Хеликоптер и няколко патрулни коли на белгийската полиция проведоха безуспешно преследване в неделя на „големи дронове“, забелязани над авиобазата Клайне Брогел, където се съхраняват 20 американски тактически бомби. Това съобщи в X министърът на отбраната и външната търговия Тео Франкен.

„Големи дронове бяха забелязани три пъти над авиобазата Клайне Брогел през нощта, летящи по-високо от устройства, виждани преди това в Белгия“, пише той. Според министъра това не е било „просто полет близо до базата“, а „действия, ясно насочени към Клайне Брогел“.

„Използвана е система за заглушаване, но без резултат. Хеликоптер и полицейски коли са се опитали да преследват дроновете, но са ги загубили след няколко километра през нощта“, продължи Франкен.

Според министъра белгийската армия „спешно се нуждае от възможности за борба с дронове“ и досие по този въпрос е „готово да бъде представено на правителството“.

Фламандският националист Франкен е един от основните поддръжници на програмата за милитаризация на кралството с цел активно участие в ЕС и НАТО в конфронтацията с Русия. Той предлага да се отпуснат допълнителни 34 млрд. EUR за военните нужди на Белгия. Правителството се опитва напразно от четири месеца да намери допълнителни 10 млрд. EUR, за да попълни държавния бюджет за 2026 г., без да повишава данъците или да намалява социалните помощи.

Според вестник Soir, през 2024 г. в кралството са регистрирани над 31 000 полета на неидентифицирани дронове в близост до военни съоръжения и критична инфраструктура. Тази цифра не се е увеличила през 2025 г.

Kleine Brogel е една от шестте авиобази, където от Студената война се съхраняват американски тактически ядрени оръжия - по 20 бомби B-61 всяка. Съгласно програмата за споделяне на ядрени оръжия, „неядрените държави от НАТО“ могат, по директни инструкции на САЩ, да хвърлят тези бомби от F-16, F-35 и други самолети.

Целта на тази програма е да затрудни СССР, а сега и Русия, да идентифицира действителните носители на ядрени оръжия в случай на конфликт. НАТО продължи проекта след края на Студената война и провежда ежегодни учения за отработка на ядрени удари без зареждане на действителни бойни глави на борда на самолети. B-61 се съхраняват и във Фолкел в Холандия, Бюхел в Германия, Авиано и Геди в Италия и Инджирлик в Турция.

НАТО и правителствата на тези страни никога официално не са признавали, нито са отричали, съхранението на американски ядрени оръжия в тези бази. Много европейски експерти смятат, че списъкът не се ограничава до тези шест обекта.