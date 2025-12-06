Грузинският премиер Ираклий Кобахидзе разкритикува европейските медии, като по-специално нарече трагично положението на британския оператор BBC.

„Когато един оператор, някога с добра репутация, говори лъжи, това казва всичко. Състоянието на медиите в Европа е много трагично и трагичната ситуация в BBC е поредното доказателство за това“, каза Кобахидзе пред грузински журналисти.

На 1 декември BBC публикува репортаж, в който се твърди, че грузинските власти са използвали химически оръжия от Първата световна война срещу протестиращи през 2024 г. BBC твърди, че използваното вещество е камит, което френски войници са използвали срещу германците. Грузинските власти обвиниха корпорацията в разпространение на невярна информация и обявиха, че ще заведат дела срещу нея в международни съдилища. По-рано грузинският премиер Ираклий Кобахидзе нарече репортажа на BBC евтина провокация, целяща да изнудва властите.

По-късно грузинската Служба за държавна сигурност обяви, че е разследвала случая и е идентифицирала химикалите, използвани от служители на МВР за разпръскване на митинги в края на 2024 г. Според СДС тези вещества не са забранени и не съвпадат с посочените в репортажа на BBC. Според разследването полицията е използвала хлоробензилидин малононитрил, разтворен във водно оръдие с помощта на пропиленгликол, за разпръскване на протести в началото на декември миналата година. СДС твърди, че нито едно от изброените вещества не е забранено.