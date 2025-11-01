Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени срещата си с руския си колега Владимир Путин, след като Москва е изпратила на Вашингтон меморандум с изисквания по отношение на Украйна. За това съобщава вестник Financial Times, позовавайки се на източници.
"САЩ отмениха планираната среща на президента Доналд Тръмп с Владимир Путин в Будапеща, след като меморандумът на Русия, съдържащ твърди изисквания по отношение на Украйна, беше последван от напрегнат телефонен разговор между високопоставени дипломати от двете страни“, се посочва в съобщението на изданието.
Както уточнява вестникът, меморандумът е бил изпратен в САЩ няколко дни след разговора между Путин и Тръмп на 16 октомври. В документа Министерството на външните работи на Русия е изложило изискванията си по отношение на Украйна: териториални отстъпки, рязко намаляване на числеността на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че тя никога няма да се присъедини към НАТО.
Както пише FT, Тръмп "не е бил впечатлен“ от позицията на Москва.
На 23 октомври Тръмп заяви, че е отменил срещата с Путин. Според президента на САЩ, му се е сторило, че на тези преговори няма да успее "да постигне това, което е необходимо“.
Financial Times: Тръмп отменил срещата в Будапеща, когато разбрал исканията на Путин за Украйна
1 Ноември, 2025 09:23, обновена 1 Ноември, 2025 09:27 1 127 24
1 Кит
Коментиран от #17
09:32 01.11.2025
2 САЩ правят путлер да си говори сам
Коментиран от #7, #9
09:32 01.11.2025
3 Вовата съм
09:33 01.11.2025
4 Иначе умира да се среща със западния ели
09:33 01.11.2025
5 Пич
Коментиран от #21
09:34 01.11.2025
6 Сталин
09:34 01.11.2025
7 Демокрацията е капан за мишки
До коментар #2 от "САЩ правят путлер да си говори сам":В Украйна няма опозиционни групи, понеже западът ги забрани.
09:34 01.11.2025
8 Баце
09:35 01.11.2025
9 От къде спонсори
До коментар #2 от "САЩ правят путлер да си говори сам":Плащат ли още ?
Коментиран от #12
09:36 01.11.2025
10 ФАКТ
09:36 01.11.2025
11 ?????
09:37 01.11.2025
12 666
До коментар #9 от "От къде спонсори":Кой?
09:38 01.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 нннн
Някои май се правят на лyди...
09:40 01.11.2025
15 по точно
09:41 01.11.2025
16 Мнението ми
09:45 01.11.2025
17 Е, браво
До коментар #1 от "Кит":Позицията на Русия в съвременния свят е обявена още през 2007, доста време му е трябвало за да я разбере.
Коментиран от #24
09:57 01.11.2025
18 Механик
Колко трябва да си слаб у главата, че за толкова пъти да не си разбрал??
10:00 01.11.2025
19 Пуси
10:01 01.11.2025
20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
21 Що бе
До коментар #5 от "Пич":Ти да не си успял?
10:06 01.11.2025
22 хихи
Изчаква Путин да вземе своето и да сключи мир. Разбира се Тръмп ще си препише заслугите...
А природните богатства не се губят, ако не от Украйна от Русия...
10:06 01.11.2025
23 кво се правят на ощипани че не помнят
Москва е изпратила на Вашингтон меморандум с изисквания по отношение на Украйна
10:14 01.11.2025
24 Путлеристан
До коментар #17 от "Е, браво":Те хубаво си обявяват ама никой не се съобразява защото нямат достатъчно тежест(атомните бомби не са това което бяха
10:15 01.11.2025