Новини
Свят »
Китай »
Китай въвежда безвизов режим за Канада и Великобритания

Китай въвежда безвизов режим за Канада и Великобритания

15 Февруари, 2026 18:05 714 26

  • китай-
  • канада-
  • великобритания-
  • визи

Той ще е в сила до 31 декември

Китай въвежда безвизов режим за Канада и Великобритания - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай ще въведе безвизов режим за пътуване за притежателите на обикновени канадски и британски паспорти, считано от 17 февруари 2026 г. Това беше обявено в изявление от официалния говорител на китайското Министерство на външните работи.

Гражданите на тези страни ще могат да влизат в Китай без виза за престой до 30 дни. Това разрешение се отнася за пътувания с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини и приятели, обмен и транзитно преминаване.

Промяната ще бъде в сила пробно до 31 декември 2026 г.

Китайското министерство на външните работи отбеляза, че това решение е взето с цел допълнително улесняване на обмена между гражданите на трите страни и е в изпълнение на споразуменията, постигнати по време на посещенията на лидерите на Канада и Обединеното кралство в Китай.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи бензин

    3 16 Отговор
    Кой е луд да ходи да гледа смахнати комуня ги и китайската стена която на 90% е строена през 19 век.

    Коментиран от #18, #22

    18:08 15.02.2026

  • 2 В последните месеци

    3 7 Отговор
    отношенията на Китай с Европа и Канада рязко минаха на едно ново и по-добро ниво.

    Коментиран от #3

    18:09 15.02.2026

  • 3 демократ

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "В последните месеци":

    Невероятно е да смахнати комуня ги да дойдат и да ти вдигнат цената на имотите и на наемите и да ти задръстват опашките в супера.

    18:11 15.02.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    8 9 Отговор
    Така така.....
    А за руснаците Три визи и здравен талон от ветеринар.
    Так ? 😁

    Коментиран от #5

    18:11 15.02.2026

  • 5 Ьелечук

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    С за укрите и толкова няма

    18:14 15.02.2026

  • 6 Путя

    5 6 Отговор
    Я в шоке !!!
    ВЕЗДЕ ОДНИ ВРАГИ !

    Коментиран от #16

    18:15 15.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    3 1 Отговор
    Тези камъни са за градината на САЩ...

    18:22 15.02.2026

  • 12 Пламен

    2 2 Отговор
    Заблудените копейки може би не знаят , че китайците мразят руснаците .
    С един ,,договор" граф Игнатиев ( да, точно тоя Игнатиев , няма грешка) им е отнел територия колкото 10 Българии.

    Сега китаеца гледа строго отгоре , а Кремъл мълчи като в картината „Опять двойка“ .

    Коментиран от #19

    18:24 15.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Само Хюмнетата харесват хеми…

    18:25 15.02.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Путя":

    Меня снова кинули, яко 🍌

    18:26 15.02.2026

  • 17 Кремълска Шпакла

    1 2 Отговор
    А за нас

    Кремълските Шпакловчици

    Кога ?

    Няма ли да ни поканят да

    Шпакловаме Великата Китайска Стена.

    Писна ни

    Само Пасоля И Кремъл да Шпакловаме.

    18:30 15.02.2026

  • 18 Кой е луд кат теб смешко

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    да ходи дето не си бил там
    дърдориш да не заспиш

    18:31 15.02.2026

  • 19 Отношенията

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    между Китай и Русия са накратко казано като отношенията между Господар и Роб.

    18:35 15.02.2026

  • 20 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Поря на Кремълска Шпакла розовото аналче

    Коментиран от #24, #25

    18:40 15.02.2026

  • 21 Отношенията

    1 0 Отговор
    Между Хеми значи бензин и Владимир Путин, президент са като в Петрохан, анални

    18:41 15.02.2026

  • 22 Друсляк!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Китайската история култура цивилизация е на повече от 5000 години! Ако имах пари бих ги посетил!

    Коментиран от #23

    18:42 15.02.2026

  • 23 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Друсляк!":

    На 5000 години повечето ппстроени през 60-те години на 20 век.

    18:49 15.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дизел е марка джинси

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хеми значи бензин":

    Не ти се разбира бе глупeндep.

    18:52 15.02.2026

  • 26 Пламен

    1 0 Отговор
    Ходил съм там по работа .
    Аз си мислех , че китайците са дебни жълти човечета . Оказа се , че не е така . Съвсем нормални хора са .
    Летях със самолет от Пекин до Истанбул нощем . Невероятно беше , че от небето виждах десетки светещи градове с размерите на София .

    Над Сибир не е така . Сибир чака някой да го облагороди .
    Китайците го могат , канадците - тоже .

    18:57 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания