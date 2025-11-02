Хамас предава още три тела на израелски заложници

Палестинското движение Хамас ще предаде телата на още трима израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст, съобщи в Telegram канала си военното крило на движението, Бригадите „Изедин ал-Касам“.

„Като част от споразумението, ще предадем телата на още трима заложници, които бяха открити днес в южната част на ивицата Газа, на медици“, се казва в изявлението. Радикалите публикуваха снимка на документите на един от заложниците и твърдят, че останките му ще бъдат предадени в 20:00 ч. местно време. Няма информация къде в анклава медицинският персонал ще получи телата на починалите заложници.

На 9 октомври Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха да приложат първата фаза от мирния план, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Прекратяването на огъня в Газа, съгласно плана на Тръмп, влезе в сила на 10 октомври.

На 13 октомври Хамас освободи 20-те оцелели израелски заложници и предаде останките на четирима починали пленници. Израелските власти изразиха недоволство от радикалите, че са върнали само четири от 28-те тела. В следващите дни Хамас предаде телата на още няколко загинали на израелската държава.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че изтичането на видеозапис от затвор, показващ предполагаемо малтретиране на палестински затворник, е може би най-тежкият удар по имиджа на Израел от основаването му, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Нетаняху каза това днес по време на ежеседмичната си среща с кабинета. Той говори за видеоклипа, който предизвика възмущение, след като беше излъчен по израелския телевизионен "Канал 12" през август миналата година.

Главната военна прокурорка на Израел, генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми, подаде оставка в петък заради случая в затвора във военната база "Сде Тейман".

Израелски медии съобщиха, че тя е поела отговорността за публикуването на кадрите, като е заявила, че това е направено, за да се противодейства на "лъжливата пропаганда, насочена срещу военните правоохранителни органи".

Коментарът очевидно визира опитите на някои в Израел да представят видеото и докладите за малтретиране на задържани като изфабрикувани. На видеото се вижда жестоко малтретиране на боец от "Хамас".

Петима резервисти бяха обвинени през февруари във връзка със случая. Адвокатите на обвиняемите категорично отрекоха твърденията за сексуално насилие.

Медиите съобщават, че задържаният е бил толкова тежко ранен, че се е наложило да бъде вкаран в болница, въпреки че това не се вижда ясно на камерите за сигурност, тъй като войниците частично закриват гледката с щитовете си.

Правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" обвини Израел в малтретиране и изтезания на палестински затворници от ивицата Газа в "Сде Тейман". Различни медии също съобщиха за твърдения за злоупотреби там.

Прокурорката подаде оставка, след като миналата седмица бе започнато разследване дали членове на канцеларията на военния прокурор са участвали в разпространяването на видеозаписа.