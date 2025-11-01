Новини
Тревожна вълна от изявления: Мнението на политици и журналисти за ракетите „Томахоук“ за Украйна
  Тема: Украйна

Тревожна вълна от изявления: Мнението на политици и журналисти за ракетите „Томахоук“ за Украйна

1 Ноември, 2025 17:21 2 428 81

  • томахоук-
  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Путин: Доставките на „Томахоук“ на Украйна няма да променят баланса на бойното поле по никакъв начин

Тревожна вълна от изявления: Мнението на политици и журналисти за ракетите „Томахоук“ за Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Възможността за прехвърляне на американски крилати ракети в Киев се обсъжда от медиите и политиците повече от година. На 16 октомври 2024 г. Володимир Зеленски представи своя така наречен план за победа пред Върховната рада, състоящ се от 5 точки и 3 секретни допълнения. Преди това Зеленски посети западни страни, обсъждайки този план с ключови съюзници на Украйна.

Класифицираната част от документа, според източници на The New York Times, включва предложение за доставка на ракети „Томахоук“ на Киев като част от „пакет за неядрено възпиране“. По това време, според анонимни високопоставени американски служители, това е представлявало „абсолютно невъзможно търсене“. Освен това нито САЩ, нито други страни са могли да доставят поискания от Киев брой ракети, тъй като боеприпасите са били предназначени за справяне с „потенциални проблеми в Близкия изток и Азия“.

Въпросът за прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Украйна отново се появи в медиите в края на септември 2025 г. Тогава британският вестник The Telegraph, позовавайки се на осведомени източници, съобщи за искането на Зеленски към Тръмп да предостави на Киев крилати ракети. Източник на Axios заяви, че президентът на САЩ е отказал. На 28 септември 2025 г. вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс заяви в интервю за Fox News, че Вашингтон обсъжда възможността за прехвърляне на поисканите ракети на Украйна, но окончателното решение е на Тръмп.

Искането на Зеленски беше потвърдено от Кийт Келог, специалния пратеник на президента на САЩ за Украйна, който добави, че не е взето решение за доставката на боеприпаси. Кремъл отговори на тези изявления.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че изявленията на американските представители се изучават и че е важно Москва да разбере кой ще изстреля ракетите „Томахоук“, ако те бъдат прехвърлени на Украйна – украинските военни или американските. „Уверен съм, че ако е необходимо, ще намерим отговор на тази стъпка, ако това се случи“, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя относно евентуалното прехвърляне на ракетите.

На 2 октомври 2025 г., по време на пленарната сесия на дискусионния клуб „Валдай“, руският президент Владимир Путин нарече „Томахоук“ „мощно оръжие“, макар и остаряло. „Разбира се, това (доставките на „Томахоук“ на Украйна) няма да промени баланса на бойното поле по никакъв начин“, уточни той. Руският лидер не изключи, че изявленията на администрацията на Вашингтон са отвличане на вниманието от вътрешните проблеми на САЩ. Дискусиите за доставка на американски ракети с голям обсег на Украйна продължиха през целия последващ период, въпреки че американският президент и служителите на Вашингтон не казаха нищо конкретно. „Мисля, че взех решение. Като цяло“, каза Тръмп пред репортери на 6 октомври тази година в отговор на въпрос дали ракетите ще бъдат прехвърлени на Киев. Президентът на САЩ не обясни точния характер на решението си, но отбеляза, че не се стреми към ескалация на конфликта в Украйна.

„Ако смята, че е в най-добрия интерес на Америка да продаде допълнителни оръжия на Европа, той ще го направи“, каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс за Тръмп на 20 октомври тази година. „Но към този момент той все още не е взел такова решение относно ракетите „Томахоук“. „В крайна сметка президентът ще вземе решение. Но все още не е взел такова“, добави Ванс.

Два дни по-късно Доналд Тръмп коментира въпроса за ракетите. „Те са много сложни, така че единственият начин да изстреляме „Томахоук“ е, ако сами изстреляме такава, а ние няма да направим това“, заяви президентът на САЩ, добавяйки, че обучението на специалисти по това оръжие отнема от шест месеца до година.

След анализ на последните изявления на Тръмп, журналистите предполагат признаци на смекчаване на позицията му по отношение на конфликта в Украйна. Докато американският президент първоначално подкрепяше Киев по отношение на прекратяването на огъня, след посещението на Зеленски в САЩ Тръмп се отдръпна от предишната си позиция. След това Съединените щати намалиха военното си присъствие в Румъния. Отказът на Тръмп да „дари“ ракети с голям обсег на Украйна изглежда е крачка от ескалация.

Президентът на САЩ многократно е критикувал, наред с други либерално настроени медии, CNN, която направи последното си изявление относно споразумението на Пентагона за износ на „Томахоуки“ за Киев. Тръмп обвини канала в разпространение на невярна информация за хода на предизборната му кампания през 2016 г., която в крайна сметка спечели, и дори лъжи. През лятото на 2017 г. беше публикуван видеозапис, в който един от продуцентите на CNN заяви, че журналистите нямат неопровержими доказателства за връзките на Тръмп с представители на Русия - уж публикациите по тази тема се правят в преследване на „невероятни рейтинги“. – „Вярвам, че CNN и MSNBC, които пишат 97,6% от негативните материали за мен, са политическите крила на Демократическата партия“, изрази мнението си Тръмп през март 2025 г. „Те са корумпирани и действат незаконно. Няма значение колко голяма победа постигам или колко голямо поражение претърпяват опонентите ми.“ Тези хора винаги ще ме атакуват.“

Системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на руските въоръжени сили успешно прихващат най-сложните цели, включително съвременни, скрити крилати ракети „Сторм Шадоу“ европейско производство, както и американски оперативно-тактически ракети ATACMS, прехващани в Украйна. „Значи имаше ATACMS, и какво от това? Е, да, причиниха някои щети. В крайна сметка руските системи за противовъздушна отбрана се адаптираха, въпреки факта, че са хиперзвукови, и започнаха да ги свалят. Могат ли „Томахоукс“ да ни навредят? Могат. „Ще ги свалим, ще подобрим системата си за противовъздушна отбрана“, изрази увереност руският президент. В случай на опити за удар дълбоко в руска територия с далекобойни оръжия, страната е готова да даде „зашеметяващ отговор“.

Освен това експертите отбелязват редица проблеми, свързани с последния обсъждан „подарък“ за Киев от САЩ. Axios отбелязва, че ракетите „Томахоук“ се изстрелват предимно от морски самолетоносачи, а САЩ не са решили въпроса с пусковите установки за трансфер на Украйна.

„Ако наистина прехвърлим „Томахоук“, това няма да е голяма партида“, изрази мнение бившият служител на Пентагона Джим Таунсенд. Financial Times, цитирайки думите му, отбеляза, че САЩ изразходват ракетите си по-бързо, отколкото ги купуват. Освен това американските военни може да се нуждаят от „Томахоук“ за удари по Венецуела. Според Стейси Петиджон, директор на отбранителната програма в Центъра за нова американска сигурност, Киев може да получи между 20 и 50 от тях. боеприпаси. Такава пратка не би била в състояние да промени ситуацията на бойното поле.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    16 33 Отговор
    Розовото фламинго е украинският Томахоук. Много обича руските рафинерии.

    Коментиран от #11, #22, #52, #71

    17:27 01.11.2025

  • 2 Пич

    52 11 Отговор
    Нека си чешат езиците !!! Русия ги чеше на бойното поле!!!

    17:29 01.11.2025

  • 3 между другото

    50 6 Отговор
    С тия ракети Щатите си вкарват автогол , но ще го отнесе наш зеля , както винаги .

    17:30 01.11.2025

  • 4 Един

    48 7 Отговор
    А Покровск падна и Зеленото наци вече освен с откровен тероризъм с друго не може да се задържи на власт... Единственият въпрос е до кога европейските фашаги ще поддържат нацистите в Украйна!

    Коментиран от #8

    17:30 01.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кви изявления бре?

    39 6 Отговор
    Ракетите Томахоук няма да променят баланса на бойното поле по никакъв начин. НО не разбрах коя е "Тревожната вълна от изявления" ? Руснаците са уморени от това и са изумени от безкрайното търпение и добротата на Путин. Все повече обикновени хора и елити искат конфликтът да приключи с простото унищожаване на Украйна. Конвенционалните оръжия са достатъчни. Ядрените оръжия са ненужни....

    17:32 01.11.2025

  • 7 Браво на Зеленски

    9 40 Отговор
    Ша трепе още нещастни раши 💯👈 Трепе рашисти,не трепе Европейци ,Американци или Българи✌️👍

    Коментиран от #39

    17:33 01.11.2025

  • 8 Пропагандата

    12 11 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!😆

    Коментиран от #13, #20, #47

    17:34 01.11.2025

  • 9 Това е покъртително !

    33 1 Отговор
    ( Освен това американските военни може да се нуждаят от „Томахоук“ за удари по Венецуела. ) Колко деформирани може да са морала и мисленето на някой ...........

    17:34 01.11.2025

  • 10 Републиканец

    25 4 Отговор
    Украйна няма шанс, но Зельонски може да се спаси. По ръст и комплекция той е много подходящ за смяна на пола. Още повече шуро-мурото с Ермак. Ще му направят пластична операция на члена и ще стане вагина. След хормонотерапия брадата му ще изчезне завинаги. Ще се омъжи за Ермак и ще си живеят щастливо.

    17:35 01.11.2025

  • 11 Тъй, тъй

    23 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А ония обградените в Покровск какво ще ги правиме?
    Ааа, ще ги евакуираме всичките с двата хеликоптера Black Hawk.

    Коментиран от #21

    17:37 01.11.2025

  • 12 Логиката е проста

    26 6 Отговор
    конфликтът в Украйна се е разпрострял далеч отвъд „червените линии“ на Путин и сега включва атаки с дронове дълбоко в Русия. Тези атаки причиняват прекъсвания на GPS, закъснения на полети, частични прекъсвания на интернет, забавяния в обработката на плащанията и, най-важното, смъртта на руски цивилни.С още доставки за Киев, в частност ракетите „Томахоук“ добряка Путин просто ще бъде принуден и по конституцията на Русия включително да унищожи Украйна....цялата !

    Коментиран от #28

    17:39 01.11.2025

  • 13 Затова

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пропагандата":

    те е уцелила.

    Коментиран от #26

    17:39 01.11.2025

  • 14 бедния хвуйчо

    5 9 Отговор
    защо намаляха подаръците ни за бункера
    и секна кранчето от сащ

    17:39 01.11.2025

  • 15 СиЕнЕн лъжеэкакто винаги

    19 3 Отговор
    Неназован източници от Пентагона казали тона....
    Това и никаква информация.
    Официално Пентагон,т не е казал нищо.
    Но какво искате от глобалната сороска медия?
    Смешно е че има толкова тъп народ да вярва

    17:39 01.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Търновец

    14 3 Отговор
    Може би има задкулисна сделка - Вова преди години не възрази за Източен Йерусалем и сега не възразява за газа а насреща Бай Дончо отстъпва части от Украйна. Може би Вова иска повече. А ракетите Томахоук вече не са такава заплаха

    17:41 01.11.2025

  • 19 кой разбрал, разбрал...

    7 18 Отговор
    Самите ракети Томахоук не са толкова съществени, колкото разрешението за удари дълбоко в територията на Русия, което задължително ще бъде дадено. Иначе изобщо е безпредметно и неопавдано да ги доставят за ползване по близки цели, защото има достатъчно много по евтини за тази цел. Веднъж получи ли се обаче такова разрешение веднага ще се появят и други доставчици на подобни оръжия, а Путин точно там го стяга чепика. Така гордостта на Путин, емблематичния Кримски мост моментално е обречен. А падне ли моста, пада и Путин.

    Коментиран от #27, #44

    17:43 01.11.2025

  • 20 Един

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пропагандата":

    Да! Светлата вяра как Окраина печели е точно за такива като тебе.
    И как европа стои зад Окраина - стои ама с изваден зад наведена Окраина ;)

    17:44 01.11.2025

  • 21 си дзън

    5 12 Отговор

    До коментар #11 от "Тъй, тъй":

    Обградените зануляват руснаци под надзора на убития Буданов.

    Коментиран от #49

    17:45 01.11.2025

  • 22 Мишел

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Фламинго има платонична любов към руски цели. Нито една изстреляна досега Фламинго не е стигнала до целта си.

    17:45 01.11.2025

  • 23 Не само че

    9 5 Отговор
    В крайна сметка руските системи за противовъздушна отбрана се адаптираха, но и пълно превъзходство вече руснаците имат както във високото небе така и във ниското. Нещо което кардинално промени ситуацията и ясно се вижда от успехите на руската армия. Погледнато реално украинците вече нямат никакъв шанс за каквото и да е противодействие. Освен естествено с някой малоумен терористичен акт. От 3 ноември Кримският мост ще бъде затворен за електрически и хибридни превозни средства. Тези превозни средства ще бъдат спирани и обръщани на магистралата, когато се приближават до моста. Забраната е обявена както от страна на Кубан, така и от страна на Керч. Собствениците на такива електрически автомобили ще трябва да използват алтернативен сухопътен маршрут. Това е новата федерална магистрала Р-280 „Новорусия“, която минава от Ростов на Дон през Таганрог, Мариупол, Мелитопол, Геническ и след това до Джанкой в ​​Крим.

    Коментиран от #40

    17:47 01.11.2025

  • 24 Републиканец

    10 3 Отговор
    Зельонски има врътлива женска походка. След хормонотерапия брадата му ще изчезне завинаги, гласът му ще стане като на ученичка. Той е гражданин на Израел, а там има прекрасни хирурзи за смяна на пола. Никой няма да разбере, че Володомира е била преди Володомир. Ще се омъжи за Ермак и ще заживеят заедно щастливи до дълбоки старини.

    17:48 01.11.2025

  • 25 Pyccкий Карлик

    5 11 Отговор
    Путин е абсолютно прав !!!
    Томахавките няма да върнат от Руския рай 500 000 немоглика 😁

    17:48 01.11.2025

  • 26 Логично е ненужни отпадъци

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Затова":

    да крадат и лъжат. Затова пропаднала раша, залята от глад и мизерия и бита кат маче у дирек , ги ползва за парцали.

    17:49 01.11.2025

  • 27 Един

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "кой разбрал, разбрал...":

    За моста няма нужда от Томахоук - толкова е близо, че ако им стискаше на Укронацитата да са го сринали, но знаят, че това ще отприщи портите на ада за тях.
    На 2500 км няма кой знае какви важни цели за поразяване, а те се хвалят, че имат обсег от 1200, което е повече от достатъчно. Томахавките са медийна дъвка, да се запълва ефира и да се намират оправдания!

    Коментиран от #80

    17:49 01.11.2025

  • 28 13675

    2 12 Отговор

    До коментар #12 от "Логиката е проста":

    И, колко години му трябват. За, три дни руската, армия ЩЕ ШЕ да марширува във Киев ама вече 4 та, година няма марш, та да я превзема това вече е смешно, много смешно

    17:50 01.11.2025

  • 29 Републиканец

    8 1 Отговор
    Зад Зельонски е Макрон, защото той има привлекателна женска походка. Когато бабата, която е дядо, се спомине, могат да се вземат.

    17:52 01.11.2025

  • 30 Дик диверсанта

    3 10 Отговор
    Истината е една, втората уж по сила в света армия вече 45 месец цикли в Украйна и не може по никакъв начин да сваля Томахоук, затова се опитват с пропагандни методи да спрат доставката.

    17:52 01.11.2025

  • 31 Републиканец

    4 10 Отговор
    А наш пyтя искал да живее до 150 години😆 ще му трансплантирали млади органи от дечица и ще се чувствал младенец! С вибратора ще боравел като пияната тояга 😂🤣😅😆

    17:52 01.11.2025

  • 32 Републиканец

    3 10 Отговор
    Ке падне пак яко загрузка с 200 на блатна вата, копейките за то са изкарани от заран да реват на умрело по бунищата.

    Коментиран от #36

    17:52 01.11.2025

  • 33 ?????

    9 1 Отговор
    Да ги дават тия Томахавки вече на Зеленски та да им падне пелената от очите на руснаците и да разберат че само военна победа им гарантира мир за следващите 40-50 години, а не разни задкулисни договорености.

    17:54 01.11.2025

  • 34 Последния Софиянец

    2 8 Отговор
    А бенцин ще пускат ли в блатата, казаха ли от бункера!

    17:54 01.11.2025

  • 35 Да развява Зеленски белият байряк

    8 1 Отговор
    Ситуацията е неспасяема. Поне животи да спаси

    Коментиран от #38

    17:54 01.11.2025

  • 36 Когато е имало

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Републиканец":

    сребърни копейки, прапрадядото ти е имал два медни турски гроша.

    17:55 01.11.2025

  • 37 Пич

    2 12 Отговор
    Няма по пошло и глуповато от копейката!

    17:56 01.11.2025

  • 38 И смяна на пола!

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "Да развява Зеленски белият байряк":

    Зельонски ще се спаси, като Ружа Игнатова, и ще се омъжи за Ермак!

    17:58 01.11.2025

  • 39 Един

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Браво на Зеленски":

    На 100% си прав.

    17:58 01.11.2025

  • 40 За година и 1 месец

    13 2 Отговор

    До коментар #23 от "Не само че":

    Беше направена новата федерална магистрала Р-280 „Новорусия“, която минава от Ростов на Дон през Таганрог, Мариупол, Мелитопол, Геническ и след това до Джанкой в ​​Крим..... и то докато водят война хората. И 3200 км. нови далекопроводи.... Това е истината велики еврозонци....

    Коментиран от #53

    17:58 01.11.2025

  • 41 Ъъъъъъъъъ

    13 1 Отговор
    Абе какви ракети ви гонят, че не е сещам? Украйна приключи! Скоро търсачките ще връщат: Грешка 404. Държавата не е намерена!

    Ще им дадели "томахавки" и всичко щяло да се промени. Тц, тц, тц...

    17:59 01.11.2025

  • 42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 8 Отговор
    Салярката е с купони в блатата, а ток няма вече и в калния бункер, что случилас‼️
    А тепърва рижия миротворец ги почва томафките‼️

    Коментиран от #48, #76

    18:00 01.11.2025

  • 43 Фойерверките са красиви и запомнящи

    2 7 Отговор
    ГУР на ген. Буданов вдигна във въздуха нефтопровод в Московска област

    Коментиран от #59

    18:00 01.11.2025

  • 44 Кой

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "кой разбрал, разбрал...":

    Те авал,авал! Вече се омъжи и не си лек мъж!

    18:00 01.11.2025

  • 45 Кашпировски:

    10 2 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин.... Но вече не трябва да е добряк. Украинците не го заслужават.

    Коментиран от #75

    18:01 01.11.2025

  • 46 Ъъъъъъъъъ

    4 7 Отговор
    Но трябва да призная, че 4та година се повторя за 404, а бункерното се крие по мазетата от 2022, крематорките в блатата пушат 25/7, всичко е по план!

    18:01 01.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Кашпировски:

    2 6 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Като висне Путин от башнята ще пуснат бензина, малко му остава, оказя се много добър!

    18:03 01.11.2025

  • 49 Си дрън дрън

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    Густо Майна
    дрън дрън дрън та пляссссс

    важното Е парлама да има и кречеталата да се въртят, не че "нашият отбор", усръинския де, ще спечели.....

    18:04 01.11.2025

  • 50 Томахавки през крив макарон!

    7 10 Отговор
    Ревът на русофобите да започне сега! Какъв рев какъв кеф!

    Коментиран от #64

    18:05 01.11.2025

  • 51 Преди минути ГЩ на ВСУ с изявление

    9 9 Отговор
    Продължаваме прочистването: Сирски за десанта на украинското разузнаване в Покровск

    "Врагът в Покровск плаща най-високата цена за опита си да изпълни задачата на кремълския диктатор да окупира украинския Донбас", посочва Сирски.
    И публикува кадри от ликвидирането на стотици нашественици, убити мъчително от Украински военни. "Вече не вземаме пленници",добави Сирски.

    Коментиран от #57, #60, #61

    18:05 01.11.2025

  • 52 си пън

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ама мигрира и го няма

    18:05 01.11.2025

  • 53 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "За година и 1 месец":

    То няма магистрала от бункеро до ленинград, копейка празна и бавноразвита!

    Коментиран от #56

    18:05 01.11.2025

  • 54 Републиканец

    2 0 Отговор
    Зельонски е публична личност:

    Ukraine President (Zelensky) plays the piano

    18:06 01.11.2025

  • 55 бункерния молец

    2 5 Отговор
    шо пълни чемодана

    18:06 01.11.2025

  • 56 Кой ти каза?

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Центак скъсаняк, не мърси името на великия Тодор Живков!

    Коментиран от #58

    18:08 01.11.2025

  • 57 Удри Зеленски удри Володимир

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "Преди минути ГЩ на ВСУ с изявление":

    Да се пукат душите бедни и черни копейкаджийски хихихи😂🤣😅😆

    Коментиран от #67

    18:10 01.11.2025

  • 58 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Кой ти каза?":

    С какво е велик правешкия прашляк, обясни ни копейка беззъба!

    Коментиран от #62

    18:10 01.11.2025

  • 59 Браво

    1 5 Отговор

    До коментар #43 от "Фойерверките са красиви и запомнящи":

    Хубава гледка 👋

    18:10 01.11.2025

  • 60 миСирски

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Преди минути ГЩ на ВСУ с изявление":

    Майка му почина в Русия, а той не отиде на погребението и. Целият му род се е отрекъл от него. Еничарин родоубиец.

    18:11 01.11.2025

  • 61 Факт

    2 7 Отговор

    До коментар #51 от "Преди минути ГЩ на ВСУ с изявление":

    След сталин, жужак пyтя е убил най много руснаци...танцувам 🕺🕺🕺

    18:12 01.11.2025

  • 62 Направи панелки

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Последния Софиянец":

    за центаците, да живеят с майките си в тях.

    18:12 01.11.2025

  • 63 ЦИРК

    7 0 Отговор
    Добра статия. Добре структурирана и събрана изчепателно информация (с малки изключения заради бързане и разсейване на автора при редакцията сигурно).

    Като цяло тази врява с томахоук я подклаждат журналистите, и освен за реклама на някакви стари оръжия друго не постига. Тръмп няма да предаде такива оръжия на Украйна нито ще разреши на ЕС да ги купи и да ги реекспортира. Просто защото освен ненужна ескалация друго няма да се постигне, нито Украйна ще спечели с тях войната нито ще предизвика някакви сътресения в РФ. Докато от друга страна томахоук могат да са носител на ЯО, освен това със сигурност трябва американски военен персонал който да ги изстрелва. Та за какво му е на Тръмп нещо което само може да предизвика трета световна война с прякото участие на САЩ, като единственния позитив за САЩ би бил някакъв мижав финансов приход. Рискът е прекално голям, само в главата на някой изкукал ЕС чиновник може да изглежда като голям преломен момент за Украйна във военен план.

    А че медиите в САЩ отдавна са разделени на демократски и републикански това не е тайна. Крайно време е обаче да започнат съдебни дела срещу медии. То бива бива да се търсят евтини сензации и писане на всякакви глупости, но трябва да се носи и отговорност. А в днешния свят медиите имат отговорности пред обществата не само пред акционерите си. Ако имаш доказателства ок, пиши, но да си съчиняваш лъжи и пропаганда и да я разпространяваш по медиите със световно покритие е опасно. Това може да

    18:12 01.11.2025

  • 64 Oня с коня

    5 6 Отговор

    До коментар #50 от "Томахавки през крив макарон!":

    Тая Реплика за кривия Макарон явно ви е любима и масово наставлявахте как ще гледаме Шенген през него.Всъщност и Еврото се кълнете че щели сме да го гледаме през същия Макарон...Еееей Дебили,кога ще осъзнаете че а с. Нищо не зависи от вас?!

    Коментиран от #74

    18:14 01.11.2025

  • 65 Гай Турий

    6 2 Отговор
    Пентагонът е казал, но Белият дом не е казал. За сега се шуми много за възможността едни стари ракети да полетят из руското небе. Те са познати на руснаците и досега в Сирия са показали, как могат да ги унищожават. Руските калибри са много по-модерни. Укравермахтът трябва да се учи поне половин година, как да рабоит с тях, а американците да им вършат цялата логистика и команди. Възниква съмнението, как Кремъл ще отговори на това предизвикателство, с орешници по кирливия зелен потник и другите бункери, по някои военни в близост да украграниците, или ще подари на хусите една подводница и съответните ракети, с които да стрелят от евроатлантика по фашистгтон.

    Коментиран от #69

    18:14 01.11.2025

  • 66 Бай Някой

    4 5 Отговор
    Ако с ракетите Tomahawk унищожаваш щабове на команден състав ,складове и предприятия за боеприпаси и Шахеди със сигурност ще повлияеш на бойното поле по някакъв начин ..

    18:15 01.11.2025

  • 67 Преди седмица

    6 6 Отговор

    До коментар #57 от "Удри Зеленски удри Володимир":

    Беше публикувано проучване на Алфа Рисърч :
    За САЩ и Европа - 65%
    За Русия -15%
    Нямам мнение -20%
    22% от Българите живеят под линията на бедност.
    Извода - не всеки бедняк е русофил ,но всеки русофил е бедняк.

    18:16 01.11.2025

  • 68 Фейк на часа

    6 0 Отговор
    Тези "статии" за Томахавките ги пускате всяка вечер по това време и ги ползвате като групова терапия за болните русофобни дъртаци. Аз се ужасявам като виждам тези изперкали русфоби и недоумявам как такива личности имат шофьорски книжки, с които убиват нашите деца. Вие прочетохте ли дори един адекватен коментар на русофоб под тази статия?

    18:19 01.11.2025

  • 69 Кремъл ще отговори

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Гай Турий":

    Тъй като няма да бъде известно, дали ракетата не е с ядрен заряд, отговорът ще бъде ядрен по столицата на страната, извършила пуска. После рев по медиите, но ще бъде много късно.

    18:21 01.11.2025

  • 70 Не е новина...

    2 4 Отговор
    Рашистите и русофилите са cкoтовe мaлoyмници по рождение .

    Коментиран от #78

    18:21 01.11.2025

  • 71 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Предполагам че розовото фламинго ще заобича и руската рафинерия край Бургас,наслука.

    18:21 01.11.2025

  • 72 Жалки

    2 1 Отговор
    украински бушони ...

    18:22 01.11.2025

  • 73 Бавно трепане

    0 1 Отговор
    на украинските циганя, да се мъчат и гърчат поне още 10 години!

    18:26 01.11.2025

  • 74 Баба Яга

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Oня с коня":

    От нас не зависи, а от продалите се тулупи заради собственото си спасение и размагнатване, които жертват цяла страна заради това. После от козяк и лондонското козяче ще определят кое как, това ни е известно. Освен че за 30 години България беше осоросоидена навсякъде, нацвъкаха се десетки хиляди соросови червяци и предатели и така може да се повтори твоето, от нас нищо не зависи... Но на всяка история й идва Видьов ден и на твоята ще дойде с кръв, ботуши и ушанки.

    18:27 01.11.2025

  • 75 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Кашпировски:":

    До 5 ком - другар явно не си гледал филми за Мариопол Бахмут и Часов яр - и много други - всички сгради сринати до основите

    18:27 01.11.2025

  • 76 си пън

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    хи хи асащисаните и пари за купони нямат,42млн са без купони и нема кво да ядат

    18:28 01.11.2025

  • 77 тука има - тука нема...

    1 1 Отговор
    Нито една копейка досега не е успяла да ми даде смислен отговор на въпроса какво лошо са ни причинили украинци през цялата ни история и на какво се дължи причината за тази шизофренична злоба спрямо Украйна. Единствено папагалстват опорките на Путин и Кремъл, но без да са обосновани с факти доказателства. В крайна сметка само за век и полвина имаме много повече щети нанесени от Русия, отколото от Украйна.

    Коментиран от #79

    18:32 01.11.2025

  • 78 село мое ,

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Не е новина...":

    Наблягай на вечерята , остави писането на другите !

    18:35 01.11.2025

  • 79 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "тука има - тука нема...":

    Не ,,полвина ,, , а полОвина се пише , драги ми , щрауус неземен ! И той тръгнал да коментира ....

    Коментиран от #81

    18:36 01.11.2025

  • 80 да, ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Един":

    Нямат оръжие което да има такава мощност, за да разбие основите му. Едно от оръжията способни на това е германската крилата ракета Таурус, за която все още има колебания и няма единно мнение да бъде дадена на Украйна. Може да има и други, но досега не са доставяли такива на Украйна.

    18:38 01.11.2025

  • 81 Айде бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "ха-ха":

    Ало "редактора", не ме касае лично, но Оловина става ли? Ти заяждаш ли се или да? Сигурно на теб никога не ти се случва някоя буква от клавиатурата да не бъде отпечатана или да бъде погрешно натиснат клавиш.

    18:44 01.11.2025

