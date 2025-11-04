Девет души, сред тях петима италианци, загинаха в планините на Непал, в резултат на опасни метеорологични условия в района на Хималаите, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.
Италианското Външно министерство потвърди по-рано днес, че двама алпинисти – Алесандро Капуто и Стефано Фаронато, които бяха в неизвестност от няколко дни, са загинали. Те изчезнаха в непалските Хималаи след необичайно обилни снеговалежи.
Останалите трима италианци са част от група от 12 души, пострадали от лавина в планината Ялунг Ри вчера.
Министерството в Рим съобщи, че смъртта на Капуто и Фаронато е потвърдена тази сутрин от местните власти. "С от петък, 31 октомври, докато са се изкачвали към връх Панбари“, се посочва в съобщението.
По данни на италианските власти, алпинистите са били застигнати от обилни снеговалежи в Лагер 1 на височина около 5000 метра.
"Други сънародници са в неизвестност и издирването им продължава", добавя Министерството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #2
15:02 04.11.2025
2 Не! Бяха
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":на м...ти у п....та.
15:31 04.11.2025
3 до с-р Т.Ж.
15:54 04.11.2025