ISW: Кремъл затваря вътрешни източници и засилва атаките край Покровск

Руските власти продължават опитите си да блокират руския източник на вътрешна информация ВЧК-ОГПУ като част от по-широката кампания срещу медийни платформи, споделящи данни за Кремъл и руските служби за сигурност, предава News.bg.

Според Института за изследване на войната (ISW), на 2 ноември властите са наредили на администраторите на Telegram да премахнат резервните акаунти на ВЧК-ОГПУ - ВЧК-ОГПУ-Инфо и ВЧК-ОГПУ-Инфо 2, след като ден по-рано бе премахнат и основният профил на канала, а един от неговите автори е бил арестуван.

Кремъл вероятно насочва вниманието си към ВЧК-ОГПУ като част от по-обширните си усилия за прочистване на руското информационно пространство от източници, които смята за заплаха за стабилността на режима.

Ескалация на боевете около Покровск

Руските сили продължават да засилват настъпателните си действия в и около Покровск, целейки да превземат града и да ликвидират украинския анклав. И двете страни наскоро са постигнали тактически успехи в района.

Геолокационни кадри от 1 ноември показват руско настъпление в югоизточната част на Покровск, а нови кадри от 2 ноември – украински удари по двама руски войници в северната част на града, които според ISW са участвали в разузнавателна мисия без промяна на фронтовата линия.

Украински военни източници и руски блогъри потвърждават, че руските сили напредват в северната част на Покровск. Руски блогъри съобщават и за настъпления в североизточните, централните и южните райони на града, както и в северната и югоизточната част на Мирноград, и южно от Гнативка и Рих – всички източно от Покровск.

Тактика и тежки загуби

Командир на украински батальон, действащ в посока Покровск, разкрива, че руските щурмови части се опитват да заобикалят украинските укрепени позиции и да проникнат в тила, докато други подразделения – вероятно дронови екипажи, артилерия или по-слабо подготвена пехота – се стремят да унищожават укрепените украински зони.

По думите му руските сили често изпращат необучени войници в атаки, за да предизвикат украински огън от дронове и артилерия, с цел да разкрият позициите на украинските екипажи. След това обучените руски щурмови части се опитват да се доближат и да влязат в пряк бой.

Руските атаки по едни и същи маршрути водят до значителни загуби, но Москва продължава да изпраща подкрепления и нови подразделения в района.

Украински военен Telegram канал публикува снимки, показващи голям брой руски жертви край Родинске, северно от Покровск. Загубите се дължат основно на действията на украински дронове.

Поради високия брой на жертви, руското военно командване е започнало ротация на части по фронта, като се стреми да не намалява натиска върху украинската отбрана. Междувременно се увеличава и броят на руските дезертьори.

Удар по терминала в Туапсе и дронове над Белгия

Говорителят на украинския военноморски флот, капитан трети ранг Дмитро Плетенчук, заяви, че по време на удара срещу терминала в Туапсе там са били акостирали поне три танкера от т.нар. „сенчест флот“ на Русия. Пристанището осигурява около 20% от руския износ на суров петрол.

Регионалните власти на Краснодарския край съобщиха, че отломки от дрон са повредили танкер и нефтен терминал, предизвиквайки пожар. Според държавната компания „Роснефт“, терминалът преработва около 17 милиона тона годишно и обслужва износа от рафинериите в Туапсе, Ачинск и Самара, както и товари на трети страни.

Белгийски официални лица докладваха за неидентифицирани дронове в близост до военновъздушната база Клейне Брогел между 31 октомври и 2 ноември.

Министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че три големи дрона са били засечени на необичайно висока височина над базата в нощта на 1 срещу 2 ноември. Те очевидно са изпълнявали мисия, свързана с базата, но белгийските сили не са успели да ги неутрализират.

Клейне Брогел ще стане база за изтребители F-35 от 2027 година.