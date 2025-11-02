Сигнал за стрелба евакуира мол във Франкфурт

В събота търговският център Nordwestzentrum във Франкфурт, бе евакуиран след сигнал за стрелба, предаде Bild, цитиран от ФОКУС.



Хората са били евакуирани от сградата, след като някои посетители са съобщили, че са чули изстрели.



На място е изпратен голям полицейски контингент, а в социалните мрежи бяха разпространени кадри, които показват бягащи от района изплашени хора.



Според съобщенията на медиите за инцидента е задържан един човек.



Полицията от своя страна съобщи за сигнал за силни шумове, наподобяващи изстрели, чиято причина в момента се разследва. Според властите обаче, човекът задържан от полицията, не е свързан със силния шум. Задържаното лице е възпрепятствало работата на служителите на реда.



По време на евакуацията купувачите са напускали мола през аварийните изходи. Някои от тях са потърсили убежище в близката пожарна и спасителна станция.



Служители на реда продължават да претърсват мола, за да установят причината за силните звуци. В операцията участват и специални части.



Наскоро в Германия полицията случайно рани войник от Бундесвера по време на тренировъчно учение.



В средата на октомври трима души бяха ранени при стрелба в Централна Германия.

В Южна Германия няколко полицейски коли се отзоваха на сигнал за жена, носеща меч, предава DPA.



Според говорител на полицията, обаждането на спешната линия е прозвучало много тревожно, така че служителите на реда веднага за приели сигнала сериозно и са започнали да издирват предполагаемо въоръжената жена в района на град Ной-Улм, Бавария.



По-късно обаче се оказало, че алармата е била фалшива. Оказало се, че минувачи са забелязали две непълнолетни момчета, едното от които е носело пластмасов меч като част от костюма си за Хелоуин.



Тъй като децата не нарушавали закона, полицията им позволила да продължат пътя си без никакви последствия.



По-рано полицията в Швеция апелира да не се използват фалшиви оръжия в костюмите за Хелоуин, за да се избегнат недоразумения.