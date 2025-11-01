Германия обяви облекчаване на ограниченията за пътуване до Израел

Германският външен министър Йохан Вадефул изрази надежда за по-нататъшно прилагане на мирния план за Близкия изток и обяви облекчаване на ограниченията за пътуване до Израел от Германия.

Германският външен министър отбеляза, че първото условие за трайна сигурност и стабилност в ивицата Газа е осигуряването на прекратяване на огъня между Израел и палестинското движение Хамас. „Като цяло имам впечатлението, че и двете страни са твърдо решени да превърнат това прекратяване на огъня в дългосрочен процес и в крайна сметка да постигнат мир“, каза Вадефул след среща с израелския си колега Гидеон Саар в Тел Авив. Думите му са цитирани от информационната агенция ДПА.

„По-лесно е да се каже, че Хамас трябва да бъде разоръжен, отколкото реално да го направим“, подчерта той, отбелязвайки, че „има обща воля за това“. Германският външен министър изрази увереност в продължаването на мирния процес. „Също така вярвам, че можем да преразгледаме препоръките за пътуване до Израел“, заяви министърът.

Чрез облекчаване на ограниченията за пътуване, Вадефул възнамерява да насърчи по-голям обмен между Израел и Германия. Това, каза той, е особено важно за по-младото поколение. Германският външен министър изрази загриженост, че студентите и учениците в момента се сблъскват със значителни пречки при пътуване до Израел.

На 29 септември Белият дом представи плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в ивицата Газа. Документът се състои от 20 точки и предвижда, наред с други неща, въвеждането на временно външно управление в палестинския анклав и разполагането на международни стабилизационни сили там. На 9 октомври Тръмп обяви, че представители на Израел и Хамас са постигнали споразумения по първата фаза на мирния план след преговори в Египет. Прекратяването на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври.