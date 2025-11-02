Двама души загинаха при експлозия на автомобил край хотел във Финландия

Най-малко двама души загинаха при експлозия на ван на територията на хотел в югоизточна Финландия, съобщи обществената телевизия Yle.

Според телевизионната мрежа фасадата на сградата и няколко автомобила също са повредени. Огънят се е разпространил до входния навес на хотела, но самата сграда не е пострадала.

Подробности за жертвите и евентуалното им участие в инцидента не са разкрити, съобщава Yle.

Полицията продължава разследването на причините за пожара.