Американският президент Доналд Тръмп призова за "пълното и незабавно" разоръжаване на палестинската групировка "Хамас" в рамките на втория етап от споразумението, слагащо край на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"Много е важно "Хамас" да спази ангажимента си за пълно и незабавно разоръжаване", написа Тръмп днес в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като допълни, че членовете на Съвета за мир ще обявят по време на среща във Вашингтон в четвъртък следващата седмица отделянето на 5 млрд. долара за възстановяването на палестинските територии.



Според американския президент чрез обещаните средства за Съвета за мир, органът ще се ангажира да осигури "хиляди военнослужещи за международните мироопазващи сили и местната полиция, за да може безопасността и сигурността на жителите на Газа да бъде гарантирана".



"Съветът за мир ще бъде най-важната международна организация в историята", допълни Тръмп.



САЩ обявиха в средата на миналия месец началото на втората фаза от плана на Тръмп за прекратяването на войната в ивицата Газа. Тя предвижда постепенното изтегляне на израелските сили от анклава, разоръжаването на "Хамас" и разполагането на международни мироопазващи сили.



Израелската армия все още контролира повече от половината територии на ивицата, докато групировката "Хамас" категорично отказва да сложи оръжие и да приеме условията на Израел.

Една от най-големите все още функциониращи болници в ивицата Газа - "Насър" в Хан Юнис - отхвърли твърденията на хуманитарната организация "Лекари без граници" за присъствието на въоръжени лица на нейна територия, съобщи ДПА, цитирана от БНР.



В началото на миналата седмица от "Лекари без граници" съобщиха, че екипите им са докладвали за поредица от неприемливи действия, включително присъствие на въоръжени мъже, заплахи, произволни арести на пациенти и неотдавнашен случай на подозрение за пренасяне на оръжие. "Тези инциденти представляват сериозна заплаха за сигурността на нашите екипи и пациенти", твърдят от организацията, от която добавиха, че по тази причина е трябвало да прекратят неспешните си дейности в болницата.



От болница "Насър" заявиха, че обвиненията са неверни и застрашават лечебното заведение. Според изявлението е имало "изолирани случаи на насилие от страна на отделни лица". Затова е била създадена гражданска полиция, за да защитава персонала и пациентите. Става дума "не за военни действия, а за защитни мерки", посочват от болницата.