Италиански съд отказа да върне децата на двойка, живееща в гората без електричество и вода

22 Декември, 2025 14:46 703 12

Миналия месец двойката се съгласи временно да се премести във фермерска къща, построена от местен ресторантьор

Италиански съд отказа да върне децата на двойка, живееща в гората без електричество и вода - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът в италианския град Акуила, област Абруцо, отхвърли жалбата на британско-австралийска двойка, срещу решението трите им деца да бъдат настанени в дом за непълнолетни, лишени от родителски грижи, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Австралийката Катрин Бирмингам и британският ѝ съпруг Нейтън Тревалиън са отглеждали децата в къща без електричество и течаща вода в гора близо до село Палмоли, област Абруцо.

През октомври съдът постанови, че децата на двойката трябва да отидат в дом и в момента те живеят в такъв във Васто, където майката може да бъде с тях за определено време през деня.

Миналия месец двойката се съгласи временно да се премести във фермерска къща, построена от местен ресторантьор, докато собственият им дом бъде ремонтиран, и по този начин бъдат подпомогнати в процеса на връщане на попечителството.

Решението децата да бъдат настанени в дом предизвика критики от страна на правителството. Министърът на правосъдието Карло Нордио го нарече „сериозно“ и нареди проверка, а вицепремиерът и министър на устойчивата инфраструктура и транспорта Матео Салвини го сравни с отвличане.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ето какво ни очаква

    8 2 Отговор
    като затворят ТЕЦ-овете и останалите 2 блока на АЕЦ-а.

    Коментиран от #6, #9

    14:50 22.12.2025

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    2 8 Отговор
    Без вода и електричество? Значи са некакви пиендурници од Ромсiа тиа! Правилно,земат им израстъците и ги възпитават като човешките деца.

    14:53 22.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    2 7 Отговор
    А в калния халифат с менделеевата таблица половината блатари нямат ток и вода, а халифчето им си строи дворци и ги праща на заколение в Украина!

    15:01 22.12.2025

  • 5 Хипотетично

    6 0 Отговор
    Зависи от психо оценката, а без ток и без вода живеят в плевенско, хасковско ... и т.н...
    Да не включваме стари вековни традиции.

    15:03 22.12.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ето какво ни очаква":

    ще ти затворят разбачкания ауспух, копейка жалка‼️

    Коментиран от #8

    15:04 22.12.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Това е тежък удар по ПП-ДБ!🌈🥳🤣🖕

    15:10 22.12.2025

  • 8 Коментар с обидно съдържание

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    , показващ неустойчиво психическо състояние.

    Коментиран от #11, #12

    15:11 22.12.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ето какво ни очаква":

    Тогава уродчето Грете ще ни топли с ветър!💋👩🌈🥳🤣🖕

    15:12 22.12.2025

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    копейките да събират денги и на ченча иде еврото!

    15:16 22.12.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коментар с обидно съдържание":

    Копейка нормална няма, всички са с увредени от самагона мозъци!

    15:17 22.12.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коментар с обидно съдържание":

    лапай червения маркуч, робе‼️

    15:20 22.12.2025

