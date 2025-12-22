Италиански съд отказа да върне децата на двойка, живееща в гората без електричество и вода

Съдът в италианския град Акуила, област Абруцо, отхвърли жалбата на британско-австралийска двойка, срещу решението трите им деца да бъдат настанени в дом за непълнолетни, лишени от родителски грижи, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.
Австралийката Катрин Бирмингам и британският ѝ съпруг Нейтън Тревалиън са отглеждали децата в къща без електричество и течаща вода в гора близо до село Палмоли, област Абруцо.
През октомври съдът постанови, че децата на двойката трябва да отидат в дом и в момента те живеят в такъв във Васто, където майката може да бъде с тях за определено време през деня.
Миналия месец двойката се съгласи временно да се премести във фермерска къща, построена от местен ресторантьор, докато собственият им дом бъде ремонтиран, и по този начин бъдат подпомогнати в процеса на връщане на попечителството.
Решението децата да бъдат настанени в дом предизвика критики от страна на правителството. Министърът на правосъдието Карло Нордио го нарече „сериозно“ и нареди проверка, а вицепремиерът и министър на устойчивата инфраструктура и транспорта Матео Салвини го сравни с отвличане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ето какво ни очаква
Коментиран от #6, #9
14:50 22.12.2025
2 Архимандрисандрит Бибиян
14:53 22.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Архимандрисандрит Бибиян
15:01 22.12.2025
5 Хипотетично
Да не включваме стари вековни традиции.
15:03 22.12.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #1 от "Ето какво ни очаква":ще ти затворят разбачкания ауспух, копейка жалка‼️
Коментиран от #8
15:04 22.12.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
15:10 22.12.2025
8 Коментар с обидно съдържание
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":, показващ неустойчиво психическо състояние.
Коментиран от #11, #12
15:11 22.12.2025
9 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Ето какво ни очаква":Тогава уродчето Грете ще ни топли с ветър!💋👩🌈🥳🤣🖕
15:12 22.12.2025
10 Mими Кучева🐕🦺
15:16 22.12.2025
11 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #8 от "Коментар с обидно съдържание":Копейка нормална няма, всички са с увредени от самагона мозъци!
15:17 22.12.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #8 от "Коментар с обидно съдържание":лапай червения маркуч, робе‼️
15:20 22.12.2025