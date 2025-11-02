Македонците гласуват на втори тур за местна власт

В Северна Македония избирателите ще се върнат пред урните, за да изберат кметове на 32 общини и на столицата Скопие.

Секциите отварят в 07:00 ч. местно време и ще затворят в 19:00 ч., уточнява БНР.

Първият тур се проведе на 10 октомври. Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ спечели най-голям брой гласове за общински съветници на местните избори - малко над 300 000, но регистрира сериозен спад в подкрепата спрямо последните парламентарни избори.

Около 125 000 души подкрепиха Социалдемократическия съюз (СДСМ).