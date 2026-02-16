Новини
Свят »
Палестина »
Тръмп призова за "пълното и незабавно" разоръжаване на палестинската групировка "Хамас"

16 Февруари, 2026 04:04, обновена 16 Февруари, 2026 04:09 467 2

  • тръмп-
  • хамас-
  • оръжие-
  • болница-
  • хан юнис

Болница в Хан Юнис отхвърли твърденията за присъствието на въоръжени лица на нейна територия

Тръмп призова за "пълното и незабавно" разоръжаване на палестинската групировка "Хамас" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп призова за "пълното и незабавно" разоръжаване на палестинската групировка "Хамас" в рамките на втория етап от споразумението, слагащо край на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Много е важно "Хамас" да спази ангажимента си за пълно и незабавно разоръжаване", написа Тръмп днес в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като допълни, че членовете на Съвета за мир ще обявят по време на среща във Вашингтон в четвъртък следващата седмица отделянето на 5 млрд. долара за възстановяването на палестинските територии.

Според американския президент чрез обещаните средства за Съвета за мир, органът ще се ангажира да осигури "хиляди военнослужещи за международните мироопазващи сили и местната полиция, за да може безопасността и сигурността на жителите на Газа да бъде гарантирана".

"Съветът за мир ще бъде най-важната международна организация в историята", допълни Тръмп.

САЩ обявиха в средата на миналия месец началото на втората фаза от плана на Тръмп за прекратяването на войната в ивицата Газа. Тя предвижда постепенното изтегляне на израелските сили от анклава, разоръжаването на "Хамас" и разполагането на международни мироопазващи сили.

Израелската армия все още контролира повече от половината територии на ивицата, докато групировката "Хамас" категорично отказва да сложи оръжие и да приеме условията на Израел.

Една от най-големите все още функциониращи болници в ивицата Газа - "Насър" в Хан Юнис - отхвърли твърденията на хуманитарната организация "Лекари без граници" за присъствието на въоръжени лица на нейна територия, съобщи ДПА, цитирана от БНР.

В началото на миналата седмица от "Лекари без граници" съобщиха, че екипите им са докладвали за поредица от неприемливи действия, включително присъствие на въоръжени мъже, заплахи, произволни арести на пациенти и неотдавнашен случай на подозрение за пренасяне на оръжие. "Тези инциденти представляват сериозна заплаха за сигурността на нашите екипи и пациенти", твърдят от организацията, от която добавиха, че по тази причина е трябвало да прекратят неспешните си дейности в болницата.

От болница "Насър" заявиха, че обвиненията са неверни и застрашават лечебното заведение. Според изявлението е имало "изолирани случаи на насилие от страна на отделни лица". Затова е била създадена гражданска полиция, за да защитава персонала и пациентите. Става дума "не за военни действия, а за защитни мерки", посочват от болницата.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Кого призова? Духа от лампата?!

    Коментиран от #2

    05:27 16.02.2026

  • 2 Асгард

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Призовал ги е да се надупят със свалени гащи и да вървят назад!

    05:28 16.02.2026