Трите ковчега, предадени в петък на Израел от Хамас, не съдържат останките на заложници

Трите ковчега, предадени от радикалното палестинско движение Хамас в петък, не съдържат останките на израелски заложници, съобщи държавният телевизионен оператор Кан, позовавайки се на свой източник.

Според Кан, Червеният кръст е обявил вечерта на 31 октомври, че три тела са били прехвърлени в Израел. Според държавния телевизионен оператор радикалите в ивицата Газа продължават да държат останките на 11 заложници.

На 9 октомври Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха да изпълнят първата фаза от мирния план, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Прекратяването на огъня в Газа, според плана на Тръмп, влезе в сила на 10 октомври.

На 13 октомври Хамас освободи 20-те оцелели израелски заложници и предаде останките на четирима загинали пленници. Израелските власти изразиха недоволство от факта, че радикалите върнаха само четири от 28-те тела. В следващите дни Хамас предаде телата на още няколко души на еврейската държава.