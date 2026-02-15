Епидемия от морбили в северен Лондон

Над 60 предполагаеми случая на морбили са идентифицирани в 7 училища и 1 детска градина в британската столица. Както съобщава The Sunday Times, огнището е регистрирано в квартал Енфийлд в северен Лондон.

При 34 случая морбили са лабораторно потвърдени; в някои случаи децата се нуждаят от хоспитализация. Лекарите обясняват тази ситуация с ниското ниво на ваксинация в Лондон с комбинираната MMR ваксина, която предпазва от морбили, паротит и рубеола - едно от най-ниските в страната. Една от причините за това вестникът посочва съмненията, които населението има относно ефективността на ваксините след пандемията от COVID-19.

През януари Световната здравна организация лиши Обединеното кралство от статута му на елиминиране на морбили.

Sunday Times отбелязва, че здравните власти полагат усилия да сведат до минимум разпространението на една от най-заразните болести в света. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство изчислява, че епидемията от морбили в Лондон може да засегне между 40 000 и 160 000 души.

Степента на ваксиниране на деца в Англия е паднала до най-ниското си ниво от десетилетие. Това включва ваксинации срещу морбили и магарешка кашлица. Изданието съобщава, че през 2024 г. в страната са регистрирани почти 15 000 случая на магарешка кашлица, а 11 новородени са починали.

Въз основа на данни, докладвани от страните за 2024 г., Европейската регионална одитна комисия за морбили и рубеола заключи през септември 2025 г., че броят на страните с продължаващо или подновено ендемично предаване на морбили се е увеличил от 12 през предходната година на 19 през 2024 г. Това е най-значимата стъпка назад в елиминирането на морбили в региона през последните години. Както напомнят експертите, морбили е един от най-заразните вируси, които заразяват хората: всеки човек, който се зарази, може да зарази до 18 други неваксинирани хора. Това прави морбили около 12 пъти по-заразни от грипа и болестта може да причини дългосрочни здравословни усложнения и дори да бъде фатална. Две дози ваксина срещу морбили осигуряват до 97% доживотна защита срещу болестта.