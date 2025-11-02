Новини
Свят »
Германия »
Сигнал за стрелба евакуира мол във Франкфурт

Сигнал за стрелба евакуира мол във Франкфурт

2 Ноември, 2025 02:34 485 2

  • германия-
  • полиция-
  • сигнали-
  • меч-
  • стрелба-
  • евакуация-
  • мол-
  • франкфурт

Жена с меч предизвика паника в Южна Германия

Сигнал за стрелба евакуира мол във Франкфурт - 1
Снимка: Shutterstock
Фокус Фокус

В събота търговският център Nordwestzentrum във Франкфурт, бе евакуиран след сигнал за стрелба, предаде Bild, цитиран от ФОКУС.

Хората са били евакуирани от сградата, след като някои посетители са съобщили, че са чули изстрели.

На място е изпратен голям полицейски контингент, а в социалните мрежи бяха разпространени кадри, които показват бягащи от района изплашени хора.

Според съобщенията на медиите за инцидента е задържан един човек.

Полицията от своя страна съобщи за сигнал за силни шумове, наподобяващи изстрели, чиято причина в момента се разследва. Според властите обаче, човекът задържан от полицията, не е свързан със силния шум. Задържаното лице е възпрепятствало работата на служителите на реда.

По време на евакуацията купувачите са напускали мола през аварийните изходи. Някои от тях са потърсили убежище в близката пожарна и спасителна станция.

Служители на реда продължават да претърсват мола, за да установят причината за силните звуци. В операцията участват и специални части.

Наскоро в Германия полицията случайно рани войник от Бундесвера по време на тренировъчно учение.

В средата на октомври трима души бяха ранени при стрелба в Централна Германия.

В Южна Германия няколко полицейски коли се отзоваха на сигнал за жена, носеща меч, предава DPA.

Според говорител на полицията, обаждането на спешната линия е прозвучало много тревожно, така че служителите на реда веднага за приели сигнала сериозно и са започнали да издирват предполагаемо въоръжената жена в района на град Ной-Улм, Бавария.

По-късно обаче се оказало, че алармата е била фалшива. Оказало се, че минувачи са забелязали две непълнолетни момчета, едното от които е носело пластмасов меч като част от костюма си за Хелоуин.

Тъй като децата не нарушавали закона, полицията им позволила да продължат пътя си без никакви последствия.

По-рано полицията в Швеция апелира да не се използват фалшиви оръжия в костюмите за Хелоуин, за да се избегнат недоразумения.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    1 1 Отговор
    Просто искам дойчовците да се изчезнат от тая земя завинаги,ако е възможно.Също така британци и французи.Индииците ще ги пратим в космоса

    02:47 02.11.2025

  • 2 Гончар Романенко

    0 0 Отговор
    Урсулица и Мерц и още ще ги подлудят!
    ... От сянката си ще бягат и ще викат "Рус Иван иде!"

    03:29 02.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания