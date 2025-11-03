Новини
Пуснаха единия от заподозрените за нападението с нож във влак във Великобритания

3 Ноември, 2025 03:41, обновена 3 Ноември, 2025 03:44 508 0

Другият остава в ареста

Тридесет и две годишен мъж, арестуван във връзка с нападението с нож във влак в Англия, вече е смятан за единствения заподозрян, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА.

Мъжът се качил на влака на гара Питърбъро и по информация на полицията е жител на района.

Тридесет и пет годишен мъж от Лондон е бил освободен без да бъдат предприети по-нататъшни действия, се казва в изявление на полицията. Разследващите установили, че той не е бил замесен в нападението.

Полицията също така потвърди, че на мястото на атаката е бил намерен нож.


Великобритания
