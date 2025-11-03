Новини
ISW: Кремъл затваря вътрешни източници и засилва атаките край Покровск
  Тема: Украйна

ISW: Кремъл затваря вътрешни източници и засилва атаките край Покровск

3 Ноември, 2025 09:44

Москва затваря независими канали за информация, докато руските сили увеличават атаките в Донбас и нарастват жертвите и дезертьорите

ISW: Кремъл затваря вътрешни източници и засилва атаките край Покровск - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руските власти продължават опитите си да блокират руския източник на вътрешна информация ВЧК-ОГПУ като част от по-широката кампания срещу медийни платформи, споделящи данни за Кремъл и руските служби за сигурност, предава News.bg.

Според Института за изследване на войната (ISW), на 2 ноември властите са наредили на администраторите на Telegram да премахнат резервните акаунти на ВЧК-ОГПУ - ВЧК-ОГПУ-Инфо и ВЧК-ОГПУ-Инфо 2, след като ден по-рано бе премахнат и основният профил на канала, а един от неговите автори е бил арестуван.

Кремъл вероятно насочва вниманието си към ВЧК-ОГПУ като част от по-обширните си усилия за прочистване на руското информационно пространство от източници, които смята за заплаха за стабилността на режима.

Ескалация на боевете около Покровск

Руските сили продължават да засилват настъпателните си действия в и около Покровск, целейки да превземат града и да ликвидират украинския анклав. И двете страни наскоро са постигнали тактически успехи в района.
Геолокационни кадри от 1 ноември показват руско настъпление в югоизточната част на Покровск, а нови кадри от 2 ноември – украински удари по двама руски войници в северната част на града, които според ISW са участвали в разузнавателна мисия без промяна на фронтовата линия.

Украински военни източници и руски блогъри потвърждават, че руските сили напредват в северната част на Покровск. Руски блогъри съобщават и за настъпления в североизточните, централните и южните райони на града, както и в северната и югоизточната част на Мирноград, и южно от Гнативка и Рих – всички източно от Покровск.

Тактика и тежки загуби

Командир на украински батальон, действащ в посока Покровск, разкрива, че руските щурмови части се опитват да заобикалят украинските укрепени позиции и да проникнат в тила, докато други подразделения – вероятно дронови екипажи, артилерия или по-слабо подготвена пехота – се стремят да унищожават укрепените украински зони.

По думите му руските сили често изпращат необучени войници в атаки, за да предизвикат украински огън от дронове и артилерия, с цел да разкрият позициите на украинските екипажи. След това обучените руски щурмови части се опитват да се доближат и да влязат в пряк бой.
Руските атаки по едни и същи маршрути водят до значителни загуби, но Москва продължава да изпраща подкрепления и нови подразделения в района.

Украински военен Telegram канал публикува снимки, показващи голям брой руски жертви край Родинске, северно от Покровск. Загубите се дължат основно на действията на украински дронове.
Поради високия брой на жертви, руското военно командване е започнало ротация на части по фронта, като се стреми да не намалява натиска върху украинската отбрана. Междувременно се увеличава и броят на руските дезертьори.

Удар по терминала в Туапсе и дронове над Белгия

Говорителят на украинския военноморски флот, капитан трети ранг Дмитро Плетенчук, заяви, че по време на удара срещу терминала в Туапсе там са били акостирали поне три танкера от т.нар. „сенчест флот“ на Русия. Пристанището осигурява около 20% от руския износ на суров петрол.
Регионалните власти на Краснодарския край съобщиха, че отломки от дрон са повредили танкер и нефтен терминал, предизвиквайки пожар. Според държавната компания „Роснефт“, терминалът преработва около 17 милиона тона годишно и обслужва износа от рафинериите в Туапсе, Ачинск и Самара, както и товари на трети страни.

Белгийски официални лица докладваха за неидентифицирани дронове в близост до военновъздушната база Клейне Брогел между 31 октомври и 2 ноември.
Министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че три големи дрона са били засечени на необичайно висока височина над базата в нощта на 1 срещу 2 ноември. Те очевидно са изпълнявали мисия, свързана с базата, но белгийските сили не са успели да ги неутрализират.

Клейне Брогел ще стане база за изтребители F-35 от 2027 година.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    22 3 Отговор
    Я бегай бе !!! Зелю каза че украинците са обкръжили 200-та руснаци и скоро ще ги победят! Ама това десета руснаци, като тристата спартанци бе !!! Скъсаха от бой хилядна украинска армия барабар с "безсмъртните" от НАТО !!!

    Коментиран от #2, #6

    09:49 03.11.2025

  • 2 ...

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Десета - двестата

    09:50 03.11.2025

  • 3 Хахахаха

    4 11 Отговор
    Е те нали уж го превзеха? Журналистите къде са, путлера нали ги прати уж да покажат, че го били взели?

    Коментиран от #9

    09:53 03.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    4 14 Отговор
    Безкрайна е руската земя, безкрайна е ру3ката некадърност. Рюрик, Асколд и Руар се срамуват от наследниците си 😁

    Коментиран от #14, #17

    09:53 03.11.2025

  • 5 Абе, ясна работата,

    16 3 Отговор
    до 10-на дни Покровск ще е изгубил всякакво стратегическо значение.

    09:53 03.11.2025

  • 6 Хахахаха

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Точно Зеленски каза, че ситуацията е трудна и, че има 170 хиляди руска армия до Покровск. Но Зеленски каза, както и сами виждате копейки, че града е под контрола на ВСУ!

    Коментиран от #11, #23

    09:54 03.11.2025

  • 7 Да бе да

    0 2 Отговор
    Голям напредък-по 2 човека. За едни пари и разказаха играта.

    09:54 03.11.2025

  • 8 Путин е казал, че ако

    7 3 Отговор
    се намерят трупове на Натовски военни в района на Покровск и ги започва официално без уговорки!

    09:54 03.11.2025

  • 9 Помня ти и за Бахмут такива

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    ги плещеше.И за Торецк, Часов Яр, Угледар, Авдеевка, Соледар, Курахово, Мариупол....

    09:54 03.11.2025

  • 10 Един

    12 3 Отговор
    Чеки бе, нали беше обратното - Зеля беше обркъжил руснаците?! Нали Украйна взимаше инициативата и побеждаваше, а на руснаците пералните им били свършили! Ква стана тя пак?

    Само като чуеш как руснаците пращали необучени и как само руснаци мрели там... а Украйна какви праща? Хванати незаконно по улиците?! Да и шашалигави анализатори, освен малоумна пропаганда друго не пробутват!

    09:56 03.11.2025

  • 11 Той зеления и за Бахмут такива ги

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    дрънкаше, и за Авдеевка, Торецк, Угледар...

    Коментиран от #29

    09:56 03.11.2025

  • 12 Ццц

    15 3 Отговор
    Кютек експертите са пропуснали факта, че Кремъл обяви готовност за примирие, да да пусне западни и украински медии в Покровск, като част от кампанията по прочистване на пропагандата на незамисимите западни медии. 🤣 Експертизата се пропуква като украинска отбрана. Ще кажеш, че имат нещо общо. 🤣

    09:57 03.11.2025

  • 13 накратко

    13 2 Отговор
    И Покровск отиде в киреча , няма нужда да ни казвате колко са руските жертви , след като са превзели града ! По-добре напишете за украинските , че да се посмеем малко !

    09:59 03.11.2025

  • 14 Как е кръвното, карлик

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    Не се коси, всеки момент Покровск ще изгуби стратегическото си значение а украинските войски или какво е останало от тях, ще бъдат изтеглени на по-изгодни позиции.
    Ааа, забравих, те вече ги изтеглиха с двата хеликоптера Блек Хоук, още една операция, която ще остане в учебниците по военно дело като поредната dебилщина на уркаинското командване.

    Коментиран от #16, #18

    09:59 03.11.2025

  • 15 Той всъщност Покровск и бездруго

    10 0 Отговор
    нямаше никакво стратегическо значение.

    10:03 03.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 джуджи ,

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    Как дела ?! Не се коси , пази си нервите , че тепърва след Красноармейск ще ти трябват !

    10:06 03.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Как е кръвното, карлик":

    Понедельник - ден за преброяване на руските загуби и неуспехи.
    Вторник - мобилизация
    Сряда - мoгилизaция.
    Толкоз за руската Три Дня аперация и Киев за два дня 😁

    Коментиран от #21, #22

    10:07 03.11.2025

  • 19 ГолЕм смЕх!

    9 3 Отговор
    А ISW,защо не откликнат на поканата на Путин и отидат на място-в Покровск и видят истината,как хиляди воини на ВСУ са обкръжени в котел!
    А управляващата Киевска върхушка ,лъже,че няма такова нещо,като не им разрешава да се предадат!
    Аман от гола и неподплатен а пропаганда!

    10:08 03.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 джуджи ,

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Четверк - джуджи унил !
    Пятница - тоже !
    Субота - опят унил !
    И так далее ......

    10:10 03.11.2025

  • 22 Един съвет!

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Постоянно се тревожиш за ,,руските жертви"...!
    Недей така,че от много притеснение по темата,ще си останеш за цял живот Соросиодален Карлик!

    10:12 03.11.2025

  • 23 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Много е самотно да си на върха , заобиколен от тъпи опоненти !!!

    10:12 03.11.2025

  • 24 Механик

    11 1 Отговор
    Моят комшия има много пари. Скоро си купи нов джип, а лятото си купи още една вила в Пиринско. Наскоро ходи на концерт на някаква рок-група, а за симата си е ангажирал почти околосветски круиз с някаква частна и много скъпа яхта.
    Гледам го и си викам "Вижте го тоя! Вижте колко глупаво си харчи парите"
    Ама като се замисля, джипа негов, вилата негова, на концерт ходи, на околосветско ще иде, а аз ни кола, ни круиз.
    Същата работа е с рева за "безмислените руски жертви". Жертви ама Торецк, Часов Яр, Угледар, Авдеевка, Соледар, Курахово, Мариупол станаха руски. Сега на път е и Покровск.

    Коментиран от #28

    10:13 03.11.2025

  • 25 Абе

    1 6 Отговор
    Покровск по голям град ли е от Мелник ,че вече четвърта година руснаците го нападат

    10:15 03.11.2025

  • 26 Симеон Иванов

    7 0 Отговор
    Нямам думи ...
    Дни след като Зеленски започна избиването на журналисти, тея ми пишат за Русия ....
    Изобщо,каквото лошо медиите у нас (и в ЕС) кажат, че е дело на Русия - със сигурност е ЕС или ВБритания.

    10:17 03.11.2025

  • 27 Гост

    6 0 Отговор
    Ще ги колят много щом искат да пуснат завеса, значи работата ще е много грозна. Зеленски нямаше ли разузнаване да види колко руска армия се насочва там и да ги изтегли тези войници? Отстъплението до по добри позиции е част от войната, особено когато противника е видно превъзхождащ и с численист и с оръжие или няма на къде да се оттегли?

    10:18 03.11.2025

  • 28 Така е

    2 9 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Но колко руснак измря за една шепа земя ,или и те отидоха на круиз с яхатата на Кобзон

    10:18 03.11.2025

  • 29 Хахахаха

    1 8 Отговор

    До коментар #11 от "Той зеления и за Бахмут такива ги":

    Те и рашите казваха, че са ги асвабадили тези градове, ама не ви казаха, че то вече такива градове няма! Тези градове са напълно унищожени, без жители.

    10:18 03.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Вервам ви

    4 5 Отговор
    Покровск отдавна падна. Тук четете откровени лъжи, част от стратегията да се плюе по Русия!

    Коментиран от #34, #42

    10:26 03.11.2025

  • 32 ​​Саддам Хусейн​

    3 0 Отговор
    Често чувам Зеленски да казва, че не е напълно окупиран и битката продължава. Това, което Зеленски казва, е истина, защото окупацията е факт, но все още има отделни хора, които не са получили заповед за отстъпление и продължават да се бият, без да осъзнават та!

    10:27 03.11.2025

  • 33 Павел пенев

    3 0 Отговор
    Пак фашистка пропаганда. Руските части са 90% в Покровск,какво трябва да се опитват?

    10:34 03.11.2025

  • 34 Верваме ти

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вервам ви":

    Падна падна

    Коментиран от #41

    10:36 03.11.2025

  • 35 az СВО Победа 80

    1 3 Отговор
    До края на седмицата град Красноармейск, каквото е правилното му име, а не Покровск ще бъде освободен окончателно.

    А от Киев поне до края на 2025г. ще ни обясняват как "ВСУ води героични боеве в защита на фортеця Покровск"!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #38, #39, #44

    10:37 03.11.2025

  • 36 ​​Саддам Хусейн​

    0 2 Отговор
    Не след дълго Покровск няма да бъде фокусна точка, а може би по-грандиозната отбранителна битка за Киев или отбранителната битка за Лвов!

    10:38 03.11.2025

  • 37 лукоил финансира войната

    0 3 Отговор
    дава петрол и нефт на войната на зелиски . и дава пари на РФ . така все е на берекет . печели и от двете страни . покровск скоро ще си има ново име .

    10:41 03.11.2025

  • 38 Реалист

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 80":

    Колапсът на руската кочина е абсолютно неизбежен.
    Упадъкът на този затвор на цели народи е тържество за цялото човечество.
    Украински дронове и снайперисти размазват ватенкитв по всички направления. Пътищата са осеяни с руски трупове.

    10:42 03.11.2025

  • 39 Пак аз

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 80":

    Абе теб верно са те били с мотика по главата като малък.

    10:43 03.11.2025

  • 40 болгаринь..

    2 3 Отговор
    Шизо бгбандерските журналя се опитват да ни изкарат гламави..сякаш не знаем че укронатьцистите на сирскио си заминават заедно с покровскье и купиянскье,напишете нещо за совсем пропавшая 125 бригада на зелен мухал-около запорожко..от две седмици от нея няма ни вест ни солдать бандерски

    10:43 03.11.2025

  • 41 Сметнах, сметах

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Верваме ти":

    Лисабон вече трябваше да е паднал.

    10:45 03.11.2025

  • 42 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вервам ви":

    Ей го още един! Хахахаха. Ти да не си от журналистите дето путлера ги прати? Хахахаха.

    10:46 03.11.2025

  • 43 Пенсионер 69 годишен

    0 2 Отговор
    Няколко години след края на ВСВ в горите луди урки са се крили в землянки, хранили са се с изпражненията си и са чакали вермахта да се завърне. Истински самураи!

    Коментиран от #45

    10:48 03.11.2025

  • 44 Весо

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 80":

    За 11 години около Покровско умряха 500 000 руснаци..

    10:49 03.11.2025

  • 45 ДрБр

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":

    80 години след ВСВ западно. оръжие прави мармалад от руснаци.

    10:52 03.11.2025

