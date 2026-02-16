Новини
Откриха ДНК следа в ръкавица, намерена близо до мястото на отвличането на майката на водещата Савана Гътри ВИДЕО

16 Февруари, 2026 05:57

  • савана гътри-
  • отвличане-
  • сащ-
  • майка-
  • днк-
  • фбр

Мистерията предизвика голям медиен интерес в САЩ

Снимка: YouTube
БТА БТА

ФБР заяви, че е открита ДНК следа в ръкавица, захвърлена на около три километра от мястото на отвличането на майката на известната американска телевизионна водеща Савана Гътри, предаде Асошиейтед прес.

Според разследващите ръкавицата отговаря на описанието на ръкавиците на заподозрения за отвличането и е различна от намерените досега още 16, повечето от които принадлежат на участници в разследването.

Ръкавицата, открита захвърлена в поле до пътен банкет, е изпратена за ДНК анализ, чиито резултати се очакват до 24 часа.

Майката на Савана Гътри - 84-годишната Нанси Гътри бе похитена от дома си в покрайнините на град Тусон, Аризона. Миналата седмица заподозрян за отвличането също беше арестуван в югозападния американски щат.

В дома на Нанси Гътри бяха открити следи от кръв, а полицията и роднини я описаха като жена с ограничена подвижност, в крехко здраве и нуждаеща се всеки ден от животоподдържащи лекарства.

Съдбата на възрастната жена за момента не е ясна.

Мистериозното отвличане предизвика голям медиен интерес в САЩ.


  • 1 Али

    2 2 Отговор
    Местя!
    А какво стана с педитата от хижата?

    Коментиран от #2, #3

    05:09 16.02.2026

  • 2 А ти вземи,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Али":

    че масажирай срязаната телчица и не мисли за недоказани и "посадени" в празни глави неща !

    05:21 16.02.2026

  • 3 Баба

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Али":

    Откриха много ДНК от Калушай Лама е задния ти вxод.

    05:28 16.02.2026