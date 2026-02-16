Новини
Тайван ще укрепва отбранителните си способности
Тайван ще укрепва отбранителните си способности

16 Февруари, 2026 05:19, обновена 16 Февруари, 2026 04:24 445 0

Президентът Уилям Лай направи обръщение по случай Нова година по лунния календар

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Тайван ще укрепи отбранителните си способности и ще гарантира сигурността на острова през предстоящата година, заяви тайванският президент Уилям Лай в обръщението си по случай Новата година по лунния календар, излъчено днес и цитирано от Ройтерс.

В новогодишното си обръщение, записано в една от най-важните военни радарни станции на острова, намираща се в централната му планинска верига, Уилям Лай заяви, че желае да благодари на въоръжените сили за тяхната денонощна защита на Тайван.

"Ще продължаваме да укрепваме усилията си за национална отбрана и обществена сигурност, като гарантираме националната отбрана и поддържаме социалната стабилност", гласи съобщение на президента, което беше разпространено в социалните мрежи.

Лай предложи отделянето на средства на стойност 40 млрд. долара за допълнителна отбрана за възпирането на Китай, който смята острова за своя територия. Но опозицията, която има мнозинство в тайванския парламент, отказа да разгледа предложения проектобюджет и вместо това внесе свой собствен с по-ниски финансови ангажименти, който предвижда единствено отделянето на средства за закупуването на някои американски оръжия, които Лай желае.

Уилям Лай, който е определян от Пекин като "сепаратист", заради отказа му да признае териториалните претенции на Китай върху острова, не поздрави Китай по случай Новата година.

Китай никога не е изключвал използването на сила при евентуално превземане на острова и проведе последния си кръг от военни учения около Тайван през декември миналата година, припомня Ройтерс.


