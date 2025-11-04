Девет души, сред тях петима италианци, загинаха в планините на Непал, в резултат на опасни метеорологични условия в района на Хималаите, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.

Италианското Външно министерство потвърди по-рано днес, че двама алпинисти – Алесандро Капуто и Стефано Фаронато, които бяха в неизвестност от няколко дни, са загинали. Те изчезнаха в непалските Хималаи след необичайно обилни снеговалежи.

Останалите трима италианци са част от група от 12 души, пострадали от лавина в планината Ялунг Ри вчера.

Министерството в Рим съобщи, че смъртта на Капуто и Фаронато е потвърдена тази сутрин от местните власти. "С от петък, 31 октомври, докато са се изкачвали към връх Панбари“, се посочва в съобщението.

По данни на италианските власти, алпинистите са били застигнати от обилни снеговалежи в Лагер 1 на височина около 5000 метра.

"Други сънародници са в неизвестност и издирването им продължава", добавя Министерството.