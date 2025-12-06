Новини
Свят »
Грузия »
Грузинският премиер: Състоянието на медиите в Европа е трагично

6 Декември, 2025

Кобахидзе коментира новина на ВВС

Грузинският премиер: Състоянието на медиите в Европа е трагично - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Грузинският премиер Ираклий Кобахидзе разкритикува европейските медии, като по-специално нарече трагично положението на британския оператор BBC.

Когато един оператор, някога с добра репутация, говори лъжи, това казва всичко. Състоянието на медиите в Европа е много трагично и трагичната ситуация в BBC е поредното доказателство за това“, каза Кобахидзе пред грузински журналисти.

На 1 декември BBC публикува репортаж, в който се твърди, че грузинските власти са използвали химически оръжия от Първата световна война срещу протестиращи през 2024 г. BBC твърди, че използваното вещество е камит, което френски войници са използвали срещу германците. Грузинските власти обвиниха корпорацията в разпространение на невярна информация и обявиха, че ще заведат дела срещу нея в международни съдилища. По-рано грузинският премиер Ираклий Кобахидзе нарече репортажа на BBC евтина провокация, целяща да изнудва властите.

По-късно грузинската Служба за държавна сигурност обяви, че е разследвала случая и е идентифицирала химикалите, използвани от служители на МВР за разпръскване на митинги в края на 2024 г. Според СДС тези вещества не са забранени и не съвпадат с посочените в репортажа на BBC. Според разследването полицията е използвала хлоробензилидин малононитрил, разтворен във водно оръдие с помощта на пропиленгликол, за разпръскване на протести в началото на декември миналата година. СДС твърди, че нито едно от изброените вещества не е забранено.


Грузия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,хаха

    27 6 Отговор
    Е, не можем повече, щом всички се разграчиха срещу европата, хахаха

    20:37 06.12.2025

  • 2 Европеец

    46 2 Отговор
    Заглавието разбира се е вярно, а да не говоря пък за медиите в бг територията....

    Коментиран от #8

    20:38 06.12.2025

  • 3 МараДжамбазкова

    25 1 Отговор
    особенно мисирФитков

    20:39 06.12.2025

  • 4 Хер Флик от Гестапо

    23 1 Отговор
    Тоя чете факти...

    20:39 06.12.2025

  • 5 Швили

    25 1 Отговор
    Прав е човекът !

    20:42 06.12.2025

  • 6 Бялджип

    32 1 Отговор
    " Когато един оператор, някога с добра репутация, говори лъжи, това казва всичко. Състоянието на медиите в Европа е много трагично и трагичната ситуация в BBC е поредното доказателство за това“


    Няма какво да се добави към думите на грузинския политик.

    20:42 06.12.2025

  • 7 Истината

    26 1 Отговор
    Медиите в Европа вече отдавна не съобщават истини , а гледната точка на тези , които им плащат .

    20:43 06.12.2025

  • 8 Шарани и мисирки

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Европейските поне държат някаква линия на пропаганда, а Тръмп щеше да съди BBC, докато в бг 90% от "медиите" са като някакъв развален телефон с шайба и кабел.

    20:44 06.12.2025

  • 9 хаха

    12 3 Отговор
    Тоя па смешник. Ти погледни българските какви са ...

    20:44 06.12.2025

  • 10 Прав е

    19 1 Отговор
    Същото го констатират и САЩ. Европейския съюз е пред разпад.

    20:45 06.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Това Е !

    7 0 Отговор
    Това Е !

    Защото Си !

    ВЯРВАТ !

    20:50 06.12.2025

  • 13 Това ли е новината от Грузия?

    19 1 Отговор
    А че тези хора направиха 7,3 % икономически разтеж за 2025 година, прогнозата за 2026 е 8,2%, реализираха бюджетен излишък дори в особенно големи размери, рекордна сума на държавен резерв, рекордни чужди инвестиции, 1 нефтозавод построиха, още 2 нефтозавода строят и куп други чудесии това не е новина нали, че ни подминаха с 200 и Орбан дори за пример на Европа ги сочи.... не е новина. Само глупостите на британския оператор BBC са новина ...

    Коментиран от #20, #21, #25

    20:50 06.12.2025

  • 14 Прав на

    11 1 Отговор
    1000 %

    20:51 06.12.2025

  • 15 В цяла Европа

    9 0 Отговор
    Във водните оръдия се слагат освен вода и органични разстворители. Във Великобритания е същото. Гузен негонен бяга! Футболните агитки прекрасно го знаят

    20:53 06.12.2025

  • 16 Гост

    7 0 Отговор
    Не само европейските медии обслужват грандиозната европейска корупция и всеки друг орган го прави, срещу заплащане..., същите тези жалки Смешници- "европейци" говорят за право, за справедливост, само че вече никой не им вярва...😉

    20:58 06.12.2025

  • 17 Дупничанин

    5 0 Отговор
    За наш късмет ние не сме у Европа, да му мислат европейците...😎

    21:00 06.12.2025

  • 18 Страшна трагедия е ей

    8 0 Отговор
    Че меките розови атлантически дууупенца се били изринали и 2 седмици ги сърбяло. Ей тва заслужават и ДБ-ПП

    21:02 06.12.2025

  • 19 Точно така

    7 1 Отговор
    Трябва да заведат дела срещу BBC в международни съдилища. Това е изключително лъжлива и вредна медия. Като нищо пак може и Христо Грозев да е пуснсл парцала

    21:09 06.12.2025

  • 20 Ха-ха-ха

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това ли е новината от Грузия?":

    Е, това е неудобна истина. Скоро ще забранят и екскурзиите до Грузия, както направиха с тези до Русия. Европейцуте трябва да си останат с убеждението чрез Европа е цивилизацията, демокрацията и центъра на света и нищо не съществува извън Европа.

    Коментиран от #26, #29

    21:12 06.12.2025

  • 21 Да ама там не управляват

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това ли е новината от Грузия?":

    Атлантенца и си гледат интереса хората. И прави впечатление впрочем че всичко расте но банките им не печелят колкото в България. Там има данък свръх печалба

    21:13 06.12.2025

  • 22 А в България

    4 0 Отговор
    Госпожица четири очни и розовият Светльо са най-праведните журналисти. Дори и ангелите знаят че който плаща най-добре за него трябва да се лобира.
    Но реализмът на действителността показва тяхната зависимост.

    21:15 06.12.2025

  • 23 Някой

    3 1 Отговор
    Става все по-трагиндо с годините, макар и преди да бе зле, но сега само политкоректното пускат.
    Ще дам пример с падналият Боинг в Украйна, като изнесеното бе от предаване на ЦДФ които го съдеха разни, където сравняваха медиите като контролирани от генщаб. Та примера е следният. При падналият Боинг имаше много служители на украински служби за безопасност и си им стоеше надписите по екипи и съкратени. Но на заглавна страница на списания показват друг дигнал кукла при гърлото хваната. И заглавие: Какви хора. Да душат кукла на загинало дете. Същото извадено от видео, на което човека вижда куклата, навежда се да я дигне да я покаже пред камера, връща я и се прекръства. Ето така се представят нещата на запад! Или за Сирия с отровените, част от кадрите снимани в други държави. Например едните в Египет и им казват кога да почнат да се гърчат, снимано на други кадри. Имало и в Ирак. Един от сниманите в Сирия, на друга снимка се ръкостиска с Хилъри Клинтън. Носят едно и също характерно рошаво дете 3 различни мъже. А един много характерен сниман на поне 13 места. За отровените при белите каски в болници, където дете обясняваше как са ги викнали и без обяснения са почнали да ги пръскат с вода през маркуч - за снимките като отровени. Трябва ти нещо, поръчваш го като от рекламна агенция да ти направи новината. Или 7 годишното сирийско момиче, което обясняваше колко е лош Асад и през цялото време не отмести поглед от точка настрини-надолу от камерата, където очевидно му

    Коментиран от #24

    21:15 06.12.2025

  • 24 Някой

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Отряза че е дълго:
    Или 7 годишното сирийско момиче, което обясняваше колко е лош Асад и през цялото време не отмести поглед от точка настрини-надолу от камерата, където очевидно му пускаха текст да чете.

    21:16 06.12.2025

  • 25 Нормално

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това ли е новината от Грузия?":

    Грузия е родината на Сталин. А ние сме дали на снета бай Ганю Балкански.

    Коментиран от #27

    21:17 06.12.2025

  • 26 Те са с климат като нас

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха-ха":

    И скоро четох че дори били станали и основен износител на грузинско киви за Япония. Всичко освен цитруси си произвеждат хората и 6 мини за злато дори имали ама не са ги дали на концесия като нас щото не са толкова "умни" стомана за Италия, лешници за половината свят, вина, ракии за Китай и Корея .....тръба за газ от Азербайджан за Турция и 5% за тях ....нефт по тръба от Русия на бартер от нафт към бензин ....железница до Китай.....и.....и.....

    21:21 06.12.2025

  • 27 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нормално":

    След Сталин за малко начело на СССР е един дето имал и български корени от Охридско. Ленин е с немски, шведски, еврейски и кой знае какви корени. Хрушчов и Брежнев са украинци, макар Хрушчов да е роден до УССР.

    21:22 06.12.2025

  • 28 БРАВО МЛАДО ЧОВЕЧЕ

    8 1 Отговор
    БРАВО НА ТОЗИ ПРОЗОРЛИВ МЛАДОК , КОЛКО ОТ МЛАДИТЕ КАТО НЕГО МОГАТ ТОВА ,И ДРЪЗВАТ ДА КАЖАТ ТОЧНАТА ИСТИНА ЗА ТОЯ ЕВРОЛАЙНОБРИТСКИ ЛЪЖЛИВ МЕНТОРСКИ СВЯТ??? С ЛАЖИ , МАНИПОЛАЦИИ, ОГРАБВАНЕ , С ТОВА ЖИВЕЯТ С ТОВА СЕ ИЗХРАНВАТ ДЕБИЛИТЕ , ПРИ ТЯХ НИЩО ИСТИНСКО , ВСИЧКО Е ОБВИТО В МЪГЛА И ЗАБЛУДА! ДАЙ ИМ РАЗДОРИ , ПОМОЛНИ ТЕРОРИТИЧНИ ПОТСТРЕКАТЕЛСТВА, ВОЙНИ АМА ДРУГИ ДА УМИРАТ ВМЕСТО ТЯХ-ТОТАЛНА ПОДЛОСТ НА ИЗРОДИ!
    БРАВО , ТОВАЕ КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ СВЕТА ЗА ТАЗИ ИЗМЕТ!

    21:24 06.12.2025

  • 29 Боби

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха-ха":

    Значи сега е момента да палиш натам

    21:30 06.12.2025

  • 30 Професор

    0 1 Отговор
    Няма разлика между ВВС, Раша Тудей Севернокорейската Национална Телевизия. Фокс, Снн също.

    21:39 06.12.2025

  • 31 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Така работи хибридната война. Така хибридно малобританците нагнетиха и русофобията още 2005-та С невинни глупости, лек полека я насадиха. Който разбира поне малко от ПР му светва веднага лампата защо са подобни статии

    21:44 06.12.2025

  • 32 и за наште писаре ли говори

    3 0 Отговор
    Състоянието на медиите в Европа е трагично

    21:45 06.12.2025

  • 33 Асен

    0 0 Отговор
    Явно Кремъл им подава репликите.

    22:05 06.12.2025