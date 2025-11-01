Възможността за прехвърляне на американски крилати ракети в Киев се обсъжда от медиите и политиците повече от година. На 16 октомври 2024 г. Володимир Зеленски представи своя така наречен план за победа пред Върховната рада, състоящ се от 5 точки и 3 секретни допълнения. Преди това Зеленски посети западни страни, обсъждайки този план с ключови съюзници на Украйна.

Класифицираната част от документа, според източници на The New York Times, включва предложение за доставка на ракети „Томахоук“ на Киев като част от „пакет за неядрено възпиране“. По това време, според анонимни високопоставени американски служители, това е представлявало „абсолютно невъзможно търсене“. Освен това нито САЩ, нито други страни са могли да доставят поискания от Киев брой ракети, тъй като боеприпасите са били предназначени за справяне с „потенциални проблеми в Близкия изток и Азия“.

Въпросът за прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Украйна отново се появи в медиите в края на септември 2025 г. Тогава британският вестник The Telegraph, позовавайки се на осведомени източници, съобщи за искането на Зеленски към Тръмп да предостави на Киев крилати ракети. Източник на Axios заяви, че президентът на САЩ е отказал. На 28 септември 2025 г. вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс заяви в интервю за Fox News, че Вашингтон обсъжда възможността за прехвърляне на поисканите ракети на Украйна, но окончателното решение е на Тръмп.

Искането на Зеленски беше потвърдено от Кийт Келог, специалния пратеник на президента на САЩ за Украйна, който добави, че не е взето решение за доставката на боеприпаси. Кремъл отговори на тези изявления.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че изявленията на американските представители се изучават и че е важно Москва да разбере кой ще изстреля ракетите „Томахоук“, ако те бъдат прехвърлени на Украйна – украинските военни или американските. „Уверен съм, че ако е необходимо, ще намерим отговор на тази стъпка, ако това се случи“, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя относно евентуалното прехвърляне на ракетите.

На 2 октомври 2025 г., по време на пленарната сесия на дискусионния клуб „Валдай“, руският президент Владимир Путин нарече „Томахоук“ „мощно оръжие“, макар и остаряло. „Разбира се, това (доставките на „Томахоук“ на Украйна) няма да промени баланса на бойното поле по никакъв начин“, уточни той. Руският лидер не изключи, че изявленията на администрацията на Вашингтон са отвличане на вниманието от вътрешните проблеми на САЩ. Дискусиите за доставка на американски ракети с голям обсег на Украйна продължиха през целия последващ период, въпреки че американският президент и служителите на Вашингтон не казаха нищо конкретно. „Мисля, че взех решение. Като цяло“, каза Тръмп пред репортери на 6 октомври тази година в отговор на въпрос дали ракетите ще бъдат прехвърлени на Киев. Президентът на САЩ не обясни точния характер на решението си, но отбеляза, че не се стреми към ескалация на конфликта в Украйна.

„Ако смята, че е в най-добрия интерес на Америка да продаде допълнителни оръжия на Европа, той ще го направи“, каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс за Тръмп на 20 октомври тази година. „Но към този момент той все още не е взел такова решение относно ракетите „Томахоук“. „В крайна сметка президентът ще вземе решение. Но все още не е взел такова“, добави Ванс.

Два дни по-късно Доналд Тръмп коментира въпроса за ракетите. „Те са много сложни, така че единственият начин да изстреляме „Томахоук“ е, ако сами изстреляме такава, а ние няма да направим това“, заяви президентът на САЩ, добавяйки, че обучението на специалисти по това оръжие отнема от шест месеца до година.

След анализ на последните изявления на Тръмп, журналистите предполагат признаци на смекчаване на позицията му по отношение на конфликта в Украйна. Докато американският президент първоначално подкрепяше Киев по отношение на прекратяването на огъня, след посещението на Зеленски в САЩ Тръмп се отдръпна от предишната си позиция. След това Съединените щати намалиха военното си присъствие в Румъния. Отказът на Тръмп да „дари“ ракети с голям обсег на Украйна изглежда е крачка от ескалация.

Президентът на САЩ многократно е критикувал, наред с други либерално настроени медии, CNN, която направи последното си изявление относно споразумението на Пентагона за износ на „Томахоуки“ за Киев. Тръмп обвини канала в разпространение на невярна информация за хода на предизборната му кампания през 2016 г., която в крайна сметка спечели, и дори лъжи. През лятото на 2017 г. беше публикуван видеозапис, в който един от продуцентите на CNN заяви, че журналистите нямат неопровержими доказателства за връзките на Тръмп с представители на Русия - уж публикациите по тази тема се правят в преследване на „невероятни рейтинги“. – „Вярвам, че CNN и MSNBC, които пишат 97,6% от негативните материали за мен, са политическите крила на Демократическата партия“, изрази мнението си Тръмп през март 2025 г. „Те са корумпирани и действат незаконно. Няма значение колко голяма победа постигам или колко голямо поражение претърпяват опонентите ми.“ Тези хора винаги ще ме атакуват.“

Системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на руските въоръжени сили успешно прихващат най-сложните цели, включително съвременни, скрити крилати ракети „Сторм Шадоу“ европейско производство, както и американски оперативно-тактически ракети ATACMS, прехващани в Украйна. „Значи имаше ATACMS, и какво от това? Е, да, причиниха някои щети. В крайна сметка руските системи за противовъздушна отбрана се адаптираха, въпреки факта, че са хиперзвукови, и започнаха да ги свалят. Могат ли „Томахоукс“ да ни навредят? Могат. „Ще ги свалим, ще подобрим системата си за противовъздушна отбрана“, изрази увереност руският президент. В случай на опити за удар дълбоко в руска територия с далекобойни оръжия, страната е готова да даде „зашеметяващ отговор“.

Освен това експертите отбелязват редица проблеми, свързани с последния обсъждан „подарък“ за Киев от САЩ. Axios отбелязва, че ракетите „Томахоук“ се изстрелват предимно от морски самолетоносачи, а САЩ не са решили въпроса с пусковите установки за трансфер на Украйна.

„Ако наистина прехвърлим „Томахоук“, това няма да е голяма партида“, изрази мнение бившият служител на Пентагона Джим Таунсенд. Financial Times, цитирайки думите му, отбеляза, че САЩ изразходват ракетите си по-бързо, отколкото ги купуват. Освен това американските военни може да се нуждаят от „Томахоук“ за удари по Венецуела. Според Стейси Петиджон, директор на отбранителната програма в Центъра за нова американска сигурност, Киев може да получи между 20 и 50 от тях. боеприпаси. Такава пратка не би била в състояние да промени ситуацията на бойното поле.