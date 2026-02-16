Опозицията в Испания поиска забрана за носене на бурка и никаб на обществени места

Опозицията в Испания иска забрана за носене на бурка и никаб на обществени места. Представител на Народната партия обяви, че формацията ще подкрепи предложение на крайнодесните от Vox по темата.



Очаква се партията на Сантяго Абаскал Vox да внесе промяната в долната камара на парламента през новата седмица. Депутатите ще обсъждат предложение за забрана на носенето на никаб и бурка, включително на "частни места с изглед към обществено пространство или ползване". Мярката не засяга хиджаба, или ислямския воал, дреха и символ на религиозна идентичност, която покрива само косата и врата.



Говорителят на Народната партия, Естер Муньос, потвърди, че партията ѝ ще гласува в подкрепа на инициативата. "Трябва да се съсредоточим върху въпросите, които ни обединяват", заяви тя, визирайки крайнодясната партия.



В текстовете се предвиждат присъди от една година и шест месеца до три години затвор за онези, които налагат "чрез насилие, сплашване или каквато и да е форма на принуда към носенето на никаб и бурка". Промените предвиждат още глоба до 600 евро за носенето на никаб или бурка на обществени места. Повторните нарушения могат да бъдат наказани със санкция до 30 000 евро.

Каталуния е в сила предупреждение за силни ветрове и за вълни с височина до 2,5 метра. Гражданска защита е активирала план за опасни метеорологични явления.



След като достигна до 160 км/ч в събота, скоростта на вятъра в Каталуния намаля, но опасността не е отминала. Очаква се нов фронт, който ще засегне крайбрежието на Барселона и района на Тарагона. Очаква се силните ветрове да се разпространят до регионите на Пиренеите и Предпиренеите.



По отношение на морските условия Гражданска защита поддържа предупреждение за високи вълни.



Що се отнася до риска от лавини, опасността е оценена на ниво 4 по скала от 5 в долината Аран и северната част на планинската верига Палареса и на ниво 3 в останалите планински райони.



В резултат на вятъра в последните 24 часа са възникнали множество инциденти по пътната мрежа. Участък от магистралата към Франция е бил затворен заради паднало дърво. В друг район камион се е преобърнал, което е довело до ограничения на движението.

50 души са били евакуирани заради горски пожар близо до Картахена. Освен това пожарникари са спасили двама туристи от пещера, намираща се близо до огъня.



Силни ветрове, които връхлетяха голяма част от Иберийския полуостров в събота, предизвикаха няколко горски пожара в региона Мурсия. Един от най-сериозните избухна през нощта в природния парк Сиера де ла Муела, близо до Картахена, което доведе до извеждането на приблизително 50 души от района. Като предпазна мярка, пожарната е наредила евакуацията на около 70-80 каравани.



Мъж и жена, които са били на поход в пещера в района са се оказали обградени от огъня. Тъй като не са могли да бъдат спасени по суша, Морската служба на Гражданската гвардия е успяла да стигне до залива и да ги отведе до близко пристанище.



Усилията по гасенето на пожара са продължили през цялата нощ и до ранните часове на сутринта при неблагоприятни условия, характеризиращи се със силни ветрове. Първоначалните хипотези сочат като причина паднали електропроводи. Смята се, че те са подпалили огъня, а ветровете са спомогнали за бързото му разпространение.



По първоначални оценки пожарът е изгорил 98 хектара храсти и ниска растителност.