Администрацията на Тръмп спря свободния достъп на медиите до пресслужбата на Белия дом

1 Ноември, 2025 09:54, обновена 1 Ноември, 2025 10:01

В сила влязоха нови правила, свързани с ограничения за журналистите

Администрацията на Тръмп спря свободния достъп на медиите до пресслужбата на Белия дом - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп наложи допълнителни ограничения на представителите на медиите, като им отказа свободен достъп до пресслужбата на Белия дом, съобщава Politico.

Преди това акредитираните представители на медиите имаха безпрепятствен достъп до така нареченото Западно крило на Белия дом, където работи персоналът на пресслужбата. Журналистите можеха, със съгласието на служителите, свободно да се срещат с тях в офисите им и да обсъждат въпроси, представляващи интерес за тях.

В петък обаче Белият дом издаде меморандум, подписан от прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит и директора по комуникациите на Белия дом и асистент на президента Стивън Чун. В него са описани новите правила, които влязоха в сила незабавно.

Сега журналистите ще работят само в една определена стая и за да получат пълен достъп до Западното крило, ще трябва да насрочат предварително срещи със служителите на пресслужбата. Причината за новите разпоредби се посочва като „скорошни структурни промени“ в работата на администрацията, които означават, че пресслужбата на Белия дом вече има юрисдикция по определени въпроси, свързани със Съвета за национална сигурност.

„Докато работят в тази област, служителите на пресслужбата на Белия дом редовно се занимават с класифицирани документи“, цитира изданието циркуляра.

Журналистите на Politico смятат, че новите правила са продължение на усилията на Белия дом да ограничи достъпа на медиите до работата на администрацията. Преди това Белият дом отказа на някои публицисти достъп до класифицирани брифинги, а Пентагонът въведе нови правила за акредитирани медии, повечето от които ги отхвърлиха и спряха да използват определеното им офис пространство на територията на ведомствата. Politico също така отбелязва, че Тръмп преди това е изразил идеята за пълна забрана на журналистите да работят на територията на Белия дом.

Новите разпоредби бяха критикувани от Виджа Джанг, ръководител на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом. Тя смята, че това решение на Белия дом ще ограничи възможността на журналистите да задават въпроси на служители на администрацията, като по този начин ще ограничи и прозрачността и отчетността в рамките на правителството. Консервативните медии посочват, че подобна мярка е била въведена от администрацията на Бил Клинтън през 1993 г. Достъпът на журналистите до Западното крило обаче беше бързо възстановен след вълна от критики.


САЩ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА



  • 1 Това русото

    1 0 Отговор
    Не може ли да си го вземем в ГЕРБ? Какви службички ще има за него, ухааа, може и председател на парламента да си го сложим.

    10:05 01.11.2025

  • 2 Валентин

    0 0 Отговор
    Хаха, ограничили да достъпа на платените активисти и мисирки. Журналисти не останаха.

    10:12 01.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    САЩ - Родината на Демокрацията.

    10:16 01.11.2025