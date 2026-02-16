Новини
Свят »
Великобритания »
На Острова поискаха и разследване за корупция срещу брата на краля

На Острова поискаха и разследване за корупция срещу брата на краля

16 Февруари, 2026 04:44, обновена 16 Февруари, 2026 04:56 460 0

  • андрю-
  • разследване-
  • корупция-
  • великобритания

Великобритания ще използва ИИ за идентифициране на бъдещи престъпници

На Острова поискаха и разследване за корупция срещу брата на краля - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Бившият британски министър на бизнеса Винс Кейбъл заяви, че времето, прекарано от Андрю Маунтбатън-Уиндзор като търговски пратеник, трябва да бъде разследвано за евентуална корупция, съобщи Би Би Си. Досиетата "Епстийн" уличават бившия принц, че е препращал документи на британското правителство и друга търговска информация на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Винс Кейбъл, който беше държавен секретар по въпросите на бизнеса и търговията през част от времето, през което бившият херцог е бил търговски пратеник, заяви за Би Би Си: "Нуждаем се от полицейска или държавна проверка дали е имало престъпна корупция и правителствено разследване как е било допуснато това да се случи".

Според него поведението на Андрю е "напълно неприемливо".

В ролята си на търговски пратеник на Обединеното кралство, която е била от 2001 до 2011 г., тогавашният херцог на Йорк и брат на крал Чарлз пътува по целия свят и се е ползвал с привилегирован достъп до висши правителствени и бизнес контакти по целия свят. През 2010 г. той очевидно е предал имейл разговор за Aston Martin и Royal Bank of Scotland на свой контакт, който го е предал на педофила финансист Епстийн.

Вестник "Таймс" пише по темата, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор е завел Дейвид Стърн, един от най-близките довереници на Джефри Епстийн, на официално пътуване до Югоизточна Азия и Афганистан. По-късно Стърн е бил назначен да управлява две различни организации, свързани с кралското семейство.

Във Великобритания изкуственият интелект може да се използва за идентифициране на деца, които са потенциални престъпници в бъдеще съгласно стартирана програма от министерството на правосъдието.

Програмата е част от плановете на правителството за идентифициране на деца, които се нуждаят от целенасочена намеса, за да се предотврати попадането им в престъпния свят. Разработена е система, която може да предупреждава училища, здравен персонал, полиция и други специалисти за лица, които е най-вероятно да бъдат въвлечени в престъпления, като използва съществуващи данни, които в момента са разпръснати между различни правителствени ведомства и органи.

Децата, идентифицирани от правителствената програма, след това ще бъдат насочени към ранна подкрепа и интервенции, за да се предотврати замесването им в престъпна дейност.

Представител на правителството е заявил пред медиите, че "министрите разглеждат как могат по-добре да използват изкуствения интелект и машинното обучение, за да предсказват престъпниците на бъдещето, но да го правят етично и морално". Става въпрос за това да се гарантира, че данните от Националната здравна служба, социалните служби, полицията, Министерството на труда и пенсиите и образованието се използват ефективно, а след това да се използва изкуствен интелект, за да може да се надгради върху това, което се прави до момента.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания