В Пловдив ще протестират срещу промяна на мярката на Никола Бургазлиев, причинил инцидента с АТВ в Слънчев бряг

16 Февруари, 2026 05:09, обновена 16 Февруари, 2026 05:12 482 2

При трагедията през лятото загина 35-годишната Христина Здравкова, а синът й Марти получи сериозни наранявания

Снимка: БНР
Пред пловдивската Съдебна палата ще се проведе протест с настояване да не се променя мярката за неотклонение "задържане под стража" на 19-годишния Никола Бургазлиев, причинил тежкия инцидент в Слънчев бряг през лятото, довел до смъртта на 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив и до сериозни наранявания на сина ѝ Марти.

На 14 август миналата година в Слънчев бряг младежътгуби контрол над управляваното от него АТВ и връхлитапетима пешеходци, движещи сепо тротоара. Сред тях са 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив, която почина, и 4-годишният ѝ син Мартин, който все още се възстановява от случилото се.

"За пореден път семейство Бургазлиеви се опитват да изкарат сина си - убиец, под домашен арест. Нека с общи усилия да не допуснем такава несправедливост", гласи призивът на организаторите на протеста в социалните мрежи.

Миналата седмица Окръжният съд в Бургас отказа да пусне Никола Бургазлиев от ареста. Очаква се Апелативният съд да се произнесе по жалбата на младежа.


Пловдив / България
  • 1 палицай да си

    на територията, замерят цялото ти семейство с пачки и сте над законите

    05:16 16.02.2026

  • 2 Коста

    Защо коремчето Коцев и колегите му по рушвети може а за туй момче не може?

    05:24 16.02.2026