Палестинският посланик в Русия: Планът на Тръмп за Газа засега работи

Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в ивицата Газа работи засега, заяви палестинският посланик в Москва Абдел Хафиз Нофал.

„Засега планът на Тръмп върви добре“, отбеляза дипломатът.

Посланикът подчерта важността на спазването на прекратяването на огъня. „Има нарушения от страна на Израел, знаем това. Но най-лошото би било, ако войната започне отново. Първият етап трябва да протече нормално. Вторият етап ще бъде най-трудният. Защото ще бъдат ангажирани международни организации, а Хамас ще участва в слагането на оръжие“, добави той.

Освен това, в контекста на споразумението, дипломатът обърна внимание на важността на три принципа: „край на войната, освобождаване на заложници и напускане на Газа от израелската армия“.

На 9 октомври Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, Съединените щати и Турция, се споразумяха да приложат първата фаза от мирния план, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Прекратяването на огъня в Газа, според плана на Тръмп, влезе в сила на 10 октомври.