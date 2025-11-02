Един загинал при израелски удар срещу Газа

Един палестинец бе убит днес от израелски въздушен удар срещу Газа, след като Израел и "Хамас" се обвиниха взаимно в нарушаване на постигнатото примирие, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на здравните власти.
Израелската армия съобщи, че неин самолет е поразил боец, който е представлявал заплаха за израелските сили.
Болницата "Ал Ахли" заяви, че един мъж е бил убит при въздушен удар близо до пазар за зеленчуци в град Газа. Все още самоличността му не е установена.
Израелските военни казаха вчера, че са били атакувани от бойци в части от Газа, където израелските сили все още са разположени съгласно споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ.
За момента групировката "Хамас" не е коментирала случая.
В отделно изявление организацията съобщи за редица по думите ѝ нарушения на примирието от страна на Израел, при които са били убити над 200 души.
Най-малко 236 палестинци, повечето от които цивилни, са убити от израелски удари от началото на примирието, сочат данни на палестинското здравно министерство. Трима израелски военнослужещи бяха убити от палестински въоръжени за същия период, заяви армията.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза днес, че Израел ще продължава да отвръща на всички опити за нанасяне на вреда на войските му в Газа и заплаши да продължи действията срещу "Хамас".
"Все още има бойци на "Хамас" в районите под наш контрол в Газа и ние систематично ги елиминираме", каза Нетаняху в изявление.
Нетаняху добави, че всяка израелска акция в Газа се докладва на Вашингтон.
"Хамас" в своето изявление заяви, че САЩ не правят достатъчно, за да гарантират, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня.
Председателят на Общото командване на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн се срещна вчера с израелския военен началник Еял Замир по време на посещение в региона, за да обсъдят ситуацията в Газа, съобщи израелската армия.
Около 200 американски войници са установили база в южната част на Израел, за да наблюдават примирието и да обсъждат идеята за международни сили за стабилизиране на анклава.
Израел смята, че шиитските милиции на Хизбула в Ливан се опитват да се превъоръжат. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви това на седмичното заседание на кабинета. Той подчерта, че Израел ще „използва правото си на самозащита“ и няма да позволи появата на нови заплахи от Ливан.
„Що се отнася до Ливан, Хизбула наистина е постоянно подложена на атаки, включително и в наши дни, но също така се опитва да се въоръжи и възстанови. Очакваме ливанското правителство да изпълни обещанията си, а именно да разоръжи Хизбула, но със сигурност ще упражним правото си на самозащита, както е предвидено в прекратяването на огъня. „Няма да позволим на Ливан да се превърне в нов фронт срещу нас и ще действаме според нуждите“, каза Нетаняху, според изявления, публикувани от кабинета на министър-председателя.
По-рано израелският министър на отбраната Израел Кац поиска от ливанските власти да ускорят процеса на разоръжаване на военните части на Хизбула и изтеглянето им от южните райони на републиката. Според него, ливанският президент Джоузеф Аун се забавя в изпълнението на тези задължения. Кац предупреди, че еврейската държава ще продължи да „прилага максимални принудителни мерки“, за да спазва прекратяването на огъня в Южен Ливан и няма да допуска заплахи за жителите на Северен Израел.
В началото на септември ливанското правителство одобри план, разработен от армейското командване, за поетапно разоръжаване на всички паравоенни групировки в страната, включително Хизбула, в съответствие с исканията на Израел и САЩ. Планът предвижда, че в замяна на предаването на 50% от ракетния си арсенал от шиитските милиции на ливанската армия, Израел ще започне изтегляне на войските от пет стратегически възвишения, оставащи под негов контрол. след конфликта през 2024 г. Според този план разоръжаването на частите на Хизбула южно от река Литани трябва да приключи до края на ноември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Спецназ
заповядват на 80 милиона араби,
окупирали част от ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИИ??
17:19 02.11.2025
4 Ами ако на следващите избори
17:20 02.11.2025
5 БАЙ ГАНЬО
17:26 02.11.2025
6 Художник
17:33 02.11.2025
7 И аз искам
17:35 02.11.2025
8 Израел
17:39 02.11.2025
9 накратко
18:02 02.11.2025
10 Ами това е позицията на Хизбула
Той също така изрази съжаление, че въпреки над 4500 нарушения, стотици мъченици и ранени, както и разрушения за 11 месеца, „само една жалба е била подадена до Съвета за сигурност преди няколко седмици, без никакви ефективни последващи действия“....Депутатът от Хизбула Хюсеин Хадж Хасан заяви, че „убийството на общински служител от врага в Блида в сряда вечерта потвърждава, че последният е нарушил всяка клауза от споразумението за прекратяване на огъня“...Касем: Съединените щати са подстрекателят на израелската агресия и нейното разширяване...Касем: „Съединените щати твърдят, че действат в Ливан, за да разрешат проблема, но те не са безпристрастен посредник; по-скоро те са подстрекателите на агресията и нейното разширяване. Споразумението от Таиф, не може да избира една част и да пренебрегва другите“
18:26 02.11.2025
11 Ъхъъъъъ....
През последната седмица са регистрирани около 60 нападения от израелски заселници срещу палестинци на окупирания Западен бряг, при които са ранени най-малко 17 души и са причинени значителни материални щети в целевите палестински села, според доклад на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA).
Докладът посочва, че повече от половината от атаките, наблюдавани на палестинската територия, са свързани с продължаващата реколта от маслини. „Сезонът на реколтата от маслини през 2025 г. досега е регистрирал най-високото ниво на разрушения и най-големия брой общности, засегнати от нападения на заселници от 2020 г. насам“, се казва в доклада.
В документа се посочва още, че „израелските заселници от новосъздадени постове на Западния бряг все по-често налагат ограничения на достъпа на палестинците до маслиновите им горички, включително в райони, които преди това са били достъпни без предварителна координация с израелските власти“.
18:29 02.11.2025
12 Много ви е дипломатично заглавието !
Не е загинал а е поредният палестинец убит от дол.ните чи.фути !
18:29 02.11.2025
13 АБВ
18:33 02.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И отново доказана лъжа
18:35 02.11.2025
16 Гааза, Ливан Западният бряг, Сирия ...
18:38 02.11.2025
17 киро ципата от жепето
18:40 02.11.2025
18 Прекратили са огъня ционистите
18:41 02.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 симха
19:01 02.11.2025