FT разкри защо Тръмп е отменил срещата с Путин

Съединените щати са отменили планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин след твърдата позиция на Русия по ключовите ѝ искания по отношение на Украйна, съобщи днес „Файненшъл таймс“ (FT), предаде БТА.
Решението е било взето след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни, отбелязва вестникът, позовавайки се на запознати със ситуацията източници.
Ройтерс отбелязва, че за момента не може да потвърди публикуваната от "Файненшъл таймс" информация. Белият дом засега не е отговорил на молба за коментар по въпроса, представители на руското правителство също са отказали да коментират.
Плановете за среща на върха в Будапеща този месец между Тръмп и Путин бяха отложени, след като Москва не се отказа от исканията си, включително Украйна да отстъпи повече територия като условие за спиране на огъня.
Тръмп подкрепи призива на Украйна за незабавно прекратяване на огъня по сегашните фронтови линии.
Дни след като Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство е изпратило меморандум до Вашингтон, в който се посочват същите искания за справяне с „първопричините“, както казва Путин, за началото на войната. Исканията включват териториални отстъпки, сериозно съкращаване на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че страната никога няма да се присъедини към НАТО, пише "Файненшъл таймс".
Впоследствие се състоя разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след което САЩ отмениха срещата. В публикацията на ФТ се казва още, че по-късно Рубио е казал на Тръмп, че Москва не показва желание за преговори.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви този месец, че макар Украйна да е готова за мирни преговори, тя няма да изтегли войските си от допълнителните територии, както поиска Москва.
1 Защото знае,
09:16 31.10.2025
2 справяне с „първопричините“ на конфликта
Коментиран от #7, #59
09:17 31.10.2025
3 Пич
09:17 31.10.2025
4 НИКО
Коментиран от #20
09:19 31.10.2025
5 Русуфил хардлайнер
Коментиран от #18
09:19 31.10.2025
6 Кво умуват
09:19 31.10.2025
7 мдаам
До коментар #2 от "справяне с „първопричините“ на конфликта":Към 130 милиона първопричини!!
Коментиран от #11
09:19 31.10.2025
8 Нено
09:23 31.10.2025
9 бай Бай
Така че силния ще диктува условията си за мир, а не слабия.
А онези детинщини за кое било справедливо си ги....
Само ще напомня кой хвърли 2 атомни бомби над цивилни, кой потроши много страни, кой непрекъснато заплашва и изнудва половината свят.....
09:24 31.10.2025
10 Мишел
09:26 31.10.2025
11 Основното е нацизма
До коментар #7 от "мдаам":крайният национализъм, НАТО и милитаризма. Няма кръвна линия, която да минава приблизително по Днепър: например в Киев Дарница е на левия бряг и там живеят руснаци, докато Лукяновска е на десния и там живеят украинци. Не народите са виновни а лудоста на хунтата в Киев. И какво пишат мастити изследователи от руски институти още преди войната !!!: (Прекарахме две години в изучаване на украинския Facebook ( собственост на корпорацията Meta, която е определена като екстремистка и е забранена в Русия ). Изтеглихме 1 069 000 публикации, написани в продължение на 10 години от украински блогъри, политици, президенти, министри, премиери, членове на парламента и губернатори – с други думи, лица, вземащи решения и определящи смисъла. И се опитахме да разберем тяхната стратегия спрямо народа на Донбас. И това беше ясна стратегия за дехуманизиране на хората от Донбас. Те не просто не бяха възприемани като свои, а като чужди, понякога дори не съвсем човешки: „терористи“, „кучета“, „кацапи“, „ватници“, „ватници“. Това са само най-учтивите думи.)...
Коментиран от #34, #55
09:29 31.10.2025
12 Първанов
Коментиран от #19, #21, #65
09:30 31.10.2025
13 така, така
Тръмп и ЕС са ония дето трябва да осмислят положението си, защото са от страната на булката Санкциите им рефлектират по-силно и по-ефективно върху тях самите, отколкото върху руснаците. Русия успява да произвежда повече боеприпаси от цялото НАТО, т.е. по-подготвена е да води продължителни военни действия, което ясно се вижда през последните 2 години. Освен всичко друго, разходния човешки материал в 0срайната е на привършване (деб.илите в киев обмислят вече мобилизация на жени и на 15-16 годишни деца).
Знаем, че надеждата умира последна, но това на колективния Запад си е диагноза. Обективно погледнато, Путин няма причини да отстъпва, но очевидно ментално увредените елити на Запада ще вдянат простата истина едва когато съвсем занулят икономиките си и разберат, че чудеса не се случват дори да е Коледа.
09:31 31.10.2025
14 БАЦЕ ЕООД
09:32 31.10.2025
15 Бай той Толстой
Коментиран от #64
09:32 31.10.2025
16 FT кога ще ,,разкрият”
Коментиран от #27, #31
09:33 31.10.2025
17 ?????
Да спрат да се бият за да натъпчат Зеленски с оръжия?
Тва май вече беше.
09:33 31.10.2025
18 АБВ
До коментар #5 от "Русуфил хардлайнер":"Съкращаване на въоръжените сили на Украйна е безумие! Това не гарантира безопасността на Украйна! Русия напада слабите!"
Абсолютни глупости. Русия влезе в Украйна със 150 000 човека, а украинската армия беше около 300 000 човека. В момента Украйна има армия от над 1 000 000 души, а руснаците са около 700 000. Цели 8 години Украйна се е въоръжавала и обучавала благодарение на неспазването на Минските споразумения, осигурено и от Меркел и Оланд. Така че Украйна въобще не е слаба военно, а просто руснаците я подцениха. Но не е и много силана въпреки парите и оръжието от НАТО и ЕС.
Коментиран от #26
09:34 31.10.2025
19 Бай той Толстой
До коментар #12 от "Първанов":Тя Украйна вече се е оправила 😁.Ти от некое Шуменско село ли си?Пари за цигари имаш ли?
09:35 31.10.2025
20 Среща на върха на сладоледа
До коментар #4 от "НИКО":Как да не е имала? Ами ънкълбарак, Никсън и бомбаджията Хари Труман? За пурата на Клинтън, да не говорим.
09:35 31.10.2025
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Първанов":Брат които вика " Москаляку на гиляку" И "москалей на ножи" И после идва с автомат и убива братята си които говорят различен от него език - ако умре, не е за жалеене.Бандеровецп не е брат, украинец е брат. Правете разлика. Четете за бандеровская идеология
09:36 31.10.2025
22 Георгиев
09:36 31.10.2025
23 Факти
Коментиран от #25
09:36 31.10.2025
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
Стигнахте ли границите от 1991?
Или поне от 2014?
Или,или поне от 2022?
А Крим ?Кафе пи ли зелето?
А Курск чий е?
А Москва бомбардирахте ли я?
А Контрнаступа върви ли?
А Ф16 ,Леопарди ,Абрами, Жавилини- помогнаха ли?
А Индия спряли да купува руска нефт?
А Гренландия превзе ли я Тръмп ?
А немските заводи що отиват в Сащ?
Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
Защо ЕС е най големия купувач на руски СПГ?
Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
Кво стана с Томаховките?
Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
Какво стана с Фламингото?
Тръмп спечелиха ли търговската война с Китай?
Защо Сащ се изтеглят от Румъния?
Защо в украйна има заведени 290 000 дела за дезертьорство,официално?
Зашо за последните 2 месеца от украйна са емигрирали 100 000 младежи до 23 години?
Защо украниците бият служителите от ТЦК?
Помните ли че над 230 села и градове в Донбас и цялата Луганска обл вече са освободен от бандеровци?
Че Мариупол е въстановен вече?
Че в Донецк няма вода защото ВСУ са я спряли от СевероДонския канал?
Помните ли че украинците спряха водата и за Крим?
И тока спряха украинците на Крим, аРусия направи два нови ТЕЦа ?
Защо татарския език не е станал официален по времето на Укр
Коментиран от #28
09:39 31.10.2025
25 Георги
До коментар #23 от "Факти":ама къде бе, даже по корем и лази в калта. От къде ви намират все такива наивници!
09:40 31.10.2025
26 Хибридна пропаганда
До коментар #18 от "АБВ":Не е просто "слаба", а направо е изчезнала. Там държава отдавна няма, това е военен полигон за изпитания на бракувани натовски оръжия и някои по-нови ракети и дронове.
Коментиран от #30
09:42 31.10.2025
27 Факти
До коментар #16 от "FT кога ще ,,разкрият”":Причината за войната е само една - страхът на Путин да изгуби властта, което може да му коства живота. Като видя Майдана се уплаши, че същото може да се случи и с него. Той нападна Украйна още тогава. Тази война е от 11 години.
09:42 31.10.2025
28 Факти
До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Един въпрос към теб:
Защо Китай превзе Русия без пушка да пукне?
Коментиран от #45
09:44 31.10.2025
29 Някой
От самото начало съм казал.
Мир ако:
1. Украйна влезе във военен съюз с Русия. най-сигурният мир. Зеленски, бандеровците и запада ще ревнат, но това е мир;
2. Съд за виновните бандеровци (самоопределящи се за фашисти) и управляващи. Трябва си Народен съд. Алтернативен по-приемлив вариант за тях и запада, да им се отнеме украинското гражданство и повече да нямат правото да стъпват в Украйна и Русия;
3. Период на контрол на обучавана история. Не как местният Хитлер (Бандера писал есе "Фашисти ли сме?" и че несъмнено са такива) да го обявяват за герой на народа - 2010г;
4. Спазване на правата на малцинствата. То по региона малцинствата са считащите се за украинци;
5. Разбирателство за територия. Ето това е закучената ситуация. От самото начало предполагам, че минимума който ще искат от Русия е, да си върнат подарената от Ленин Новорусия (и Одеса и много, та даже и Молдова). Например Украйна с граници към Русия от преди влизането в СССР На плюс от СССР само със западни територии получени като компенсация за ВСВ при Сталин - герой на Украйна!
Но първо да питат какво ще задоволи управляващите Русия. А не да си правят сметките без кръчмаря - Путин.
Коментиран от #35
09:45 31.10.2025
30 Факти
До коментар #26 от "Хибридна пропаганда":Това също така е масово гробище за руснаци.
09:45 31.10.2025
31 Георги
До коментар #16 от "FT кога ще ,,разкрият”":не четеш внимателно факти. Първопричина няма. Официалната политкоректна версия е "На 24 февруари 2022-а година Путин се събудил и си казал: абе ние защо не нападнем Украйна". Обаче, някак си целият запад го е очаквал и 10 години е зареждал Украйна с оръжия и са строили укрепления. Иначе агресията е внезапна и непровокирана.
Коментиран от #37
09:45 31.10.2025
32 онзи
09:45 31.10.2025
33 Комунист
09:48 31.10.2025
34 Основното дори е "модела на ционизма"
До коментар #11 от "Основното е нацизма":бих казал. Проблемът е, че украинският национализъм е чисто етнически точно както в нацистки Израел, а не граждански. Граждански национализъм съществува в Русия, с нейната концепция за многонационален народ, а граждански национализъм съществува и в Съединените щати впрочем. Проблемът е, че украинският национализъм е чисто етнически, той е чист нацизъм и копие на ционизъм, нещо недопустимо в съвременният свят. ...В Украйна национализмът е етнически. И в този смисъл езикът е един от най-важните маркери на "идентичността" и точно за това беше забранен в Украйна ....Украйна е двуезична страна. Дори много украински неонацисти не само говорят свободно руски, като например Андрей Билецки , основателят на „Азов“ ( определяна за терористична организация и забранена в Русия ). Той дори и не разбираше украински, нито говорно нито писмено но омразата му и русофобията му го потикваха да иска забрана на майчиния си език
Коментиран от #41
09:49 31.10.2025
35 Факти
До коментар #29 от "Някой":Украинците са свободолюбиви и никога повече няма да бъдат pобu на руснаците. Самите руснаци пък винаги са били poбскu народ. Те не само poбyват на диктатора, ами вече са poбu и на китайците.
09:50 31.10.2025
36 Каква мисирка, е 6а ти цирка...
09:59 31.10.2025
37 Факти не са
До коментар #31 от "Георги":основен източник на информация. Планът за Украйна е от далечната 1957г. ( доклад на ЦРУ).След разпада на СССР се в употреба влезе доктрината Улфовиц.Да си хегемон означава да елиминираш конкуренцията.
09:59 31.10.2025
38 Миротворец
10:03 31.10.2025
39 Руски колхозник
10:04 31.10.2025
41 Факти
До коментар #34 от "Основното дори е "модела на ционизма"":"Многонационален народ" - по-голяма глупост скоро не бях чел 😂 Поробените народи в Русия не са "нации". Те са просто малцинства с ограничени права. Путин ограничи изучаването на местни езици до само два часа седмично. На много места вече такова изобщо няма. И други примери мога да дам, но този е напълно достатъчен. Дори в САЩ отделните щати имат независимост и свои закони. В Русия важи само един закон и всички губернатори са тотално подчинени на Путин. Републиките не притежават никаква автономия.
Коментиран от #48, #50, #51, #58, #61
10:05 31.10.2025
43 Салваторе
10:06 31.10.2025
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Факти":Хахахах, дай доказателства.Русия има своя армия, а България има ли? Русия има свой външнополитичесеи курс, а България има ли?
Русия си произвежда почти всички, от самолёти до месо и хляб. А България?
Русия има собствена валута.А България има ли?
Коментиран от #63
10:08 31.10.2025
46 Проблемът е, че украинският национализъм
Коментиран от #62
10:08 31.10.2025
47 българин
10:10 31.10.2025
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Факти":Нито един народ не е с ограничени права. Дай пример за такова ограничение, а не ми говори с опорки от козяк
10:10 31.10.2025
49 ТАСС
Коментиран от #53
10:11 31.10.2025
50 Естествено че
До коментар #41 от "Факти":концепцията на Русия винаги е била за многонационален народ. Никога в историята и грам следа е нямало от чисто етнически национализъм. Кардинално различен е обаче този на "съвременна" Украйна ..
10:13 31.10.2025
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Факти":Два часа седмично си е напълно нормално. Българскич в училище да не е всеки ден?
Други примери измислени имаш ли?
А английский колко часа се изучава в Б-г?
А за нулева година чувал ли си? Цяла година българчета учат само на английски
10:14 31.10.2025
52 шоуто на тръмп
10:14 31.10.2025
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "ТАСС":Тпк.Американците отдавна да са казали, ако е фейк. Ама не кпзват
10:15 31.10.2025
54 Западната
10:17 31.10.2025
55 Точно като
До коментар #11 от "Основното е нацизма":В нацистки Израел. Едно към едно ....
10:18 31.10.2025
56 Очевидно и за слепите
....съседа като си паркира малкото натовско танкче у двора и ти го насочи към хола ти кво ще правиш а? Ъхъъъ.. ?.....член 51 от Устава на ООН ! Нали ?
Коментиран от #60
10:20 31.10.2025
57 Меанник
10:21 31.10.2025
58 Много ли си шокиран
До коментар #41 от "Факти":Когато някой нещо разумно напише? Стресираш ли се ? Няма отговор на флашката ...
10:31 31.10.2025
60 Абе кавал....
До коментар #56 от "Очевидно и за слепите":НАТО ли нападна Русия?
Коментиран от #66
10:36 31.10.2025
61 Я пък тоя
До коментар #41 от "Факти":Не ми давай за пример САЩ.
Къде им е местното население?
Или индианците са мигранти от Индия?
Думата резерват знаеш ли я?
10:37 31.10.2025
62 И опита на България
До коментар #46 от "Проблемът е, че украинският национализъм":С българските турци също ! ...иначе щяхме да се окажем в украинският сценарий но със Турция ....
10:45 31.10.2025
63 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #45 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в блатото
10:51 31.10.2025
64 СБО провал
До коментар #15 от "Бай той Толстой":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
10:51 31.10.2025
65 Опърпанлянов
До коментар #12 от "Първанов":Може да си гукате каквото ви сърце иска. Накрая идва Посейдон и приказките отиват на вятъра ;)
10:57 31.10.2025
66 Абе я не се прави на интересен
До коментар #60 от "Абе кавал....":Месеци преди започването на войната Лавров и Захарова всеки ден едно и също повтаряха хората ама няма кой да слуша. Руското външно министерство поне 20 пъти повториха: „Руската федерация ще реагира остро на всички стъпки, които могат да представляват заплаха за сигурността на страната и нейните граждани......и нейните граждани с двойно гражданство ! ....и чуха ли го в Украйна? И чуха ли го спонсорите на хунтата на Зеленски а?
Коментиран от #67
10:58 31.10.2025
67 Януари 2022
До коментар #66 от "Абе я не се прави на интересен":Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката
11:00 31.10.2025
68 ру БЛАТА
Коментиран от #70
11:01 31.10.2025
70 Преди...
До коментар #68 от "ру БЛАТА":САЩ ги владееше Винету ..мозък!
11:04 31.10.2025