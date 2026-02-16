Опонентът на Орбан: Ще върна страната в западния лагер след изборите! ВИДЕО

Унгарският опозиционен лидер Петер Мадяр стартира в Будапеща предизборната кампания на партията си ТИСА, обещавайки да възстанови западната ориентация на Унгария, предаде Асошиейтед прес.

Мадяр, бивш член на управляващата партия ФИДЕС на премиера Виктор Орбан, излезе на политическата сцена на Унгария през 2024 г., след като се раздели с политическата си общност и бързо сформира дясноцентристката партия ТИСА. След като спечели около 30% от гласовете на изборите за Европейски парламент през юни 2024 г., той превърна ТИСА в най-силната политическа сила, с която Орбан се е сблъсквал през 16-те си години начело на Унгария. Повечето независими анкети показват, че ТИСА има значителна преднина преди вота на 12 април.

„Стоим на прага на победата, като остават 56 дни. ТИСА е готова да управлява“, заяви той пред поддръжниците в изложбен център в столицата, цитиран от националната новинарска агенция МТИ. „Намираме се в повратна точка, сега е моментът да решим дали ще останем в режим, основан на страх, омраза и кражба, или най-накрая ще си върнем бъдещето. Имаме всичко необходимо, за да спечелим: мнозинство, надеждни кандидати, платформа и експерти“, допълни опозиционерът.

Мадяр провежда енергична кампания в селските, консервативни райони на Унгария, смятани за традиционно крепост на Орбан – провеждайки митинги и събития в множество села и градове. Той се фокусира върху основни проблеми като ниските заплати и бързо нарастващите разходи за живот, отбеляза АП.

Мадяр обвинява Орбан и неговото правителство в лошо управление на унгарската икономика и социални услуги, както и за неконтролираната корупция, която според него е довела до натрупване на изключително богатство в тесен кръг от добре свързани вътрешни лица, докато обикновените унгарци са изоставени. Той също така критикува Орбан за провеждането конфронтационна политика с ЕС, като същевременно поддържа тесни връзки с Русия въпреки войната ѝ в съседна Украйна. Днес Мадяр посочи срещите, които е провел с множество европейски лидери на Мюнхенската конференция по сигурността в Германия вчера и днес, и заяви, че ще сложи край на „отдалечаването на Унгария от Европейския съюз“.

„Мястото на Унгария е в Европа, не само защото Унгария се нуждае от Европа, но и защото Европа се нуждае от Унгария“, каза той.

Коментарите на Мадяр контрастираха рязко с изявленията на Орбан, направени ден по-рано при старта на собствената му кампания, където той заяви, че истинската заплаха пред Унгария не е военната агресия от Русия, а Европейският съюз.

В 239-странична програма, публикувана миналата седмица, ТИСА очерта плановете си за това как ще управлява Унгария, ако спечели изборите през април. ФИДЕС не е публикувала програма, твърдейки, че след 16 години управление, избирателите ѝ знаят какви политики да очакват.

В неделя Мадяр повтори, че партията му планира да запази оградата, построена от правителството на Орбан по южната граница на страната през 2015 г., и заяви, че ще поддържа политиката на ФИДЕС за противопоставяне на нелегалната имиграция и всяка ускорена процедура за присъединяване на Украйна към ЕС.

Мадяр обаче обеща да върне милиардите евро финансиране, което ЕС е спрял за Унгария поради опасенията, че Орбан е подкопал демократичните институции, е намалил независимостта на съдебната система и не е успял да се справи с корупцията.

„През следващите осем седмици, една жадна за власт, мафиотска държава, ужасена от загуба на властта си, ще отприщи най-отвратителните неща върху унгарското общество, а тайните служби и пропагандната машина, изградени с цена от стотици милиарди, безскрупулно ще се стремят да дискредитират всеки, който им се изпречи на пътя“, добави той.

Мадяр отново призова премиера Виктор Орбан да се включи в публичен дебат.

„Нека проведем дебат за нещата, които наистина имат значение: здравеопазване, заплати, жилища, образование, унгарска икономика и връщане на средствата от ЕС у дома“, заяви той.

Програмата на ТИСА също така обещава изпълнение на условията за приемане на еврото до 2030 г. и да се инвестира в здравеопазването и обществения транспорт в Унгария. ТИСА планира също така да се справи с корупцията и да възстанови публичните средства, за които твърди, че са били насочени в ръцете на свързани с правителството олигарси.

„Време е да наречем корупцията това, което е: кражба“, заключи Мадяр.

Хиляди демонстранти се събраха в цяла Чехия, за да изразят подкрепата си за президента Петър Павел в спора му с външния министър на страната, предаде Асошиейтед прес.

Организатори от неправителствената група „Милион моменти за демокрация“ съобщиха, че митинги са се провели в около 400 общини, включително втория по големина град Бърно. Демонстрантите последваха десетки хиляди, които се събраха в Прага преди две седмици.

В основата на спора е отказът на Павел да назначи министър, представляващ дясната евроскептична партия „Мотористи“, водена от външния министър Петър Мачинка.

Павел заяви, че е недопустимо Филип Турек да стане министър на околната среда заради считани за расистки, хомофобски и сексистки коментари във „Фейсбук“. Турек се извини за някои публикации. Мачинка обвини президента в нарушаване на конституцията на страната и го заплаши с последствия, ако не назначи противоречивия съпартиец. Павел обвини Мачинка в изнудване.

„Вече не става дума за президента. Време е да заявим ясно, че ние не сме Унгария или Словакия – и че няма да позволим на група олигарси, екстремисти и бандити да откраднат бъдещето на страната ни“, заяви главният организатор Микулаш Минар.

На 15 декември новото правителство на популисткия премиер Андрей Бабиш положи клетва пред президента. Милиардерът Бабиш, превърнал се в политик, се върна на власт, след като неговото „Движение на недоволните граждани“ спечели октомврийските избори в страната и се съгласи да сформира мнозинство с участието на две малки политически групи – антимигрантската партия „Свобода и пряка демокрация“ и „Мотористите“.

Коалицията има за цел да отклони страната от подкрепата за Украйна, да отхвърли някои ключови политики на Европейския съюз и да промени начина, по който се финансират обществените медии, което мнозина приемат за заплаха за тяхната независимост.

Павел, пенсиониран генерал от армията, е твърд поддръжник на Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, за разлика от новия чешки кабинет и правителствата на Унгария и Словакия.