не е удобно?

    Коментиран от #27, #31

    09:33 31.10.2025

  • 17 ?????

    27 4 Отговор
    Интересно кво друго са очаквали?
    Да спрат да се бият за да натъпчат Зеленски с оръжия?
    Тва май вече беше.

    09:33 31.10.2025

  • 18 АБВ

    25 7 Отговор

    До коментар #5 от "Русуфил хардлайнер":

    "Съкращаване на въоръжените сили на Украйна е безумие! Това не гарантира безопасността на Украйна! Русия напада слабите!"

    Абсолютни глупости. Русия влезе в Украйна със 150 000 човека, а украинската армия беше около 300 000 човека. В момента Украйна има армия от над 1 000 000 души, а руснаците са около 700 000. Цели 8 години Украйна се е въоръжавала и обучавала благодарение на неспазването на Минските споразумения, осигурено и от Меркел и Оланд. Така че Украйна въобще не е слаба военно, а просто руснаците я подцениха. Но не е и много силана въпреки парите и оръжието от НАТО и ЕС.

    Коментиран от #26

    09:34 31.10.2025

  • 19 Бай той Толстой

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Първанов":

    Тя Украйна вече се е оправила 😁.Ти от некое Шуменско село ли си?Пари за цигари имаш ли?

    09:35 31.10.2025

  • 20 Среща на върха на сладоледа

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "НИКО":

    Как да не е имала? Ами ънкълбарак, Никсън и бомбаджията Хари Труман? За пурата на Клинтън, да не говорим.

    09:35 31.10.2025

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Първанов":

    Брат които вика " Москаляку на гиляку" И "москалей на ножи" И после идва с автомат и убива братята си които говорят различен от него език - ако умре, не е за жалеене.Бандеровецп не е брат, украинец е брат. Правете разлика. Четете за бандеровская идеология

    09:36 31.10.2025

  • 22 Георгиев

    12 3 Отговор
    И по добре. А може и ината на зеления да помогне на Путин да атакува и да си прибере Одеса и Николаев, и Херсон и Харков. Което задължително трябва да стане. Така ще се предотвратят много варианти за военни действия в бъдеще. А може би и повод за ТСВ.

    09:36 31.10.2025

  • 23 Факти

    4 17 Отговор
    На оранжевият му писна от ботокса и го удари по износа на нефт. Русия е на колене.

    Коментиран от #25

    09:36 31.10.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 5 Отговор
    с въпроси към соросчетата:
    Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск чий е?
    А Москва бомбардирахте ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрами, Жавилини- помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува руска нефт?
    А Гренландия превзе ли я Тръмп ?
    А немските заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо ЕС е най големия купувач на руски СПГ?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томаховките?
    Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
    Какво стана с Фламингото?
    Тръмп спечелиха ли търговската война с Китай?
    Защо Сащ се изтеглят от Румъния?
    Защо в украйна има заведени 290 000 дела за дезертьорство,официално?
    Зашо за последните 2 месеца от украйна са емигрирали 100 000 младежи до 23 години?
    Защо украниците бият служителите от ТЦК?
    Помните ли че над 230 села и градове в Донбас и цялата Луганска обл вече са освободен от бандеровци?
    Че Мариупол е въстановен вече?
    Че в Донецк няма вода защото ВСУ са я спряли от СевероДонския канал?
    Помните ли че украинците спряха водата и за Крим?
    И тока спряха украинците на Крим, аРусия направи два нови ТЕЦа ?
    Защо татарския език не е станал официален по времето на Укр

    Коментиран от #28

    09:39 31.10.2025

  • 25 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    ама къде бе, даже по корем и лази в калта. От къде ви намират все такива наивници!

    09:40 31.10.2025

  • 26 Хибридна пропаганда

    17 3 Отговор

    До коментар #18 от "АБВ":

    Не е просто "слаба", а направо е изчезнала. Там държава отдавна няма, това е военен полигон за изпитания на бракувани натовски оръжия и някои по-нови ракети и дронове.

    Коментиран от #30

    09:42 31.10.2025

  • 27 Факти

    6 20 Отговор

    До коментар #16 от "FT кога ще ,,разкрият”":

    Причината за войната е само една - страхът на Путин да изгуби властта, което може да му коства живота. Като видя Майдана се уплаши, че същото може да се случи и с него. Той нападна Украйна още тогава. Тази война е от 11 години.

    09:42 31.10.2025

  • 28 Факти

    3 16 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Един въпрос към теб:
    Защо Китай превзе Русия без пушка да пукне?

    Коментиран от #45

    09:44 31.10.2025

  • 29 Някой

    14 1 Отговор
    Няма какво да се виждат. Украинците да изхвърлят Зеленски и да поискат преговори и да се разбират.
    От самото начало съм казал.
    Мир ако:
    1. Украйна влезе във военен съюз с Русия. най-сигурният мир. Зеленски, бандеровците и запада ще ревнат, но това е мир;
    2. Съд за виновните бандеровци (самоопределящи се за фашисти) и управляващи. Трябва си Народен съд. Алтернативен по-приемлив вариант за тях и запада, да им се отнеме украинското гражданство и повече да нямат правото да стъпват в Украйна и Русия;
    3. Период на контрол на обучавана история. Не как местният Хитлер (Бандера писал есе "Фашисти ли сме?" и че несъмнено са такива) да го обявяват за герой на народа - 2010г;
    4. Спазване на правата на малцинствата. То по региона малцинствата са считащите се за украинци;
    5. Разбирателство за територия. Ето това е закучената ситуация. От самото начало предполагам, че минимума който ще искат от Русия е, да си върнат подарената от Ленин Новорусия (и Одеса и много, та даже и Молдова). Например Украйна с граници към Русия от преди влизането в СССР На плюс от СССР само със западни територии получени като компенсация за ВСВ при Сталин - герой на Украйна!
    Но първо да питат какво ще задоволи управляващите Русия. А не да си правят сметките без кръчмаря - Путин.

    Коментиран от #35

    09:45 31.10.2025

  • 30 Факти

    2 8 Отговор

    До коментар #26 от "Хибридна пропаганда":

    Това също така е масово гробище за руснаци.

    09:45 31.10.2025

  • 31 Георги

    14 3 Отговор

    До коментар #16 от "FT кога ще ,,разкрият”":

    не четеш внимателно факти. Първопричина няма. Официалната политкоректна версия е "На 24 февруари 2022-а година Путин се събудил и си казал: абе ние защо не нападнем Украйна". Обаче, някак си целият запад го е очаквал и 10 години е зареждал Украйна с оръжия и са строили укрепления. Иначе агресията е внезапна и непровокирана.

    Коментиран от #37

    09:45 31.10.2025

  • 32 онзи

    8 1 Отговор
    Знааачи - ще ни бият , както циганин не си бие кучето . Те това е положението при укрите !

    09:45 31.10.2025

  • 33 Комунист

    11 1 Отговор
    Краварите от САЩ игнорират руските условия за мир и се опитват както винаги да налагат своите искания, без да се съобразяват с другите страни. В резултат на това УКрайна ще бъде напълно унищожена, а ЕС ще обеднее тотално.

    09:48 31.10.2025

  • 34 Основното дори е "модела на ционизма"

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Основното е нацизма":

    бих казал. Проблемът е, че украинският национализъм е чисто етнически точно както в нацистки Израел, а не граждански. Граждански национализъм съществува в Русия, с нейната концепция за многонационален народ, а граждански национализъм съществува и в Съединените щати впрочем. Проблемът е, че украинският национализъм е чисто етнически, той е чист нацизъм и копие на ционизъм, нещо недопустимо в съвременният свят. ...В Украйна национализмът е етнически. И в този смисъл езикът е един от най-важните маркери на "идентичността" и точно за това беше забранен в Украйна ....Украйна е двуезична страна. Дори много украински неонацисти не само говорят свободно руски, като например Андрей Билецки , основателят на „Азов“ ( определяна за терористична организация и забранена в Русия ). Той дори и не разбираше украински, нито говорно нито писмено но омразата му и русофобията му го потикваха да иска забрана на майчиния си език

    Коментиран от #41

    09:49 31.10.2025

  • 35 Факти

    3 17 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    Украинците са свободолюбиви и никога повече няма да бъдат pобu на руснаците. Самите руснаци пък винаги са били poбскu народ. Те не само poбyват на диктатора, ами вече са poбu и на китайците.

    09:50 31.10.2025

  • 36 Каква мисирка, е 6а ти цирка...

    3 0 Отговор
    ..."Ройтерс отбелязва, че за момента не може да потвърди публикуваната от "Файненшъл таймс" информация."

    09:59 31.10.2025

  • 37 Факти не са

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Георги":

    основен източник на информация. Планът за Украйна е от далечната 1957г. ( доклад на ЦРУ).След разпада на СССР се в употреба влезе доктрината Улфовиц.Да си хегемон означава да елиминираш конкуренцията.

    09:59 31.10.2025

  • 38 Миротворец

    0 14 Отговор
    Путин ще стане по сговорчив само когато му спрат кранчетата. Проблемът е, че по света има много алчност която надделява дори и над мрачната перспектива още милиони да загинат.

    10:03 31.10.2025

  • 39 Руски колхозник

    9 1 Отговор
    Отлагат неизбежното.Балтийските ги "изпуснаха", но Русия няма да отстъпи Украйна,дори с цената на малко атом.

    10:04 31.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факти

    1 16 Отговор

    До коментар #34 от "Основното дори е "модела на ционизма"":

    "Многонационален народ" - по-голяма глупост скоро не бях чел 😂 Поробените народи в Русия не са "нации". Те са просто малцинства с ограничени права. Путин ограничи изучаването на местни езици до само два часа седмично. На много места вече такова изобщо няма. И други примери мога да дам, но този е напълно достатъчен. Дори в САЩ отделните щати имат независимост и свои закони. В Русия важи само един закон и всички губернатори са тотално подчинени на Путин. Републиките не притежават никаква автономия.

    Коментиран от #48, #50, #51, #58, #61

    10:05 31.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Салваторе

    2 0 Отговор
    По официален, дипломатичен път Путин изпрати на Дони Тръмп преначертана географска карта на територията, наричана Украйна. Виждайки картата, Дони Тръмп решава, че всякакви преговори са загуба на време, точно каквито бяха всички преговори след Минск 1.

    10:06 31.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Хахахах, дай доказателства.Русия има своя армия, а България има ли? Русия има свой външнополитичесеи курс, а България има ли?
    Русия си произвежда почти всички, от самолёти до месо и хляб. А България?
    Русия има собствена валута.А България има ли?

    Коментиран от #63

    10:08 31.10.2025

  • 46 Проблемът е, че украинският национализъм

    4 0 Отговор
    е чисто етнически.Когато става въпрос за борба със сепаратизма, по същество имате две стратегии. Първата е да се ангажирате с тях, да кажете, че и вие сте наши съграждани, че говорим един и същи език (или че това е и вашият език). Втората стратегия е да смажете желанието за свобода с танкови вериги както направи Турчинов. Целият опит в постсъветското пространство показва, че първата стратегия несъмнено е по-успешна. Това включва опитът на Таджикистан с Автономна република Бадахшан, опитът на Молдова с Гагаузия, опитът на Азербайджан с Муганската автономна област и опитът на Русия с Чечня. Украйна обаче очевидно беше избрала стратегията с танкови трасета. И то много отдавна.

    Коментиран от #62

    10:08 31.10.2025

  • 47 българин

    4 0 Отговор
    никва аванта на тъпите укри

    10:10 31.10.2025

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Нито един народ не е с ограничени права. Дай пример за такова ограничение, а не ми говори с опорки от козяк

    10:10 31.10.2025

  • 49 ТАСС

    4 4 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО! Секретна снимка на новата междуконтинентална ракета - БуреВестник

    Коментиран от #53

    10:11 31.10.2025

  • 50 Естествено че

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    концепцията на Русия винаги е била за многонационален народ. Никога в историята и грам следа е нямало от чисто етнически национализъм. Кардинално различен е обаче този на "съвременна" Украйна ..

    10:13 31.10.2025

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Два часа седмично си е напълно нормално. Българскич в училище да не е всеки ден?
    Други примери измислени имаш ли?
    А английский колко часа се изучава в Б-г?
    А за нулева година чувал ли си? Цяла година българчета учат само на английски

    10:14 31.10.2025

  • 52 шоуто на тръмп

    5 0 Отговор
    Дядо Дони се изплаши от мир и загуба на бизнеса с оръжия.

    10:14 31.10.2025

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "ТАСС":

    Тпк.Американците отдавна да са казали, ако е фейк. Ама не кпзват

    10:15 31.10.2025

  • 54 Западната

    2 0 Отговор
    Смрад не иска да пада по гръб това е проблема с войната в Украйна майна!!!

    10:17 31.10.2025

  • 55 Точно като

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Основното е нацизма":

    В нацистки Израел. Едно към едно ....

    10:18 31.10.2025

  • 56 Очевидно и за слепите

    4 1 Отговор
    За Русия правото на самозащита от НАТО е регламентирано в член 51 от Устава на ООН ! Нали ? Нали бре мушмули?
    ....съседа като си паркира малкото натовско танкче у двора и ти го насочи към хола ти кво ще правиш а? Ъхъъъ.. ?.....член 51 от Устава на ООН ! Нали ?

    Коментиран от #60

    10:20 31.10.2025

  • 57 Меанник

    0 3 Отговор
    Чикантията Р00сия трябва да се разчикранти до край.

    10:21 31.10.2025

  • 58 Много ли си шокиран

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Когато някой нещо разумно напише? Стресираш ли се ? Няма отговор на флашката ...

    10:31 31.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Абе кавал....

    1 4 Отговор

    До коментар #56 от "Очевидно и за слепите":

    НАТО ли нападна Русия?

    Коментиран от #66

    10:36 31.10.2025

  • 61 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Не ми давай за пример САЩ.
    Къде им е местното население?
    Или индианците са мигранти от Индия?
    Думата резерват знаеш ли я?

    10:37 31.10.2025

  • 62 И опита на България

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Проблемът е, че украинският национализъм":

    С българските турци също ! ...иначе щяхме да се окажем в украинският сценарий но със Турция ....

    10:45 31.10.2025

  • 63 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в блатото

    10:51 31.10.2025

  • 64 СБО провал

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Бай той Толстой":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    10:51 31.10.2025

  • 65 Опърпанлянов

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Първанов":

    Може да си гукате каквото ви сърце иска. Накрая идва Посейдон и приказките отиват на вятъра ;)

    10:57 31.10.2025

  • 66 Абе я не се прави на интересен

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Абе кавал....":

    Месеци преди започването на войната Лавров и Захарова всеки ден едно и също повтаряха хората ама няма кой да слуша. Руското външно министерство поне 20 пъти повториха: „Руската федерация ще реагира остро на всички стъпки, които могат да представляват заплаха за сигурността на страната и нейните граждани......и нейните граждани с двойно гражданство ! ....и чуха ли го в Украйна? И чуха ли го спонсорите на хунтата на Зеленски а?

    Коментиран от #67

    10:58 31.10.2025

  • 67 Януари 2022

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Абе я не се прави на интересен":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    11:00 31.10.2025

  • 68 ру БЛАТА

    0 1 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда и болшевишката орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    Коментиран от #70

    11:01 31.10.2025

  • 69 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 70 Преди...

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "ру БЛАТА":

    САЩ ги владееше Винету ..мозък!

    11:04 31.10.2025