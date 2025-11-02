Новини
Свят »
Северна Македония »
Македонците гласуват на втори тур за местна власт

Македонците гласуват на втори тур за местна власт

2 Ноември, 2025 09:03 539 8

  • северна македония-
  • избори-
  • местна власт-
  • втори тур

Секциите ще работят до 19.00 часа

Македонците гласуват на втори тур за местна власт - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В Северна Македония избирателите ще се върнат пред урните, за да изберат кметове на 32 общини и на столицата Скопие.

Секциите отварят в 07:00 ч. местно време и ще затворят в 19:00 ч., уточнява БНР.

Първият тур се проведе на 10 октомври. Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ спечели най-голям брой гласове за общински съветници на местните избори - малко над 300 000, но регистрира сериозен спад в подкрепата спрямо последните парламентарни избори.

Около 125 000 души подкрепиха Социалдемократическия съюз (СДСМ).


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тия ли още

    2 2 Отговор
    Вярват на некакви си избори. Балъци на кибуци. Урсулите вече са определили и без избори.

    Коментиран от #6

    09:05 02.11.2025

  • 2 Успех

    4 0 Отговор
    Цеца Величкович да даде старт на капанията с флага.

    09:07 02.11.2025

  • 3 Дедо

    8 0 Отговор
    Променете заглавието. Не македонците а северномакедомците. Македонци има основно в Гърция , а също така и в България ,като това е географско понятие.

    09:10 02.11.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    Грешно заглавие - македонци НЯМА, има северномакедонци...

    09:11 02.11.2025

  • 5 Дешан

    6 0 Отговор
    Много ми е забавно, като ги гледам как си играят на Държава хахахахахаххах

    09:12 02.11.2025

  • 6 все пак са българи

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "И тия ли още":

    нормално е да вярват на Дядо Мраз

    09:16 02.11.2025

  • 7 Перо

    1 0 Отговор
    При чугунените глави глави има само една идеология, политика и разбиране чрез зомбиране: “Едно си баба знае, едно си баба бае - ВМРО ДПМНЕ”! Трябваше Цеца Величкович да им покаже кои са!

    09:25 02.11.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    Северна македония, Буркино Фасо и Бутан са страните които страшно ни интересуват 😁

    09:26 02.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания