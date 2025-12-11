Белият дом: Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия

Американският президент Доналд Тръмп е „изключително разочарован“ както от Украйна, така и от Русия, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес, предава БТА.
По думите ѝ Тръмп настоява да бъдат предприети реални стъпки към прекратяване на войната, а не да се провеждат срещи без съществен напредък. „Той вече не иска думи, а действия. Иска тази война да приключи“, подчерта Левит.
Разговорите между Вашингтон, Киев и Москва продължават чрез специалния американски пратеник Стив Уиткоф и неговия екип, уточни тя.
Вчера Тръмп заяви, че европейски лидери са предложили провеждане на среща със САЩ този уикенд, посветена на ситуацията в Украйна. Участието на Вашингтон обаче остава под въпрос.
„Ще изпратим американски представител само ако има реална възможност за подписване на мирно споразумение и ако срещите оправдават времето и усилията“, каза Левит.
Тя допълни, че засега „не е ясно дали е възможен истински мир и дали разговорите могат да доведат до съществен напредък“.
Междувременно Киев съобщи, че е предоставил на САЩ обновена версия на своя мирен план за прекратяване на войната с Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев ще победи украйна
Коментиран от #22
22:27 11.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И аз съм разочарован от Русия
А Путин се оправдава че били славяни една нация.
22:28 11.12.2025
4 китайски балон
22:28 11.12.2025
5 В В.П.
22:29 11.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пристрастен
Коментиран от #17
22:30 11.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Обичам Украйна като торта
Коментиран от #12
22:32 11.12.2025
11 Хипотетично
22:33 11.12.2025
12 Ха ха ххххааааа
До коментар #10 от "Обичам Украйна като торта":Голда гобара6
22:33 11.12.2025
13 То хубаво, но
22:36 11.12.2025
14 Гориил
22:37 11.12.2025
15 Ганя Путинофила
Du hast!
22:39 11.12.2025
16 Сандо
22:41 11.12.2025
17 Свободен си😂🤣😂🤣
До коментар #7 от "Пристрастен":да им обявиш война и да ги победиш.😂🤣😂🤣Също можеш да си сложиш още повече плюсове.Хахаха. Пристрастен си към комплексите си.Хахаха😂🤣😂🤣
22:44 11.12.2025
18 Абе Дончо
22:44 11.12.2025
19 ООрана държава
22:44 11.12.2025
20 звездите ми говорят
22:46 11.12.2025
21 ЦИРК
Както и да се извъртат и усукват думите, Тръмп просто показва един пръст от комбинация от три на "Коалицията на желаещите", понеже точно за това става дума. Отказва среща на тези "европейски лидери" предложили среща. Явно вече е прочел редактирания план на САЩ и му е ясно че шанса за успех е 0. И няма какво да си губи времето да ходи на тази среща да си дрънкат сладки приказки без никакъв резултат.
22:51 11.12.2025
22 Зеления го лапа
До коментар #1 от "Радев ще победи украйна":Гл-у-пен-дер, Радев е единствения мъж в България. Единствения политик на който му пука за хората в БГ. На Радев може да му правиш само ... ду, ду, ду, хам...
22:52 11.12.2025