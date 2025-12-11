Белият дом: Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия

Американският президент Доналд Тръмп е „изключително разочарован“ както от Украйна, така и от Русия, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес, предава БТА.

По думите ѝ Тръмп настоява да бъдат предприети реални стъпки към прекратяване на войната, а не да се провеждат срещи без съществен напредък. „Той вече не иска думи, а действия. Иска тази война да приключи“, подчерта Левит.

Разговорите между Вашингтон, Киев и Москва продължават чрез специалния американски пратеник Стив Уиткоф и неговия екип, уточни тя.

Вчера Тръмп заяви, че европейски лидери са предложили провеждане на среща със САЩ този уикенд, посветена на ситуацията в Украйна. Участието на Вашингтон обаче остава под въпрос.

„Ще изпратим американски представител само ако има реална възможност за подписване на мирно споразумение и ако срещите оправдават времето и усилията“, каза Левит.

Тя допълни, че засега „не е ясно дали е възможен истински мир и дали разговорите могат да доведат до съществен напредък“.

Междувременно Киев съобщи, че е предоставил на САЩ обновена версия на своя мирен план за прекратяване на войната с Русия.