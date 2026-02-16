На Острова поискаха и разследване за корупция срещу брата на краля

Бившият британски министър на бизнеса Винс Кейбъл заяви, че времето, прекарано от Андрю Маунтбатън-Уиндзор като търговски пратеник, трябва да бъде разследвано за евентуална корупция, съобщи Би Би Си. Досиетата "Епстийн" уличават бившия принц, че е препращал документи на британското правителство и друга търговска информация на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.



Винс Кейбъл, който беше държавен секретар по въпросите на бизнеса и търговията през част от времето, през което бившият херцог е бил търговски пратеник, заяви за Би Би Си: "Нуждаем се от полицейска или държавна проверка дали е имало престъпна корупция и правителствено разследване как е било допуснато това да се случи".



Според него поведението на Андрю е "напълно неприемливо".



В ролята си на търговски пратеник на Обединеното кралство, която е била от 2001 до 2011 г., тогавашният херцог на Йорк и брат на крал Чарлз пътува по целия свят и се е ползвал с привилегирован достъп до висши правителствени и бизнес контакти по целия свят. През 2010 г. той очевидно е предал имейл разговор за Aston Martin и Royal Bank of Scotland на свой контакт, който го е предал на педофила финансист Епстийн.



Вестник "Таймс" пише по темата, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор е завел Дейвид Стърн, един от най-близките довереници на Джефри Епстийн, на официално пътуване до Югоизточна Азия и Афганистан. По-късно Стърн е бил назначен да управлява две различни организации, свързани с кралското семейство.

Във Великобритания изкуственият интелект може да се използва за идентифициране на деца, които са потенциални престъпници в бъдеще съгласно стартирана програма от министерството на правосъдието.



Програмата е част от плановете на правителството за идентифициране на деца, които се нуждаят от целенасочена намеса, за да се предотврати попадането им в престъпния свят. Разработена е система, която може да предупреждава училища, здравен персонал, полиция и други специалисти за лица, които е най-вероятно да бъдат въвлечени в престъпления, като използва съществуващи данни, които в момента са разпръснати между различни правителствени ведомства и органи.



Децата, идентифицирани от правителствената програма, след това ще бъдат насочени към ранна подкрепа и интервенции, за да се предотврати замесването им в престъпна дейност.



Представител на правителството е заявил пред медиите, че "министрите разглеждат как могат по-добре да използват изкуствения интелект и машинното обучение, за да предсказват престъпниците на бъдещето, но да го правят етично и морално". Става въпрос за това да се гарантира, че данните от Националната здравна служба, социалните служби, полицията, Министерството на труда и пенсиите и образованието се използват ефективно, а след това да се използва изкуствен интелект, за да може да се надгради върху това, което се прави до момента.