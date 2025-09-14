Масови протести в Непал, убитите са десетки

Броят на убитите при масовите антикорупционни протести в Непал достигна 72, а ранените са най-малко 2113, предаде Ройтерс, като се позова на непалското министерство на здравеопазването, съобщи БТА.
"Сега биват откривани телата на много хора, загинали в молове, жилища и други сгради, които са били подпалени", заяви говорителят на здравното министерство Пракаш Будатоки.
Непал тази седмица бе разтърсен от най-тежките безредици за последните десетилетия. Много правителствени сгради, включително парламента и Върховният съд, бяха щурмувани от демонстранти. Протестиращи атакуваха и полицейски управления и жилища на политици. Подпалени бяха и домовете на президента Рам Чандра Паудел и на премиера Шарма Оли.
Оли подаде оставка във вторник и за временен премиер бе назначена Сушила Карки, която е бивш председател на Върховния съд. Карки трябва да подготви Непал за нови парламентарни избори, насрочени за 5 март 2026 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #14
14:53 14.09.2025
2 мдаааа
14:53 14.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Събудете се
Коментиран от #12
14:58 14.09.2025
6 А тук кога???
15:01 14.09.2025
7 Цък
15:05 14.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хе-хе
15:08 14.09.2025
10 И Киев е Руски
15:09 14.09.2025
11 Караджата
До коментар #8 от "Сталин":Пак ли революции замисляте бе марксисти?
15:10 14.09.2025
12 Анонимен
До коментар #5 от "Събудете се":Няма кой да ви се върже вече.И да подстрекавате хората няма да ви дадат кокъла за който мечтаете.
15:13 14.09.2025
13 Сатана Z
15:15 14.09.2025
14 Кирчо
До коментар #1 от "Тома":И какво предлагаш?Кирчо ли ? Костадинов ли? Кажи си първо кого искаш .Щото аз за шарлатаните или за Костя на бунт не отивам.
15:18 14.09.2025
15 Ганя Путинофила
Правителството в Непал е комунистическо!
Народа възстана срещу комунистите!
А нашите путинофили искат да го върнат!
15:20 14.09.2025
16 Гост
15:21 14.09.2025