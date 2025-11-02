Новини
Белгийската полиция безуспешно преследва големи дронове над авиобаза

2 Ноември, 2025 16:05 631 14

  • белгия-
  • kleine brogel-
  • дронове

В авиобазата има 20 американски тактически бомби

Белгийската полиция безуспешно преследва големи дронове над авиобаза - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хеликоптер и няколко патрулни коли на белгийската полиция проведоха безуспешно преследване в неделя на „големи дронове“, забелязани над авиобазата Клайне Брогел, където се съхраняват 20 американски тактически бомби. Това съобщи в X министърът на отбраната и външната търговия Тео Франкен.

„Големи дронове бяха забелязани три пъти над авиобазата Клайне Брогел през нощта, летящи по-високо от устройства, виждани преди това в Белгия“, пише той. Според министъра това не е било „просто полет близо до базата“, а „действия, ясно насочени към Клайне Брогел“.

Използвана е система за заглушаване, но без резултат. Хеликоптер и полицейски коли са се опитали да преследват дроновете, но са ги загубили след няколко километра през нощта“, продължи Франкен.

Според министъра белгийската армия „спешно се нуждае от възможности за борба с дронове“ и досие по този въпрос е „готово да бъде представено на правителството“.

Фламандският националист Франкен е един от основните поддръжници на програмата за милитаризация на кралството с цел активно участие в ЕС и НАТО в конфронтацията с Русия. Той предлага да се отпуснат допълнителни 34 млрд. EUR за военните нужди на Белгия. Правителството се опитва напразно от четири месеца да намери допълнителни 10 млрд. EUR, за да попълни държавния бюджет за 2026 г., без да повишава данъците или да намалява социалните помощи.

Според вестник Soir, през 2024 г. в кралството са регистрирани над 31 000 полета на неидентифицирани дронове в близост до военни съоръжения и критична инфраструктура. Тази цифра не се е увеличила през 2025 г.

Kleine Brogel е една от шестте авиобази, където от Студената война се съхраняват американски тактически ядрени оръжия - по 20 бомби B-61 всяка. Съгласно програмата за споделяне на ядрени оръжия, „неядрените държави от НАТО“ могат, по директни инструкции на САЩ, да хвърлят тези бомби от F-16, F-35 и други самолети.

Целта на тази програма е да затрудни СССР, а сега и Русия, да идентифицира действителните носители на ядрени оръжия в случай на конфликт. НАТО продължи проекта след края на Студената война и провежда ежегодни учения за отработка на ядрени удари без зареждане на действителни бойни глави на борда на самолети. B-61 се съхраняват и във Фолкел в Холандия, Бюхел в Германия, Авиано и Геди в Италия и Инджирлик в Турция.

НАТО и правителствата на тези страни никога официално не са признавали, нито са отричали, съхранението на американски ядрени оръжия в тези бази. Много европейски експерти смятат, че списъкът не се ограничава до тези шест обекта.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    7 0 Отговор
    Ха ха ха ха

    16:09 02.11.2025

  • 2 Гладио

    5 1 Отговор
    Специална операция

    16:09 02.11.2025

  • 3 Памперс

    10 2 Отговор
    Тоя Путин ги побърква денонощно 🤣

    16:10 02.11.2025

  • 4 Спецназ

    9 1 Отговор
    ФАКТ е че за Белгия и Германия

    Втората Световна Война ОЩЕ не е
    свършила.

    ТАМ имат Американски бази с ХИЛЯДИ американци, които

    НИКОГА МЕ СА СЕ ИЗСТЕГЛЯЛИ ОТ ТАМ СЛЕД 1945- та!
    ФАКТ!

    16:12 02.11.2025

  • 5 Ролан

    1 0 Отговор
    Леле...тия се канят да воюват?))))))

    16:14 02.11.2025

  • 6 Ъхъъъъъ....

    3 0 Отговор
    Белгийската полиция безуспешно преследва големи дронове над авиобаза с патрулки ..... ку-куу....ку-куу

    16:14 02.11.2025

  • 7 Хеми значи бензин

    2 2 Отговор
    Белгия е пълна с немски отрепки работещи за руската из мет

    Коментиран от #12

    16:15 02.11.2025

  • 8 ку-куу....ку-куу

    1 1 Отговор
    допълнителни 34 млрд. EUR за военните нужди на Белгия. Правителството се опитва напразно от четири месеца да намери допълнителни 10 млрд. EUR, за да попълни държавния бюджет за 2026 г.,....

    16:16 02.11.2025

  • 9 Пич

    4 1 Отговор
    Крайно време е поне да ги снимат и да ни ги покажат !!! Вече започвам да си мисля , че НАТО са наркомани с халюцинации !!!

    16:17 02.11.2025

  • 10 99 Луфтбалон

    2 1 Отговор
    Мармота свива ли шоколада?

    16:20 02.11.2025

  • 11 Сатана Z

    0 1 Отговор
    В белгийската база има атомни бомби..Когато видите Орешник над базата,тогава има място за притеснения.

    16:23 02.11.2025

  • 12 тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хеми значи бензин":

    се ПОЛЕИ С ХЕМИ и си драсни клечката

    16:24 02.11.2025

  • 13 гост

    0 0 Отговор
    Проф. Георги Касчиев: Историята с "Буревестник" е пропаганден блъф за сплашване на хора След като руският диктатор Владимир Путин обяви, че е преминало успешното изпитание на ракетата "Буревестник", сред специалистите се зародиха не един и два въпроса. Ядреният физик и експерт по ядрена безопасност проф. Георги Касчиев също изрази своите доводи по темата и нарече цялата тази история "пропаганден блъф за сплашване на хора". В публикация във Facebook Касчиев обясни и защо мисли, че въпросното "изпитание" на "Буревестник" цели да повдигне духа на руските войски и населението.

    Коментиран от #14

    16:25 02.11.2025

  • 14 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    "Неотдавна руският президент обяви успешно изпитание на новото чудо оръжие - крилата ракета "Буревестник" с ядрен двигател. Твърди се, че тя е летяла 15 часа и е прелетяла цели 14 000 км ниско над земята. Възникват обаче въпроси на които няма отговор.", започва публикацията си проф. Касчиев. "Първо ядреният двигател трябва да се нагрява до висока температура за да може съответно да нагрее преминаващият през/около него поток въздух и последният да създаде нужната реактивна тяга. Това означава неизбежно отделяне на продукти на деленето и дори частици от горивото и попадането им в атмосферата, т.е. оставяне на "радиоактивна среда". Такава обаче не е засечена нито от сателитното наблюдение на МААЕ нито от специализираните за тази цел самолети на САЩ. Няма и сведения изстрелването на ракета да е засечено от сателитите.", пише българският ядрен експерт.

    16:26 02.11.2025

Новини по държави:
