Македонците гласуват на втори тур за местна власт

В Северна Македония избирателите ще се върнат пред урните, за да изберат кметове на 32 общини и на столицата Скопие.
Секциите отварят в 07:00 ч. местно време и ще затворят в 19:00 ч., уточнява БНР.
Първият тур се проведе на 10 октомври. Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ спечели най-голям брой гласове за общински съветници на местните избори - малко над 300 000, но регистрира сериозен спад в подкрепата спрямо последните парламентарни избори.
Около 125 000 души подкрепиха Социалдемократическия съюз (СДСМ).
1 И тия ли още
Коментиран от #6
09:05 02.11.2025
2 Успех
09:07 02.11.2025
3 Дедо
09:10 02.11.2025
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:11 02.11.2025
5 Дешан
09:12 02.11.2025
6 все пак са българи
До коментар #1 от "И тия ли още":нормално е да вярват на Дядо Мраз
09:16 02.11.2025
7 Перо
09:25 02.11.2025
8 Pyccкий Карлик
09:26 02.11.2025