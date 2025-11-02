Новини
Свят »
Русия »
Палестинският посланик в Русия: Планът на Тръмп за Газа засега работи

Палестинският посланик в Русия: Планът на Тръмп за Газа засега работи

2 Ноември, 2025 13:23 568 1

  • абдел хафиз нофал-
  • посланик-
  • палестина-
  • русия-
  • израел-
  • мир

Посланикът подчерта важността на спазването на прекратяването на огъня

Палестинският посланик в Русия: Планът на Тръмп за Газа засега работи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в ивицата Газа работи засега, заяви палестинският посланик в Москва Абдел Хафиз Нофал.

„Засега планът на Тръмп върви добре“, отбеляза дипломатът.

Посланикът подчерта важността на спазването на прекратяването на огъня. „Има нарушения от страна на Израел, знаем това. Но най-лошото би било, ако войната започне отново. Първият етап трябва да протече нормално. Вторият етап ще бъде най-трудният. Защото ще бъдат ангажирани международни организации, а Хамас ще участва в слагането на оръжие“, добави той.

Освен това, в контекста на споразумението, дипломатът обърна внимание на важността на три принципа: „край на войната, освобождаване на заложници и напускане на Газа от израелската армия“.

На 9 октомври Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, Съединените щати и Турция, се споразумяха да приложат първата фаза от мирния план, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Прекратяването на огъня в Газа, според плана на Тръмп, влезе в сила на 10 октомври.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ангел

    0 0 Отговор
    Ще има траен мир, когато цялата ционистка сган бъде натикана по концентрационните лагери!

    13:50 02.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания