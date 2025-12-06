Грузинският премиер: Състоянието на медиите в Европа е трагично

Грузинският премиер Ираклий Кобахидзе разкритикува европейските медии, като по-специално нарече трагично положението на британския оператор BBC.
„Когато един оператор, някога с добра репутация, говори лъжи, това казва всичко. Състоянието на медиите в Европа е много трагично и трагичната ситуация в BBC е поредното доказателство за това“, каза Кобахидзе пред грузински журналисти.
На 1 декември BBC публикува репортаж, в който се твърди, че грузинските власти са използвали химически оръжия от Първата световна война срещу протестиращи през 2024 г. BBC твърди, че използваното вещество е камит, което френски войници са използвали срещу германците. Грузинските власти обвиниха корпорацията в разпространение на невярна информация и обявиха, че ще заведат дела срещу нея в международни съдилища. По-рано грузинският премиер Ираклий Кобахидзе нарече репортажа на BBC евтина провокация, целяща да изнудва властите.
По-късно грузинската Служба за държавна сигурност обяви, че е разследвала случая и е идентифицирала химикалите, използвани от служители на МВР за разпръскване на митинги в края на 2024 г. Според СДС тези вещества не са забранени и не съвпадат с посочените в репортажа на BBC. Според разследването полицията е използвала хлоробензилидин малононитрил, разтворен във водно оръдие с помощта на пропиленгликол, за разпръскване на протести в началото на декември миналата година. СДС твърди, че нито едно от изброените вещества не е забранено.
Няма какво да се добави към думите на грузинския политик.
До коментар #2 от "Европеец":Европейските поне държат някаква линия на пропаганда, а Тръмп щеше да съди BBC, докато в бг 90% от "медиите" са като някакъв развален телефон с шайка и кабел.
До коментар #13 от "Това ли е новината от Грузия?":Е, това е неудобна истина. Скоро ще забранят и екскурзиите до Грузия, както направиха с тези до Русия. Европейцуте трябва да си останат с убеждението чрез Европа е цивилизацията, демокрацията и центъра на света и нищо не съществува извън Европа.
До коментар #13 от "Това ли е новината от Грузия?":Атлантенца и си гледат интереса хората. И прави впечатление впрочем че всичко расте но банките им не печелят колкото в България. Там има данък свръх печалба
Но реализмът на действителността показва тяхната зависимост.
Ще дам пример с падналият Боинг в Украйна, като изнесеното бе от предаване на ЦДФ които го съдеха разни, където сравняваха медиите като контролирани от генщаб. Та примера е следният. При падналият Боинг имаше много служители на украински служби за безопасност и си им стоеше надписите по екипи и съкратени. Но на заглавна страница на списания показват друг дигнал кукла при гърлото хваната. И заглавие: Какви хора. Да душат кукла на загинало дете. Същото извадено от видео, на което човека вижда куклата, навежда се да я дигне да я покаже пред камера, връща я и се прекръства. Ето така се представят нещата на запад! Или за Сирия с отровените, част от кадрите снимани в други държави. Например едните в Египет и им казват кога да почнат да се гърчат, снимано на други кадри. Имало и в Ирак. Един от сниманите в Сирия, на друга снимка се ръкостиска с Хилъри Клинтън. Носят едно и също характерно рошаво дете 3 различни мъже. А един много характерен сниман на поне 13 места. За отровените при белите каски в болници, където дете обясняваше как са ги викнали и без обяснения са почнали да ги пръскат с вода през маркуч - за снимките като отровени. Трябва ти нещо, поръчваш го като от рекламна агенция да ти направи новината. Или 7 годишното сирийско момиче, което обясняваше колко е лош Асад и през цялото време не отмести поглед от точка настрини-надолу от камерата, където очевидно му
До коментар #23 от "Някой":Отряза че е дълго:
Или 7 годишното сирийско момиче, което обясняваше колко е лош Асад и през цялото време не отмести поглед от точка настрини-надолу от камерата, където очевидно му пускаха текст да чете.
До коментар #13 от "Това ли е новината от Грузия?":Грузия е родината на Сталин. А ние сме дали на снета бай Ганю Балкански.
До коментар #20 от "Ха-ха-ха":И скоро четох че дори били станали и основен износител на грузинско киви за Япония. Всичко освен цитруси си произвеждат хората и 6 мини за злато дори имали ама не са ги дали на концесия като нас щото не са толкова "умни" стомана за Италия, лешници за половината свят, вина, ракии за Китай и Корея .....тръба за газ от Азербайджан за Турция и 5% за тях ....нефт по тръба от Русия на бартер от нафт към бензин ....железница до Китай.....и.....и.....
До коментар #25 от "Нормално":След Сталин за малко начело на СССР е един дето имал и български корени от Охридско. Ленин е с немски, шведски, еврейски и кой знае какви корени. Хрушчов и Брежнев са украинци, макар Хрушчов да е роден до УССР.
БРАВО , ТОВАЕ КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ СВЕТА ЗА ТАЗИ ИЗМЕТ!
До коментар #20 от "Ха-ха-ха":Значи сега е момента да палиш натам
