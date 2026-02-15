Китай въвежда безвизов режим за Канада и Великобритания

Китай ще въведе безвизов режим за пътуване за притежателите на обикновени канадски и британски паспорти, считано от 17 февруари 2026 г. Това беше обявено в изявление от официалния говорител на китайското Министерство на външните работи.

Гражданите на тези страни ще могат да влизат в Китай без виза за престой до 30 дни. Това разрешение се отнася за пътувания с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини и приятели, обмен и транзитно преминаване.

Промяната ще бъде в сила пробно до 31 декември 2026 г.

Китайското министерство на външните работи отбеляза, че това решение е взето с цел допълнително улесняване на обмена между гражданите на трите страни и е в изпълнение на споразуменията, постигнати по време на посещенията на лидерите на Канада и Обединеното кралство в Китай.