Oкончателно блокиране на използването на военна сила от Тръмп! Съд обяви за незаконно разполагането на войници в Портланд

8 Ноември, 2025 11:48 924 9

Администрацията на Доналд Тръмп вероятно ще обжалва решението, а случаят може да стигне до Върховния съд на САЩ

Oкончателно блокиране на използването на военна сила от Тръмп! Съд обяви за незаконно разполагането на войници в Портланд - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Федерален съд в САЩ снощи постанови, че разполагането на войници от Националната гвардия в Портланд, щата Орегон, по инициатива на президента Доналд Тръмп е незаконно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението създава правна пречка пред използването на армията в американските градове от Белия дом.

Съдия Карин Имъргът от Окръжния съд на САЩ е първият магистрат, който окончателно блокира използването на военна сила от Доналд Тръмп за потушаване на протестите срещу имиграционните власти. Президентът се опита да направи същото и в управляваните от демократите Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон. Новото решение заменя временното съдебно разпореждане, с което беше спряно изпращането на войски в Портланд.

Имъргът, назначена от Тръмп, отхвърли твърденията на администрацията, че протестиращите в имиграционните центрове за задържане извършват бунт, който законно оправдава изпращането на войски.

Опитите на американския президент да използва военна сила за потушаване на безредиците представляват рязко отклонение от дългогодишни, макар и рядко използвани, норми срещу разполагането на войски на американска територия.

Администрацията на Тръмп вероятно ще обжалва решението, а случаят може да стигне до Върховния съд на САЩ.

Град Портланд и главният прокурор на Орегон заведоха дело през септември, твърдейки, че администрацията на Тръмп преувеличава отделни случаи на насилие, за да оправдае изпращането на войски по закон, който позволява на президентите да го правят в случаи на метеж. Демократите твърдят, че Тръмп злоупотребява с военни правомощия, предназначени за истински извънредни ситуации – като въоръжено въстание или инвазия.

Съдия Карин Имъргът вече блокира разполагането на войски в Портланд с временно съдебно разпореждане на 5 октомври.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 11 гласа.
  • 1 чичково червенотиквениче

    17 3 Отговор
    Хайде да обяви съда за незаконно разполагането на хамерикански войничета и другаде по света, например в Европа или Карибския басейн.

    Коментиран от #2, #4, #9

    11:51 08.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ахаха

    13 3 Отговор
    Направо, ако човек се замисли си е гражданска война.. Ама айде нали.. Путин е виновен

    11:56 08.11.2025

  • 4 Московски убийци

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "чичково червенотиквениче":

    Някой съд няма ли да обяви и руското пребиваване в чужди държави за незаконни и войната в Украйна и Крим също на незаконна?

    Коментиран от #7

    12:14 08.11.2025

  • 5 Всички сме за

    4 0 Отговор
    използването на армията в американските градове ! Всички българи

    12:18 08.11.2025

  • 6 И ракети

    3 0 Отговор
    Пейтриът трябва да се използват по хората в Портланд

    12:20 08.11.2025

  • 7 чичково червенотиквенече

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Московски убийци":

    Тези области отдавна се присъединиха към Русия след референдуми.

    12:24 08.11.2025

  • 8 редник

    1 0 Отговор
    /Демократите твърдят, че Тръмп злоупотребява с военни правомощия, предназначени за истински извънредни ситуации – като въоръжено въстание или инвазия./

    Хм, че няколко милиона незаконни имигранти не е ли инвазия?...

    12:51 08.11.2025

  • 9 ОраКул🔮

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "чичково червенотиквениче":

    Ще го направят когато дойдат БЛАТУШКИТЕ на Дунав 🤩🤡🍌🍌🍌

    13:12 08.11.2025