Терористи убиха 32-ма мирни граждани в западна Нигерия

Терористи атакуваха три села в Западна Нигерия, убивайки 32 местни жители, съобщи Arise TV, позовавайки се на говорителя на полицията Васиу Абиодун.

Трагедията се е случила снощи в селата Туган Макери, Консоко и Писа в щата Нигер. Точният брой на жертвите все още не е определен, както и броят на заложниците, отведени на неизвестно място.

Телевизионният канал отбелязва, че моделът на престъпленията напомня на атаките на екстремистката групировка Боко Харам.

На 11 февруари нигерийските въоръжени сили обявиха началото на офанзива срещу Боко Харам, групировка, отговорна за множество терористични атаки, включително отвличания.

Групировката се появи през 2002 г. в щата Борно в Нигерия с цел завземане на властта в Нигерия. От 2009 г. организацията се занимава с активна терористична дейност. През 2015 г. нигерийските въоръжени сили нанесоха голямо поражение на Боко Харам и значително намалиха територията под свой контрол. Бойците започнаха да установяват бази в страни, граничещи с Нигерия, предимно в района на езерото Чад.