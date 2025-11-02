Новини
Свят »
Израел »
Един загинал при израелски удар срещу Газа

Един загинал при израелски удар срещу Газа

2 Ноември, 2025 17:10, обновена 2 Ноември, 2025 18:23 1 142 20

  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • хамас-
  • ливан-
  • позиция

Израел няма да толерира заплахи от Ливан, заяви премиерът Нетаняху

Един загинал при израелски удар срещу Газа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Един палестинец бе убит днес от израелски въздушен удар срещу Газа, след като Израел и "Хамас" се обвиниха взаимно в нарушаване на постигнатото примирие, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на здравните власти.

Израелската армия съобщи, че неин самолет е поразил боец, който е представлявал заплаха за израелските сили.

Болницата "Ал Ахли" заяви, че един мъж е бил убит при въздушен удар близо до пазар за зеленчуци в град Газа. Все още самоличността му не е установена.

Израелските военни казаха вчера, че са били атакувани от бойци в части от Газа, където израелските сили все още са разположени съгласно споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ.

За момента групировката "Хамас" не е коментирала случая.

В отделно изявление организацията съобщи за редица по думите ѝ нарушения на примирието от страна на Израел, при които са били убити над 200 души.

Най-малко 236 палестинци, повечето от които цивилни, са убити от израелски удари от началото на примирието, сочат данни на палестинското здравно министерство. Трима израелски военнослужещи бяха убити от палестински въоръжени за същия период, заяви армията.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза днес, че Израел ще продължава да отвръща на всички опити за нанасяне на вреда на войските му в Газа и заплаши да продължи действията срещу "Хамас".

"Все още има бойци на "Хамас" в районите под наш контрол в Газа и ние систематично ги елиминираме", каза Нетаняху в изявление.

Нетаняху добави, че всяка израелска акция в Газа се докладва на Вашингтон.

"Хамас" в своето изявление заяви, че САЩ не правят достатъчно, за да гарантират, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня.

Председателят на Общото командване на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн се срещна вчера с израелския военен началник Еял Замир по време на посещение в региона, за да обсъдят ситуацията в Газа, съобщи израелската армия.

Около 200 американски войници са установили база в южната част на Израел, за да наблюдават примирието и да обсъждат идеята за международни сили за стабилизиране на анклава.

Израел смята, че шиитските милиции на Хизбула в Ливан се опитват да се превъоръжат. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви това на седмичното заседание на кабинета. Той подчерта, че Израел ще „използва правото си на самозащита“ и няма да позволи появата на нови заплахи от Ливан.

Що се отнася до Ливан, Хизбула наистина е постоянно подложена на атаки, включително и в наши дни, но също така се опитва да се въоръжи и възстанови. Очакваме ливанското правителство да изпълни обещанията си, а именно да разоръжи Хизбула, но със сигурност ще упражним правото си на самозащита, както е предвидено в прекратяването на огъня. „Няма да позволим на Ливан да се превърне в нов фронт срещу нас и ще действаме според нуждите“, каза Нетаняху, според изявления, публикувани от кабинета на министър-председателя.

По-рано израелският министър на отбраната Израел Кац поиска от ливанските власти да ускорят процеса на разоръжаване на военните части на Хизбула и изтеглянето им от южните райони на републиката. Според него, ливанският президент Джоузеф Аун се забавя в изпълнението на тези задължения. Кац предупреди, че еврейската държава ще продължи да „прилага максимални принудителни мерки“, за да спазва прекратяването на огъня в Южен Ливан и няма да допуска заплахи за жителите на Северен Израел.

В началото на септември ливанското правителство одобри план, разработен от армейското командване, за поетапно разоръжаване на всички паравоенни групировки в страната, включително Хизбула, в съответствие с исканията на Израел и САЩ. Планът предвижда, че в замяна на предаването на 50% от ракетния си арсенал от шиитските милиции на ливанската армия, Израел ще започне изтегляне на войските от пет стратегически възвишения, оставащи под негов контрол. след конфликта през 2024 г. Според този план разоръжаването на частите на Хизбула южно от река Литани трябва да приключи до края на ноември.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спецназ

    11 4 Отговор
    КЪДЕ ПИШЕ че 8 милиона ч.фути могат да

    заповядват на 80 милиона араби,
    окупирали част от ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИИ??

    17:19 02.11.2025

  • 4 Ами ако на следващите избори

    12 2 Отговор
    Хизбула е правителството? Само те ще имат оръжие тогава нали? И армията ще е тяхна. На израелците все някой друг им е крив. Невероятно нагли гнусни хора. А когато Русия иска демилитаризация на Украйна оле майко вой до небесата от Поптодорова и Мърсули разни как така се обезглавявала армията и страшно било за сигурността ....

    17:20 02.11.2025

  • 5 БАЙ ГАНЬО

    12 2 Отговор
    Геноцид над Палестина стотици убити жени деца старци от евреите..нооо света мълчи според МЕЖДУНАРОДНИЯ Съд нитаняу е ВОЕННОПРЕСТЪПНИК ЗА ЗАТВОРА...

    17:26 02.11.2025

  • 6 Художник

    12 1 Отговор
    един мустакат колега беше открил решението и беше започнал да го прилага на практика.

    17:33 02.11.2025

  • 7 И аз искам

    3 1 Отговор
    Да се разоръжи ДАНС и жандармерията....а и гранична полиция също

    17:35 02.11.2025

  • 8 Израел

    6 3 Отговор
    Не знам какво точно няма да толерира, ама тая млада 28г.и 2 месеца средно за Израел малоумна чфутска сган е време да почне да работи нещо .... щото с по 40 милиарда долара отрицателно търговско салдо годишно няма САЩ и Германия вечно да ги хранят

    17:39 02.11.2025

  • 9 накратко

    2 0 Отговор
    Тия образи хизбула , хамас-мамас и так далее са ми тъмна Индия . Кой кого преследва и за какво се бори - иди , че разбери .

    18:02 02.11.2025

  • 10 Ами това е позицията на Хизбула

    4 1 Отговор
    Публикувана е .... „Това, което искаме, е ливанска държава с добре въоръжена армия и политическа воля, държава, способна и решена да защитава населението си, което досега не е правила. Защото осъждането не отблъсква агресията, а отричането не пречи на врага да продължи агресията си“, настоя той.
    Той също така изрази съжаление, че въпреки над 4500 нарушения, стотици мъченици и ранени, както и разрушения за 11 месеца, „само една жалба е била подадена до Съвета за сигурност преди няколко седмици, без никакви ефективни последващи действия“....Депутатът от Хизбула Хюсеин Хадж Хасан заяви, че „убийството на общински служител от врага в Блида в сряда вечерта потвърждава, че последният е нарушил всяка клауза от споразумението за прекратяване на огъня“...Касем: Съединените щати са подстрекателят на израелската агресия и нейното разширяване...Касем: „Съединените щати твърдят, че действат в Ливан, за да разрешат проблема, но те не са безпристрастен посредник; по-скоро те са подстрекателите на агресията и нейното разширяване. Споразумението от Таиф, не може да избира една част и да пренебрегва другите“

    18:26 02.11.2025

  • 11 Ъхъъъъъ....

    4 1 Отговор
    Окупираният Западен бряг: Реколтата от маслини белязана от пик на насилието от страна на израелските заселници, невиждан от пет години
    През последната седмица са регистрирани около 60 нападения от израелски заселници срещу палестинци на окупирания Западен бряг, при които са ранени най-малко 17 души и са причинени значителни материални щети в целевите палестински села, според доклад на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA).
    Докладът посочва, че повече от половината от атаките, наблюдавани на палестинската територия, са свързани с продължаващата реколта от маслини. „Сезонът на реколтата от маслини през 2025 г. досега е регистрирал най-високото ниво на разрушения и най-големия брой общности, засегнати от нападения на заселници от 2020 г. насам“, се казва в доклада.
    В документа се посочва още, че „израелските заселници от новосъздадени постове на Западния бряг все по-често налагат ограничения на достъпа на палестинците до маслиновите им горички, включително в райони, които преди това са били достъпни без предварителна координация с израелските власти“.

    18:29 02.11.2025

  • 12 Много ви е дипломатично заглавието !

    3 3 Отговор
    Не ви е срам !!!
    Не е загинал а е поредният палестинец убит от дол.ните чи.фути !

    18:29 02.11.2025

  • 13 АБВ

    3 1 Отговор
    Прехвалената израелска армия е убила само един ?! Обикновено за един ден убиват толкова цивилни, колкото руснаците не могат да убият и за една година !

    18:33 02.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И отново доказана лъжа

    2 1 Отговор
    Дори Ройтерс написа че мъжа е бил убит при въздушния удар близо до зеленчуков пазар в квартал Шуджаия в Гааза. Самоличността му не е била разкрита веднага. НИЩО НОВО ... И да ви развеселя с израелско малоумие колеги .. : (Израелец е обвинен в предаване на информация за туристически обекти на Иран. Жител на Тверия, в Северен Израел, е обвинен в предаване на информация за туристически обекти в южната част на страната на Иран. Заподозреният е на 23 години, според съвместно изявление на полицията и Шин Бет (службата за вътрешна сигурност). В изявлението се казва, че младият мъж, служител в хотел на Мъртво море, е предоставил на ирански агенти информация и снимки на хотели в региона. Той е обвинен в получаване на големи суми пари чрез дигитален превод в замяна на тази информация. ) ...... без коментар !

    18:35 02.11.2025

  • 16 Гааза, Ливан Западният бряг, Сирия ...

    1 2 Отговор
    Все тая. ...израелска наглост и простотия на 200... (В събота вечер, по време на интервю по израелския Канал 14, г-н Кац заяви, че израелската армия е „неутрализирала 300 терористи“ от прекратяването на огъня в Ливан през ноември 2024 г., заплашвайки да „удари Бейрут“)....

    18:38 02.11.2025

  • 17 киро ципата от жепето

    3 0 Отговор
    а пък у нас 6 загинали при катастрофи

    18:40 02.11.2025

  • 18 Прекратили са огъня ционистите

    0 1 Отговор
    И за това (най-малко 236 палестинци, предимно цивилни, са били убити при израелски въздушни удари, откакто прекратяването на огъня влезе в сила.) ....

    18:41 02.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 симха

    0 0 Отговор
    онли 1

    19:01 02.11.2025