Епидемия от морбили в северен Лондон

Епидемия от морбили в северен Лондон

15 Февруари, 2026 14:37

Огнището е регистрирано в квартал Енфийлд

Епидемия от морбили в северен Лондон - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 60 предполагаеми случая на морбили са идентифицирани в 7 училища и 1 детска градина в британската столица. Както съобщава The Sunday Times, огнището е регистрирано в квартал Енфийлд в северен Лондон.

При 34 случая морбили са лабораторно потвърдени; в някои случаи децата се нуждаят от хоспитализация. Лекарите обясняват тази ситуация с ниското ниво на ваксинация в Лондон с комбинираната MMR ваксина, която предпазва от морбили, паротит и рубеола - едно от най-ниските в страната. Една от причините за това вестникът посочва съмненията, които населението има относно ефективността на ваксините след пандемията от COVID-19.

През януари Световната здравна организация лиши Обединеното кралство от статута му на елиминиране на морбили.

Sunday Times отбелязва, че здравните власти полагат усилия да сведат до минимум разпространението на една от най-заразните болести в света. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство изчислява, че епидемията от морбили в Лондон може да засегне между 40 000 и 160 000 души.

Степента на ваксиниране на деца в Англия е паднала до най-ниското си ниво от десетилетие. Това включва ваксинации срещу морбили и магарешка кашлица. Изданието съобщава, че през 2024 г. в страната са регистрирани почти 15 000 случая на магарешка кашлица, а 11 новородени са починали.

Въз основа на данни, докладвани от страните за 2024 г., Европейската регионална одитна комисия за морбили и рубеола заключи през септември 2025 г., че броят на страните с продължаващо или подновено ендемично предаване на морбили се е увеличил от 12 през предходната година на 19 през 2024 г. Това е най-значимата стъпка назад в елиминирането на морбили в региона през последните години. Както напомнят експертите, морбили е един от най-заразните вируси, които заразяват хората: всеки човек, който се зарази, може да зарази до 18 други неваксинирани хора. Това прави морбили около 12 пъти по-заразни от грипа и болестта може да причини дългосрочни здравословни усложнения и дори да бъде фатална. Две дози ваксина срещу морбили осигуряват до 97% доживотна защита срещу болестта.


Великобритания
  • 1 мъко мисирска

    21 1 Отговор
    за юна африка нещо да напишете как е там има ли епидемия комари?

    14:39 15.02.2026

  • 2 БПФ

    16 1 Отговор
    Говорим за децата на талибанските трoглодити, нали?

    14:40 15.02.2026

  • 3 Сатана Z

    15 2 Отговор
    За да запишеш детето си в Лондонска детска градина ще ти струва 900£ месечно.

    Коментиран от #7

    14:43 15.02.2026

  • 4 И мухата

    17 0 Отговор
    цеце ще докарате в Лондон.

    14:43 15.02.2026

  • 5 смех

    16 2 Отговор
    в ю туба има клип “българи” в Лондон
    много смех там в тия квартали са има
    всякякви болести

    14:45 15.02.2026

  • 6 ШЕФА

    19 1 Отговор
    Мноооого се радвам че бледоликите из.оди тънат мизерия и болести.Много скоро очаквайте въшки,спин,краста и още много екстри.Възмездието колонизаторите ще е дълго и болезнено.

    14:45 15.02.2026

  • 7 Русофил

    1 20 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    При Бащицата е най-добре,у Матушка

    14:46 15.02.2026

  • 8 Не,че нещо, ама...

    21 2 Отговор
    2 щата от САЩ, официално обявиха, че Ковид ваксините са оръжия за масово поразяване/унищожение и криминализираха поставянето на Ковид ваксините.

    Коментиран от #16

    14:50 15.02.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор
    Британския халифат лети към дъното!

    Коментиран от #14

    14:51 15.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мургавели

    6 9 Отговор
    и чернили стават само за сапун.
    Аз роснята си въобразяваше че ще ги интегрира.

    15:00 15.02.2026

  • 12 От маалата

    9 0 Отговор
    Нашите орки да не покясат и да прее...т помощите.

    15:03 15.02.2026

  • 13 Джамбаза

    15 0 Отговор
    Британците винаги са бири токсични и заразни!
    Къде е новината?

    15:07 15.02.2026

  • 14 Първо България

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Ще падне преди Англия само да кажа

    15:08 15.02.2026

  • 15 Пакистан

    5 0 Отговор
    Баце! Там вече е рядкост бялото.
    Затова и да живееш там риска да се гътнеш е катов Бангладеш!

    15:28 15.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ей го де е ама тука линкове не мое се пу

    0 0 Отговор
    facebookТочка comНАКЛОНЕНА ЧЕРТАreel ПАК НАКЛОНЕНА ЧЕРТА1428613472009730

    Коментиран от #18

    15:30 15.02.2026

  • 18 колко му е да го прецакашТРИЕЩИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ей го де е ама тука линкове не мое се пу":

    АМА ПРЕЦАКАХТЕ тъпияТРИЕЩ ха ха ха ха

    15:31 15.02.2026

Новини по държави:
