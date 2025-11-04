Новини
Свят »
Непал »
Девет души, сред тях петима италианци, загинаха в планините на Непал

Девет души, сред тях петима италианци, загинаха в планините на Непал

4 Ноември, 2025 15:01 889 3

  • непал-
  • италия-
  • алпинисти-
  • снеговалеж

Алпинистите са били застигнати от обилни снеговалежи на височина около 5000 метра

Девет души, сред тях петима италианци, загинаха в планините на Непал - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Девет души, сред тях петима италианци, загинаха в планините на Непал, в резултат на опасни метеорологични условия в района на Хималаите, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.

Италианското Външно министерство потвърди по-рано днес, че двама алпинисти – Алесандро Капуто и Стефано Фаронато, които бяха в неизвестност от няколко дни, са загинали. Те изчезнаха в непалските Хималаи след необичайно обилни снеговалежи.

Останалите трима италианци са част от група от 12 души, пострадали от лавина в планината Ялунг Ри вчера.

Министерството в Рим съобщи, че смъртта на Капуто и Фаронато е потвърдена тази сутрин от местните власти. "С от петък, 31 октомври, докато са се изкачвали към връх Панбари“, се посочва в съобщението.

По данни на италианските власти, алпинистите са били застигнати от обилни снеговалежи в Лагер 1 на височина около 5000 метра.

"Други сънародници са в неизвестност и издирването им продължава", добавя Министерството.


Непал
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 3 Отговор
    "Планините " в Укра ли бяха ?

    Коментиран от #2

    15:02 04.11.2025

  • 2 Не! Бяха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    на м...ти у п....та.

    15:31 04.11.2025

  • 3 до с-р Т.Ж.

    0 0 Отговор
    ако не си толкова т-п, дано поне ти дават много копейки, да запишеш някъде вечерно!

    15:54 04.11.2025