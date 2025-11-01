Новини
Трите ковчега, предадени в петък на Израел от Хамас, не съдържат останките на заложници

1 Ноември, 2025 10:43

Информацията е на еврейския телевизионен оператор Кан, който се позовава на свой източник

Трите ковчега, предадени в петък на Израел от Хамас, не съдържат останките на заложници - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трите ковчега, предадени от радикалното палестинско движение Хамас в петък, не съдържат останките на израелски заложници, съобщи държавният телевизионен оператор Кан, позовавайки се на свой източник.

Според Кан, Червеният кръст е обявил вечерта на 31 октомври, че три тела са били прехвърлени в Израел. Според държавния телевизионен оператор радикалите в ивицата Газа продължават да държат останките на 11 заложници.

На 9 октомври Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха да изпълнят първата фаза от мирния план, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Прекратяването на огъня в Газа, според плана на Тръмп, влезе в сила на 10 октомври.

На 13 октомври Хамас освободи 20-те оцелели израелски заложници и предаде останките на четирима загинали пленници. Израелските власти изразиха недоволство от факта, че радикалите върнаха само четири от 28-те тела. В следващите дни Хамас предаде телата на още няколко души на еврейската държава.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И какво

    6 0 Отговор
    има в тях ?

    Коментиран от #3

    10:57 01.11.2025

  • 2 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Не били от богоизбраното племе ,мириса на евреи липсвал

    11:09 01.11.2025

  • 3 Давид

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "И какво":

    Искаш ли да ги огледаш отвътре?

    Коментиран от #4

    11:10 01.11.2025

  • 4 Ти пък какво

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Давид":

    Искаш ли да легнеш вътре? Отивай да работиш бе гой.

    11:57 01.11.2025