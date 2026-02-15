Китай въвежда безвизов режим за Канада и Великобритания

Китай ще въведе безвизов режим за пътуване за притежателите на обикновени канадски и британски паспорти, считано от 17 февруари 2026 г. Това беше обявено в изявление от официалния говорител на китайското Министерство на външните работи.
Гражданите на тези страни ще могат да влизат в Китай без виза за престой до 30 дни. Това разрешение се отнася за пътувания с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини и приятели, обмен и транзитно преминаване.
Промяната ще бъде в сила пробно до 31 декември 2026 г.
Китайското министерство на външните работи отбеляза, че това решение е взето с цел допълнително улесняване на обмена между гражданите на трите страни и е в изпълнение на споразуменията, постигнати по време на посещенията на лидерите на Канада и Обединеното кралство в Китай.
1 Хеми значи бензин
18:08 15.02.2026
2 В последните месеци
18:09 15.02.2026
3 демократ
До коментар #2 от "В последните месеци":Невероятно е да смахнати комуня ги да дойдат и да ти вдигнат цената на имотите и на наемите и да ти задръстват опашките в супера.
18:11 15.02.2026
4 Владимир Путин, президент
А за руснаците Три визи и здравен талон от ветеринар.
Так ? 😁
18:11 15.02.2026
5 Ьелечук
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":С за укрите и толкова няма
18:14 15.02.2026
6 Путя
ВЕЗДЕ ОДНИ ВРАГИ !
18:15 15.02.2026
11 гост
18:22 15.02.2026
12 Пламен
С един ,,договор" граф Игнатиев ( да, точно тоя Игнатиев , няма грешка) им е отнел територия колкото 10 Българии.
Сега китаеца гледа строго отгоре , а Кремъл мълчи като в картината „Опять двойка“ .
18:24 15.02.2026
15 Владимир Путин, президент
18:25 15.02.2026
16 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "Путя":Меня снова кинули, яко 🍌
18:26 15.02.2026
17 Кремълска Шпакла
Кремълските Шпакловчици
Кога ?
Няма ли да ни поканят да
Шпакловаме Великата Китайска Стена.
Писна ни
Само Пасоля И Кремъл да Шпакловаме.
18:30 15.02.2026
18 Кой е луд кат теб смешко
До коментар #1 от "Хеми значи бензин":да ходи дето не си бил там
дърдориш да не заспиш
18:31 15.02.2026
19 Отношенията
До коментар #12 от "Пламен":между Китай и Русия са накратко казано като отношенията между Господар и Роб.
18:35 15.02.2026
20 Хеми значи бензин
18:40 15.02.2026
21 Отношенията
18:41 15.02.2026
22 Друсляк!
До коментар #1 от "Хеми значи бензин":Китайската история култура цивилизация е на повече от 5000 години! Ако имах пари бих ги посетил!
18:42 15.02.2026
23 Хеми значи бензин
До коментар #22 от "Друсляк!":На 5000 години повечето ппстроени през 60-те години на 20 век.
18:49 15.02.2026
25 Дизел е марка джинси
До коментар #20 от "Хеми значи бензин":Не ти се разбира бе глупeндep.
18:52 15.02.2026
26 Пламен
Аз си мислех , че китайците са дебни жълти човечета . Оказа се , че не е така . Съвсем нормални хора са .
Летях със самолет от Пекин до Истанбул нощем . Невероятно беше , че от небето виждах десетки светещи градове с размерите на София .
Над Сибир не е така . Сибир чака някой да го облагороди .
Китайците го могат , канадците - тоже .
18:57 15.02.2026