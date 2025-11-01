Новини
Financial Times: Тръмп отменил срещата в Будапеща, когато разбрал исканията на Путин за Украйна
  Тема: Украйна

Financial Times: Тръмп отменил срещата в Будапеща, когато разбрал исканията на Путин за Украйна

1 Ноември, 2025 09:23, обновена 1 Ноември, 2025 09:27 1 127 24

Москва изпратила на Вашингтон меморандум, който убедил американският глава да не избързва със срещата, пише изданието

Financial Times: Тръмп отменил срещата в Будапеща, когато разбрал исканията на Путин за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени срещата си с руския си колега Владимир Путин, след като Москва е изпратила на Вашингтон меморандум с изисквания по отношение на Украйна. За това съобщава вестник Financial Times, позовавайки се на източници.

"САЩ отмениха планираната среща на президента Доналд Тръмп с Владимир Путин в Будапеща, след като меморандумът на Русия, съдържащ твърди изисквания по отношение на Украйна, беше последван от напрегнат телефонен разговор между високопоставени дипломати от двете страни“, се посочва в съобщението на изданието.

Както уточнява вестникът, меморандумът е бил изпратен в САЩ няколко дни след разговора между Путин и Тръмп на 16 октомври. В документа Министерството на външните работи на Русия е изложило изискванията си по отношение на Украйна: териториални отстъпки, рязко намаляване на числеността на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че тя никога няма да се присъедини към НАТО.

Както пише FT, Тръмп "не е бил впечатлен“ от позицията на Москва.

На 23 октомври Тръмп заяви, че е отменил срещата с Путин. Според президента на САЩ, му се е сторило, че на тези преговори няма да успее "да постигне това, което е необходимо“.

Още новини от Украйна


САЩ
  • 1 Кит

    7 3 Отговор
    Тръмп дотолкова не бил впечатлен от позицията на Москва, че отменил срещата с Путин 😂😂😂

    Коментиран от #17

    09:32 01.11.2025

  • 2 САЩ правят путлер да си говори сам

    5 14 Отговор
    САЩ не разрешиха на Пуслер да удря Киев, защото удари по столицата, биха позволили на опозиционни групи да свалят Зеленски. Пуслер затова се изнесе от Киев и отиде дълбоко на изток, където Вашингтон му каза, че може да води война по правилата на ООН ахахаха

    Коментиран от #7, #9

    09:32 01.11.2025

  • 3 Вовата съм

    20 5 Отговор
    А не бе, ще ви играят по свирката. Каквото реши краварската държава това да стане... тоя път обаче няма да стане. Русия ще постигне това, което цели, по един или друг начин и сметката ще плаща "демократичната европа"

    09:33 01.11.2025

  • 4 Иначе умира да се среща със западния ели

    6 12 Отговор
    Не, просто Путлер го достраха да лети на НАТО-вски страни и намери изход да не отиде.

    09:33 01.11.2025

  • 5 Пич

    14 1 Отговор
    Абе сега бързам за задушница , но когато ми остане време ще покажа на всички паветници колко е невярно схващането им , че никой не може да ги вкара обратно там , откъдето са излезли !!!

    Коментиран от #21

    09:34 01.11.2025

  • 6 Сталин

    20 4 Отговор
    Значи Путин да спре войната за да може западните мародери да заредят Зеленото наркоман с оръжие и бяло

    09:34 01.11.2025

  • 7 Демокрацията е капан за мишки

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ правят путлер да си говори сам":

    В Украйна няма опозиционни групи, понеже западът ги забрани.

    09:34 01.11.2025

  • 8 Баце

    12 1 Отговор
    Е това нали не беше негова война, пък сега или нашта или съм сърдит? Просто няма какво да направи, а и най-важното не може. Каквото изкара от пушки и от "партньорите" това ще му е, но зелената тоалетна хартия страшно пада и те първа ще има СВО и в Обора.

    09:35 01.11.2025

  • 9 От къде спонсори

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ правят путлер да си говори сам":

    Плащат ли още ?

    Коментиран от #12

    09:36 01.11.2025

  • 10 ФАКТ

    6 1 Отговор
    И в Северна Корея и в Китай и в САЩ и в Украйна и навсякъде на запад единствената "опозиция" е марионетки на съответния режим. Всички други външни фактори са забранени и лежат по 20 г.

    09:36 01.11.2025

  • 11 ?????

    8 0 Отговор
    Тва не го ли дъвкахме вчера.

    09:37 01.11.2025

  • 12 666

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "От къде спонсори":

    Кой?

    09:38 01.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 нннн

    10 2 Отговор
    Ама тия условия за прекратяване на войната Путин ги повтаря от няколко години. Тръмп сега ли ги разбра? Че той, излиза, е по- зле от дeмeнциятa Байдън, бе!
    Някои май се правят на лyди...

    09:40 01.11.2025

  • 15 по точно

    7 3 Отговор
    Причините може да са повече от една, но аз подозирам, че Тръмп съвсем съзнателно е избрал Будапеща с най трудния за пътуване маршрут за Путин с надеждата да откаже. След съгласието му обаче променя тактиката.

    09:41 01.11.2025

  • 16 Мнението ми

    3 7 Отговор
    И да не беше Тръмп президент на САЩ ... никой нямаше да се съгласи с абсурдните искания на бункерния социопат...

    09:45 01.11.2025

  • 17 Е, браво

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кит":

    Позицията на Русия в съвременния свят е обявена още през 2007, доста време му е трябвало за да я разбере.

    Коментиран от #24

    09:57 01.11.2025

  • 18 Механик

    3 2 Отговор
    Исканията Путин ги обяви още в началото на СВО. След това ги повтори нееднократно поне още 10 пъти.
    Колко трябва да си слаб у главата, че за толкова пъти да не си разбрал??

    10:00 01.11.2025

  • 19 Пуси

    1 1 Отговор
    Българските ватета казаха, че аз съм отменил срещата и чичо Дони не е никой.

    10:01 01.11.2025

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 21 Що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ти да не си успял?

    10:06 01.11.2025

  • 22 хихи

    1 1 Отговор
    Тръмп всичко разбра от първия път.....
    Изчаква Путин да вземе своето и да сключи мир. Разбира се Тръмп ще си препише заслугите...
    А природните богатства не се губят, ако не от Украйна от Русия...

    10:06 01.11.2025

  • 23 кво се правят на ощипани че не помнят

    1 0 Отговор
    Отдавна Москва им ги казаха условията за клякането на бандерите


    Москва е изпратила на Вашингтон меморандум с изисквания по отношение на Украйна

    10:14 01.11.2025

  • 24 Путлеристан

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Е, браво":

    Те хубаво си обявяват ама никой не се съобразява защото нямат достатъчно тежест(атомните бомби не са това което бяха

    10:15 01.11.2025